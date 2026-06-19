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Вигенин в Бургас: Черно море да влезе в центъра на европейското планиране

Вигенин в Бургас: Черно море да влезе в центъра на европейското планиране

19 Юни, 2026 18:56 318

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Евродепутатът предложи нова инициатива „Дунав - Черно море: чиста вода от реката до морето“, обединяваща държавите по Дунав и Черноморския басейн

Вигенин в Бургас: Черно море да влезе в центъра на европейското планиране - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Черноморският регион трябва да заеме много по-видимо място в стратегическите политики и инвестиционните приоритети на Европейския съюз.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин по време на публичната дискусия „Стратегически подходи за развитието на Черноморския регион и национална визия на България за Черно море“, проведена в Бургаския свободен университет.

Форумът беше организиран от Черноморския институт и Бургаския свободен университет под патронажа на областния управител на Бургас Дико Градев и събра представители на европейски и национални институции, местната власт, академичните среди и бизнеса. Сред участниците бяха ректорът на Бургаския свободен университет проф. Милен Балтов, председателят на Черноморския институт доц. Маруся Любчева, главният секретар на АИКБ и член на Европейския икономически и социален комитет доц. Милена Ангелова, директорът на Института по океанология „Фритьоф Нансен“ проф. Валентина Тодорова, кметът на Царево Марин Киров, областните управители на Варна Марио Смърков и на Добрич - Руслан Томов, представители на научните среди и гражданския сектор. Основните теми на дискусията бяха новият стратегически подход на Европейския съюз към Черно море, свързаността, сигурността, синята икономика, екологичната устойчивост, научните изследвания и формулирането на национална визия за развитието на региона.

В своето изказване Вигенин подчерта, че Черно море не трябва да бъде разглеждано единствено като регионална тема, а като неразделна част от важните европейски политики в областта на транспорта, енергийната сигурност, водната устойчивост, разширяването, образованието и следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.

Евродепутатът постави акцент върху променящото се място на Черно море в европейската политика. Според него България и останалите държави от региона трябва да престанат да представят Черно море като периферия или пограничен регион на Европейския съюз. „Не сме крайна точка, а пресечна точка в новите транспортни реалности между Балтика и Егейско море, между Дунав и Средиземноморието, между Украйна, Кавказ и Централна Азия и вътрешния пазар на ЕС“, подчерта той. По думите му с напредването на европейската интеграция на Украйна и Молдова Черно море постепенно престава да бъде външна граница на Европейския съюз и се превръща в бъдещо вътрешно пространство на Съюза. „Ако Украйна и Молдова се движат към членство, тогава инфраструктурата към тях вече не е помощ за съседи, а предварителна инвестиция в бъдещия вътрешен пазар на ЕС“, изтъкна Вигенин.

В контекста на новото разбиране на ЕС за водата като стратегически ресурс, Вигенин предложи нова инициатива „Дунав - Черно море: чиста вода от реката до морето“, която да обедини държавите по поречието на Дунав и Черноморския басейн около общи действия за намаляване на замърсяването, модернизиране на пречиствателната инфраструктура и опазване на морската среда. Според него Черно море и Дунав трябва да бъдат разглеждани като една свързана система, а водната политика на ЕС не трябва да приключва при реките и язовирите. „Ако искаме да мислим стратегически, трябва да мислим от извора до морето“, подчерта той.

Предвид започналите преговори за следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028 - 2034 г., Вигенин смята, че България трябва активно да настоява Черноморският регион да бъде разглеждан като едно от основните пространства за инвестиции през следващото десетилетие и да има конкретни програми, инфраструктурни коридори и инвестиционни инструменти.

Сред ключовите възможности за България евродепутатът открои новия европейски транспортен коридор Балтийско море - Черно море - Егейско море. Според него този маршрут променя геополитическата карта на Европа и дава шанс България да се превърне от периферия в стратегическа пресечна точка между Северна и Южна Европа, между Дунавския регион, Черноморския басейн и Средиземноморието.

Вигенин подчерта и необходимостта от по-тясно сътрудничество между университетите, училищата, научните институти, местните власти и гражданските организации в Черноморския регион. Според него само чрез общи усилия регионът може успешно да отстоява пред европейските институции необходимостта от повече внимание, инвестиции и подкрепа за Черно море.

В заключение евродепутатът аргументира виждането си, че Бургас и Варна трябва да бъдат позиционирани като зелени и сигурни пристанища на Европейския съюз. Според него бъдещите инвестиции трябва да бъдат насочени към модерна логистика, железопътна свързаност, дигитализация, енергийна ефективност и инфраструктура с двойна употреба, която едновременно подпомага икономическото развитие и укрепва сигурността на региона.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин в Бургас: Черно море да влезе в центъра на европейското планиране


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