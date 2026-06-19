Новини
България »
Ивайло Калфин за изказването на Радев: Опасно е да се говори за кръстоносни походи

Ивайло Калфин за изказването на Радев: Опасно е да се говори за кръстоносни походи

19 Юни, 2026 20:25 1 094 41

  • ивайло калфин-
  • румен радев-
  • санкции-
  • русия

С това поведение не блокираме санкциите, санкции ще има. Показваме обаче несигурност и не създаваме доверие в нашите партньори

Ивайло Калфин за изказването на Радев: Опасно е да се говори за кръстоносни походи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Реакцията на европейските ни партньори партньори все още е на изчакване. Не може да се отрече, че има съмнения. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият вицепремиер и бивш министър на вътрешните работи Ивайло Калфин във връзка със заявката на премиера Румен Радев да наложи вето върху новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, ако от него не бъдат извадени руският патриарх Кирил и един от акционерите в "Лукойл" - Вагит Алекперов.

Всъщност България не налага вето - това, което премиерът прави, е за вътрешна употреба - искаме едно или друго име да извади от списъка. Но е много опасно да се говори за православни семейства и кръстоносни походи. В съвременния свят има разделение на религиозна и политическа власт. В този случай кръстоносните походи надали са някакъв аргумент. Аргументите за г-н Алекперов също са много странни. С това поведение не блокираме санкциите, санкции ще има. Показваме обаче несигурност и не създаваме доверие в нашите партньори, заяви Калфин.

Той коментира и ситуацията с бюджетния дефицит и тегленето на нов външен дълг.

Всички сме категорични, че трябва да се върнем към бюджет без дефицит и правителството трябва да поеме отговорността си за това. За тази година бюджетът е изпуснат. Не очаквам правителството да направи чудеса. За мен е по-любопитно какви бюджети правителството ще подготви за следващите години. Проблемът не е с дълга от близо 4 млрд., който ще се вземе това, а каква ще е посоката в следващите години, посочи бившият вицепремиер.

Дефицитът е баланс между приходи и разходи, което означава, че за да се намали дефицитът, трябва или да се увеличат приходите, или да се намалят разходите. Бързото решение е разходите да се погасят с нов дълг, с част от който се погасява стар дълг. Същото правеше назад в годините всяко правителството, добави той.

Намерението за съкращаване на администрацията има много изключения. Администрация трудно може да се намали, без да се направи анализ ведомство по ведомство. Не очаквам някакви големия спестявания да се случат от това, посочи Ивайло Калфин.

Разходи може да се съкращават по много начини, важно е кой ще понесе тежестта – може да се намаляват инвестиции, може да се намаляват заплати. Въпрос на политическа отговорност на правителството е кой вариант ще избере. Няма такива, които да са приятни на всички, каза още Калфин.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Виктор Радев

    11 23 Отговор
    май не иска да е бг премиер.

    20:29 19.06.2026

  • 3 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    36 10 Отговор
    Палячо, кой беше ти, че не се сещам 😂😅👊

    Коментиран от #37

    20:30 19.06.2026

  • 4 Боздуган

    28 8 Отговор
    Калфин, уж си интелектуалец. Що вадиш думи извън контекста? Четене с разбиране плюс разсъждение в кой клас се практикува?

    Коментиран от #10

    20:31 19.06.2026

  • 5 Бялджип

    40 8 Отговор
    Радев и този са несравними величини. Първият 9 години беше президент, от началото до края запази високо доверие сред народа, което му помогна да спечели убедително и изпълнителната власт. Калфин се оказа хлъзгаво влечуго, сменя позициите си, като носни кърпички.

    20:32 19.06.2026

  • 6 радеви тревоги

    14 14 Отговор
    Радевия категоричен ултиматум самолети в София срещу визи за САЩ, успя да постигне впечатляващ резултат с преместването им другия месец на друго наше летище.

    20:32 19.06.2026

  • 7 Перо

    28 8 Отговор
    И тоя е соросистко мюре!

    20:33 19.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ей това мекотело

    20 2 Отговор
    Пусна американските бази в България Б Е З В Ъ З М Е З Д Н О
    ,,благославям " го .......

    20:36 19.06.2026

  • 10 Дете

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боздуган":

    Не е важна силата на боздугана, важна е килата на мисълта.

    20:40 19.06.2026

  • 11 Под строй ни поучават

    23 4 Отговор
    И тази мижитурка се показа от охлювената къщурка. Страхливци и безродници безчет и все политици сегашни и бивши.

    20:41 19.06.2026

  • 12 И този

    24 1 Отговор
    бърка създаването на доверие към партньорите със слугинаж и безропотно послушание.

    20:42 19.06.2026

  • 13 Сталин

    23 4 Отговор
    Пилота е велик,най сетне имаме лидер със железни топки ,не като скопените тикви прасета и Простокирчовци,вижте само чфутите как плюят по Радев защото не целуна Стената ,за разлика от Тиквата

    Коментиран от #38

    20:42 19.06.2026

  • 14 Чичо

    20 0 Отговор
    Калфин нищо не предлага,но приказва.

    20:43 19.06.2026

  • 15 Яшар

    14 2 Отговор
    Калфин аз станах човек,изгледах си децата и успях в живота благодарение и на Вагит Алекперов и Лукойл братле ...като мен има хиляди в бг и десетки хиляди по света който успяха в живота заради Лукойл и откритите им прозрачни тендери и търгове за доставки и услуги .. българските държавни търгове са като тъмни и корумпирана катакомби спрямо тези на Лукойл (попа Кирил не ме интересува

    20:43 19.06.2026

  • 16 Софиянец

    19 3 Отговор
    Как може да канят в тв провалени политици? За тоа галффон никой не гласува, сигурно и родата му е го е пидминала 😂

    20:44 19.06.2026

  • 17 защо

    8 0 Отговор
    Кой се плаши от мечки, не ходи в гората бе, комунисте.

    20:48 19.06.2026

  • 18 Миме, малка поправка

    13 0 Отговор
    Пишеш ,че тоя тюфлек е бил бивш министър на вътрешните работи,не г...в...едото беше министър на външните работи при паднишев и той даде българска земя за американски военни бази ,а при второто правителство на 🎃 беше уж социален министър.Значи прави сметка за какъв хлъзгав червей става дума....

    20:48 19.06.2026

  • 19 Иван

    15 1 Отговор
    Някой знае ли кой е тоя и защо трябва изобщо да ни интересува негово мнение

    20:50 19.06.2026

  • 20 Летец Пешеходец

    2 12 Отговор
    Мазният путински парцал Мунчо Боташков за пореден път дискредитира България, като открито пробутва руските лъжи и демагогия. Тази кремълска марионетка, ще навлече на България икономически санкции, спиране на европейските пари и политическа изолация, докато не го изритаме, както унгарците изритаха Орбан.

    Коментиран от #23, #26

    20:50 19.06.2026

  • 21 Хм Хм

    0 7 Отговор
    Съвсем скоро ще има спрени фондове, защото от военен политик не става. ЕС покрай Орбан вече е трениран как да налага мнение. Някои доста бедни членове на форума ще обеднеят още повече. Да не говорим, че авторитетът ни ще пострада, а Северна Македония само това чака. Разочарованието ще е голямо.

    Коментиран от #24

    20:53 19.06.2026

  • 22 Василеску

    6 0 Отговор
    Познавам много добре баща му на Калфин и брат му. Баща му ще се обърне в гроба, а брат му може и да го наругае. Ако ще правиш угоднически за службата си изказвания - значи си конформист и мухльо.

    20:55 19.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ъъъ

    3 0 Отговор
    И нека лизането(на Урсула) да започне... СЕГА!

    20:58 19.06.2026

  • 26 Щом европедеругите квичат

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Летец Пешеходец":

    Значи всичко е ОК

    20:59 19.06.2026

  • 27 Ами

    3 3 Отговор
    Тоя долен ляв пед@л и той взе да дава акъл :)
    Само че нищо не казва, че ЕК одобри плащане от
    1.1 милиарда евро по плана за ПВУ на България.

    Коментиран от #36

    20:59 19.06.2026

  • 28 Калфата Продажна

    5 2 Отговор
    На 28 април 2006 г. в София тогавашният външен министър Ивайло Калфин подписва 10-годишен договор със САЩ за безвъзмездно предоставяне за ползване на български военни бази на въоръжените сили на САЩ. Договорът е подписан с държавния секретар на САЩ Кондолиза Райз. С ратифицирането на договора от двете страни България предоставя на САЩ без наем под мотото „военни съоръжения и обекти за съвместно ползване” 4 военни бази на територията на страната, а именно: полигонът в Ново Село (за обучение на сухопътни войски), военновъздушната база в Безмер (за транспорт на сили и техники за обучение до Ново село), военновъздушната база в Граф Игнатиево (за транспорт на сили и техника) и складовата база в Айтос.

    21:02 19.06.2026

  • 29 ?????

    2 0 Отговор
    Как да кажа?
    Левият Калфин нормално се вписва в PDF-те.
    Негова си работа - животът му даде зет за чудо и приказ.
    Точно според неговите си приказки.
    Да са живи и здрави младите.

    21:05 19.06.2026

  • 30 Този мафиот Калфин е част от

    2 1 Отговор
    Престъпното минало на българската политическа мафия и е за народен съд и разстрел като в една справедлива държава

    21:05 19.06.2026

  • 31 идиоти вън

    2 1 Отговор
    Ако някой още се пита защо 500 год. сме били под турско робаство (владичество) е те тоя като го види ще му се изясни!!!

    21:06 19.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дзак

    1 0 Отговор
    Опасно да се тика Европа към война с Русия. Населението не иска това, но лекомислено пренебрегва този процес.

    21:08 19.06.2026

  • 34 ГЛУПОСТИ

    1 0 Отговор
    ПОДЛОГА КАЛФИН ЖИВЕЕ НА НАГАЖДАЧЕСТВО ОТВРЪТ
    .

    21:08 19.06.2026

  • 35 ГЛУПОСТИ

    1 0 Отговор
    ПОДЛОГА КАЛФИН ЖИВЕЕ НА НАГАЖДАЧЕСТВО ОТВРЪТ
    .

    21:08 19.06.2026

  • 36 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ами":

    Одобри благодарение на ГЕРБ а не на Радевите проруските

    Коментиран от #40

    21:09 19.06.2026

  • 37 АБВ

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":

    Беше една от патериците на ГЕРБ. Партия АБВ, отиде в небитието. Нищо не промени, като министър, щеше да прави реформи.

    21:10 19.06.2026

  • 38 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Лидер на руснаците хахаха станал е за посмешишеще в Брюксел Вън на руските от България

    21:11 19.06.2026

  • 39 Цвете

    1 0 Отговор
    ПИЯРИТЕ НА РАДЕВ ДА МУ РАЗКАЖАТ МАЛКО ПОВЕЧЕ ОТ ПЕРИОДА НА КРЪСТОНОСЦИТЕ ,ЗАЩОТО СЕ ИЗЛАГА ВЕЧЕ. ПОДКРЕПЯ РУСКАТА ЦЪРКВА НАЧЕЛО С ПОЛКОВНИК ОТ КГБ КИРИЛ ГУНДЯЕВ ( МИХАИЛА) И СОБСТЕВНИКА НА ЛУКОЙЛ, ПЪЛЕН ПРОВАЛ НА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ. ИЗЛАГАЦИЯТА Е ГОЛЯМА ВЕЧЕ. ДО КЪДЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ, НЯМА НАДЕЖДА ОТ ТЕЗИ ПРЕДАТЕЛИ.🤦‍♂️✈️🤦‍♂️

    21:12 19.06.2026

  • 40 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Анонимен":

    Че защо тогава не го дадоха
    по времето на тяхното управление :)
    За някой работи се иска дупе ...
    За други си трябват топки.

    21:14 19.06.2026

  • 41 Търновец

    0 0 Отговор
    Не знам до колко гражданин Калфин е запознат с кръстоносните походи - а имало е и сега има и обратните на тези походи - агресивен Ислям срещу Християнска Европа зад които походи стояли влиятелни Евреи - дами си признават. Примерно походът от 1683 на Кара Мустафа паша към Виена е бил също на верска основа анти Християнски поход и ако беше превзел Виена Мустафа паша планираше да завземе Париж и Рим - друго Римокатолически духовни и икономически столици. А ускореното приемане на т.н. Украйна в ЕС е също такъв анти Европейски поход - Украйна е новата Отоманска империя

    21:14 19.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове