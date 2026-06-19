Ивайло Калфин за изказването на Радев: Опасно е да се говори за кръстоносни походи

Реакцията на европейските ни партньори партньори все още е на изчакване. Не може да се отрече, че има съмнения. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият вицепремиер и бивш министър на вътрешните работи Ивайло Калфин във връзка със заявката на премиера Румен Радев да наложи вето върху новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, ако от него не бъдат извадени руският патриарх Кирил и един от акционерите в "Лукойл" - Вагит Алекперов.
Всъщност България не налага вето - това, което премиерът прави, е за вътрешна употреба - искаме едно или друго име да извади от списъка. Но е много опасно да се говори за православни семейства и кръстоносни походи. В съвременния свят има разделение на религиозна и политическа власт. В този случай кръстоносните походи надали са някакъв аргумент. Аргументите за г-н Алекперов също са много странни. С това поведение не блокираме санкциите, санкции ще има. Показваме обаче несигурност и не създаваме доверие в нашите партньори, заяви Калфин.
Той коментира и ситуацията с бюджетния дефицит и тегленето на нов външен дълг.
Всички сме категорични, че трябва да се върнем към бюджет без дефицит и правителството трябва да поеме отговорността си за това. За тази година бюджетът е изпуснат. Не очаквам правителството да направи чудеса. За мен е по-любопитно какви бюджети правителството ще подготви за следващите години. Проблемът не е с дълга от близо 4 млрд., който ще се вземе това, а каква ще е посоката в следващите години, посочи бившият вицепремиер.
Дефицитът е баланс между приходи и разходи, което означава, че за да се намали дефицитът, трябва или да се увеличат приходите, или да се намалят разходите. Бързото решение е разходите да се погасят с нов дълг, с част от който се погасява стар дълг. Същото правеше назад в годините всяко правителството, добави той.
Намерението за съкращаване на администрацията има много изключения. Администрация трудно може да се намали, без да се направи анализ ведомство по ведомство. Не очаквам някакви големия спестявания да се случат от това, посочи Ивайло Калфин.
Разходи може да се съкращават по много начини, важно е кой ще понесе тежестта – може да се намаляват инвестиции, може да се намаляват заплати. Въпрос на политическа отговорност на правителството е кой вариант ще избере. Няма такива, които да са приятни на всички, каза още Калфин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Виктор Радев
20:29 19.06.2026
3 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
Коментиран от #37
20:30 19.06.2026
4 Боздуган
Коментиран от #10
20:31 19.06.2026
5 Бялджип
20:32 19.06.2026
6 радеви тревоги
20:32 19.06.2026
7 Перо
20:33 19.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ей това мекотело
,,благославям " го .......
20:36 19.06.2026
10 Дете
До коментар #4 от "Боздуган":Не е важна силата на боздугана, важна е килата на мисълта.
20:40 19.06.2026
11 Под строй ни поучават
20:41 19.06.2026
12 И този
20:42 19.06.2026
13 Сталин
Коментиран от #38
20:42 19.06.2026
14 Чичо
20:43 19.06.2026
15 Яшар
20:43 19.06.2026
16 Софиянец
20:44 19.06.2026
17 защо
20:48 19.06.2026
18 Миме, малка поправка
20:48 19.06.2026
19 Иван
20:50 19.06.2026
20 Летец Пешеходец
Коментиран от #23, #26
20:50 19.06.2026
21 Хм Хм
Коментиран от #24
20:53 19.06.2026
22 Василеску
20:55 19.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ъъъ
20:58 19.06.2026
26 Щом европедеругите квичат
До коментар #20 от "Летец Пешеходец":Значи всичко е ОК
20:59 19.06.2026
27 Ами
Само че нищо не казва, че ЕК одобри плащане от
1.1 милиарда евро по плана за ПВУ на България.
Коментиран от #36
20:59 19.06.2026
28 Калфата Продажна
21:02 19.06.2026
29 ?????
Левият Калфин нормално се вписва в PDF-те.
Негова си работа - животът му даде зет за чудо и приказ.
Точно според неговите си приказки.
Да са живи и здрави младите.
21:05 19.06.2026
30 Този мафиот Калфин е част от
21:05 19.06.2026
31 идиоти вън
21:06 19.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Дзак
21:08 19.06.2026
34 ГЛУПОСТИ
.
21:08 19.06.2026
35 ГЛУПОСТИ
.
21:08 19.06.2026
36 Анонимен
До коментар #27 от "Ами":Одобри благодарение на ГЕРБ а не на Радевите проруските
Коментиран от #40
21:09 19.06.2026
37 АБВ
До коментар #3 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":Беше една от патериците на ГЕРБ. Партия АБВ, отиде в небитието. Нищо не промени, като министър, щеше да прави реформи.
21:10 19.06.2026
38 Анонимен
До коментар #13 от "Сталин":Лидер на руснаците хахаха станал е за посмешишеще в Брюксел Вън на руските от България
21:11 19.06.2026
39 Цвете
21:12 19.06.2026
40 Ами
До коментар #36 от "Анонимен":Че защо тогава не го дадоха
по времето на тяхното управление :)
За някой работи се иска дупе ...
За други си трябват топки.
21:14 19.06.2026
41 Търновец
21:14 19.06.2026