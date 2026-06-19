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Аварирал ТИР затруднява движението в тунел на АМ „Хемус“ към София

Аварирал ТИР затруднява движението в тунел на АМ „Хемус“ към София

19 Юни, 2026 20:55 779 6

  • тир-
  • тунел-
  • тракия

Заради техническата неизправност на ТИР-а движението се осъществява само в едното платно

Аварирал ТИР затруднява движението в тунел на АМ „Хемус“ към София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аварирал тежкотоварен камион затруднява движението по автомагистрала „Хемус“ в района на тунела при 42-рия километър в посока София.

Това предаде Булфото.

Заради техническата неизправност на ТИР-а движението се осъществява само в едното платно.

На мястото на инцидент има полицейски екип, който регулира трафика и осигурява безопасното преминаване на автомобилите.

Към момента няма данни за пострадали хора или пътнотранспортно произшествие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Помак

    7 0 Отговор
    Ние българите ,румънците и донякъде турците караме най големите дараци-камиони в Европа ...штото шефа прай палат,купува Ламборджини..любовница има ...Абе трагикомедия

    20:57 19.06.2026

  • 2 Шофьор

    6 0 Отговор
    Дами и Господа,карайте си автомобилите внимателно,като спазвате закона и правилника за движение по пътищата.Дори най-малките грешки могат да се окажат фатални за водача и пътниците в автомобила.
    Проверяваите състоянието на автомобила си преди пътуване за да избегнете неприятности по време на пътуването.И бъдете много внимателни през почивните дни по магистралите и в населените места.Дсвайте предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.Осигурете си достатъчно гориво за прехода,които сте предприели.Животът е дар от Бога,но и той е безсилен,когато сами направите,това което и нему е негугодно.

    Коментиран от #3

    21:24 19.06.2026

  • 3 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шофьор":

    БРАВО!ЖИВ И ЗДРАВ! НО...ИМА МНОГО,,БЕЗСМЪРТНИ,, ЛУМПЕНИ!

    21:38 19.06.2026

  • 4 Това Разбрахме !

    1 0 Отговор
    Къде България !

    Аварира ?

    Пак Сега ?

    21:44 19.06.2026

  • 5 МПС

    1 0 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    21:48 19.06.2026

  • 6 Рускиня

    1 0 Отговор
    М. Атанасова защо за под старията -
    Цветелина Пенкова: Електрификацията е пътят на Европа
    НЯМА МЯСТО ЗА КОМЕНТАРИ?
    Сигурен съм, Цветалина Пенкова перефразира отдавна познатият израз на Ленин:” Електрификация на цялата страна плюс Съветска власт!”
    Пенкова е заменила Съветската власт с ЕВРОПА!
    Атанасова това сме учили много предо Цветслина да се била родена🍀

    22:01 19.06.2026

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