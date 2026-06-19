Аварирал ТИР затруднява движението в тунел на АМ „Хемус“ към София

Аварирал тежкотоварен камион затруднява движението по автомагистрала „Хемус“ в района на тунела при 42-рия километър в посока София.

Това предаде Булфото.

Заради техническата неизправност на ТИР-а движението се осъществява само в едното платно.

На мястото на инцидент има полицейски екип, който регулира трафика и осигурява безопасното преминаване на автомобилите.

Към момента няма данни за пострадали хора или пътнотранспортно произшествие.