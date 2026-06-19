Аварирал ТИР затруднява движението в тунел на АМ „Хемус“ към София

Аварирал тежкотоварен камион затруднява движението по автомагистрала „Хемус“ в района на тунела при 42-рия километър в посока София.
Това предаде Булфото.
Заради техническата неизправност на ТИР-а движението се осъществява само в едното платно.
На мястото на инцидент има полицейски екип, който регулира трафика и осигурява безопасното преминаване на автомобилите.
Към момента няма данни за пострадали хора или пътнотранспортно произшествие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
20:57 19.06.2026
2 Шофьор
Проверяваите състоянието на автомобила си преди пътуване за да избегнете неприятности по време на пътуването.И бъдете много внимателни през почивните дни по магистралите и в населените места.Дсвайте предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.Осигурете си достатъчно гориво за прехода,които сте предприели.Животът е дар от Бога,но и той е безсилен,когато сами направите,това което и нему е негугодно.
Коментиран от #3
21:24 19.06.2026
3 Боруна Лом
До коментар #2 от "Шофьор":БРАВО!ЖИВ И ЗДРАВ! НО...ИМА МНОГО,,БЕЗСМЪРТНИ,, ЛУМПЕНИ!
21:38 19.06.2026
4 Това Разбрахме !
Аварира ?
Пак Сега ?
21:44 19.06.2026
5 МПС
21:48 19.06.2026
6 Рускиня
Цветелина Пенкова: Електрификацията е пътят на Европа
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Сигурен съм, Цветалина Пенкова перефразира отдавна познатият израз на Ленин:” Електрификация на цялата страна плюс Съветска власт!”
Пенкова е заменила Съветската власт с ЕВРОПА!
Атанасова това сме учили много предо Цветслина да се била родена🍀
22:01 19.06.2026