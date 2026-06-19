Новини
България »
Светла Несторова: Единствените лични и наследяеми пари за пенсия са тези във втория пенсионен стълб

Светла Несторова: Единствените лични и наследяеми пари за пенсия са тези във втория пенсионен стълб

19 Юни, 2026 22:35 1 016 18

  • светла несторова-
  • пенсия-
  • пенсионен фонд

НОИ не спестява и не инвестира парите на гражданите, категорична е зам.-председателят на БАДДПО

Светла Несторова: Единствените лични и наследяеми пари за пенсия са тези във втория пенсионен стълб - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В началото на март парламентът разреши частните пенсионни фондове да могат да инвестират например на фондовите пазари 5% от парите за пенсия на работещите българи, които внасяме във втория стълб на пенсионното осигуряване. За целта се създадоха мултифондове, които ще инвестират парите ни така, както ние пожелаем - консервативно, динамично или балансирано.

Но през последните дни беше учредена Национална гражданска инициатива, от която настояват за премахване на задължението всеки работещ да се осигурява и в частен пенсионен фонд като втори стълб. Освен това искат от новия парламент да забрани рисковото инвестиране на пенсионните средства на фондовите пазари без изричното съгласие на осигурените лица.

"В момента от 20-те процента, които даваме за пенсия, 14% отиват в НОИ и те се изразходват за изплащане на задълженията към настоящите пенсионери. Само 5% отиват в частните пенсионни фондове, където се спестяват, инвестират и увеличават. Когато дойде време за пенсия, човек ги получава, а ако се случи нещо с него, децата му ги наследяват. Това са лични спестени и инвестирани средства". Това обясни в "Интервюто в Новините на NOVA" зам.-председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) Светла Несторова.

По думите ѝ всяко евро, което не влезе във втория стълб, а отиде в НОИ, се изразходва незабавно. "НОИ не инвестира и не спестява пари на гражданите. Той събира вноски и ги изплаща веднага. Тоест, ако парите се насочат от втория стълб към НОИ, те просто ще бъдат похарчени веднага", подчерта Несторова.

Тя беше категорична, че от всички пари, които българските граждани дават за данъци и осигуровки, единствените средства, които се спестяват и увеличават на тяхно име, са парите, които отиват във втория стълб на частните пенсионни фондове. "Всичко друго влиза и моментално излиза, за да покрива разходите на държавата - било то социални или други. Други спестени за вас средства няма. Единствените лични средства, които се натрупват и инвестират, са тези във втория стълб. Защо? Защото те не идват при нас. Те постъпват по индивидуалните сметки и партиди на хората. Ние нямаме право на никакъв достъп до тези средства. Те са напълно отделени от средствата на пенсионните дружества. Тези средства се инвестират и, освен това, са гарантирани", уточни Несторова.

И обясни, че всеки гражданин има право да реши дали средствата му ще бъдат инвестирани ултраконсервативно, с минимален риск, дали ще отидат в балансиран фонд, където ще бъдат управлявани приблизително както досега, или в динамичен фонд. "Човек избира сам и може всяка година да променя този избор. Реформата не ви задължава да бъдете динамичен инвеститор. Тя дава възможност на тези от нас, които желаят, да направят такъв избор", изтъкна тя.

Три месеца - от 1 септември до края на ноември, хората ще могат да упражнят предварителен избор какво искат да се случи с техните средства. След това ще могат всяка година да променят този избор според собствената си преценка.

Тя успокои българите: "Размерът на всички брутни вноски, които човек е направил, е 100% гарантиран. А от догодина ще бъде гарантирана и първата пенсия на човека, което означава, че и натрупаната доходност ще бъде гарантирана за целия период на пенсиониране. Така че, обратно на твърденията на инициативата, това са може би единствените гарантирани и наследяеми средства, които някой е събрал за гражданите на тази държава".


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а основната пенсия

    5 1 Отговор
    се дава на циганите и палицаите когато човека умре от геноцида

    Коментиран от #12

    22:38 19.06.2026

  • 2 Остап Бендер

    12 1 Отговор
    А попитаха ли госпожата, срещу каква сума се разписва всеки месец?

    Коментиран от #13

    22:39 19.06.2026

  • 3 втори задължителен доброволен

    12 1 Отговор
    смениха го на втори стълб за да звучи по меко а иначе поредния грабеж назначен от тиквениците в парламентя..

    22:43 19.06.2026

  • 4 колко фонда държи

    2 0 Отговор
    мазното животно шиши ?

    22:43 19.06.2026

  • 5 Предпочитам Ги !

    1 0 Отговор
    В Швейцарска Банка !

    22:45 19.06.2026

  • 6 всички вноски на робите

    4 1 Отговор
    са опапкани, резерв няма никакъв, просто няма каса

    Коментиран от #10

    22:46 19.06.2026

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор
    Днес пак имаше провокация. Този път в бръснарницата!

    22:49 19.06.2026

  • 8 Щом Нещо е Задължително !

    4 1 Отговор
    Значи !

    Не Е Читаво !

    22:50 19.06.2026

  • 9 Дядо Мраз

    3 1 Отговор
    Ще работя на МРЗ и всичко останало на ръка.

    22:52 19.06.2026

  • 10 служителите в тези хранилки

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "всички вноски на робите":

    ужким фондове си прибират парите на хората директно в джобовете и си ги харчат и като им омръзне обявяват фалит както ктб приватизации и всички останали схеми а виновни НИКОГА НЯМА а и парите също ги няма хазната е празна....

    22:53 19.06.2026

  • 11 Призовавам за следните незабавни реформи

    2 0 Отговор
    в пенсионната система - Вдигане на процента за втория стълб на 10%. 5% за нищо не стигат. Намаляване на вноската за НОИ с 5% като паралелно всички държавни служители бъдат принудени да се самоосигуряват. Вдигане на минималния осигурителен праг на 1200 евро, за да може 50% от чорбаджиите, които осигуряват народа на минимума да бъдат бъдат изгърбени. Масови хайки по заводите, които декларират че осигуряват работниците на минималната заплата.

    22:53 19.06.2026

  • 12 90 процента от циганята са с ТЕЛКОВЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "а основната пенсия":

    И дори двайсе годишните и отделно си заработва гат им се бачка.......УМНО А И СОЦИАЛНИ И ХРАНА ОТ БЧК И ДЪРВА БЕЗ ПАРИ И КУПОНИ ЗА ЕФТИНА НАФТА.......

    22:54 19.06.2026

  • 13 тая

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Остап Бендер":

    да връща парите!

    22:56 19.06.2026

  • 14 Мхм

    4 0 Отговор
    Вторият стълб на сдс/ костов пенсиите е изключитено мижав. Внасяш милион и получаваш хиляда, нещо такова.

    23:02 19.06.2026

  • 15 Летец Пешеходец

    10 0 Отговор
    Нищо не внасям, в "сивият сектор" съм. Предпочитам пари кеш в буркани, злато и имоти, пред пенсионни вноски, здравни осигуровки и пари в карти. Било "по-удобно и сигурно". За кого? Във всеки случай не за обикновените прошляци и баламурници, които до сега бяха ограбени десетки пъти и пак не се научиха.

    23:08 19.06.2026

  • 16 Нищо Не пише ! За Инфлацията !

    3 0 Отговор
    За Инфлацията !

    23:11 19.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сладък бизнес

    6 0 Отговор
    Единственото гарантирано нещо при тези кърлежи са личните им заплати и бонуси.

    Последната промяна директно разчита на лакомията, егото и незаинтересоваността на младите.

    00:04 20.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове