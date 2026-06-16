Разследват пенсионна измама за над 36 000 евро

Разследват пенсионна измама в Кърджали, след като проверка е установила, че 76-годишна жена е получавала пенсия въз основа на документ с неверни данни за трудов и осигурителен стаж, съобщи БТА.
Според информация на полицията жената е представила пред Териториалното поделение на НОИ документ, в който са били вписани неверни обстоятелства, свързани с осигурителния ѝ стаж. Така тя е получила без правно основание пенсионни плащания на обща стойност над 36 000 евро.
По данни на разследващите неправомерно изплатените средства са натрупани в продължение на близо десет години - от 2016 до 2026 г.
По случая е образувано досъдебно производство за получаване на средства чрез използване на неистински официален документ. Разследването се води от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и разследващ полицай.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
12:15 16.06.2026
2 Пожелание
Коментиран от #5
12:19 16.06.2026
3 Хванаха Един облажил се с 300 Е !
Но нито един Лекар Облажвал се с по 3 -30 хиляди Е На месец !
12:19 16.06.2026
4 оня с коня
12:19 16.06.2026
5 Кат Са Блни !
До коментар #2 от "Пожелание":Ще Търсят !
Чист Въздух !
12:21 16.06.2026
6 тиквата съм
нас няма да ни закачате то се разбра макар да секна доенето зарди радеви
а тез парици на обща стойност над 36 000 евро
можеха да отидат в чекмеджарницата
12:22 16.06.2026
7 Боко
12:24 16.06.2026
8 Ако Държавния Служител !
Това !
Нямаше да Стане !
12:31 16.06.2026
9 Царя дава
12:35 16.06.2026
10 Евродебил
Коментиран от #11
12:41 16.06.2026
11 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #10 от "Евродебил":Много се съмнявам на тази възраст какво ще и вземат голият дърт г@з,парите изхарчени пито платено..
Или щя вкарат в Сливнският женски затвор...
12:49 16.06.2026
12 Миндич
12:49 16.06.2026
13 А ИЗМАМИТЕ
ОТ ДВАТА ШОПАРА
КОГА ЩЕ РАЗСЛЕДВАТЕ?
12:59 16.06.2026