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Разследват пенсионна измама за над 36 000 евро

Разследват пенсионна измама за над 36 000 евро

16 Юни, 2026 11:58 1 407 13

  • пенсия-
  • измама-
  • кърджали

Случаят е от Кърджали

Разследват пенсионна измама за над 36 000 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разследват пенсионна измама в Кърджали, след като проверка е установила, че 76-годишна жена е получавала пенсия въз основа на документ с неверни данни за трудов и осигурителен стаж, съобщи БТА.

Според информация на полицията жената е представила пред Териториалното поделение на НОИ документ, в който са били вписани неверни обстоятелства, свързани с осигурителния ѝ стаж. Така тя е получила без правно основание пенсионни плащания на обща стойност над 36 000 евро.

По данни на разследващите неправомерно изплатените средства са натрупани в продължение на близо десет години - от 2016 до 2026 г.

По случая е образувано досъдебно производство за получаване на средства чрез използване на неистински официален документ. Разследването се води от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и разследващ полицай.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    11 1 Отговор
    Някой си е помислил, че ще мине номерът. Да, ама не. И след 10г са се разровили и санхванали фалшификацията.

    12:15 16.06.2026

  • 2 Пожелание

    14 1 Отговор
    Мятайте тези с телковете , защото в самоковската маала , всички са болни от астма , там Се води ,че е най чистият въздух в държавата

    Коментиран от #5

    12:19 16.06.2026

  • 3 Хванаха Един облажил се с 300 Е !

    12 3 Отговор
    На месец !

    Но нито един Лекар Облажвал се с по 3 -30 хиляди Е На месец !

    12:19 16.06.2026

  • 4 оня с коня

    10 1 Отговор
    тия турци там редовно лъжат и крадат от БЪЛГАРИЯ

    12:19 16.06.2026

  • 5 Кат Са Блни !

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пожелание":

    Ще Търсят !
    Чист Въздух !

    12:21 16.06.2026

  • 6 тиквата съм

    6 1 Отговор
    само така разследвайте тез лакоми пенционери
    нас няма да ни закачате то се разбра макар да секна доенето зарди радеви

    а тез парици на обща стойност над 36 000 евро
    можеха да отидат в чекмеджарницата

    12:22 16.06.2026

  • 7 Боко

    4 1 Отговор
    Отваряйте лагер Белене!

    12:24 16.06.2026

  • 8 Ако Държавния Служител !

    5 0 Отговор
    Си беше На мястото !
    Това !

    Нямаше да Стане !

    12:31 16.06.2026

  • 9 Царя дава

    1 0 Отговор
    Пъдаря не дава

    12:35 16.06.2026

  • 10 Евродебил

    1 0 Отговор
    А после казвайте че правораздаването в европейския нужник не функционира.Не се и съмнявам,че законът ще се стовари с огромната си тежест върху най-корумпирания елемент на географското понятие асоциирано с богаташкия клуб ЕСССР. Разбира се визирам тази 76 годишна баба.Този път на 100% осъдителна присъда ще има.

    Коментиран от #11

    12:41 16.06.2026

  • 11 Софийски селянин,Пенсионер

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Евродебил":

    Много се съмнявам на тази възраст какво ще и вземат голият дърт г@з,парите изхарчени пито платено..
    Или щя вкарат в Сливнският женски затвор...

    12:49 16.06.2026

  • 12 Миндич

    0 0 Отговор
    Това се казва да хванеш бика на родната корупция за рогата.Слава на следствените органи,прокуратурата и безпристрастния ни съд които безкомпромисно ще овъзмезди тази баба.А вие давате зор за такива дребни апаши като Гробарите,циган костовите айдуци,петроханци,на крадлив дедо юпитата и прочее олигарси....

    12:49 16.06.2026

  • 13 А ИЗМАМИТЕ

    0 0 Отговор
    И КРАЖБИТЕ НА МИЛИАРДИ
    ОТ ДВАТА ШОПАРА
    КОГА ЩЕ РАЗСЛЕДВАТЕ?

    12:59 16.06.2026

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