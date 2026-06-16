Разследват пенсионна измама за над 36 000 евро

Разследват пенсионна измама в Кърджали, след като проверка е установила, че 76-годишна жена е получавала пенсия въз основа на документ с неверни данни за трудов и осигурителен стаж, съобщи БТА.

Според информация на полицията жената е представила пред Териториалното поделение на НОИ документ, в който са били вписани неверни обстоятелства, свързани с осигурителния ѝ стаж. Така тя е получила без правно основание пенсионни плащания на обща стойност над 36 000 евро.

По данни на разследващите неправомерно изплатените средства са натрупани в продължение на близо десет години - от 2016 до 2026 г.

По случая е образувано досъдебно производство за получаване на средства чрез използване на неистински официален документ. Разследването се води от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и разследващ полицай.