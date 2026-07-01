Средната пенсия ще достигне 543,46 евро през 2026 г.

Средната пенсия през 2026 г. ще достигне 543,46 евро. Това предвижда проектът на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., който беше одобрен от правителството, информират от правителствената служба след днешното редовно заседание на МС.
Очаква се реален ръст на пенсиите от 4,5 на сто, при прогнозирана стойност на средногодишната инфлация по хармонизирания индекс на потребителските цени от 4,3 на сто за 2026 г.
Предвижда се от 1 юли 2026 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., да се осъвременят по „швейцарското правило“, предвидено в чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, със 7,8%. От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши от 322,37 евро на 347,51 евро.
От 1 юли размерът на социалната пенсия за старост и свързаните с нея пенсии и добавки също ще се увеличи с процента, определен по швейцарското правило. Максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от 2025 г. - 1 738,40 евро.
През 2026 г. жените, работещи при условията на трета категория труд, се пенсионират, ако са навършили 62 години и 6 месеца и имат 36 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете изискванията са 64 години и 9 месеца навършена възраст и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.
През 2026 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13 503,9 млн. евро, което е 10,8% от прогнозния размер на брутния вътрешен продукт на страната. Тези разходи са със 1 179,9 млн. евро или с 9,6% повече средства за пенсии спрямо ЗБДОО за 2025 г.
Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 август 2026 г. е 620,20 евро. От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се повишава на 2 300 евро.
Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст на бащата (осиновителя) се запазва на 398,81 евро.
Запазват се и размерите на минималния дневен размер на обезщетението за безработица - 9,21 евро и на максималния дневен размер на обезщетението за безработица - 54,78 евро.
От 1 август 2026 г. се предвижда държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от 1 януари 2027 г. - в съотношение 60:40, както е предвидено за останалите работещи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:26 01.07.2026
2 Съдя
15:28 01.07.2026
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #4
15:29 01.07.2026
4 Летище Бургас
До коментар #3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":С Ебола добавка.
15:31 01.07.2026
5 Прогресивно ли ви е тъпаци?
15:32 01.07.2026
6 Кандидат депутат
15:33 01.07.2026
7 Средната пенсия ще достигне 543,46 евро
на гол тумбак чифте пищови в клуба на богатите
с пожелания пък минималната пенция от 350е да я земат колко се може повечето от
тез гласували за бащицата си
все изчислена е по швейцарско правило
15:35 01.07.2026
8 А с минималната как се живее?
15:36 01.07.2026
9 Гориил
15:38 01.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 рундзяев
15:39 01.07.2026
12 за средна ще ни
Коментиран от #17
15:39 01.07.2026
13 °|°
Коментиран от #14, #16
15:40 01.07.2026
14 нещо много различно
До коментар #13 от "°|°":от реалното положение
15:43 01.07.2026
15 Единствения Прогрес !
Е В Разграбването на Бюджета !
И Мародерството над Българския Народ !
Да Ви е Честит !
Прогресивния !
15:43 01.07.2026
16 Ами !
До коментар #13 от "°|°":Ти си Го Нарисувал !
Само Че Надолу
Защо ?
След като е Нагоре !3778
Коментиран от #21
15:45 01.07.2026
17 бгполитик
До коментар #12 от "за средна ще ни":просто е резил да съобщаваме минималната на каквато са почти всички също както завишените сметки за ток са заради прогнозните цени и други такива пинизи!
15:47 01.07.2026
18 Цвете
15:49 01.07.2026
19 Ленко
Коментиран от #26
15:51 01.07.2026
20 Гориил
15:52 01.07.2026
21 Нагоре
До коментар #16 от "Ами !":ми го изтриха !
15:53 01.07.2026
22 Цвете
15:58 01.07.2026
23 Мимо
16:00 01.07.2026
24 Цвете
16:00 01.07.2026
25 Демек
16:03 01.07.2026
26 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #19 от "Ленко":Нищо им няма и на тези пенсионери на минималната,важното е депутатите хрантутници да вземат с почти 30 пъти по големи заплати..
И за тях смъртта е гарантирана..
16:10 01.07.2026
27 руснак без крак
16:10 01.07.2026