Новини
България »
Средната пенсия ще достигне 543,46 евро през 2026 г.

Средната пенсия ще достигне 543,46 евро през 2026 г.

1 Юли, 2026 15:25 724 27

  • увеличение-
  • средна-
  • пенсия

Очаква се реален ръст на пенсиите от 4,5 на сто, при прогнозирана стойност на средногодишната инфлация по хармонизирания индекс на потребителските цени от 4,3 на сто за 2026 г.

Средната пенсия ще достигне 543,46 евро през 2026 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Средната пенсия през 2026 г. ще достигне 543,46 евро. Това предвижда проектът на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., който беше одобрен от правителството, информират от правителствената служба след днешното редовно заседание на МС.

Очаква се реален ръст на пенсиите от 4,5 на сто, при прогнозирана стойност на средногодишната инфлация по хармонизирания индекс на потребителските цени от 4,3 на сто за 2026 г.

Предвижда се от 1 юли 2026 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., да се осъвременят по „швейцарското правило“, предвидено в чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, със 7,8%. От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши от 322,37 евро на 347,51 евро.

От 1 юли размерът на социалната пенсия за старост и свързаните с нея пенсии и добавки също ще се увеличи с процента, определен по швейцарското правило. Максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от 2025 г. - 1 738,40 евро.

През 2026 г. жените, работещи при условията на трета категория труд, се пенсионират, ако са навършили 62 години и 6 месеца и имат 36 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете изискванията са 64 години и 9 месеца навършена възраст и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.

През 2026 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13 503,9 млн. евро, което е 10,8% от прогнозния размер на брутния вътрешен продукт на страната. Тези разходи са със 1 179,9 млн. евро или с 9,6% повече средства за пенсии спрямо ЗБДОО за 2025 г.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 август 2026 г. е 620,20 евро. От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се повишава на 2 300 евро.

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст на бащата (осиновителя) се запазва на 398,81 евро.

Запазват се и размерите на минималния дневен размер на обезщетението за безработица - 9,21 евро и на максималния дневен размер на обезщетението за безработица - 54,78 евро.

От 1 август 2026 г. се предвижда държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от 1 януари 2027 г. - в съотношение 60:40, както е предвидено за останалите работещи.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 5 Отговор
    Радев оряза майчинските.200 евро за дете.Че аз за котката с котенца харча повече.

    15:26 01.07.2026

  • 2 Съдя

    9 6 Отговор
    500€ ми е надника на ден, без добавките

    15:28 01.07.2026

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 2 Отговор
    С ковид или без ковид добавка?

    Коментиран от #4

    15:29 01.07.2026

  • 4 Летище Бургас

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    С Ебола добавка.

    15:31 01.07.2026

  • 5 Прогресивно ли ви е тъпаци?

    15 2 Отговор
    Халал да са ви всички БКП бандити, дето търпите да ви скачат по кухите глави вече 36 години!

    15:32 01.07.2026

  • 6 Кандидат депутат

    13 3 Отговор
    Важното е да има банани

    15:33 01.07.2026

  • 7 Средната пенсия ще достигне 543,46 евро

    14 2 Отговор
    браво
    на гол тумбак чифте пищови в клуба на богатите

    с пожелания пък минималната пенция от 350е да я земат колко се може повечето от
    тез гласували за бащицата си
    все изчислена е по швейцарско правило

    15:35 01.07.2026

  • 8 А с минималната как се живее?

    11 4 Отговор
    Не че и 500 € са нещо при тая безобразна скъпотия и спакула. Проклети да сте всичките, дето ни набутахте в €зоната на здрача!

    15:36 01.07.2026

  • 9 Гориил

    10 4 Отговор
    Половината от пенсиите се субсидират и компенсират от Европа. Следователно, България има малък шанс за независимост и суверенитет. Най-малкото недоволство от Брюксел може да доведе до бюджетна катастрофа. Това означава по-нататъшно потапяне в блатото на войната, безполезни финансови задължения, намаляващ икономически растеж и мрачни перспективи за европейско бъдеще.

    15:38 01.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 рундзяев

    2 3 Отговор
    ке ви спася!

    15:39 01.07.2026

  • 12 за средна ще ни

    6 1 Отговор
    говорите когато минималната не е най големия процент отпусната пенсия

    Коментиран от #17

    15:39 01.07.2026

  • 13 °|°

    7 1 Отговор
    Какво е средна пенсия?

    Коментиран от #14, #16

    15:40 01.07.2026

  • 14 нещо много различно

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "°|°":

    от реалното положение

    15:43 01.07.2026

  • 15 Единствения Прогрес !

    8 0 Отговор
    Който се Вижда !

    Е В Разграбването на Бюджета !

    И Мародерството над Българския Народ !

    Да Ви е Честит !

    Прогресивния !

    15:43 01.07.2026

  • 16 Ами !

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "°|°":

    Ти си Го Нарисувал !

    Само Че Надолу

    Защо ?

    След като е Нагоре !3778

    Коментиран от #21

    15:45 01.07.2026

  • 17 бгполитик

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "за средна ще ни":

    просто е резил да съобщаваме минималната на каквато са почти всички също както завишените сметки за ток са заради прогнозните цени и други такива пинизи!

    15:47 01.07.2026

  • 18 Цвете

    6 0 Отговор
    ТОВА ДЖОБНИТЕ ПАРИ НА ДЕПУТАТ ЗА ДЕН ЛИ СА? КОЙ ЩЕ ПРОВЕРИ, ОТ КЪДЕ СЕ ПРЪКНА ТОВА " ШВЕЙЦАРСКО ПРАВИЛО "? ДО КОГА ЩЕ ГО ПРИЛАГАТ, ЗАЩО НЯМАМЕ НАШИ ПРАВИЛА, А ПОЛЗВАМЕ НЕПРЕКЪСНАТО ЧУЖДИ????????? КОЙ ИДИОТ НИ ПРАВИ НА НЕНОРМАЛНИ ТОЛКОВА ГОДИНИ? СИГУРНО СЛЕДВАЩОТО УВЕЛИЧЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ СЛЕД ИМА НЯМА 5 ГОДИНИ ЛИ? ОСВЕСТЕТЕ СЕ ВИЕ ВСИЧКИ, КОИТО " МИСЛИТЕ И УМУВАТЕ " КАК ДА ПРЕСТАНЕТЕ ДА ЛИШАВАТЕ НИЕ БИВШИТЕ ,КОИТО СМЕ РАБОТИЛИ ПОЧТЕННО И НЕ СМЕ ОЩЕТЯВАЛИ ДЪРЖАВАТА, КАКТО ВАС ДНЕС?! МИСЛИТЕ .! ВСИЧКО Е ВДИГНАТО ПОВЕЧЕ ОТ 70 % САМО ЗА МИНАЛИЯТ МЕСЕЦ, А ДНЕС КРАСТАВИЦИТЕ СА СЪС 120% НАГОРЕ, ДО КОГА? 🥕🥔🍆🥑🍌🍋🍇🍎🍅🌶🥒🥬🥬🌶🍒

    15:49 01.07.2026

  • 19 Ленко

    9 0 Отговор
    На фона на близо един милион българи с 347,51 евро, от днес 1 юли, тези направо са чорбаджиите на новото време!

    Коментиран от #26

    15:51 01.07.2026

  • 20 Гориил

    7 0 Отговор
    Само онези, които не знаят или не знаят механизмите, чрез които европейските фондове за развитие субсидират бюджетите на бедните и слаборазвитите страни от ЕС, могат да се похвалят, че българските пенсии са по-високи от тези в Турция, Русия или Украйна. Не изключвам, че възможността и очакването за подобно финансиране е било именно причината за желанието на тези страни да се интегрират в ЕС.

    15:52 01.07.2026

  • 21 Нагоре

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ами !":

    ми го изтриха !

    15:53 01.07.2026

  • 22 Цвете

    2 0 Отговор
    ТОВА ДЖОБНИТЕ ПАРИ НА ДЕПУТАТ ЗА ДЕН ЛИ СА? КОЙ ЩЕ ПРОВЕРИ, ОТ КЪДЕ СЕ ПРЪКНА ТОВА " ШВЕЙЦАРСКО ПРАВИЛО "? ДО КОГА ЩЕ ГО ПРИЛАГАТ, ЗАЩО НЯМАМЕ НАШИ ПРАВИЛА, А ПОЛЗВАМЕ НЕПРЕКЪСНАТО ЧУЖДИ????????? КОЙ ИДИОТ НИ ПРАВИ НА НЕНОРМАЛНИ ТОЛКОВА ГОДИНИ? СИГУРНО СЛЕДВАЩОТО УВЕЛИЧЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ СЛЕД ИМА НЯМА 5 ГОДИНИ ЛИ? ОСВЕСТЕТЕ СЕ ВИЕ ВСИЧКИ, КОИТО " МИСЛИТЕ И УМУВАТЕ " КАК ДА ПРЕСТАНЕТЕ ДА ЛИШАВАТЕ НИЕ БИВШИТЕ ,КОИТО СМЕ РАБОТИЛИ ПОЧТЕННО И НЕ СМЕ ОЩЕТЯВАЛИ ДЪРЖАВАТА, КАКТО ВАС ДНЕС?! МИСЛИТЕ .! ВСИЧКО Е ВДИГНАТО ПОВЕЧЕ ОТ 70 % САМО ЗА МИНАЛИЯТ МЕСЕЦ, А ДНЕС КРАСТАВИЦИТЕ СА СЪС 120% НАГОРЕ, ДО КОГА? 🥕🥔🍆🥑🍌🍋🍇🍎🍅🌶🥒🥬🥬🌶🍒А СЕГА, КАТО СТЕ ТАКИВА ЧОРБАДЖИИ БОГАТИ, ПРЕМАХНЕТЕ СУБСИДИЯТА ,КОЯТО ПОЛУЧАВАТЕ НЕПРАВОМЕРНО.ВСЯКА ПАРТИЯ ДА СИ ПЛАЩА ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС. И ДО ТУК НА ВСЕКИ ТРИ МЕСЕЦА, УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ ВИ.ПОВЕЧЕ НЯМАМЕ НАМЕРЕНИЕ ДА ВИ ИЗДЪРЖАМЕ ,ЗАЩОТО СТЕ НА ХРАНИЛКА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ЗАСЛУЖАВАТЕ И БЕЗ ПАРИ ДА РАБОТИТЕ ,КОГАТО СМЕТКИТЕ ВИ СА КРИВИ КАКТО " НОВИЯТ БЮДЖЕТ " ,КОЙТО НЕ БИЛ ВАШ, А ЧИЙ Е ТОГАВА? РАДЕВ, ПОЛИТАШ СТРЕМГЛАВО НАДОЛУ .НЕ СМЕ ЗАБРАВИЛИ " БОТАШ " ЧОВЕЧЕ.МИЛИАРДИ ТРЯБВА ДА СЕ ПЛАЩАТ, 6.5 МИЛИАРДА ,ОТ КЪДЕ ПИТАМ? ЗАТОВА ЛИ ИЗТЕГЛИХТЕ НОВ ЗАЕМ ? 🍌

    15:58 01.07.2026

  • 23 Мимо

    4 0 Отговор
    Да, да за пенсионер- милиционер 1100 евро пенсия , която започва да я получава на 54-5 годишна възраст. На бачкатора в производството - 450 евро пенсия , която започва да получава след 65 годишна възраст (ако изкара до тогава). Ама увеличението с 5 процента е пак и за двамата - за единия 55 евра , за другия няма и 20 - да живее труда.

    16:00 01.07.2026

  • 24 Цвете

    2 0 Отговор
    ТОВА ДЖОБНИТЕ ПАРИ НА ДЕПУТАТ ЗА ДЕН ЛИ СА? КОЙ ЩЕ ПРОВЕРИ, ОТ КЪДЕ СЕ ПРЪКНА ТОВА " ШВЕЙЦАРСКО ПРАВИЛО "? ДО КОГА ЩЕ ГО ПРИЛАГАТ, ЗАЩО НЯМАМЕ НАШИ ПРАВИЛА, А ПОЛЗВАМЕ НЕПРЕКЪСНАТО ЧУЖДИ????????? КОЙ ИДИОТ НИ ПРАВИ НА НЕНОРМАЛНИ ТОЛКОВА ГОДИНИ? СИГУРНО СЛЕДВАЩОТО УВЕЛИЧЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ СЛЕД ИМА НЯМА 5 ГОДИНИ ЛИ? ОСВЕСТЕТЕ СЕ ВИЕ ВСИЧКИ, КОИТО " МИСЛИТЕ И УМУВАТЕ " КАК ДА ПРЕСТАНЕТЕ ДА ЛИШАВАТЕ НИЕ БИВШИТЕ ,КОИТО СМЕ РАБОТИЛИ ПОЧТЕННО И НЕ СМЕ ОЩЕТЯВАЛИ ДЪРЖАВАТА, КАКТО ВАС ДНЕС?! МИСЛИТЕ .! ВСИЧКО Е ВДИГНАТО ПОВЕЧЕ ОТ 70 % САМО ЗА МИНАЛИЯТ МЕСЕЦ, А ДНЕС КРАСТАВИЦИТЕ СА СЪС 120% НАГОРЕ, ДО КОГА? 🥕🥔🍆🥑🍌🍋🍇🍎🍅🌶🥒🥬🥬🌶🍒А СЕГА, КАТО СТЕ ТАКИВА ЧОРБАДЖИИ БОГАТИ, ПРЕМАХНЕТЕ СУБСИДИЯТА ,КОЯТО ПОЛУЧАВАТЕ НЕПРАВОМЕРНО.ВСЯКА ПАРТИЯ ДА СИ ПЛАЩА ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС. И ДО ТУК НА ВСЕКИ ТРИ МЕСЕЦА, УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ ВИ.ПОВЕЧЕ НЯМАМЕ НАМЕРЕНИЕ ДА ВИ ИЗДЪРЖАМЕ ,ЗАЩОТО СТЕ НА ХРАНИЛКА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ЗАСЛУЖАВАТЕ И БЕЗ ПАРИ ДА РАБОТИТЕ ,КОГАТО СМЕТКИТЕ ВИ СА КРИВИ КАКТО " НОВИЯТ БЮДЖЕТ " ,КОЙТО НЕ БИЛ ВАШ, А ЧИЙ Е ТОГАВА? РАДЕВ, ПОЛИТАШ СТРЕМГЛАВО НАДОЛУ .НЕ СМЕ ЗАБРАВИЛИ " БОТАШ " ЧОВЕЧЕ.МИЛИАРДИ ТРЯБВА ДА СЕ ПЛАЩАТ, 6.5 МИЛИАРДА ,ОТ КЪДЕ ПИТАМ? ЗАТОВА ЛИ ИЗТЕГЛИХТЕ НОВ ЗАЕМ ? 🍌

    16:00 01.07.2026

  • 25 Демек

    3 0 Отговор
    два милиона с минимална,останалите на тавана!

    16:03 01.07.2026

  • 26 Софийски селянин,Пенсионер

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ленко":

    Нищо им няма и на тези пенсионери на минималната,важното е депутатите хрантутници да вземат с почти 30 пъти по големи заплати..
    И за тях смъртта е гарантирана..

    16:10 01.07.2026

  • 27 руснак без крак

    1 0 Отговор
    Това са 2 заплати в Русия на които 44% от населението работи

    16:10 01.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове