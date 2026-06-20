Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
България ще поиска специален статут на маслодайната роза

България ще поиска специален статут на маслодайната роза

20 Юни, 2026 06:06, обновена 20 Юни, 2026 05:08 648 6

  • маслодайна роза-
  • статут

Страната ще защитава тази позиция в рамките на преговорите за бъдещата реформа на общата политика и новата многогодишна финансова рамка на Евросъюза

България ще поиска специален статут на маслодайната роза - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Министерството на земеделието ще настоява за специален статут на маслодайната роза в новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз.

България ще защитава тази позиция в рамките на преговорите за бъдещата реформа на общата политика и новата многогодишна финансова рамка на Евросъюза.

Маслодайната роза е традиционен за България отрасъл с важно икономическо, социално и културно значение, както и един от националните символи на страната. През последните години обаче ниските изкупни цени на розовия цвят, високите производствени разходи, недостигът на работна ръка, трудоемкият характер на дейността, както и намаляването на площите с рози създават сериозни проблеми в сектора.

Затова се проучва възможността страната ни да предложи специален режим за маслодайната роза в бъдещата Обща селскостопанска политика. Търси се вариант, подобен на този при памука - да има отделна интервенция, фиксиран бюджет и защитен режим в рамките на европейската земеделска политика. Целта е секторът да получи по-устойчива правна и финансова рамка, която да не зависи единствено от временни помощи или национални решения година за година.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 1 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    05:09 20.06.2026

  • 2 Къде

    2 0 Отговор
    са тия рози, бре ?

    05:24 20.06.2026

  • 3 Рози няма ,

    5 0 Отговор
    далавери само ! Статут ще искали другарите , моля ти се ?

    06:06 20.06.2026

  • 4 трясъ

    3 0 Отговор
    Маслодайната роза е традиционно за България растение,цвете,а не отрасъл,бре,алоооу!

    Коментиран от #6

    06:23 20.06.2026

  • 5 Дзак

    0 0 Отговор
    Трябва да се защитава докрай!

    06:23 20.06.2026

  • 6 Много

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "трясъ":

    Много е традиционно.. донесли сме го от близкия изток . Дамасцена е от Иран.

    06:33 20.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове