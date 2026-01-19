Проф. Огнян Минчев: Чуденето дали ще има нова партия и лидер ерозира статута на българския президент

Броени дни преди да започне политическата кампания за следващите избори няма категоричен отговор на въпроса дали президентът ще се включи в изборите. Това отлагане до последния момент и чудене дали ще има подобна нова партия и лидер до голяма степен ерозира статута на българския президент. Това заяви политологът проф. Огнян Минчев пред bTV, цитиран от news.bg
Според него чуденето до последния момент дали ще видим Румен Радев на предсрочните избори допълнително ерозира легитимността на институцията на президентството. Това е най-тревожният аспект на ситуацията и ако вече в продължение на толкова време се спекулира, че президентът може да прекъсне втория си мандат предсрочно и ако това се случи, ще има една яснота относно наистина начина, по който ще функционира партийната системата, коментира проф. Огнян Минчев.
Според него е необходимо да възникнат нови партии и политически форми за тези хора, които не разпознават сегашните политически партии. "Българската политическа система има нужда от нови политически платформи и предложения, но въпросът е доколко ще бъдат в състояние да убедят гражданите, че им предлагат промяна в обществения интерес", посочи Минчев.
Той сравни още президента Румен Радев с бившия премиер Симеон Сакскобургготски, при когото също се задавал въпроса дали ще бъде кандидат за министър-председател.
Огнян Минчев призова, ако се променят изборните правила, то да не са за сегашните избори, а за следващите или по-следващите.
