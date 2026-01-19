Новини
Проф. Огнян Минчев: Чуденето дали ще има нова партия и лидер ерозира статута на българския президент

19 Януари, 2026 08:51 1 040 53

"Българската политическа система има нужда от нови политически платформи и предложения, но въпросът е доколко ще бъдат в състояние да убедят гражданите, че им предлагат промяна в обществения интерес", посочи още политологът

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Броени дни преди да започне политическата кампания за следващите избори няма категоричен отговор на въпроса дали президентът ще се включи в изборите. Това отлагане до последния момент и чудене дали ще има подобна нова партия и лидер до голяма степен ерозира статута на българския президент. Това заяви политологът проф. Огнян Минчев пред bTV, цитиран от news.bg

Според него чуденето до последния момент дали ще видим Румен Радев на предсрочните избори допълнително ерозира легитимността на институцията на президентството. Това е най-тревожният аспект на ситуацията и ако вече в продължение на толкова време се спекулира, че президентът може да прекъсне втория си мандат предсрочно и ако това се случи, ще има една яснота относно наистина начина, по който ще функционира партийната системата, коментира проф. Огнян Минчев.

Според него е необходимо да възникнат нови партии и политически форми за тези хора, които не разпознават сегашните политически партии. "Българската политическа система има нужда от нови политически платформи и предложения, но въпросът е доколко ще бъдат в състояние да убедят гражданите, че им предлагат промяна в обществения интерес", посочи Минчев.

Той сравни още президента Румен Радев с бившия премиер Симеон Сакскобургготски, при когото също се задавал въпроса дали ще бъде кандидат за министър-председател.

Огнян Минчев призова, ако се променят изборните правила, то да не са за сегашните избори, а за следващите или по-следващите.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 страх го е

    8 32 Отговор
    Много го е страх. В същото време отчаяно има нужда от имунитет, за да не го подгони прокуратурата, която от години го чака на вратата.

    Коментиран от #9

    08:59 19.01.2026

  • 3 Хвърчилото

    7 30 Отговор
    Той ако му стискаше и мислеше за род и родина отдавна да се е пуснал на избори. А не да да прави вятър на българите от президентството.

    09:04 19.01.2026

  • 4 Точен

    29 4 Отговор
    Оги, страх ли те е от Радев? Няма шке.бе като твоето и е опасен в близък бой...

    09:04 19.01.2026

  • 5 зрител

    23 1 Отговор
    моля, не го публикувайте в едър план ! и като малък си беше грозник !

    09:05 19.01.2026

  • 6 Моамар Кадафи

    9 2 Отговор
    Всички партии са враг на народа.

    09:05 19.01.2026

  • 7 Един не проф.

    23 2 Отговор
    Огняне, "утвърдените" ( разбирай "уредилите се ") партийните лидери и ЧЛЕНОВЕ ги е страх от евентуалното явяване на Радев с политически проект - партия ! Защото те , тия "стари QRwi" , на следващите избори .... ще останат далече от партийните си ясли или даже без партии ( така де, разбирай "без бардак") !!!

    09:05 19.01.2026

  • 8 така е

    8 1 Отговор
    Не особено умния елеторат на Яне Янев, Жорж Ганчев, Царя, Сидеров, Ковачки, Първанов, Бареков, Марешки, по трудния начин започна да се усеща, че пак е изтеглил късата клечка и с ППДБ. Нищо. Сега ще гласува за Радев. Е те той ще ги оправи!

    Коментиран от #18

    09:06 19.01.2026

  • 9 Амии

    23 5 Отговор

    До коментар #2 от "страх го е":

    Страх тресе кочината! Радев със сигурност ще помете статуквото! Останалите партии са малки и неспособни да се преборят с ГЕРБ/ ДПС!

    Коментиран от #11, #12, #16

    09:10 19.01.2026

  • 10 ТЪPБУX

    15 1 Отговор
    EPO3ИРАНЕТO НА СТАТУТА НА ПРЕЗИДЕНТ ГО НАПРАВИXA ППДБЛГБTИ ЧРЕЗ CKOПЯВАHETO HA KOHCTИТУЦИЯТА. ЗАЕДНО ИЛИ ПО ТОЧНО ПОДЛЪГАНИ ОТ ПИTEKAHTРОПА И ДEБEЛAKА. 😆

    Коментиран от #17

    09:14 19.01.2026

  • 11 Всичко е в начина на гласуване

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "Амии":

    Скенерите бетонират статуквото това е гарантирано от техните застъпници вижте ги само кои са ИТН БСП ДПС и ГЕРБ гласуват !!!

    09:15 19.01.2026

  • 12 Дааа

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Амии":

    Освен, че са малки останалите опозиционни партии бяха по един или друг начин в съюз с ГЕРБ/ДПС! Например ПП/ ДБ бяха в сглобка и заедно управлявана с Пеевски начело! Възраждане много пъти, твърде много пъти гласуваха законите заедно с ГЕРБ, съмнителни са! Затова ги е страх от Радев и хвърлят кал по него, защото ще преобърне тотално картината в българския парламент!

    09:16 19.01.2026

  • 13 Хмм

    7 0 Отговор
    хора,които не са ласували за президента да не дават акъл, при надписани гласове, сгрешени протоколи, надраскани бюлетини, чували с изрезки от вестници, президентът няма шанс, припяват на пеевскии борисов, на които им се иска да го победят на избори

    09:16 19.01.2026

  • 14 Народа ясно каза на протестите:

    8 1 Отговор
    Машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите и контролно броене на разписките. Всичко друго е лъжа и измама.

    Коментиран от #21, #24

    09:17 19.01.2026

  • 15 Майк Алън Патън

    10 1 Отговор
    Единственото , което ерозира са твоите килограми ! Иначе как може да претендираш за ум , интелект и прозорливост , щом говориш глупотевини , само и само да кажеш нещо ?

    09:20 19.01.2026

  • 16 ще го помете

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Амии":

    Колкото Първанов го помете с АБВ. Ако беше сигурно, отдавна да е скочил. Ама страх тресе кочината. Хем му се иска, хем не му стиска, защото губи значителни привилегии, а няма гаранция за успех.

    Коментиран от #30

    09:20 19.01.2026

  • 17 ТЪРБУХА

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "ТЪPБУX":

    ГОВОРИ ГЛУПОСТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТА. ДА СИ ВИДИ ДЪЩЕРЯТА КРАДЛАТА И ДА СПРЕ ДА ПЛЮЕ ПРЕЗИДЕНТА МИНЧЕВ ОЛЯКВАШ.

    09:20 19.01.2026

  • 18 доктор ОХ боли

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "така е":

    Всеки друг в сравнение с ББ и ДП е цвете ! Те са единицата за корупция , лицемерие , пошлост , алчност , мегаломания , властолюбие !
    Другите и те са лоши , но са в пъти по-незначителни от големите ШИШКОВЦИ !

    Коментиран от #26

    09:23 19.01.2026

  • 19 Сканиращите устройства !!!

    6 1 Отговор
    Ще възпроизведат статуквото !!! Те точно затова искат да ги въведат. Хората няма да гласуват масово и статуквото ще се възпроизведе даже по лошо депесе чрез скенерите може да стане втора сила защото вота на електората им ще бъде сто процента контролиран и задължителен..

    09:24 19.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 протестиращите казаха че са и за Еврото

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "Народа ясно каза на протестите:":

    Но тов ане попречи в деня в който Желязков подаде оставка, Костадинов да си направи остата да отлага пак Еврото. Или?

    Коментиран от #29

    09:24 19.01.2026

  • 22 Христо

    2 1 Отговор
    Айде, пияндурките пак събраха смелост и дар слово след запоите през събота и неделя. Представям си го Огнянчо какъв е бил воевода в кръчмата и как е удрял с юмруче по масата през уикенда..

    09:25 19.01.2026

  • 23 Петър Богомилов Богданов-Белия Хакер

    1 2 Отговор
    Петър Богомилов Богданов. Има демокрация и тя е в пет-шест държави . Четете книгата ми, безплатна е : „ВСИЧКИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО ЧИСТАТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА “ - без царе, тирани, бащи на народите, генерални партийни секретари, фюрери, дучета, вождове, водачи, спасители и пророци, ФУНКЦИОНИРАЩА ПО 12-ТЕ ПРАВИЛА НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ, 3-те основни, които са : С РЕФЕРЕНДУМИ се одобряват, приемат, изменят и отменят законите и конституцията, както и актовете на общинските съвети (прякото упражняване от народа на законодателната му власт ), СЪДЪТ ПО СЪЩЕСТВОТО НА СПОРА Е ОТ 12 БРОЯ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ (прякото упражняване от народа на съдебната му власт), ПРЯК, МАЖОРИТАРЕН ИЗБОР на лицата, използващи тази една минимална част от законодателната и съдебната ни власт, която народът не я употребява пряко и на лицата, използващи изпълнителната власт.

    09:25 19.01.2026

  • 24 освен това

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Народа ясно каза на протестите:":

    Машинно се гласува в САЩ и РФ. Първите са 350 милиона, вторите са 150 милиона. В България гласуват под 3 милиона гласоподаватели. Можем дори с кибритени клечки да проведем изборите.

    09:26 19.01.2026

  • 25 Скенерите са като камерите

    3 1 Отговор
    Контролират гласоподавателите и възпроизвеждат статуквото.

    09:29 19.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Боже прости но

    4 0 Отговор
    По какво е професурат тоа човек.

    09:30 19.01.2026

  • 28 ООрана държава

    3 2 Отговор
    Колко точно м@лоумни сте? Няма как президента да гръгне да прави партия докато изборите са на хартиики и резултата е манипулиран на 90%. Когато се кзчисти тов проблем с фалшифицирането на избори, ще го видите и радев в политиката

    09:33 19.01.2026

  • 29 Това не е вярно не лъжи

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "протестиращите казаха че са и за Еврото":

    Не са казвали такова нещо.

    Коментиран от #48

    09:34 19.01.2026

  • 30 Ааа

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "ще го помете":

    Тук няма нищо общо с Първанов, абсолютно нищо общо! Сравнението ти е трагикомично! Сега картинката е коренно различна! Радев ще събере огромен процент, особено гласовете на негласувалите досега ( 65-70 процента). Наистина ще ги помете!!!

    Коментиран от #40, #49

    09:34 19.01.2026

  • 31 "демократ"

    0 1 Отговор
    Предлагам да не залагате много на Радев. Вярно ще размести прастовете, но не до там, че да промени статуквото. Да не забравяме, че той си е евроатлантик.

    Коментиран от #33

    09:34 19.01.2026

  • 32 аз искам

    2 4 Отговор
    Искам Радев да спечели мнозинство в Парламента. Да извади България от ЕС и НАТО и да ни вкара в БРИКС. Да затвори гранциците и да национализира фабриките. Да върне лева и един долар да е 3000 лева, а заплатата 2 долара. Нека младите не особено умни да живеят в кошмара в който ние сме живели.

    Коментиран от #38, #44

    09:36 19.01.2026

  • 33 е колко да е евроатлантик?

    0 3 Отговор

    До коментар #31 от ""демократ"":

    ​Ген. Решетников: Радев може да изиграе роля за независимостта на България от ЕС и НАТО

    Коментиран от #39

    09:38 19.01.2026

  • 34 Този тюфлек

    2 0 Отговор
    Пак го задействаха. Гнус ме е от такива гьонсурати.

    09:38 19.01.2026

  • 35 Боже прости но

    4 0 Отговор
    По какво е професурат тоа човек.

    09:39 19.01.2026

  • 36 нема оправия

    0 0 Отговор
    Нова партия може да бъде само "Герой Геро" с председател Долорес Пенсионария.

    09:40 19.01.2026

  • 37 Скенерите са като камерите

    2 0 Отговор
    Контролират гласоподавателите и възпроизвеждат статуквото.

    09:40 19.01.2026

  • 38 а не искаш

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "аз искам":

    ли, да се хванеш някъде на работа, вместо да остроумничиш тук!?

    Коментиран от #43

    09:45 19.01.2026

  • 39 Тото 1 и Тото 2

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "е колко да е евроатлантик?":

    Лошо ли е да се освободиш от поредния подтисник , който ти се води БИГ БРАДЪР ?

    09:45 19.01.2026

  • 40 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ааа":

    Според всякакви Демокр. Закони има гарантирано право на Собствено мнение и да допускаш конкретно в Случая че Радев ще Активизира с появата си/евентуална / на полит Сцена Избирателната активност до Небесновисоките 75-80%,с което пък гарантирано ще помете Статукво.А можеш ли в подкрепа на Думите си ДА СЕ ЗАКЪЛНЕШ че ако не стигнем твоите Бленувани 75-80% активност а пак си останем на ТРАДИЦИОННИТЕ 40 И НЯКОЛКО Процента ще си отрежещ Поне половината "Мъжко Достойнство"...ако си Мъж естествено?

    09:46 19.01.2026

  • 41 доктор ОХ боли

    1 0 Отговор
    Дайте да не гласуваме и това е ! Чиста работа ! Няма да има чудене , факсове , принтери , куфари , гласуващи под строй , бюлетини , ала-бала , тинтири-минтири и шушу-мушу !
    Може дебелите бащици да се кротнат и да отпуснат алчната си примка ли ?

    09:49 19.01.2026

  • 42 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Политолози и социолози - съвсем излишните празнодумци, тър тей на заплати към съответни политически формирования, които се мъчат да ни убедят в противното на това, което мислим !!!

    09:50 19.01.2026

  • 43 когато е трябвало съм работил

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "а не искаш":

    сега е ваш ред да запретвате ръкави и да бачкате

    09:50 19.01.2026

  • 44 КлифърдБъртън

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "аз искам":

    Аз пък искам да разбера КОЯ ли е тази пуста Мата ХАРИ ?
    Нека тръгнем стъпка по стъпка и така постепенно ще достигнем после и до едрите неща !

    09:51 19.01.2026

  • 45 павела митова

    0 0 Отговор
    тъпак, тотален тъпак

    09:52 19.01.2026

  • 46 Чуденето е дали ще има нови

    1 1 Отговор
    новоизлюпени професори дрънкащи и разтягащи локуми

    09:55 19.01.2026

  • 47 Пеевски към Радев и АСП- горчиво!

    0 1 Отговор
    Радев ще се мъчи да управлява с ППДБ, АСП и ГЕРБ за пълнеж при гласуванията.

    Разните МЕЧ , ВЕЛИЧИЕ и т.н. ще подкрепят, ако влязат.

    Възраждане и ДПС ще бъдат опозиция.
    ИТН също. Ако влязат.

    Радев ще остане президент и ще управлява с Шайката си зад кулисите в президентството.

    ГЕРБ ще подкрепят Шайката. Борисов ще остане на трапезата.

    Борисов, Радев и Доган пак са се разбрали, както и на предишните избори.

    БОРИСОВ ПАК ИГРАЕ ДВОЙНА ИГРА.

    09:58 19.01.2026

  • 48 кое не е вярно?

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Това не е вярно не лъжи":

    Участниците на протеста изразиха различни притеснения, свързани с бюджет 2026 г. - от увеличаването на заплатите за администрацията, до ощетяването на работещите, както и че няма абсолютно никаква прозрачност. Според тях всички това е скандално и поради това изкара хората на протест. Хилядите протестиращи искат промяна в бюджета за догодина и истинска борба срещу корупцията в България.

    Те смятат, че еврото няма нищо общо с техния протест, а само фискалната политика на правителството.

    На площад "Независимост" се чуваха скандирания "Оставка!" и "Свобода!".

    Коментиран от #51

    10:02 19.01.2026

  • 49 и като го събере какво

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ааа":

    Няма да има пълно мнозинство и ще трябва да управлява с Пеевски и Борисов. И ще лъсне колко е интелигентен.

    10:04 19.01.2026

  • 50 Скенерите са като камерите

    2 1 Отговор
    Контролират гласоподавателите и възпроизвеждат статуквото.

    10:14 19.01.2026

  • 51 Но не се чуваше

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "кое не е вярно?":

    Удобрение за еврото ! Ето това не е вярно. Не само че не е вярно ами си го измисли .

    10:18 19.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Сканиращите устройства !!!

    1 0 Отговор
    Ще възпроизведат статуквото !!! Те точно затова искат да ги въведат. Хората няма да гласуват масово и статуквото ще се възпроизведе даже по лошо депесе чрез скенерите може да стане втора сила защото вота на електората им ще бъде сто процента контролиран и задължителен..

    10:23 19.01.2026

