Властта обсъжда проекта за държавен бюджет с бизнеса и синдикатите на 29 юни

Проектът на държавен бюджет за 2026-а година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни, научи "Хоризонт".

Преди това - на 26 юни, проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в Надзорните съвети на двете институции.

От КНСБ и КТ "Подкрепа" вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор и се противопоставиха на механични съкращения на разходи за заплати и осигуровки с 10 процента.

Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ "Подкрепа" Атанас Кацарчев:

"А не е както се предлагат - 10%. И второто нещо, което притеснява най-много хората - те очакват не да им режат ззплатите, а да ги актувлизират според инфлацията. Така че тези две основни искания ще ги поддържаме през цялото време. Ние нямаме нито политики, нито някакви намерения, нито конкретни числа, т.е. очаквам правителството да предложи варианти.

Преди дни премиерът Румен Радев се срещна с ръководството на КНСБ и от синдиката поставиха като първа тема бюджет 2026-а и политиката по доходите в обществения сектор.

От КНСБ са категорични, че фискалната консолидация не може и не трябва да се извършва за сметка на работещите и че бюджетната рамка трябва да гарантира предвидима политика по доходите, адекватно финансиране на публичните системи и запазване на социалната стабилност. От КНСБ също така се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10 процента с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори със средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри.

И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималният осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум.

Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Ефремова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026-а година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца:

"Във връзка с повишаването на инималната работна заплата е и съвсем естественото повишаване на доходите. Старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са измали достъп до тези семейни помощи."