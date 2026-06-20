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Властта обсъжда проекта за държавен бюджет с бизнеса и синдикатите на 29 юни

Властта обсъжда проекта за държавен бюджет с бизнеса и синдикатите на 29 юни

20 Юни, 2026 06:10, обновена 20 Юни, 2026 05:17 740 7

  • бюджет-
  • бизнес-
  • синдикати-
  • тристранка

На 26 юни проектобюджетите на ДОО и на НЗОК ще бъдат разгледани в Надзорните съвети на двете институции

Властта обсъжда проекта за държавен бюджет с бизнеса и синдикатите на 29 юни - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Проектът на държавен бюджет за 2026-а година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни, научи "Хоризонт".

Преди това - на 26 юни, проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в Надзорните съвети на двете институции.

От КНСБ и КТ "Подкрепа" вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор и се противопоставиха на механични съкращения на разходи за заплати и осигуровки с 10 процента.

Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ "Подкрепа" Атанас Кацарчев:

"А не е както се предлагат - 10%. И второто нещо, което притеснява най-много хората - те очакват не да им режат ззплатите, а да ги актувлизират според инфлацията. Така че тези две основни искания ще ги поддържаме през цялото време. Ние нямаме нито политики, нито някакви намерения, нито конкретни числа, т.е. очаквам правителството да предложи варианти.

Преди дни премиерът Румен Радев се срещна с ръководството на КНСБ и от синдиката поставиха като първа тема бюджет 2026-а и политиката по доходите в обществения сектор.

От КНСБ са категорични, че фискалната консолидация не може и не трябва да се извършва за сметка на работещите и че бюджетната рамка трябва да гарантира предвидима политика по доходите, адекватно финансиране на публичните системи и запазване на социалната стабилност. От КНСБ също така се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10 процента с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори със средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри.

И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималният осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум.

Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Ефремова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026-а година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца:

"Във връзка с повишаването на инималната работна заплата е и съвсем естественото повишаване на доходите. Старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са измали достъп до тези семейни помощи."


България
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    05:18 20.06.2026

  • 2 Факти

    2 0 Отговор
    Властта обсъжда проекта за държавен бюджет с бизнеса и синдикатите на Петровден

    Коментиран от #3

    05:22 20.06.2026

  • 3 само крадене и далавери

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    какъв бизнес има пък във българия?

    05:28 20.06.2026

  • 4 Представители

    1 0 Отговор
    на червената олигархия и мафията ще "обсъждали" ?

    05:57 20.06.2026

  • 5 глоги

    0 1 Отговор
    Властта ЩЕ обсъди проекта за държавен бюджет с бизнеса и синдикатите на 29-ти юни.

    06:18 20.06.2026

  • 6 не трябваше да се теглят заеми 8 млрд. л

    2 0 Отговор
    ГЕРБ, ДПС, БКП, ПП, ДБ, СДС отложиха плащания от 2024 и 2025 за 2026. Радев трябваше да излезе от трибуната и да каже: Няма да теглим заеми, да намали всички бюджетни заплати с над 30%, онези над 2000 лв. и край. Защото 50% от заемите са за изградени ВЕИ-та по ПВУ от обръчите от фирми на БЛАТОТО. Пукнат лев да не получат. Не стига, че превръщат българската плодородна земя за 20 г. напред в пустиня и не я рекултивират след това, ще ни зарият с ТОНОВЕ ПЛАСТМАСА след 15 г., а им плащаме ЧУДОВИЩНО скъп ток - колебания напрежения и износване ел. мрежа и загуби 25% докато стигне ток ВЕИ до нас, 50% с ДДС от сметки ток за достъпи и напрежения на фото и ВЕИ-та. Останалите пари по ПВУ са за Цифровизация, която ще остави стотици хиляди българи безработни.
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    06:31 20.06.2026

  • 7 Само за година в периода

    1 0 Отговор
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    БИЗНЕСЪТ и синдикатите искаха Юрошит копейката и унищожиха ВБ и лЪв, сега им намаляйте ЗАПЛАТИТЕ

    07:00 20.06.2026

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