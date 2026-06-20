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Атанас Пеканов: С четвъртото плащане по ПВУ България ще получи 68% от средствата

Атанас Пеканов: С четвъртото плащане по ПВУ България ще получи 68% от средствата

20 Юни, 2026 10:10 513 10

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Продължава работата и по петото плащане

Атанас Пеканов: С четвъртото плащане по ПВУ България ще получи 68% от средствата - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

След няколко седмици България ще получи близо 1 млрд. евро по четвъртото плащане по ПВУ. Това е резултат от усилия на много правителства, но и на страхотни усилия в последните седмици. България до вчера беше получила около 50% от парите, с тази сума ще стигне 68%, средноевропейско в момента страните са получили 75%. Моята цел е да сме над средноевропейското ниво в края. Това каза в ефира на „Събуди се” вицепремиерът Атанас Пеканов.

Той посочи, че продължава работата и по петото плащане. „Беше ключово за бюджета да получим възможно най-бързо тези средства”, каза той и допълни: „Моята цел е да стигнем 100%. Под въпрос е доколко това е реалистично, защото се загуби много време и много важни реформи все още трябва да се случат.”

По отношение на закриване на въглищните централи той посочи, че през годините се е спекулирало често по тази тема. „България намали емисиите си с 40% спрямо 2019 г. и нищо фатално не се е случило. По същия начин беше приета пътна карта за климатична неутралност. В нея пише, че между 2030 г. и 2038 г. България ще задържи между 1,2 и 1,6 гигавата въглищни централи. Те са нужни за нашата енергетика с оглед на цялата нестабилност, която виждаме по света. Това е наш суверенен ресурс, който става все по-важен. Затова този ресурс трябва да бъде запазен. Най-вероятно той ще трябва да бъде запазен в някакъв момент като студен резерв. Това означава, че ще трябва да има оптимизация, ще трябва той да работи на печалба.

Със сигурност на част от заетите в момента може да им се намери работа, която има по-дългосрочна перспектива. Именно затова се отделят тези средства, които искаме да използваме по фонда за справедлив преход. Дали ще е за индустриални зони, където да се изградят нови предприятия, дали ще е за рекултивация - това са дейностите, които ще се случват. Това трябва да се случи в следващите две до три години”, посочи Пеканов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    3 1 Отговор
    добре, че са тези пари дето ЕС ни ги дава "без причина", че с нашите политици да сме фалирали отдавна.

    10:27 20.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Щом триете

    2 0 Отговор
    Значи е Истина

    10:31 20.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Туй Петканчо

    3 0 Отговор
    Го играе глашатай.

    10:32 20.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Чума

    0 1 Отговор
    Искаш ли пари от ЕС - гласувай против санкциите срещу Русия! За генерал Радев и Правителството - За по-чест! Служа на Републиката и трудовия народ! Не като евроатлантиците - кражби, кражби, кражби и усвояване за себе си! Ура!

    Коментиран от #8

    10:43 20.06.2026

  • 8 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Чума":

    чичо румен и чест!? Ти да не си от Боташ?

    10:45 20.06.2026

  • 9 Това БКП-пeди

    1 0 Отговор
    само тия евросредства бълнува и сънува вече 5 години.

    10:54 20.06.2026

  • 10 Грийн сок

    0 0 Отговор
    Ако Радев продължава да се..
    олива може нищо да не получим

    10:55 20.06.2026

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