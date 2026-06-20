Каракачанов: Прозрачност относно притежателите на българско гражданство, заемащи висши публични постове в РСМ

През последните години ставаме свидетели на тревожен парадокс. Десетки представители на политическия, административния и обществения елит на Република Северна Македония са придобили българско гражданство въз основа на деклариран български произход, а в същото време част от тях активно участват в кампании на омраза, исторически фалшификации и политическа пропаганда срещу България и българския народ.
Тази практика не само подкопава доверието в институцията на българското гражданство, но и поставя въпроса за лоялността към държавата от страна на лица, които доброволно са заявили принадлежност към българската нация, за да получат съответните права и привилегии.
В тази връзка ВМРО предлага въвеждането на механизъм за „Одит на лоялността“, основан на следните принципи:
1. Преглед на основанията за запазване на българско гражданство при доказани действия срещу интересите на България
Да бъде обсъдена възможността за законодателни промени, които да предвиждат отнемане на българско гражданство, придобито по произход, когато е налице установено и доказано поведение, несъвместимо с декларираната принадлежност към българската нация и с интересите на българската държава. Отнемането на гражданство да се случва след законово установяване и при съдебен контрол.
Подобна мярка следва да се прилага само след ясна законова процедура, съдебен контрол и при наличие на безспорни доказателства за системно участие в дейности, насочени към разпространяване на език на омразата, антибългарска пропаганда или дискриминация срещу българската общност.
Особено внимание следва да се обърне на лица, които заемат държавни, публични, правоохранителни или съдебни длъжности в чужда държава и използват своето обществено положение за провеждане на подобна политика.
При доказани действия срещу държавността и провеждане на език на омразата спрямо България и българския народ от страна на хора, придобили българско гражданство на основание български произход, да им бъде търсена съдебна отговорност съгласно българското законодателство.
2. Публичност и прозрачност относно притежателите на българско гражданство, заемащи висши публични постове в Република Северна Македония
ВМРО - Българско национално движение предлага компетентните български институции да извършват проверки по официален ред за наличие на българско гражданство сред лица, заемащи висши държавни и обществени длъжности в Република Северна Македония и всеки един български гражданин да има достъп да тази информация.
Целта не е нарушаване на лични права или създаване на списъци за политическа употреба, а осигуряване на прозрачност по въпрос от значим обществен интерес. Българските граждани имат право да знаят дали лица, които публично отричат българската история, идентичност и културно наследство, същевременно се ползват от правата и защитата, които предоставя българското гражданство.
Така ще стане ясно кои политици и обществени фигури поддържат едни позиции пред собствената си публика и съвсем различни декларации пред българските институции.
Българското гражданство не е просто административен документ. То е правна и морална връзка с българската държава и българската нация. Не може едновременно да се ползваш от правата, които то предоставя, и да участваш в кампании срещу държавата, чийто гражданин доброволно си заявил, че искаш да бъдеш.
ВМРО настоява правителството на Република България да изработи законови механизми, които да защитят авторитета на българското гражданство, националното достойнство и историческата истина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Връщай
11:15 20.06.2026
2 Нагъл
11:17 20.06.2026
3 определено
И тъй като не искам да влизам в руслото на междуособиците, предлагам им да създадат отново обединен патриотичен блок, съюз, алиенас, както искат да си го наричат.
Когато има обединение по-трудно е на вънпна сила да яхне "патриотизма" и изборните резултати са по-добри.
11:17 20.06.2026
4 Сила
Апропо , какво стана с ония шебек дето го арестуваха по тоя повод ??!
11:19 20.06.2026
5 Дупничанин
11:20 20.06.2026
6 Мдаааа
11:22 20.06.2026
7 Пинчерава
Коментиран от #12
11:23 20.06.2026
8 АБЕ СПРЕТЕ
ВСЕКИ ДЕН ПО 10 СТАТИИ ЗА ТЯХ.
КАЖЕТЕ КОГА ЩЕ РАЗСЛЕДВАТЕ БОЙО И ДРУГАТА СВИНЯ!?
Коментиран от #15
11:25 20.06.2026
9 БОЦ - ко
Аз съм ДАЛАВЕРЧО,
Българският политик,
И пред вас се перча,
Умен, честен и велик !
Някога членувах във бекапе,
След това на завет в седесе,
Да скоро и на Боко верен бях,
А Боташа - дано не го проспах. 😭
11:25 20.06.2026
10 Не стига
11:26 20.06.2026
11 шкмембак войвода
я изсветли за относно притежателите на обществената поръчки
на 16 ф16 фърчила
колко милиарди тегли държавата за тях
колко взеха посредници ако има тикива
дет тогава беше военен мин и разпалено с тиквата нагласихте прескъпата покупка вместо по евтините грипен
и що сега тез фърчила събират прах по хангарите и млъкнахте да се фукате с тях
11:36 20.06.2026
12 Стенли
До коментар #7 от "Пинчерава":Е как може да се разбереш с хора с промити мозъци , незабавно прекратяването раздаването в така наречената държава Северна Македония на БГ паспорти като бонбони , защо при раздадени над двеста хил. БГ паспорти на предишното преброяване са се писали като българи само около3500 човека, в Молдова и така наречената държава Украйна има много повече хора които нямат български гражданство , но истински обичат България , на тях трябва да се дават паспорти
Коментиран от #16
11:52 20.06.2026
13 Някой
12:00 20.06.2026
14 Такива
12:17 20.06.2026
15 Жорко
До коментар #8 от "АБЕ СПРЕТЕ":Миличък,това е наболяла тема и трябва да се реши,както за Боко и Шиши,но няма ред за съжаление.
12:19 20.06.2026
16 Пуделова
До коментар #12 от "Стенли":Защото Стенли, на молдованци хич не им дреме за Гоцев, а да ти кажа в честност, на мене ми е омръзнало да го чувам тоя Гоце и никога не съм разбрала защо се разправят за него. При нас са Левски, Райна, Гунди и Котков и Колов даже толкова истински българи. Да не е Гоцев Джон Атанасов, Алеко Константинов или стратега от Мировяне, да ни е прочул по света? Не ми се вярва молдованци много да обичат България, обаче си признаха за ромейския произход и не ги е срам да са румънци вместо да се отричат за което браво на тях.
12:20 20.06.2026
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