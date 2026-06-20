Каракачанов: Прозрачност относно притежателите на българско гражданство, заемащи висши публични постове в РСМ

През последните години ставаме свидетели на тревожен парадокс. Десетки представители на политическия, административния и обществения елит на Република Северна Македония са придобили българско гражданство въз основа на деклариран български произход, а в същото време част от тях активно участват в кампании на омраза, исторически фалшификации и политическа пропаганда срещу България и българския народ.

Тази практика не само подкопава доверието в институцията на българското гражданство, но и поставя въпроса за лоялността към държавата от страна на лица, които доброволно са заявили принадлежност към българската нация, за да получат съответните права и привилегии.

В тази връзка ВМРО предлага въвеждането на механизъм за „Одит на лоялността“, основан на следните принципи:

1. Преглед на основанията за запазване на българско гражданство при доказани действия срещу интересите на България

Да бъде обсъдена възможността за законодателни промени, които да предвиждат отнемане на българско гражданство, придобито по произход, когато е налице установено и доказано поведение, несъвместимо с декларираната принадлежност към българската нация и с интересите на българската държава. Отнемането на гражданство да се случва след законово установяване и при съдебен контрол.

Подобна мярка следва да се прилага само след ясна законова процедура, съдебен контрол и при наличие на безспорни доказателства за системно участие в дейности, насочени към разпространяване на език на омразата, антибългарска пропаганда или дискриминация срещу българската общност.

Особено внимание следва да се обърне на лица, които заемат държавни, публични, правоохранителни или съдебни длъжности в чужда държава и използват своето обществено положение за провеждане на подобна политика.

При доказани действия срещу държавността и провеждане на език на омразата спрямо България и българския народ от страна на хора, придобили българско гражданство на основание български произход, да им бъде търсена съдебна отговорност съгласно българското законодателство.

2. Публичност и прозрачност относно притежателите на българско гражданство, заемащи висши публични постове в Република Северна Македония

ВМРО - Българско национално движение предлага компетентните български институции да извършват проверки по официален ред за наличие на българско гражданство сред лица, заемащи висши държавни и обществени длъжности в Република Северна Македония и всеки един български гражданин да има достъп да тази информация.

Целта не е нарушаване на лични права или създаване на списъци за политическа употреба, а осигуряване на прозрачност по въпрос от значим обществен интерес. Българските граждани имат право да знаят дали лица, които публично отричат българската история, идентичност и културно наследство, същевременно се ползват от правата и защитата, които предоставя българското гражданство.

Така ще стане ясно кои политици и обществени фигури поддържат едни позиции пред собствената си публика и съвсем различни декларации пред българските институции.

Българското гражданство не е просто административен документ. То е правна и морална връзка с българската държава и българската нация. Не може едновременно да се ползваш от правата, които то предоставя, и да участваш в кампании срещу държавата, чийто гражданин доброволно си заявил, че искаш да бъдеш.

ВМРО настоява правителството на Република България да изработи законови механизми, които да защитят авторитета на българското гражданство, националното достойнство и историческата истина.