Инициативен комитет издига Андрей Гюров за президент

"Андрей Гюров ще е кандидат за президент на инициативния комитет, който ще го издигне. Но ние трябва да се мобилизираме с общи усилия да го подкрепим и да изпратим на балотаж тази двойка. Не съм наясно дали Георги Кандев ще е кандидат за вицепрезидент, това си е решение на Гюров. Но знам, че се събира инициативен комитет."
Това обяви лидерът на ДСБ и заместник-председател на 52-ото Народно събрание Атанас Атанасов пред БНТ.
И открехна вратата, че инициативният комитет, който се "комплектова", цели да се обхване цялата демократична и проевропейска общност.
"Това е общо дело, затова смятам, че не е моя работа да споделям информация. Не съм говорил с Георги Кандев, не го познавам. Но за сметка на това добре познавам Андрей Гюров. И смятам, че този човек има всички качества да бъде президент", каза още той.
На няколко пъти Атанас Атанасов акцентира, че не знае дали Гюров ще избере Кандев за кандидат за вицепрезидент, но кандидат-президентът ще получи подкрепа от ДСБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:41 20.06.2026
2 Последният Софиянец
Коментиран от #6
12:42 20.06.2026
3 Последният Софиянец
Коментиран от #43
12:42 20.06.2026
4 РЕАЛИСТ
12:43 20.06.2026
5 ПЕТРОХАНСКИТЕ ИЗВАТЕНЯЦИ
Коментиран от #34
12:43 20.06.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Последният Софиянец":Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн.
12:43 20.06.2026
7 Мишел
Коментиран от #53, #62, #82
12:43 20.06.2026
8 Следващото магаре по Тиквата
12:44 20.06.2026
9 Сталин
12:44 20.06.2026
10 Браво г-н Гюров!
12:44 20.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гост
Коментиран от #16
12:45 20.06.2026
13 ХиХи
12:45 20.06.2026
14 НЕ СЕ НАПЪВАЙТЕ
12:46 20.06.2026
15 Лама Та
12:47 20.06.2026
16 Хасковски каунь
До коментар #12 от "Гост":Да ни е честита редовно избрана жена Президент
12:47 20.06.2026
17 ХиХи
12:47 20.06.2026
18 Коко
Коментиран от #63
12:47 20.06.2026
19 потрес
12:48 20.06.2026
20 az СВО Победа 81
12:48 20.06.2026
21 Баце
12:48 20.06.2026
22 хъ хъ хъ
12:48 20.06.2026
23 Гюро е най-добрият
12:48 20.06.2026
24 Ужас
Територията приключи.
12:48 20.06.2026
25 Да,бе
12:49 20.06.2026
26 Дзиленски
12:49 20.06.2026
27 и тоз човечец ако изберат
наскоро тоя даде 12 милиона Е
на зелката армаган
12:49 20.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 az СВО Победа 81
Коментиран от #41
12:50 20.06.2026
30 Това
12:50 20.06.2026
31 Пука ми на Сайдера !
Не за Нас !
Пише го в Конституцията !
12:51 20.06.2026
32 Избирателите
12:51 20.06.2026
33 ГЮРО ПЕТРОХАНЕЦ
12:52 20.06.2026
34 Реално
До коментар #5 от "ПЕТРОХАНСКИТЕ ИЗВАТЕНЯЦИ":От Петрохан единствените доказани ИЗВАТЕНЯЦИ останаха ДАНС, Сарафов и покемоните на славчо и пеевски.
Коментиран от #42
12:52 20.06.2026
35 Петрова
Интелигентен, професионалист и винаги с Народа
12:53 20.06.2026
36 Уточнение
12:53 20.06.2026
37 Гласът
12:54 20.06.2026
38 Ха ХаХа
Цирк
12:54 20.06.2026
39 Радев е приключен
Коментиран от #45
12:55 20.06.2026
40 az СВО Победа 81
12:55 20.06.2026
41 Питанка
До коментар #29 от "az СВО Победа 81":И какво е станало на Петрохан, че новите също не гласуват предложението на ПП-ДБ да се разсекрети и освети всичко ? Преди против бяха ГЕРБ Ново начало и най-големите викачи, и PDFили от Maймyнарника на слави .
Коментиран от #50
12:56 20.06.2026
42 СЪВСЕМ РЕАЛНО
До коментар #34 от "Реално":Някой петроханец ти е олабил задната чакра.
12:56 20.06.2026
43 Фен
До коментар #3 от "Последният Софиянец":Как все на боклуците се лепиш...
12:56 20.06.2026
44 Олеся Зеленска
Дерзай Гюру,реви,плачи и три реда хърлета хвърли
Коментиран от #79
12:56 20.06.2026
45 Ъхъ ъх
До коментар #39 от "Радев е приключен":От отпадналите от необходимост ли ще бъде свален бе мижо ?
12:57 20.06.2026
46 Няма
12:57 20.06.2026
47 Никси
ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТ
нали искахте Руса жена да ви Командва и я чакахте дълго , ето я !!!.
12:58 20.06.2026
48 Той
12:58 20.06.2026
49 Няма по пшдходящ
12:59 20.06.2026
50 az СВО Победа 81
До коментар #41 от "Питанка":Нищо няма да кажат за Петрохан, така както не смеят да говорят и за украинските мутри от КУБ, които перат откраднатите пари в България.
Ние сме само дребни изпълнители в чуждите игри...
13:00 20.06.2026
51 КАКЪВ Е ТОЯ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
13:01 20.06.2026
52 Поправка
13:02 20.06.2026
53 Ще ти отнесе
До коментар #7 от "Мишел":задните части като на пе...... .
13:03 20.06.2026
54 ?????
Нека пробва.
Да види колко струва на политическия пазар.
13:05 20.06.2026
55 Исторически парк
13:05 20.06.2026
56 Учуден
13:06 20.06.2026
57 Радев
13:06 20.06.2026
58 Тити на Кака
Мечтата на тъППопитеците, аналог на Киро Тъпото като премиер и ДСУшко като софийски кмет 😂😂😂
13:06 20.06.2026
59 Исторически парк
13:07 20.06.2026
60 Дааааа,
13:10 20.06.2026
61 Наблюдател
13:12 20.06.2026
62 Реалист
До коментар #7 от "Мишел":Замръзнал/а/ си в 1989 . Няма сини и червени . Отдавна има две общности : умнокрасиви жълтопаветни евролиберали и здраво стъпили консервативни демократични българолюбци .
13:12 20.06.2026
63 Отговора е
До коментар #18 от "Коко":на минусите- има луди,седем броя!
13:12 20.06.2026
64 Пази боже
13:15 20.06.2026
65 Съд и затвор за Гюров и МОСВ, ВЕИ-та
От общо 636 000 ха: ниви – 463 000, пасища – 37 000, лозе – 10 000, ливади – 10 000, от тях имаме първа, втора и трета, четвърта категория.
Съд, Оставка и Затвор!
Тонове пластмаса, бетон и желязо, безжизнена угар, претоварване на ел. с-ма и безумни цени ток, за да плащаме по 400 лв. на месец зимата сметка ток.
13:18 20.06.2026
66 хихи
Могат да спечелят само ако издигнат двойката Емили Тротинетката - Леля Асеня....
Толкова много тротинетки има в София, че ще спечелят но първи тур....
Разбира се ако Кауфланд не издигне двойката Христо Стоичков - Дара...
тогава ще има ожесточена борба...
Коментиран от #84, #88
13:18 20.06.2026
67 Варна
13:20 20.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 ГЮРО ЗАЕДНО С НАДА
13:22 20.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Д-р Ментал
13:26 20.06.2026
72 Е то това ясно!
Както и да е...!
Та Кандев се цани за Вице,на Петроханеца-Гюров...😀😉😃!
13:26 20.06.2026
73 ЗИЛ 117
13:27 20.06.2026
74 Съгласен
13:29 20.06.2026
75 Коментар
Този скандален сайт робуващ на нациската DW и получаващ цълти стотинки от там е олицетворение на точно такава цензура и пропаганда/
13:30 20.06.2026
76 Танас ГноМа
13:30 20.06.2026
77 Тома
13:30 20.06.2026
78 Нямате
Коментиран от #83
13:31 20.06.2026
79 Искаш да кажеш...!
До коментар #44 от "Олеся Зеленска":Както Бочко орева орталъка,че ,,Дедо"му бил убит от ,,комунистите"...!
Ама коя версия е истинската,как е станало...,така и не разбрахме,щото Бочко постоянно ги сменяше...🙄😨😉?!
13:31 20.06.2026
80 Българин
13:32 20.06.2026
81 Асен
13:33 20.06.2026
82 Мутата
До коментар #7 от "Мишел":На сянка, бързо
13:33 20.06.2026
83 Еми плюй си по Радев...няма лошо!
До коментар #78 от "Нямате":Това и ще ти остане!
Народът си каза думата,че повече не иска твоите крадци Бочко и Шиши ..!
13:33 20.06.2026
84 хихи
До коментар #66 от "хихи":една тротинетка цъкна минус
13:33 20.06.2026
85 Доктор
13:35 20.06.2026
86 Напишете ги поименно да го
Те хабер си нямат че тая работа няма да я бъде
Сгърчени и зли още се напъват
13:36 20.06.2026
87 Електра
13:36 20.06.2026
88 Никси
До коментар #66 от "хихи":Ало София не ти е цяла България , кви тротинетки кви 5 евро !!!.
13:36 20.06.2026
89 Наблюдател👀
13:37 20.06.2026