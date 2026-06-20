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Инициативен комитет издига Андрей Гюров за президент

Инициативен комитет издига Андрей Гюров за президент

20 Юни, 2026 12:40 1 318 89

  • андррей гюров-
  • кандидат-
  • президент

ДБ зове за подкрепа

Инициативен комитет издига Андрей Гюров за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Андрей Гюров ще е кандидат за президент на инициативния комитет, който ще го издигне. Но ние трябва да се мобилизираме с общи усилия да го подкрепим и да изпратим на балотаж тази двойка. Не съм наясно дали Георги Кандев ще е кандидат за вицепрезидент, това си е решение на Гюров. Но знам, че се събира инициативен комитет."

Това обяви лидерът на ДСБ и заместник-председател на 52-ото Народно събрание Атанас Атанасов пред БНТ.

И открехна вратата, че инициативният комитет, който се "комплектова", цели да се обхване цялата демократична и проевропейска общност.

"Това е общо дело, затова смятам, че не е моя работа да споделям информация. Не съм говорил с Георги Кандев, не го познавам. Но за сметка на това добре познавам Андрей Гюров. И смятам, че този човек има всички качества да бъде президент", каза още той.

На няколко пъти Атанас Атанасов акцентира, че не знае дали Гюров ще избере Кандев за кандидат за вицепрезидент, но кандидат-президентът ще получи подкрепа от ДСБ.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 15 Отговор
    А Кандев вицепрезидент

    12:41 20.06.2026

  • 2 Последният Софиянец

    10 68 Отговор
    Моят президент Гюров и моят вицепрезидент Кандев.

    Коментиран от #6

    12:42 20.06.2026

  • 3 Последният Софиянец

    9 52 Отговор
    Президент и вицепрезидента на първи тур.

    Коментиран от #43

    12:42 20.06.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    62 11 Отговор
    Лама Гюров президент. Дупе да ви е яко.

    12:43 20.06.2026

  • 5 ПЕТРОХАНСКИТЕ ИЗВАТЕНЯЦИ

    66 11 Отговор
    Нямат шанс.

    Коментиран от #34

    12:43 20.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    38 12 Отговор

    До коментар #2 от "Последният Софиянец":

    Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн.

    12:43 20.06.2026

  • 7 Мишел

    13 50 Отговор
    Гюров ще отвее червените крадци и олигарси като куцо пиле сламка!

    Коментиран от #53, #62, #82

    12:43 20.06.2026

  • 8 Следващото магаре по Тиквата

    32 4 Отговор
    след Чейлю. Па срам и червене.

    12:44 20.06.2026

  • 9 Сталин

    42 12 Отговор
    Гласувайте за втория Плювню

    12:44 20.06.2026

  • 10 Браво г-н Гюров!

    11 41 Отговор
    Мачкайте тези роби на руското блато!

    12:44 20.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гост

    20 22 Отговор
    Половин милион имаха ПП-ДБ на изборите. Радев също толкова + 800-900 хиляди купени му от Таки ,Маджо ,черепа ,Бобокови ,Гергов и другите бандити и червени олигарси.

    Коментиран от #16

    12:45 20.06.2026

  • 13 ХиХи

    47 8 Отговор
    Лама гюру нема да го изберем, да плаща на зелю от джоба си

    12:45 20.06.2026

  • 14 НЕ СЕ НАПЪВАЙТЕ

    14 9 Отговор
    Следващия президент ще е Атанас Семов

    12:46 20.06.2026

  • 15 Лама Та

    28 6 Отговор
    Откриване на кампанията на Петрохан на по чай, кафе и сладко от боровинки носете си ГСМ.

    12:47 20.06.2026

  • 16 Хасковски каунь

    17 9 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Да ни е честита редовно избрана жена Президент

    12:47 20.06.2026

  • 17 ХиХи

    11 27 Отговор
    Гюров е на светлинни години пред кayнa мунчо който за 2 месеца с олигарсите си открадна повече от 8 милиарда от народа

    12:47 20.06.2026

  • 18 Коко

    40 8 Отговор
    Има ли чак толкова луди че да гласуват за Гюров.

    Коментиран от #63

    12:47 20.06.2026

  • 19 потрес

    22 5 Отговор
    тези са на черешата нещо, блянове имат!

    12:48 20.06.2026

  • 20 az СВО Победа 81

    20 4 Отговор
    Пази Боже!

    12:48 20.06.2026

  • 21 Баце

    28 6 Отговор
    След Прайда, явно пак им е дошло самочувствието на педроханци?

    12:48 20.06.2026

  • 22 хъ хъ хъ

    18 5 Отговор
    Мама цеца номер 2😂

    12:48 20.06.2026

  • 23 Гюро е най-добрият

    14 7 Отговор
    Гюро е най-добрият по цепене на дърва!

    12:48 20.06.2026

  • 24 Ужас

    8 5 Отговор
    Изборът ще е Гюров или Йотова?
    Територията приключи.

    12:48 20.06.2026

  • 25 Да,бе

    17 5 Отговор
    Очертава се кандидат президентска двойка Петрохан...Единия спонсор,другия оправял разследването...

    12:49 20.06.2026

  • 26 Дзиленски

    15 6 Отговор
    Такъв човек ни трябва! Наведен

    12:49 20.06.2026

  • 27 и тоз човечец ако изберат

    20 5 Отговор
    що покаже колко заблудени хорица има

    наскоро тоя даде 12 милиона Е
    на зелката армаган

    12:49 20.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 az СВО Победа 81

    21 3 Отговор
    Да ходи да става хижар на Петрохан!

    Коментиран от #41

    12:50 20.06.2026

  • 30 Това

    5 7 Отговор
    е грешка толкова голяма, колкото в опита на Кандев да работи с радките. За служевното, браво Гюров, но оттегляй се окончателно с чест. Нямаш подкрепа в тая прорашистка държава. Или в стил бай Ганьо - зер европейци сме ама не съвсем

    12:50 20.06.2026

  • 31 Пука ми на Сайдера !

    3 2 Отговор
    Тая Държава е За Тях !

    Не за Нас !

    Пише го в Конституцията !

    12:51 20.06.2026

  • 32 Избирателите

    2 16 Отговор
    Гласуваме за Гюро !

    12:51 20.06.2026

  • 33 ГЮРО ПЕТРОХАНЕЦ

    13 3 Отговор
    Скрий се някъде.

    12:52 20.06.2026

  • 34 Реално

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "ПЕТРОХАНСКИТЕ ИЗВАТЕНЯЦИ":

    От Петрохан единствените доказани ИЗВАТЕНЯЦИ останаха ДАНС, Сарафов и покемоните на славчо и пеевски.

    Коментиран от #42

    12:52 20.06.2026

  • 35 Петрова

    7 14 Отговор
    Това е моя избор !
    Интелигентен, професионалист и винаги с Народа

    12:53 20.06.2026

  • 36 Уточнение

    14 6 Отговор
    Гюро = Плевньото !

    12:53 20.06.2026

  • 37 Гласът

    17 3 Отговор
    Щом това зове генерал Атанасов, то ще гласуваме против кандидата Гюров за всеки друг.

    12:54 20.06.2026

  • 38 Ха ХаХа

    12 4 Отговор
    Неврокопският помак със сини венци президент?
    Цирк

    12:54 20.06.2026

  • 39 Радев е приключен

    6 6 Отговор
    До зимата ще тотално и ще е разгромен

    Коментиран от #45

    12:55 20.06.2026

  • 40 az СВО Победа 81

    11 4 Отговор
    Плевнелиев номер 2 не ни трябва!

    12:55 20.06.2026

  • 41 Питанка

    8 4 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    И какво е станало на Петрохан, че новите също не гласуват предложението на ПП-ДБ да се разсекрети и освети всичко ? Преди против бяха ГЕРБ Ново начало и най-големите викачи, и PDFили от Maймyнарника на слави .

    Коментиран от #50

    12:56 20.06.2026

  • 42 СЪВСЕМ РЕАЛНО

    8 2 Отговор

    До коментар #34 от "Реално":

    Някой петроханец ти е олабил задната чакра.

    12:56 20.06.2026

  • 43 Фен

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последният Софиянец":

    Как все на боклуците се лепиш...

    12:56 20.06.2026

  • 44 Олеся Зеленска

    11 4 Отговор
    Саво ще ми е интересно тоз Гюро кога ще се изцепи в ефир,че е имал репресирани роднини от" гадните комунисти"😅 Даже,ако пролее две три сълзи- хваща дикиш от раз
    Дерзай Гюру,реви,плачи и три реда хърлета хвърли

    Коментиран от #79

    12:56 20.06.2026

  • 45 Ъхъ ъх

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Радев е приключен":

    От отпадналите от необходимост ли ще бъде свален бе мижо ?

    12:57 20.06.2026

  • 46 Няма

    3 10 Отговор
    по - подходящ избор от него ! Толкова години България се измъчи от всевъзможни субекти , които оставиха и оставят срамни , позорни и абсолютно вредни , дори непоправими следи !

    12:57 20.06.2026

  • 47 Никси

    4 1 Отговор
    Я па имам друго мнение ; КРАСИМИРА КАТИНЧАРОВА ПРЕЗИДЕНТ
    ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТ

    нали искахте Руса жена да ви Командва и я чакахте дълго , ето я !!!.

    12:58 20.06.2026

  • 48 Той

    10 0 Отговор
    Не разбрах, комитета още не е сформиран, ама “снажния” Наско издига Гюро за президент, като даже не знае кой ще е вицето. Голям шегаджия…

    12:58 20.06.2026

  • 49 Няма по пшдходящ

    9 1 Отговор
    Боклук за еврогеьовете....

    12:59 20.06.2026

  • 50 az СВО Победа 81

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Питанка":

    Нищо няма да кажат за Петрохан, така както не смеят да говорят и за украинските мутри от КУБ, които перат откраднатите пари в България.

    Ние сме само дребни изпълнители в чуждите игри...

    13:00 20.06.2026

  • 51 КАКЪВ Е ТОЯ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

    12 2 Отговор
    Група жълтопаветни пьодали.

    13:01 20.06.2026

  • 52 Поправка

    12 0 Отговор
    Сороски комитет издига Андрей Гюров за президент

    13:02 20.06.2026

  • 53 Ще ти отнесе

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    задните части като на пе...... .

    13:03 20.06.2026

  • 54 ?????

    3 1 Отговор
    Няма лошо.
    Нека пробва.
    Да види колко струва на политическия пазар.

    13:05 20.06.2026

  • 55 Исторически парк

    5 1 Отговор
    Айде сега и кандьо ще цъфне за вице😁😅🤣😂

    13:05 20.06.2026

  • 56 Учуден

    8 1 Отговор
    За президент на Украйна ли се кандидатира?

    13:06 20.06.2026

  • 57 Радев

    10 1 Отговор
    Ще вкарам в затвора украинската мутра гюро!

    13:06 20.06.2026

  • 58 Тити на Кака

    8 1 Отговор
    Хахахахаххххх, ако голфър Гюро стане президент, най-после ще си имаме натурален кретен на този пост!

    Мечтата на тъППопитеците, аналог на Киро Тъпото като премиер и ДСУшко като софийски кмет 😂😂😂

    13:06 20.06.2026

  • 59 Исторически парк

    4 1 Отговор
    Росенпедерлиев 2.0

    13:07 20.06.2026

  • 60 Дааааа,

    11 1 Отговор
    като министър председател сключи военен договор с Украйна,като Президент може и българска войска да изпрати в Украйна! Никога!!!

    13:10 20.06.2026

  • 61 Наблюдател

    6 1 Отговор
    Става все по-зле. Партии с имена като от реклама на стоки в магазина, без съдържание, но хващащи окото, с други думи продукт; политици като изровени от някое реалити на бТВ или Нова. Та кой беше тоя сега?

    13:12 20.06.2026

  • 62 Реалист

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Замръзнал/а/ си в 1989 . Няма сини и червени . Отдавна има две общности : умнокрасиви жълтопаветни евролиберали и здраво стъпили консервативни демократични българолюбци .

    13:12 20.06.2026

  • 63 Отговора е

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Коко":

    на минусите- има луди,седем броя!

    13:12 20.06.2026

  • 64 Пази боже

    11 1 Отговор
    Тази мижитурка е като мекотелото Плевневлиев.

    13:15 20.06.2026

  • 65 Съд и затвор за Гюров и МОСВ, ВЕИ-та

    3 1 Отговор
    от 10 март – 9 април по време на управлението на служебния кабинет с премиер Гюров са проведени проучвания за становища по проект за ВЕИ-та, без ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА. Планът предвижда определяне на 25 приоритетни зони с обща площ над 6 300 кв. км. в редица области на страната, включително: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Русе, Търговище, Разград, Сливен, София-област, София, Перник, Кюстендил, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян.
    От общо 636 000 ха: ниви – 463 000, пасища – 37 000, лозе – 10 000, ливади – 10 000, от тях имаме първа, втора и трета, четвърта категория.
    Съд, Оставка и Затвор!
    Тонове пластмаса, бетон и желязо, безжизнена угар, претоварване на ел. с-ма и безумни цени ток, за да плащаме по 400 лв. на месец зимата сметка ток.

    13:18 20.06.2026

  • 66 хихи

    5 2 Отговор
    Нямат шанс с тази двойка...
    Могат да спечелят само ако издигнат двойката Емили Тротинетката - Леля Асеня....
    Толкова много тротинетки има в София, че ще спечелят но първи тур....
    Разбира се ако Кауфланд не издигне двойката Христо Стоичков - Дара...
    тогава ще има ожесточена борба...

    Коментиран от #84, #88

    13:18 20.06.2026

  • 67 Варна

    4 2 Отговор
    Гюро става за дървар,за президент има други изисквания,на първо място - морал!

    13:20 20.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ГЮРО ЗАЕДНО С НАДА

    5 2 Отговор
    Са за затвора за национално предателство.

    13:22 20.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Д-р Ментал

    2 0 Отговор
    Гюров е много силен кандидат

    13:26 20.06.2026

  • 72 Е то това ясно!

    2 1 Отговор
    Както и е ясно защо Другарят Кандев ,отведнъж стана ,като Гюров-,,Фейсбук и Тик-Ток-герой",депозирайки си оставката,в тези мржи,а не по нормалният и надлежният ред...!
    Както и да е...!
    Та Кандев се цани за Вице,на Петроханеца-Гюров...😀😉😃!

    13:26 20.06.2026

  • 73 ЗИЛ 117

    1 1 Отговор
    И пари да ми дават за пп-дб няма да гласувам. Само ид и от и магат да гласуват за тази папла4

    13:27 20.06.2026

  • 74 Съгласен

    2 1 Отговор
    Може да бъде читав президент.

    13:29 20.06.2026

  • 75 Коментар

    3 1 Отговор
    Брюкселската цензура ала Гьобелс не дава на всеки нотмален българин да напише даже едно изречение ,за това кое мисли.
    Този скандален сайт робуващ на нациската DW и получаващ цълти стотинки от там е олицетворение на точно такава цензура и пропаганда/

    13:30 20.06.2026

  • 76 Танас ГноМа

    2 1 Отговор
    Андрей Гюров за президент ,а Гюро Михайлов за Вице 😂😂😂 .

    13:30 20.06.2026

  • 77 Тома

    1 1 Отговор
    След софияпрайд избрахме и кандидатура за президент

    13:30 20.06.2026

  • 78 Нямате

    1 2 Отговор
    ядове, плювачи! Няма читав човек да стане президент на рашки мекерета. За вас само мандръсане йоцево и рундьово

    Коментиран от #83

    13:31 20.06.2026

  • 79 Искаш да кажеш...!

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Олеся Зеленска":

    Както Бочко орева орталъка,че ,,Дедо"му бил убит от ,,комунистите"...!
    Ама коя версия е истинската,как е станало...,така и не разбрахме,щото Бочко постоянно ги сменяше...🙄😨😉?!

    13:31 20.06.2026

  • 80 Българин

    2 0 Отговор
    Никога Гюров за президент!Видяхме го какви ги вършеше в служебния кабинет.Той не може да представлява България.Илияна Йотова е най-достойния президент.

    13:32 20.06.2026

  • 81 Асен

    0 0 Отговор
    Аз ще гласувам за Илияна Йотова,ако се кандидатира.

    13:33 20.06.2026

  • 82 Мутата

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    На сянка, бързо

    13:33 20.06.2026

  • 83 Еми плюй си по Радев...няма лошо!

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Нямате":

    Това и ще ти остане!
    Народът си каза думата,че повече не иска твоите крадци Бочко и Шиши ..!

    13:33 20.06.2026

  • 84 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "хихи":

    една тротинетка цъкна минус

    13:33 20.06.2026

  • 85 Доктор

    1 0 Отговор
    Помияр.

    13:35 20.06.2026

  • 86 Напишете ги поименно да го

    0 0 Отговор
    видим този инициативен комитет
    Те хабер си нямат че тая работа няма да я бъде
    Сгърчени и зли още се напъват

    13:36 20.06.2026

  • 87 Електра

    2 0 Отговор
    Харизмата на тоя кретен е по малка от тая на леля Цецка Цачева...

    13:36 20.06.2026

  • 88 Никси

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "хихи":

    Ало София не ти е цяла България , кви тротинетки кви 5 евро !!!.

    13:36 20.06.2026

  • 89 Наблюдател👀

    0 0 Отговор
    Тоя ми се чини ПП гьоттт веррен ,истински петрохански лама !

    13:37 20.06.2026

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