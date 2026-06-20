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Откриха тялото на мъж в язовир край Дупница

Откриха тялото на мъж в язовир край Дупница

20 Юни, 2026 17:41 703 2

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  • линейка

Близки на мъжа са съобщили днес, че той е напуснал дома си и е в неизвестност

Откриха тялото на мъж в язовир край Дупница - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тялото на мъж на 72 години, жител на Дупница, е било намерено тази сутрин в язовир "Дяково", потвърдиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил, цитирани от БТА.

Сигналът е подаден на спешния телефон 112. Самоличността на мъжа е установена, поясниха от полицията.

Близки на мъжа са съобщили днес, че той е напуснал дома си и е в неизвестност.

При първоначалния оглед следи от насилие не са установени. Тялото е транспортирано за аутопсия в Многопрофилната болница в Кюстендил, допълниха от областната дирекция.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомен дежурен прокурор.


Благоевград / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой

    2 0 Отговор
    пореден случай за днес ?

    17:47 20.06.2026

  • 2 Еводебил

    1 0 Отговор
    От щастие прелива народа....Първо влизането в еврозоната,после поредния кредит,а след него 21я пакет от санкциите.Обзема те едно вооюща радост при която или висваш на някой клон,или политаш от високите етажи,или скачаш под колелата на влака....а защо не и в някой гьол като въпросния евроинтегриран завалия.

    18:16 20.06.2026

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