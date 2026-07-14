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Линейка с пациент се обърна след сблъсък с кола на пияна двойка

Линейка с пациент се обърна след сблъсък с кола на пияна двойка

14 Юли, 2026 16:24 1 121 16

  • линейка-
  • враца-
  • катастрофа-
  • алкохол

Всички участници в инцидента са в болница

Линейка с пациент се обърна след сблъсък с кола на пияна двойка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа блокира околовръстния път на Враца след внезапно излизане на лека кола пред движеща се линейка.

Лек автомобил със софийска регистрация, в който е пътувала възрастна двойка, е излязъл от паркинг на крайпътно заведение и внезапно се е включил в движението на обходния път. Двамата са консумирали алкохол в заведението преди да потеглят.

При внезапното навлизане на платното, колата е пометена от линейка. Специализираният автомобил е транспортирал пациент към столична клиника в момента на удара. Сблъсъкът е бил толкова силен, че са ранени всички участници в движението.

Пострадали са възрастната двойка от софийската кола, екипът на Спешна помощ, шофьорът на линейката, както и пациентът, превозван в нея. На мястото веднага са изпратени екипи на полицията и допълнителни линейки. Всички ранени са транспортирани за спешни медицински прегледи и лечение, а полицията изяснява точните причини за инцидента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    23 0 Отговор
    Пияния и надрусани пенсии ...нещо ново , свежа глътка емоция във всекидневните ПТП с 18 годишни келеши и цигани с купени книжки ....!!!

    16:26 14.07.2026

  • 2 Линейката

    21 0 Отговор
    едва я крепят ламарините , а за комфорта на шофьора , пациент и лекар докато са в нея не ща да мисля . А вижте милиционерите с каква кола джиткат !

    16:27 14.07.2026

  • 3 гумен боташ крадев

    9 13 Отговор
    Време беше да стане ясно ,че и вехтите скапаняци докарали Мунчо Крадев на власт са и.мет и отвратителни лъци и пияници

    Коментиран от #7

    16:30 14.07.2026

  • 4 Е ба + ти Държавата !

    10 0 Отговор
    Е ба + ти !

    Чудото !

    16:34 14.07.2026

  • 5 Тези с автомобилите

    2 0 Отговор
    са пълни донори. Дори и в линейка не е сигурно че ще стигнат.

    16:35 14.07.2026

  • 6 Аз съм паразит непотребен с-т Боташ

    3 3 Отговор
    време е да стане ясна истината - скапаните дъртофелници докарали Мунчо Боташ кРАДЕВ НА ВЛАСТ И ТЪПОМНИТЕ ИМ ПРАЗНИ ЧУГУНЕНИ ГЛАВИ СА ВИНОВНИ ЗА ВСИЧКО ..СЪЩИТЕ ДЕБИЛИ ДОКАРАХА И лОЙКО мЕТОДИЕВИЧ тЪПУНГЕРА ОТ БАНКЯ НА ВЛАСТ И ГО КРЕПЯХА 12 ГОДИНИ

    Коментиран от #9

    16:37 14.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "гумен боташ крадев":

    Общото между това ПТП и Радев е....
    твоят болен церебрален дял в черепната кутия❗

    Коментиран от #11

    16:38 14.07.2026

  • 8 Ами това

    1 2 Отговор
    е Враца! В София е пълно от този район на България!

    16:40 14.07.2026

  • 9 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аз съм паразит непотребен с-т Боташ":

    И Симеончо ...!!!
    Щото го помнели като малък какво добро дете бил !!!
    Идиоти ...!!!

    16:46 14.07.2026

  • 10 само питам

    0 1 Отговор
    УМРЕЛИЯ ПАЦИНЕТ ОТ ЛИНЕЙКАТА КАК Е ДОБРЕ ЛИ Е?

    16:46 14.07.2026

  • 11 Механик

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Лъжете се колега. Държанието му се дължи на генетична обремененост (укра+БГ) и хормоните които му дават за да е подготвен за операцията по смяна на пола.
    Не забелязвате ли, че се държи като жена пред месечен цикъл? Ту побеждава, ту се тръшка, ту Тръмп е "Белият вожд", ту пък е "агент краснов".. Трудно му е на момчето. Все пак мъжкият организъм трудно понася хормонална терапия с женски хормони.

    16:46 14.07.2026

  • 12 оня с коня

    3 1 Отговор
    казах ви ама меТРИЕЕТЕ
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH


    ВСЕ НЯКОЙ ДЕН ЩЕ ПРОУМЕЕТЕ ЧЕ ТОВА Е ИСТИНАТА!

    16:47 14.07.2026

  • 13 оня с коня

    3 0 Отговор
    народа още събира капачки за БЪЛГАРСКИТЕ деца и ковьози!!!!

    МИЛИЦИЯТА САМО С НОВИ КОЛИ ВСЯКА ГОДИНА СЕ ВОЗЯТ И най-често спят в тях около някой храст на сянка със работещ двигател

    е защо тогава се надявате да станем пак 9 милиона?

    само милицията ще се увеличава не знам до кога ама ще

    все пак заплатата е добре не се плащат данъци и накрая ранно пенсиониране + 20 брутни заплати за харчлък

    16:50 14.07.2026

  • 14 скачал за банани на жълтите павета

    2 1 Отговор
    на нас ни казаха че като дойде демокрацията само ще лежим по диваните и европа ще ни храни нато ще ни брани ние ще ядем бананите и щеПРЪЦКАМЕ по диваните

    16:51 14.07.2026

  • 15 ПоТ Ресен

    2 1 Отговор
    Най глупавия жалък народ сме … екстремно прости не можещи да осъзнаят елементарни неща . За това бавноразиващи убиват всеки ден хора на пътя

    16:52 14.07.2026

  • 16 3 милиона българи и 2 милиона цигани

    0 0 Отговор
    скоро ще сме и под 5 милиона като нация

    17:14 14.07.2026

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