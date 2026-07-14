Линейка с пациент се обърна след сблъсък с кола на пияна двойка

Тежка катастрофа блокира околовръстния път на Враца след внезапно излизане на лека кола пред движеща се линейка.
Лек автомобил със софийска регистрация, в който е пътувала възрастна двойка, е излязъл от паркинг на крайпътно заведение и внезапно се е включил в движението на обходния път. Двамата са консумирали алкохол в заведението преди да потеглят.
При внезапното навлизане на платното, колата е пометена от линейка. Специализираният автомобил е транспортирал пациент към столична клиника в момента на удара. Сблъсъкът е бил толкова силен, че са ранени всички участници в движението.
Пострадали са възрастната двойка от софийската кола, екипът на Спешна помощ, шофьорът на линейката, както и пациентът, превозван в нея. На мястото веднага са изпратени екипи на полицията и допълнителни линейки. Всички ранени са транспортирани за спешни медицински прегледи и лечение, а полицията изяснява точните причини за инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
16:26 14.07.2026
2 Линейката
16:27 14.07.2026
3 гумен боташ крадев
Коментиран от #7
16:30 14.07.2026
4 Е ба + ти Държавата !
Чудото !
16:34 14.07.2026
5 Тези с автомобилите
16:35 14.07.2026
6 Аз съм паразит непотребен с-т Боташ
Коментиран от #9
16:37 14.07.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "гумен боташ крадев":Общото между това ПТП и Радев е....
твоят болен церебрален дял в черепната кутия❗
Коментиран от #11
16:38 14.07.2026
8 Ами това
16:40 14.07.2026
9 Сила
До коментар #6 от "Аз съм паразит непотребен с-т Боташ":И Симеончо ...!!!
Щото го помнели като малък какво добро дете бил !!!
Идиоти ...!!!
16:46 14.07.2026
10 само питам
16:46 14.07.2026
11 Механик
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Лъжете се колега. Държанието му се дължи на генетична обремененост (укра+БГ) и хормоните които му дават за да е подготвен за операцията по смяна на пола.
Не забелязвате ли, че се държи като жена пред месечен цикъл? Ту побеждава, ту се тръшка, ту Тръмп е "Белият вожд", ту пък е "агент краснов".. Трудно му е на момчето. Все пак мъжкият организъм трудно понася хормонална терапия с женски хормони.
16:46 14.07.2026
12 оня с коня
BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
ВСЕ НЯКОЙ ДЕН ЩЕ ПРОУМЕЕТЕ ЧЕ ТОВА Е ИСТИНАТА!
16:47 14.07.2026
13 оня с коня
МИЛИЦИЯТА САМО С НОВИ КОЛИ ВСЯКА ГОДИНА СЕ ВОЗЯТ И най-често спят в тях около някой храст на сянка със работещ двигател
е защо тогава се надявате да станем пак 9 милиона?
само милицията ще се увеличава не знам до кога ама ще
все пак заплатата е добре не се плащат данъци и накрая ранно пенсиониране + 20 брутни заплати за харчлък
16:50 14.07.2026
14 скачал за банани на жълтите павета
16:51 14.07.2026
15 ПоТ Ресен
16:52 14.07.2026
16 3 милиона българи и 2 милиона цигани
17:14 14.07.2026