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С опасност за живота са и тримата служители на АПИ, пострадали при катастрофата край Ботевград

С опасност за живота са и тримата служители на АПИ, пострадали при катастрофата край Ботевград

21 Юни, 2026 05:55, обновена 21 Юни, 2026 05:01 616 2

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Мъжете са на възраст 19, 46 и 50 години

С опасност за живота са и тримата служители на АПИ, пострадали при катастрофата край Ботевград - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

И тримата работници на Агенция "Пътна инфраструктура", пострадали при катастрофата край Ботевград, са с опасност за живота, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ.

Мъж на 19 г. е с открити фрактури на долен и горен крайник, като спешният екип го е транспортирал в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед".

Другият мъж, който е на 46 г., също е с открити фрактури. Той е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна – ИСУЛ".

С опасност за живота е и 50-годишен мъж, който е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Св. Анна" с черепно-мозъчна травма и в кома. По-рано днес от болницата съобщиха, че той е с тежки фрактури на двете подбедрици.

Инцидентът е станал вчера около 13:30 ч. Трима работници на пътната агенция са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на Околовръстния път на Ботевград в посока София. Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола, съобщиха от МВР.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така ще е

    0 1 Отговор
    докато държавата измисля все повече щуротии и безумия само, само да могат да крадат, резултатите ще бъдат такива. Дори още по-лоши. Храсти, клонки, тревички, всичко това е кражба на пари.

    05:11 21.06.2026

  • 2 Инхаус

    0 1 Отговор
    Лакомията на АПИ ще ги погуби.

    05:44 21.06.2026

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