С опасност за живота са и тримата служители на АПИ, пострадали при катастрофата край Ботевград

И тримата работници на Агенция "Пътна инфраструктура", пострадали при катастрофата край Ботевград, са с опасност за живота, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ.

Мъж на 19 г. е с открити фрактури на долен и горен крайник, като спешният екип го е транспортирал в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед".

Другият мъж, който е на 46 г., също е с открити фрактури. Той е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна – ИСУЛ".

С опасност за живота е и 50-годишен мъж, който е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Св. Анна" с черепно-мозъчна травма и в кома. По-рано днес от болницата съобщиха, че той е с тежки фрактури на двете подбедрици.

Инцидентът е станал вчера около 13:30 ч. Трима работници на пътната агенция са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на Околовръстния път на Ботевград в посока София. Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола, съобщиха от МВР.