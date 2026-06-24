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Полицейски патрул блъсна куче, видео от скандала след инцидента обиколи социалните мрежи
  Тема: Войната на пътя

Полицейски патрул блъсна куче, видео от скандала след инцидента обиколи социалните мрежи

24 Юни, 2026 08:27 1 256 32

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Балканчо си търси дом и семейство

Полицейски патрул блъсна куче, видео от скандала след инцидента обиколи социалните мрежи - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицейски патрул прегази куче в центъра на Самоков. Това твърдят зрители на бТВ, които са станали свидетели на случката.

Запис, качен в социалните мрежи показва и диалога между тях и органите на реда.

Случаят има щастлив развръзка. Кучето вече е добре, охлузванията са му отминали. Има оттоци, от клиниката са казали, че до няколко дни ще изчезнат. В центъра на Самоков тази сутрин се събраха хора в подкрепа на Вълканчо - един от талисманите на града.

"Дойдох няколко минутки след случая. Видях полицията, която се държеше много арогантно с може би 15-те човека, които бяха тогава на мястото на инцидента. Полицейската кола тръгва от паркинга. Кучето не е било под автомобила, а няколко метра пред него. Тръгват, минават през кучето, след това назад отново минават през него и си тръгват. Хората, които са станали свидетели, започват да крещят по тях и тогава вече спират на знака Стоп. Слизат и започват да се държат арогантно", разказва Елена, свидетелка.

Хората намират кучето по капките кръв, които е оставило като диря след него. Търсили са го почти цяла нощ. Пуснали са публикация, че кучето се търси и на следващия ден то се е появило само. След което е заведено на ветеринар се оказва, че няма нищо сериозно.

Балканчо си търси дом и семейство.

"Със сигурност не са искали да го сгазят, но последващото поведение на полицаите, не е адекватно", заяви свидетел на случилото се - показаха, че не ценят живота на животинчето.

"Тяхното поведение беше брутално. Община Самоков е една от най-черните точки за насилие в България", каза още той.

Потърсихме за коментар полицията от Самоков, откъдето ни отговориха, че в момента тече проверка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    16 3 Отговор
    Иде Виденова зима за Ганчо и Вълканчо.

    Коментиран от #4, #10

    08:30 24.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 е що скачахме по площадите?

    11 6 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    а бананите ще ги спират ли?

    08:32 24.06.2026

  • 5 Хахаха

    16 6 Отговор
    "Пуснали са публикация, че кучето се търси и на следващия ден то се е появило само" -- супер умно куче, прочело публикацията че го търсят и се явило

    Коментиран от #21

    08:32 24.06.2026

  • 6 Пиже

    9 2 Отговор
    Бързали са да се отчетат на Пиже

    08:32 24.06.2026

  • 7 явно

    7 3 Отговор
    някой си прави реклама.

    08:32 24.06.2026

  • 8 Циник

    13 13 Отговор
    Не оправдавам газенето на кучета ама нещо не се връзва многократното газене на Балканчо с факта, че е жив и здрав. А освен това, символът на Самоков е планината Рила. Сгазете Балканчо този път старателно, и завъдете Рилчо, това е правилното решение.

    Коментиран от #25

    08:33 24.06.2026

  • 9 лют пипер

    7 6 Отговор
    Полицейски патрул блъсна куче, ........брррррр,ДОБРЕ Е,че не е блъснал крава!МЪ-ХЪ!

    08:34 24.06.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Какво знаеш ти за Виденовата зима която Шорош ни докара❗

    Коментиран от #14, #15

    08:34 24.06.2026

  • 11 въпросче

    2 4 Отговор
    Балканчо има ли планински върхове?

    08:36 24.06.2026

  • 12 влък

    2 3 Отговор
    Ще го взема при мен в гората.

    08:37 24.06.2026

  • 13 Гост

    15 1 Отговор
    Те така блъскат и хора и после си ходят, а ако им кажеш нещо те арестуват за хулиганство ...

    08:37 24.06.2026

  • 14 честен ционист

    5 7 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Знам какво е да си фалшив милионер. Този път може и да станете всички милиардери.

    Коментиран от #20

    08:37 24.06.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    не го ли виждаш че още не си е определил пола отрепкатаЖЪЛТОПАВЕТНА

    Коментиран от #17

    08:37 24.06.2026

  • 16 СЛОНА

    10 4 Отговор
    АЙДЕ СТИГА ТОЛКОВА ,КУЧЕТАТА ЗА ВИЕТНАМ ,ТАМ ЩЕ СА НА СИГУРНО МЯСТО-ПОРОСТО И ЕКОЛОГИЧНО ИЗЯДЕНИ НА ЯСТИЯ!!!
    В ЕС АКО СИ КУЧЕ СИ ПО ДОБРЕ ОТ ХОРАТА,ХОРАТА И ДЕЦАТА ГИ ГАЗЯТ С АВТОМОБИЛИ И НЕ ВЛИЗАТ В ЗАТВОРА ,А ЗА КУЧЕ МОЖЕ И ДА ВЛЕЗЕШ ИЛИ ДА СИ ЗАГУБИШ РАБОТАТА...
    ЩО ЗА ДЪРЖВА Е ТОВА???....!!!

    08:39 24.06.2026

  • 17 честен ционист

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Писанчо, аз вече съм бил такъв гей като теб.

    08:40 24.06.2026

  • 18 А бе

    3 2 Отговор
    Тая хелена нормална ли е ще преминат 2пъти през кучето и ще е само с някакво охлузване

    08:40 24.06.2026

  • 19 Моете

    4 8 Отговор
    коте нямаше същия късмет. Тази неделя кола го е блъснала на улицата пред двора ни. От удара едното му око беше иЗскочило на 5 см. от главата и висеше като на връв. Много го обичахме, но в България ХУБАВИТЕ НЕЩА ГИ УБИВАТ. БЪЛГАРИТЕ СА УБИЙЦИ.

    08:40 24.06.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    Браво!
    Показа, че нищо не знаеш, ама пишеш❗

    08:41 24.06.2026

  • 21 Буха ха

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха":

    Самоковските кучета са по умни от местните жители

    08:41 24.06.2026

  • 22 Факт

    3 0 Отговор
    Милиционер-македонец лекар

    08:43 24.06.2026

  • 23 Ушите

    3 6 Отговор
    да им ядете на помярите! Това кучкарите не са като хората!Ако видят блъснат човек на пътя ще го подминат,но ако е куче вой голям!Обяснявам: кучето е ЖИВОТНО,което е храна за човека в половината свят,така че не го боготворете!

    08:45 24.06.2026

  • 24 Спомням си

    3 0 Отговор
    Как фен на рилецо уби човек на мач пред детето му. От този град нищо читаво не е излязло

    08:45 24.06.2026

  • 25 Средногорчо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Циник":

    Ако милиционерската кола е минала отгоре без да го настъпи с гума, може да му се размине на Балканчо

    08:45 24.06.2026

  • 26 За Кучетата !

    3 1 Отговор
    Добре !

    За Хората с Увреждания !

    Кучетата Ги Яли !

    08:47 24.06.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор
    ЕДИН ОТ ТАЛИСМАНИТЕ НА ГРАДА?!!!

    ВСИЧКИ ЛИ ПОЛУДЯХТЕ БЕ !!! Мястото му е в екарисажа, като на всички бездомни!!! Хората станаха заложници на безумци с кучета!!! Като е талисман що никой не го е взел да го глада!!! НАГЛЕЦИ!!!

    НЕЩАСТНО ПЛЕМЕ - ОБЕЗУМЯЛО!!!

    Коментиран от #31

    08:49 24.06.2026

  • 28 Студопор

    1 0 Отговор
    Аз не разбрах - изглежда авторът на статията не можа да вземе решение: това Вълканчо ли е или Балканчо?

    08:51 24.06.2026

  • 29 глоги

    0 0 Отговор
    Случаят има щастливА развръзка. НЕ СЕ ПИШЕ:щастлив развръзка! Думата развръзка е в женски род.

    08:52 24.06.2026

  • 30 Грижа за кучето

    2 0 Отговор
    Уж сме в ЕС , пък само в България има понятие бездомно куче.
    Като се разхождате из Европата, някъде да сте видели случайно , ей тъй на разхождащи се кучета , даже и домашни по централните улици???

    08:52 24.06.2026

  • 31 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "ДрайвингПлежър":

    Всички "бездомни" включва ли и хората, които нямат дом по една или друга причина....??? С този коментар показваш защо държавата ни е на подобно положение, а както изглежда и няма наченки на "оправия"..... 🙏

    08:56 24.06.2026

  • 32 майстор

    0 0 Отговор
    Самоков е град,който сам се кове. Мацката с микрофона ще интервюира ли лежащото животно?!

    08:56 24.06.2026

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