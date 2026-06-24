Полицейски патрул блъсна куче, видео от скандала след инцидента обиколи социалните мрежи

Полицейски патрул прегази куче в центъра на Самоков. Това твърдят зрители на бТВ, които са станали свидетели на случката.

Запис, качен в социалните мрежи показва и диалога между тях и органите на реда.

Случаят има щастлив развръзка. Кучето вече е добре, охлузванията са му отминали. Има оттоци, от клиниката са казали, че до няколко дни ще изчезнат. В центъра на Самоков тази сутрин се събраха хора в подкрепа на Вълканчо - един от талисманите на града.

"Дойдох няколко минутки след случая. Видях полицията, която се държеше много арогантно с може би 15-те човека, които бяха тогава на мястото на инцидента. Полицейската кола тръгва от паркинга. Кучето не е било под автомобила, а няколко метра пред него. Тръгват, минават през кучето, след това назад отново минават през него и си тръгват. Хората, които са станали свидетели, започват да крещят по тях и тогава вече спират на знака Стоп. Слизат и започват да се държат арогантно", разказва Елена, свидетелка.

Хората намират кучето по капките кръв, които е оставило като диря след него. Търсили са го почти цяла нощ. Пуснали са публикация, че кучето се търси и на следващия ден то се е появило само. След което е заведено на ветеринар се оказва, че няма нищо сериозно.

Балканчо си търси дом и семейство.

"Със сигурност не са искали да го сгазят, но последващото поведение на полицаите, не е адекватно", заяви свидетел на случилото се - показаха, че не ценят живота на животинчето.

"Тяхното поведение беше брутално. Община Самоков е една от най-черните точки за насилие в България", каза още той.

Потърсихме за коментар полицията от Самоков, откъдето ни отговориха, че в момента тече проверка.