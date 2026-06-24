Полицейски патрул блъсна куче, видео от скандала след инцидента обиколи социалните мрежи

Полицейски патрул прегази куче в центъра на Самоков. Това твърдят зрители на бТВ, които са станали свидетели на случката.
Запис, качен в социалните мрежи показва и диалога между тях и органите на реда.
Случаят има щастлив развръзка. Кучето вече е добре, охлузванията са му отминали. Има оттоци, от клиниката са казали, че до няколко дни ще изчезнат. В центъра на Самоков тази сутрин се събраха хора в подкрепа на Вълканчо - един от талисманите на града.
"Дойдох няколко минутки след случая. Видях полицията, която се държеше много арогантно с може би 15-те човека, които бяха тогава на мястото на инцидента. Полицейската кола тръгва от паркинга. Кучето не е било под автомобила, а няколко метра пред него. Тръгват, минават през кучето, след това назад отново минават през него и си тръгват. Хората, които са станали свидетели, започват да крещят по тях и тогава вече спират на знака Стоп. Слизат и започват да се държат арогантно", разказва Елена, свидетелка.
Хората намират кучето по капките кръв, които е оставило като диря след него. Търсили са го почти цяла нощ. Пуснали са публикация, че кучето се търси и на следващия ден то се е появило само. След което е заведено на ветеринар се оказва, че няма нищо сериозно.
Балканчо си търси дом и семейство.
"Със сигурност не са искали да го сгазят, но последващото поведение на полицаите, не е адекватно", заяви свидетел на случилото се - показаха, че не ценят живота на животинчето.
"Тяхното поведение беше брутално. Община Самоков е една от най-черните точки за насилие в България", каза още той.
Потърсихме за коментар полицията от Самоков, откъдето ни отговориха, че в момента тече проверка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
Коментиран от #4, #10
08:30 24.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 е що скачахме по площадите?
До коментар #2 от "честен ционист":а бананите ще ги спират ли?
08:32 24.06.2026
5 Хахаха
Коментиран от #21
08:32 24.06.2026
6 Пиже
08:32 24.06.2026
7 явно
08:32 24.06.2026
8 Циник
Коментиран от #25
08:33 24.06.2026
9 лют пипер
08:34 24.06.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "честен ционист":Какво знаеш ти за Виденовата зима която Шорош ни докара❗
Коментиран от #14, #15
08:34 24.06.2026
11 въпросче
08:36 24.06.2026
12 влък
08:37 24.06.2026
13 Гост
08:37 24.06.2026
14 честен ционист
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Знам какво е да си фалшив милионер. Този път може и да станете всички милиардери.
Коментиран от #20
08:37 24.06.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":не го ли виждаш че още не си е определил пола отрепкатаЖЪЛТОПАВЕТНА
Коментиран от #17
08:37 24.06.2026
16 СЛОНА
В ЕС АКО СИ КУЧЕ СИ ПО ДОБРЕ ОТ ХОРАТА,ХОРАТА И ДЕЦАТА ГИ ГАЗЯТ С АВТОМОБИЛИ И НЕ ВЛИЗАТ В ЗАТВОРА ,А ЗА КУЧЕ МОЖЕ И ДА ВЛЕЗЕШ ИЛИ ДА СИ ЗАГУБИШ РАБОТАТА...
ЩО ЗА ДЪРЖВА Е ТОВА???....!!!
08:39 24.06.2026
17 честен ционист
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Писанчо, аз вече съм бил такъв гей като теб.
08:40 24.06.2026
18 А бе
08:40 24.06.2026
19 Моете
08:40 24.06.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "честен ционист":Браво!
Показа, че нищо не знаеш, ама пишеш❗
08:41 24.06.2026
21 Буха ха
До коментар #5 от "Хахаха":Самоковските кучета са по умни от местните жители
08:41 24.06.2026
22 Факт
08:43 24.06.2026
23 Ушите
08:45 24.06.2026
24 Спомням си
08:45 24.06.2026
25 Средногорчо
До коментар #8 от "Циник":Ако милиционерската кола е минала отгоре без да го настъпи с гума, може да му се размине на Балканчо
08:45 24.06.2026
26 За Кучетата !
За Хората с Увреждания !
Кучетата Ги Яли !
08:47 24.06.2026
27 ДрайвингПлежър
ВСИЧКИ ЛИ ПОЛУДЯХТЕ БЕ !!! Мястото му е в екарисажа, като на всички бездомни!!! Хората станаха заложници на безумци с кучета!!! Като е талисман що никой не го е взел да го глада!!! НАГЛЕЦИ!!!
НЕЩАСТНО ПЛЕМЕ - ОБЕЗУМЯЛО!!!
Коментиран от #31
08:49 24.06.2026
28 Студопор
08:51 24.06.2026
29 глоги
08:52 24.06.2026
30 Грижа за кучето
Като се разхождате из Европата, някъде да сте видели случайно , ей тъй на разхождащи се кучета , даже и домашни по централните улици???
08:52 24.06.2026
31 Ку-ку
До коментар #27 от "ДрайвингПлежър":Всички "бездомни" включва ли и хората, които нямат дом по една или друга причина....??? С този коментар показваш защо държавата ни е на подобно положение, а както изглежда и няма наченки на "оправия"..... 🙏
08:56 24.06.2026
32 майстор
08:56 24.06.2026