Жителите на Чинтулово избират кмет на балотаж

Днес жителите на сливенското село Чинтулово гласуват на балотаж, за да определят кой ще бъде новият кмет на кметството.

След като на първия тур нито един от четиримата кандидати не събра необходимата подкрепа, днес на финалната права в изборната надпревара за доверието на избирателите се изправят двамата кандидати за поста, които събраха 318 и 305 гласа.

В днешните избори право на глас имат 1030 души, уточнява БНР.

Те ще гласуват в една секция с хартиена бюлетина или с машина.

На първия тур превес взе хартиеният вот пред машинния.

Миналата седмица избирателната активност достигна почти 65% - 732 избиратели.

В 07:00 часа отвориха избирателната секция в Чинтулово, а изборният ден ще продължи до 20:00 часа.