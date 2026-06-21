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Жителите на Чинтулово избират кмет на балотаж

Жителите на Чинтулово избират кмет на балотаж

21 Юни, 2026 08:06 493 3

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  • избори-
  • кмет

На първия тур нито един от четиримата кандидати не събра необходимата подкрепа

Жителите на Чинтулово избират кмет на балотаж - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Днес жителите на сливенското село Чинтулово гласуват на балотаж, за да определят кой ще бъде новият кмет на кметството.

След като на първия тур нито един от четиримата кандидати не събра необходимата подкрепа, днес на финалната права в изборната надпревара за доверието на избирателите се изправят двамата кандидати за поста, които събраха 318 и 305 гласа.

В днешните избори право на глас имат 1030 души, уточнява БНР.

Те ще гласуват в една секция с хартиена бюлетина или с машина.

На първия тур превес взе хартиеният вот пред машинния.

Миналата седмица избирателната активност достигна почти 65% - 732 избиратели.

В 07:00 часа отвориха избирателната секция в Чинтулово, а изборният ден ще продължи до 20:00 часа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    0 1 Отговор
    Жителите на Чинтулово ЩЕ си избират кмет на балотаж.

    08:09 21.06.2026

  • 2 раз

    0 1 Отговор
    На бяло със стаж.

    08:10 21.06.2026

  • 3 Валя Менуета ( от горната махала )

    1 1 Отговор
    Аз съм най подходяща за кметица, защото винаги ще давам на избирателите......ааа....... каквото поискат! Всички гласували за мен, ще получат свиркастопче.
    Дали пък да не сложа още едно на езика?!

    08:18 21.06.2026

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