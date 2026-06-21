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Вигенин: Санкциите срещу руския патриарх не са икономически. Някои граници не трябва да се прекрачват

Вигенин: Санкциите срещу руския патриарх не са икономически. Някои граници не трябва да се прекрачват

21 Юни, 2026 11:10 893

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Българският премиер формулира ясно националния ни интерес

Вигенин: Санкциите срещу руския патриарх не са икономически. Някои граници не трябва да се прекрачват - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В желанието си да постигне нещо и да даде политически сигнали ЕС минава границите, които не е редно да преминава. Виждането за налагане на санкции над руския патриарх може да се тълкува като намеса в религиозните дела на страната и включването на религията в една политическа битка. Санкциите срещу патриарха нямат икономическо измерение.“. Това заяви в ефира на NovaNews председателят на Групата на българските социалисти в Европейския парламент и член на Националния съвет на БСП Кристиан Вигенин.

По думите му православната църква както в Русия, така и в България е свързана с целите на държавата и на народа си. „Това основание ли е на патриарх Кирил да му се налагат такива санкции? Не е редно да влизаме на тази територия.“, каза още той.

Кристиан Вигенин подчерта, че в реакцията си по въпроса българският премиер се опитва да формулира българския интерес, така че да бъде разбран и в Брюксел, и в София, и трябва да бъде подкрепен. Социалистът припомни, че такава позиция е заемала и БСП в последните 4 години.

Според него и прокобите за критики към Радев заради тази позиция отвън също не са се сбъднали. „Когато една позиция е ясно аргументирана, никой няма да критикува България. След тази реакция мисля, че руският патриарх ще бъде изваден от този списък и това е начин страната ни да постига цели, които са важни за нея“, каза още той.

Вигенин коментира, че 20-ият пакет санкции е влязъл в сила и е ясно, че след толкова пакета нищо не сме постигнали по отношение на очаквания провал на руската икономика. „Нали не си мислим, че сега с 21-вия пакет, като присъства и руският патриарх в него, Украйна ще спечели войната. Малко повече разум е нужен в Европейския съвет и е добре, че Радев се опитва да го постигне.“, наблегна евродепутатът.

Социалистът обясни, че не са важни имената конкретно на патриарх Кирил и Вагит Алекперов, които са включени в санкционния списък, а това, че най-накрая някой се опитва да постави на масата въпроса за смисъла на решенията, които се взимат. По думите му позицията за патриарха не би трябвало да подлежи на промяна, а тази за Алекперов, която е икономическа, при други гаранции може да бъде преосмислена - за дейността на „Лукойл“ и дерогацията.

Вигенин изтъкна като положително развитие това, че всички постепенно стигат до идеята, че за да има мир и ЕС да е на масата за преговори, трябва да може да разговаря с всяка една от воюващите страни.

Помолен да коментира чуждите самолети на летище „Васил Левски“ и обвързването им с визите за българите за САЩ и дерогацията, той заяви, че това е грешка. „Това са отделни въпроси, които не са обект на търговия. В случая със самолетите става въпрос за националната ни сигурност, сигурността на гражданското ни летище. БСП заяви ясната си позиция по въпроса. Всяко друго решение извън преместването на тези самолети би било унизително за България. Как могат тези самолети да останат, след като правителството е взело решение те да напуснат.“, категоричен бе социалистът.

На въпрос за споразумението между САЩ и Иран, Вигенин заяви, че с него Иран постига всичко, което е искал, и дори звучи учудващо. „Това е опит на Тръмп да приключи една война, която не протече по начина, по който очакваше. С оглед на предстоящите за него избори наесен една дори не толкова добра сделка е по-добре от продължаване на войната.“, заключи той.


София / България
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