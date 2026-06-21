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14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих
  Тема: Войната на пътя

14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих

21 Юни, 2026 11:18 1 346 26

  • 14-годишен-
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  • исперих-
  • българия

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, като е взета и кръв за химичен анализ

14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

14-годишно момче загина при тежка катастрофа на територията на РУ–Исперих. Около 23:15 часа снощи по път III-2005, в землището на самуилското село Богданци, лек автомобил „БМВ“, управляван от 20-годишен водач от село Мортагоново, излиза от пътя при десен завой, преобръща се и се удря в крайпътна канавка.

При произшествието загива на място возещият се в колата непълнолетен пътник от село Кривица, уточни БНТ. Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, като е взета и кръв за химичен анализ.

Тялото на загиналото момче е откарано за аутопсия в МБАЛ–Търговище.

По случая е започнато досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Механик

    36 2 Отговор
    Нека позная! Единият е Юсуф, а другият е Мемед.
    Познах, нали?

    Коментиран от #22

    11:24 21.06.2026

  • 3 Механик

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не важен":

    И пътника, колега. И той няма нужда от крем.

    11:25 21.06.2026

  • 4 Лорда

    12 1 Отговор
    Село весело...

    11:25 21.06.2026

  • 5 Офф

    12 1 Отговор
    Еми не ми е тъжно са кво

    11:31 21.06.2026

  • 6 МПС

    4 17 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #8, #9

    11:33 21.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не важен

    23 0 Отговор

    До коментар #6 от "МПС":

    Да, бе, как не ги е срам завои да правят по тези пътища. Не знаят ли, че тези с БМВ-тата не могат да завиват. На всичкото отгоре и дървета посадили, че да се блъскат хората...

    11:42 21.06.2026

  • 9 Асан-4клас

    20 1 Отговор

    До коментар #6 от "МПС":

    Докато раздават шофьорски книжки на едноклетъчни,така ще е!!!!

    11:46 21.06.2026

  • 10 Студопор

    21 0 Отговор
    20-годишен с БМВ. Недейте казва повече.

    11:48 21.06.2026

  • 11 ДАИ продава книжки, корумпета!

    9 1 Отговор
    Явно шофера е с купена книжка от командите. Да беше се отрепял и той.

    11:54 21.06.2026

  • 12 ..............

    5 0 Отговор
    Естествен подбор.

    11:57 21.06.2026

  • 13 хубаво е да се мисли.Дядо дръмпир

    4 3 Отговор
    При десен завой и излизане от пътя не трябва ли да загине -стоящия вляво в автомобила или казано разбираемо ВОдача!Айде помислете сеги.... за да изхвърчиш на десен завой....Трябва да преминеш през платното за насрещно движещи се и да се бухнеш в канавката......Кой ще поеме удара токава.....

    12:00 21.06.2026

  • 14 Масон

    5 0 Отговор
    Хора моля карайте внимателно не бързайте . Не с те в самолет или болид . Бързай бавно но стигни жив .

    12:16 21.06.2026

  • 15 Тези с автомобилите

    3 0 Отговор
    са пълни донори. Заминават деца жени и цели семейства. Трябва да им вдигнат селската отговорност.

    12:18 21.06.2026

  • 16 134

    7 0 Отговор
    И с наши имена да са , са си скрити термити, като тея убийци от Бутонец.

    12:19 21.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Една клетка сиво

    5 0 Отговор
    Циганина знае само откъде се включват аварийните светлини в колата.

    12:29 21.06.2026

  • 20 Хорейшо

    0 0 Отговор
    Тези двамата..... май са се обичали.....

    12:46 21.06.2026

  • 21 Чума

    1 0 Отговор
    Има една партида, които съществува в своя си свят на измамно величие! Дали от простотия, дали от от ген, прекалена слободия, наглост, липса на всякакъв минимален праг на обучение и възпитание, Партидата е убедена до мига, в който срещне дървото, че е някаква изключителност, нещо над другите и поради липса на други качества за които не се и сеща, го доказва като си купи книжка и се качи на автомобил! Мания за изключителност, недосегаемост и ...., абе - келеши! Малко по нормален човек, ще следи поне малко новините, има и интернет, в последните дни много случай станаха, предната новина бе за 18 годишен в ранните часове..И ако има нормални рефлекси, ще си каже - Ей, момче! По кротко, че е зловещо да си отидеш или убиеш някой едва на 18 и на каквато и да е възраст! Няма! Урду - гитти, ойде коньо у ряката, казваха старите хора! Изтърван свят, не подлежи на рестартирне! P.S Дори и да оцелее, партидата е такава, че пак продължава по същия начин! Едно в 2 часа нощем със 160 /на толкова блокира кмжа от удара/ изхвърча в храстите, размина се с дървото, стегнаха го в болниците и когато баща му отива, то настоява да му оставел колата като го изпишат да се прибира с нея! С повредени прешлени! 200 лева глоба, нова кола на старо и пак въртене на гуми и безобразие! Някой направи забележка, всичките му многобройни близко настръхват - Що!? Нека да кара детето...! Партидата е такава и вие сте принудени да съжителствате, докато не ви затрият съвсем!

    12:49 21.06.2026

  • 22 ЧОЧО

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Ако бяха Иван и Драган по различно ли щеше да е! Какво значение има кой е какъв е , всеки ден от катострофи умират деца, това е лошото.

    Коментиран от #26

    12:57 21.06.2026

  • 23 Йода

    0 1 Отговор
    БМВ не е марка а диагноза.

    13:02 21.06.2026

  • 24 Шаран БГ

    1 0 Отговор
    Ние четем нещо ,което пишещият не е видял . Нямаме понятие как се е търкалял "баварецът" и как точно се е постарал да убие дървото.
    Не знам при разследване на едно такова убийство / за мен това си е убийство - да го таксуват както им е кеф на правистите// дали се стига до инструктура на водача, до изпитващия за познанията и дисциплината му по Правилникът и Законът / не само може ли да върти волана/, до човекът, който му е харизал "дукимента"!? После - проверяват ли се финансите на тези длъжностни лица ? Едва ли - гарван гарвану......
    Ама то не минава ден да няма подобен сакътлък. И жертвите не са единични..........Зер сме много !

    13:05 21.06.2026

  • 25 има закон че на 14 години след 23 ч

    0 0 Отговор
    не трябва да си навън без родител но в българия нито гражданите нито служителите на МВР го спазват и прилагат , вината за смъртта на детето в случая е и на родителите и на МВР но реално в българия отговорност не се търси от никого най малко от МВР

    13:06 21.06.2026

  • 26 Анадънму

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "ЧОЧО":

    Лошото е,че на Юсуф и Мемет им подаряват шофьорски книжки!!

    13:10 21.06.2026

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