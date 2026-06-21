14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих

14-годишно момче загина при тежка катастрофа на територията на РУ–Исперих. Около 23:15 часа снощи по път III-2005, в землището на самуилското село Богданци, лек автомобил „БМВ“, управляван от 20-годишен водач от село Мортагоново, излиза от пътя при десен завой, преобръща се и се удря в крайпътна канавка.
При произшествието загива на място возещият се в колата непълнолетен пътник от село Кривица, уточни БНТ. Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, като е взета и кръв за химичен анализ.
Тялото на загиналото момче е откарано за аутопсия в МБАЛ–Търговище.
По случая е започнато досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Механик
Познах, нали?
Коментиран от #22
11:24 21.06.2026
3 Механик
До коментар #1 от "Не важен":И пътника, колега. И той няма нужда от крем.
11:25 21.06.2026
4 Лорда
11:25 21.06.2026
5 Офф
11:31 21.06.2026
6 МПС
Коментиран от #8, #9
11:33 21.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Не важен
До коментар #6 от "МПС":Да, бе, как не ги е срам завои да правят по тези пътища. Не знаят ли, че тези с БМВ-тата не могат да завиват. На всичкото отгоре и дървета посадили, че да се блъскат хората...
11:42 21.06.2026
9 Асан-4клас
До коментар #6 от "МПС":Докато раздават шофьорски книжки на едноклетъчни,така ще е!!!!
11:46 21.06.2026
10 Студопор
11:48 21.06.2026
11 ДАИ продава книжки, корумпета!
11:54 21.06.2026
12 ..............
11:57 21.06.2026
13 хубаво е да се мисли.Дядо дръмпир
12:00 21.06.2026
14 Масон
12:16 21.06.2026
15 Тези с автомобилите
12:18 21.06.2026
16 134
12:19 21.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Една клетка сиво
12:29 21.06.2026
20 Хорейшо
12:46 21.06.2026
21 Чума
12:49 21.06.2026
22 ЧОЧО
До коментар #2 от "Механик":Ако бяха Иван и Драган по различно ли щеше да е! Какво значение има кой е какъв е , всеки ден от катострофи умират деца, това е лошото.
Коментиран от #26
12:57 21.06.2026
23 Йода
13:02 21.06.2026
24 Шаран БГ
Не знам при разследване на едно такова убийство / за мен това си е убийство - да го таксуват както им е кеф на правистите// дали се стига до инструктура на водача, до изпитващия за познанията и дисциплината му по Правилникът и Законът / не само може ли да върти волана/, до човекът, който му е харизал "дукимента"!? После - проверяват ли се финансите на тези длъжностни лица ? Едва ли - гарван гарвану......
Ама то не минава ден да няма подобен сакътлък. И жертвите не са единични..........Зер сме много !
13:05 21.06.2026
25 има закон че на 14 години след 23 ч
13:06 21.06.2026
26 Анадънму
До коментар #22 от "ЧОЧО":Лошото е,че на Юсуф и Мемет им подаряват шофьорски книжки!!
13:10 21.06.2026