Иво Христов: Всички българи, без разлика на вяра и произход, имаме една цел – единението и добруването

Всички българи, без разлика на вяра и произход, имаме равни права и една цел – единението и добруването на нашия народ, каза вицепремиерът Иво Христо по време на Националната мюсюлманска конференция.

Скъпи братя и сестри, български мюсюлмани, в България религиозните свободи са гарантирани от закона и конституцията и държавата не се намесва по никакъв начин в живота на религиозните общности, каза той. Според Христов това е едно от най-големите достояния на българския преход, така е било, така и ще бъде.

Страстите, които се разразиха тук в началото на тази конференция, се лекуват с мъдрост и с демокрация, каза той относно споровете между делегатите по повод явното или тайното гласуване.

Тук сте събрани мъдреците на мюсюлманската общност и вярвам, че ще изберете най-достойния водач и че ще вземете най-правилните решения. Не оставяйте политиката да разстройва единението на вашата общност, каза още той.

Националната мюсюлманска конференция избра д-р Ахмед Хасанов за главен мюфтия и д-р Мустафа Хаджи за председател на Висшия мюсюлмански съвет. Досега д-р Мустафа Хаджи беше главен мюфтия.

Кандидатите за главен мюфтия бях двама – досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и досегашният заместник-главен мюфтия д-р Ахмед Хасанов.

Двама бяха и кандидатите и за председател на Висшия мюсюлмански съвет – досегашният главен мюфтия д-р Мустафа Хаджи и досегашният районен мюфтия на Плевен Мурад Бошнак.