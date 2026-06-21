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Иво Христов: Всички българи, без разлика на вяра и произход, имаме една цел – единението и добруването

Иво Христов: Всички българи, без разлика на вяра и произход, имаме една цел – единението и добруването

21 Юни, 2026 18:43 838 23

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В България религиозните свободи са гарантирани от закона и конституцията, каза вицепремиерът

Иво Христов: Всички българи, без разлика на вяра и произход, имаме една цел – единението и добруването - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Всички българи, без разлика на вяра и произход, имаме равни права и една цел – единението и добруването на нашия народ, каза вицепремиерът Иво Христо по време на Националната мюсюлманска конференция.

Скъпи братя и сестри, български мюсюлмани, в България религиозните свободи са гарантирани от закона и конституцията и държавата не се намесва по никакъв начин в живота на религиозните общности, каза той. Според Христов това е едно от най-големите достояния на българския преход, така е било, така и ще бъде.

Страстите, които се разразиха тук в началото на тази конференция, се лекуват с мъдрост и с демокрация, каза той относно споровете между делегатите по повод явното или тайното гласуване.

Тук сте събрани мъдреците на мюсюлманската общност и вярвам, че ще изберете най-достойния водач и че ще вземете най-правилните решения. Не оставяйте политиката да разстройва единението на вашата общност, каза още той.

Националната мюсюлманска конференция избра д-р Ахмед Хасанов за главен мюфтия и д-р Мустафа Хаджи за председател на Висшия мюсюлмански съвет. Досега д-р Мустафа Хаджи беше главен мюфтия.

Кандидатите за главен мюфтия бях двама – досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и досегашният заместник-главен мюфтия д-р Ахмед Хасанов.

Двама бяха и кандидатите и за председател на Висшия мюсюлмански съвет – досегашният главен мюфтия д-р Мустафа Хаджи и досегашният районен мюфтия на Плевен Мурад Бошнак.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    1300 джамии в България.

    Коментиран от #6

    18:45 21.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мутра от 90-те

    19 4 Отговор
    вие ни създадохте да тормозим народа,а сега искате единение и добруване,не мислиш,че правиш народа на глупак!!!

    18:46 21.06.2026

  • 4 Още един

    26 11 Отговор
    русофилитичен отпадък.

    Коментиран от #8

    18:46 21.06.2026

  • 5 руззззНаци

    14 8 Отговор
    Ама как???? Аз си мислех, че има такива дето са с отпаднала необходимост.....

    18:47 21.06.2026

  • 6 ИМПЕРИАЛИСТ

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аз лично предпочитам Българи-мюсюлмани от колкото цигани-турци мюсюлмани. Не случайно в мюсюлмански Татарстан голяма част от населението се определя за Българи, но Русия систематично потиска националното им чувство и отваря широко врати пред турски емисари. Утвърждаването на Българи-мюсюлмани ще премахне завинаги опасността от турската асимилаторска доктрина и зависимостта ни от Русия, която уж ни закриляла.

    18:51 21.06.2026

  • 7 джаба-междузвездни войни

    8 4 Отговор
    поредната статия тип разкази под шипковия храст!!!!!!!!!!!!....ние мислим за вас!!!!...всекидневно СЕ ВИЖДА КАКВА Е ЖАЛКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ!!!!!!....всеки бай хВаЮвец стана ТОП ТОП ТОПА НА ТОПОВЕТЕ ТОП ПСИХОЛОГ?!?!?!...питайте изкуствения интелект за т.нар. ПОЗИТИВНО МИСЛЕНЕ!!!!! след няколко години изкуствения интелект ще унищожи родните тарикатчета работодателчета...къде подчиняват персонала с така нареченото позитивно мислене!!!!!!!В ПСИХОЛОГИЯТА РАЗДЕЛ....токсична позитивност!!!!!!!...казва всичко за контрола на родното тукашно общество!!!!!

    18:52 21.06.2026

  • 8 Европеец

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Още един":

    А В грешка си бе, тоя е либерал, въпреки че произлиза от БСП.....

    18:53 21.06.2026

  • 9 Летец Пешеходец

    18 7 Отговор
    Е тоя гламав русофил, представи Мунчо Боташков, мърляв, брадясал и смачкан на Решетников. Останалото, както се казва е история.

    18:55 21.06.2026

  • 10 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    11 3 Отговор
    Ние окрадохме България
    Как да добруваме с мизерниците.

    18:58 21.06.2026

  • 11 Наглост от сеол Славяново

    15 8 Отговор
    нагъл, до отврат нагъл и мърсен комунист, червен и в червата, в чиято кратуна още дрънчат ръждясали сърпове и чукове! Абсолютен отпадък, ама то пък, нали на Зеления чорап точно такива фанатизирани комунисти му трябват, че направи червения боклук на снимката дори министър! Нищо, омразата на целокупния български народ "прогресивните" подлоги на кремълския злодей расте в геометрична прогресия и цял мандат ще видят само в мокрите си сънища! Още на есен ще ги изметем! Пръв на метлата ще е мутрата на снимката!"

    18:58 21.06.2026

  • 12 Значи бо(га)ташите на посолствата

    11 4 Отговор
    начело с масона Моше Боташ Крадев сте небългари, щото сте с едничка цел само вашто лично добруване и векуване.

    18:59 21.06.2026

  • 13 Милен

    6 2 Отговор
    На мен като атеист ми е все едно кой каква вяра си мисли, че изповядва. Спазвам едно елементарно правило ,,не прави на другите това което не искаш да ти правят на теб" и се разбирам добре с всички без значение от ,,вярата им".

    19:16 21.06.2026

  • 14 Виктор Христев

    1 0 Отговор
    Всички българи, без разлика, дали са българи или не ...

    19:20 21.06.2026

  • 15 Дориана

    7 1 Отговор
    Там е работата, че корумпирани политици и служители не работят за добруването на народа , а за лични финансови облаги и изгоди и политическо оцеляване превръщайки властта в източник за облагодетелстване. Ярък пример е незаконните постройки край Варна в местността Баба Алино, завишените в пъти обществени поръчки , кражбите от Автомагистрали, незаконните кланици и цехове с отровна за народа храна и още и още.

    19:24 21.06.2026

  • 16 Гост

    7 1 Отговор
    Хахахаха! Добруването ли бе??? От векове добруването е последното нещо, от което се интересува политикът

    19:28 21.06.2026

  • 17 Старшина Боташ

    7 5 Отговор
    Адови боклук си Иво , адова о.репка ....

    19:34 21.06.2026

  • 18 Я па тоа

    11 4 Отговор
    Руските копейки не сте Българи Бълтарите са против Боташ против окупатора Путин и са за Ес и НАТО

    19:39 21.06.2026

  • 19 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    6 2 Отговор
    Създадохме МУТРИТЕ
    Да тероризират българите
    Сега сме милиардери а
    Народа беден и немощен
    Как да бъдем единни.

    19:40 21.06.2026

  • 20 Куку

    7 2 Отговор
    Няма как да има единение с комунисти и русофили!Забравете!

    19:44 21.06.2026

  • 21 Цвете

    4 1 Отговор
    ТИ СИ РОДЕН В ТУРЦИЯ, НАЛИ? ТАМ КАКВА РЕЛИГИЯ ИЗПОВЯДВАТ ? КОГАТО БЕШЕ ЖУРНАЛИСТ ТЕ ГЛЕДАХ С ИНТЕРЕС ,НО ТАКЪВ ЗАВОЙ СИ ПОСТИГНАЛ ДНЕС, ЧЕ ТЕ СЪЖАЛЯВАМ НАИСТИНА. МАХНИ ТАЗИ ГРОЗНА БРАДА ,ЗАСТАРЯВАТЕ.🤔🫵🤷‍♀️✈️😶‍🌫️

    19:53 21.06.2026

  • 22 ха ха

    2 1 Отговор
    нема човек в българия който е мислил и работил за добруването на хората без да е посечен от властта

    20:02 21.06.2026

  • 23 Анонимен

    6 0 Отговор
    БКП вън БКП вън БКП вън

    20:05 21.06.2026

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