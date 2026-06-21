Иво Христов: Всички българи, без разлика на вяра и произход, имаме една цел – единението и добруването

Всички българи, без разлика на вяра и произход, имаме равни права и една цел – единението и добруването на нашия народ, каза вицепремиерът Иво Христо по време на Националната мюсюлманска конференция.
Скъпи братя и сестри, български мюсюлмани, в България религиозните свободи са гарантирани от закона и конституцията и държавата не се намесва по никакъв начин в живота на религиозните общности, каза той. Според Христов това е едно от най-големите достояния на българския преход, така е било, така и ще бъде.
Страстите, които се разразиха тук в началото на тази конференция, се лекуват с мъдрост и с демокрация, каза той относно споровете между делегатите по повод явното или тайното гласуване.
Тук сте събрани мъдреците на мюсюлманската общност и вярвам, че ще изберете най-достойния водач и че ще вземете най-правилните решения. Не оставяйте политиката да разстройва единението на вашата общност, каза още той.
Националната мюсюлманска конференция избра д-р Ахмед Хасанов за главен мюфтия и д-р Мустафа Хаджи за председател на Висшия мюсюлмански съвет. Досега д-р Мустафа Хаджи беше главен мюфтия.
Кандидатите за главен мюфтия бях двама – досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и досегашният заместник-главен мюфтия д-р Ахмед Хасанов.
Двама бяха и кандидатите и за председател на Висшия мюсюлмански съвет – досегашният главен мюфтия д-р Мустафа Хаджи и досегашният районен мюфтия на Плевен Мурад Бошнак.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
18:45 21.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 мутра от 90-те
18:46 21.06.2026
4 Още един
Коментиран от #8
18:46 21.06.2026
5 руззззНаци
18:47 21.06.2026
6 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Аз лично предпочитам Българи-мюсюлмани от колкото цигани-турци мюсюлмани. Не случайно в мюсюлмански Татарстан голяма част от населението се определя за Българи, но Русия систематично потиска националното им чувство и отваря широко врати пред турски емисари. Утвърждаването на Българи-мюсюлмани ще премахне завинаги опасността от турската асимилаторска доктрина и зависимостта ни от Русия, която уж ни закриляла.
18:51 21.06.2026
7 джаба-междузвездни войни
18:52 21.06.2026
8 Европеец
До коментар #4 от "Още един":А В грешка си бе, тоя е либерал, въпреки че произлиза от БСП.....
18:53 21.06.2026
9 Летец Пешеходец
18:55 21.06.2026
10 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
Как да добруваме с мизерниците.
18:58 21.06.2026
11 Наглост от сеол Славяново
18:58 21.06.2026
12 Значи бо(га)ташите на посолствата
18:59 21.06.2026
13 Милен
19:16 21.06.2026
14 Виктор Христев
19:20 21.06.2026
15 Дориана
19:24 21.06.2026
16 Гост
19:28 21.06.2026
17 Старшина Боташ
19:34 21.06.2026
18 Я па тоа
19:39 21.06.2026
19 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
Да тероризират българите
Сега сме милиардери а
Народа беден и немощен
Как да бъдем единни.
19:40 21.06.2026
20 Куку
19:44 21.06.2026
21 Цвете
19:53 21.06.2026
22 ха ха
20:02 21.06.2026
23 Анонимен
20:05 21.06.2026