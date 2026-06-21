Кой е Ахмед Хасанов - новият главен мюфтия

Досегашният заместник главен мюфтия Ахмед Хасанов бе избран с мнозинство за нов главен мюфтия, предаде репортер на БГНЕС.

Това се случи по време на най-представителния форум на мюсюлманската общност в България, който се провежда от сутринта в НДК.

Минути преди гласуването, другият претендент за поста - председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, се оттегли от надпреварата. "За да не забавям още повече гласуването оттеглям кандидатурата си", обяви Ведат Ахмед след като дълго време делегатите спориха как да протече гласуването - тайно или явно.

Районният мюфтия на Плевен Мурад Бошнак, който бе претендент за председател на Висшия мюсюлмански съвет, също оттегли кандидатурата си за поста. Така за председател на ВМС бе избран досегашният главен мюфтия д-р Мустафа Хаджи.

Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в град Омуртаг, обл. Търговище. Началното си образование завършва в село Зелена морава, след което записва и през 1996 година завършва Средното духовно училище „Нювваб“ в Шумен. След това постъпва във Висшия ислямски институт в София и завършва следването си в него през 2002 година.

През 2001 година взема участие в традиционното Състезание за художествено четене на Коран-и Керим в Иран. В периода 2002-2003 година изпълнява длъжността на имам във „Фъндък джамия” в град Омуртаг.

Завършва магистратурата си през 2007 година в Катедрата по основни ислямски науки на Института за социални науки към Анкарския университет със защита на дипломната си работа на тема „Живот, творчество и трудът на Юсуф Зияеддин Езхери „История на Корана“.

От 2008 до 2010 година работи като ваиз в Районно мюфтийство - Търговище.

През 2010 - 2012 година е учител и директор в Учебния център „Гюл“ в град Аален на провинция Баден Вюртемберг в Германия.

Понастоящем е преподавател по Коран-и Керим във Висшия ислямски институт в София, като същевременно подготвя докторската си дисертация на тема „Образци на положителни човешки типове в Корана“.