Кой е Ахмед Хасанов - новият главен мюфтия

Досегашният заместник главен мюфтия Ахмед Хасанов бе избран с мнозинство за нов главен мюфтия, предаде репортер на БГНЕС.
Това се случи по време на най-представителния форум на мюсюлманската общност в България, който се провежда от сутринта в НДК.
Минути преди гласуването, другият претендент за поста - председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, се оттегли от надпреварата. "За да не забавям още повече гласуването оттеглям кандидатурата си", обяви Ведат Ахмед след като дълго време делегатите спориха как да протече гласуването - тайно или явно.
Районният мюфтия на Плевен Мурад Бошнак, който бе претендент за председател на Висшия мюсюлмански съвет, също оттегли кандидатурата си за поста. Така за председател на ВМС бе избран досегашният главен мюфтия д-р Мустафа Хаджи.
Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в град Омуртаг, обл. Търговище. Началното си образование завършва в село Зелена морава, след което записва и през 1996 година завършва Средното духовно училище „Нювваб“ в Шумен. След това постъпва във Висшия ислямски институт в София и завършва следването си в него през 2002 година.
През 2001 година взема участие в традиционното Състезание за художествено четене на Коран-и Керим в Иран. В периода 2002-2003 година изпълнява длъжността на имам във „Фъндък джамия” в град Омуртаг.
Завършва магистратурата си през 2007 година в Катедрата по основни ислямски науки на Института за социални науки към Анкарския университет със защита на дипломната си работа на тема „Живот, творчество и трудът на Юсуф Зияеддин Езхери „История на Корана“.
От 2008 до 2010 година работи като ваиз в Районно мюфтийство - Търговище.
През 2010 - 2012 година е учител и директор в Учебния център „Гюл“ в град Аален на провинция Баден Вюртемберг в Германия.
Понастоящем е преподавател по Коран-и Керим във Висшия ислямски институт в София, като същевременно подготвя докторската си дисертация на тема „Образци на положителни човешки типове в Корана“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасковски каунь
15:20 21.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Град омуртаг
15:21 21.06.2026
4 Гост
Честито на д-р Ахмед Хасанов за избора!
15:22 21.06.2026
5 Дедо поп
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На това бих му хвърлил едно око. Диагонално, за информация. Да видя колегите как се справят със зомбирането.
15:23 21.06.2026
6 Шуменски университет
Коментиран от #30
15:24 21.06.2026
7 Демократ
Коментиран от #11
15:25 21.06.2026
8 хехе
15:25 21.06.2026
9 каква невероятна новина раята да ликува
дет никой не му търси сметка за милиарди за 20г
15:26 21.06.2026
10 Абе
Коментиран от #12
15:29 21.06.2026
11 Така е
До коментар #7 от "Демократ":Когато прабобите ти помако ефективно са обслужвали турците.
А въстанията не са важни нали....?
15:35 21.06.2026
12 Якооо
До коментар #10 от "Абе":Хахаххааха
15:36 21.06.2026
13 На новият главен мюфтия
15:37 21.06.2026
14 Същата мазна муцуна има
Същия goмyз като него е.
15:38 21.06.2026
15 Герги
15:39 21.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Абсурдистан
15:54 21.06.2026
19 Mими Кучева🐕🦺
15:58 21.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Знаем
16:05 21.06.2026
22 има ли
16:12 21.06.2026
23 Лесен отговор
Това са фактите....уви
Ха трийте ссега ни
16:13 21.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Митьо джибрата
Рязана амуджа е...
16:18 21.06.2026
26 Защо повечето злобеят?
16:20 21.06.2026
27 Патриархът - руски човек,
Радой Ралин:
Българийо как я смяташ,
Докога ще се мяташ
Като някое влечуго,
От едно робство към друго!?
16:22 21.06.2026
28 Ел Кондор паса
Такива "положителни образци" в тая гнусна книга няма !!! Насъскване, злоба, ненавист и смърт, това са "образците". Всеки мюсли ще ви каже че "пророка" мохамед е образец за подражание. А той е килър, търговец на роби и pdf file. Oженил се за момиче на 6 годишна възраст и на 9 са консумират брака, а той е бил над 50 годишен. Не се чудете че чаршафите са варвари, те и сега живеят в 7 век.
Коментиран от #35
16:22 21.06.2026
29 Гост
Това е обида към Свещената ни Книга и към всички муслимани!
Господина явно е на някакви субстанции,които не му позволяват да мисли трезвен!
Коментиран от #31, #33, #34, #36, #37, #40, #43, #47
16:26 21.06.2026
30 Българи юнаци
До коментар #6 от "Шуменски университет":Като теб нали?
16:32 21.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Манипулации
Коментиран от #41
16:32 21.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 -!- носталгия
До коментар #29 от "Гост":Кой какво ще маха...
Нали си пишеш...
Ако искаш не чети ....
Това е просто едно мнение...Други!!!
16:35 21.06.2026
35 Далеч от цивилизацията
До коментар #28 от "Ел Кондор паса":Aбсолютно си прав!!!
16:37 21.06.2026
36 Да се знае
До коментар #29 от "Гост":Бре бре бре бре ееееее
Мале мале малеееееееее
Ти да видиш
Щом е роден и живее човек в България, значи си е българин.
Няма опрощение за хора които плюят по род и родина.
Коментиран от #39
16:38 21.06.2026
37 Порки,
До коментар #29 от "Гост":Айде влизай в ракетата и почвай да виеш
16:39 21.06.2026
38 1488
16:39 21.06.2026
39 Гост
До коментар #36 от "Да се знае":Да българин съм,НО съм муслиманин,това не ме прави НЕ българин ,нали?
Какво общо има това,че имам различно вероизповедание, конституцията на Република България ми гарантира това право,а не вие!
Коментиран от #45
16:43 21.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Гост
До коментар #40 от "Паркиране":Я и ти по споко
16:48 21.06.2026
43 Крум
До коментар #29 от "Гост":Взриви една тежджера с гвоздеи,в това ви бива най-добре!
Коментиран от #44
16:48 21.06.2026
44 Гост
До коментар #43 от "Крум":Защо аз?
Как бихте реагирали на обратната страна?
16:49 21.06.2026
45 Дояч
До коментар #39 от "Гост":"НО", "НЕ", може да не ги правиш голям шрифт.
В Родопите има един лаф: Знаем че искаш да изпъкнеш, като барабонка в цедак с мляко
Коментиран от #46
16:50 21.06.2026
46 Гост
До коментар #45 от "Дояч":Мога да пиша,както намеря за добре!
16:51 21.06.2026
47 Швей
До коментар #29 от "Гост":Kaжи наМоамеда. Редактора го няма
17:02 21.06.2026