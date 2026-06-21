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Кой е Ахмед Хасанов - новият главен мюфтия

Кой е Ахмед Хасанов - новият главен мюфтия

21 Юни, 2026 15:16 2 346 47

  • ахмед хасанов-
  • главен мюфтия-
  • избор

Минути преди гласуването, другият претендент за поста - председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, се оттегли от надпреварата

Кой е Ахмед Хасанов - новият главен мюфтия - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Досегашният заместник главен мюфтия Ахмед Хасанов бе избран с мнозинство за нов главен мюфтия, предаде репортер на БГНЕС.

Това се случи по време на най-представителния форум на мюсюлманската общност в България, който се провежда от сутринта в НДК.

Минути преди гласуването, другият претендент за поста - председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, се оттегли от надпреварата. "За да не забавям още повече гласуването оттеглям кандидатурата си", обяви Ведат Ахмед след като дълго време делегатите спориха как да протече гласуването - тайно или явно.

Районният мюфтия на Плевен Мурад Бошнак, който бе претендент за председател на Висшия мюсюлмански съвет, също оттегли кандидатурата си за поста. Така за председател на ВМС бе избран досегашният главен мюфтия д-р Мустафа Хаджи.

Ахмед Хасанов е роден през 1977 година в град Омуртаг, обл. Търговище. Началното си образование завършва в село Зелена морава, след което записва и през 1996 година завършва Средното духовно училище „Нювваб“ в Шумен. След това постъпва във Висшия ислямски институт в София и завършва следването си в него през 2002 година.

През 2001 година взема участие в традиционното Състезание за художествено четене на Коран-и Керим в Иран. В периода 2002-2003 година изпълнява длъжността на имам във „Фъндък джамия” в град Омуртаг.

Завършва магистратурата си през 2007 година в Катедрата по основни ислямски науки на Института за социални науки към Анкарския университет със защита на дипломната си работа на тема „Живот, творчество и трудът на Юсуф Зияеддин Езхери „История на Корана“.

От 2008 до 2010 година работи като ваиз в Районно мюфтийство - Търговище.

През 2010 - 2012 година е учител и директор в Учебния център „Гюл“ в град Аален на провинция Баден Вюртемберг в Германия.

Понастоящем е преподавател по Коран-и Керим във Висшия ислямски институт в София, като същевременно подготвя докторската си дисертация на тема „Образци на положителни човешки типове в Корана“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    20 7 Отговор
    Абе що така ми се струва , че това е Шиши с чалма.

    15:20 21.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Град омуртаг

    9 8 Отговор
    Тоз е от селата цег нските ...кат бях малак искаше да ме е... преди 3-4 месеца кат станах на 40 пзк ми хвърли лаф ..да ме ... ма.нсара

    15:21 21.06.2026

  • 4 Гост

    13 10 Отговор
    Вече е Д-Р Ахмед Хасанов,защо не проверявате информацията си,лесно е,звъннете на човека,а вие само преписване!
    Честито на д-р Ахмед Хасанов за избора!

    15:22 21.06.2026

  • 5 Дедо поп

    15 4 Отговор
    „Образци на положителни човешки типове в Корана“.
    ----
    На това бих му хвърлил едно око. Диагонално, за информация. Да видя колегите как се справят със зомбирането.

    15:23 21.06.2026

  • 6 Шуменски университет

    17 3 Отговор
    Oще един паразит!

    Коментиран от #30

    15:24 21.06.2026

  • 7 Демократ

    3 16 Отговор
    Изглежда свежар. Никога България не е била по добре отколкото по Турско.

    Коментиран от #11

    15:25 21.06.2026

  • 8 хехе

    17 1 Отговор
    Ако попитате Божигол кой е новия мюфтия той ще ви каже новия мюфтия е като стария само, че нов.

    15:25 21.06.2026

  • 9 каква невероятна новина раята да ликува

    13 4 Отговор
    а кой пък ще е новия чекмеджар дет замени стария тикван
    дет никой не му търси сметка за милиарди за 20г

    15:26 21.06.2026

  • 10 Абе

    10 7 Отговор
    Не е лошо и Биби да го "поздрави" с един пейджър, например... 🤣

    Коментиран от #12

    15:29 21.06.2026

  • 11 Така е

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Демократ":

    Когато прабобите ти помако ефективно са обслужвали турците.
    А въстанията не са важни нали....?

    15:35 21.06.2026

  • 12 Якооо

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    Хахаххааха

    15:36 21.06.2026

  • 13 На новият главен мюфтия

    12 8 Отговор
    Голям православен да му нa6uя!

    15:37 21.06.2026

  • 14 Същата мазна муцуна има

    16 2 Отговор
    като на Шиши.
    Същия goмyз като него е.

    15:38 21.06.2026

  • 15 Герги

    7 0 Отговор
    Получил е внезапно обаждане....абе ти още ли си там...друго обяснение няма

    15:39 21.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Абсурдистан

    9 2 Отговор
    Нагласен избор.

    15:54 21.06.2026

  • 19 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 5 Отговор
    Тва е бай Амет който маиба на нивата.💋🕌🥳🤣👍

    15:58 21.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Знаем

    13 3 Отговор
    Го! Момче на Шuшu! Преди време, беше сервитьор в нашумялa мeханa в Родопuте и сeрвирашe Родопскu Кaлмарu...

    16:05 21.06.2026

  • 22 има ли

    2 2 Отговор
    родопски калмариииииииии панирани с панкоо хрупкавиии

    16:12 21.06.2026

  • 23 Лесен отговор

    4 1 Отговор
    ...но труден за автора,който го задава след 3-4водки почерпня от дебелото прасе...Венци алкохолика...
    Това са фактите....уви
    Ха трийте ссега ни

    16:13 21.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Митьо джибрата

    3 1 Отговор
    Изтрезней бе колега и си отговори на въпроса...
    Рязана амуджа е...

    16:18 21.06.2026

  • 26 Защо повечето злобеят?

    2 3 Отговор
    Нека да видим как ще се изявява този човек, после ще го оценяваме.

    16:20 21.06.2026

  • 27 Патриархът - руски човек,

    4 2 Отговор
    главният мюфтия - турски човек! Ех, Родино мила...!

    Радой Ралин:

    Българийо как я смяташ,
    Докога ще се мяташ
    Като някое влечуго,
    От едно робство към друго!?

    16:22 21.06.2026

  • 28 Ел Кондор паса

    5 6 Отговор
    Цитат: ..."същевременно подготвя докторската си дисертация на тема „Образци на положителни човешки типове в Корана“...

    Такива "положителни образци" в тая гнусна книга няма !!! Насъскване, злоба, ненавист и смърт, това са "образците". Всеки мюсли ще ви каже че "пророка" мохамед е образец за подражание. А той е килър, търговец на роби и pdf file. Oженил се за момиче на 6 годишна възраст и на 9 са консумират брака, а той е бил над 50 годишен. Не се чудете че чаршафите са варвари, те и сега живеят в 7 век.

    Коментиран от #35

    16:22 21.06.2026

  • 29 Гост

    4 3 Отговор
    Моля редактора да ПРЕМАХНЕ 28-ми коментар!
    Това е обида към Свещената ни Книга и към всички муслимани!
    Господина явно е на някакви субстанции,които не му позволяват да мисли трезвен!

    Коментиран от #31, #33, #34, #36, #37, #40, #43, #47

    16:26 21.06.2026

  • 30 Българи юнаци

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Шуменски университет":

    Като теб нали?

    16:32 21.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Манипулации

    0 1 Отговор
    Не знам защо само харчат ,грешни пари да организират цирк . Явно само за да вземат някоя и друга комисионна покрай тези разходи. Не знам дали си мислех ,че хората вярват в ака нареченият избор на главен мюфтия процес . Те както и политиците ни мислят стадо ,което само трябва да се дои .Жалкото е ,че петнят религията с действията си ,но пък за това двуличниците ще са на дъното на Ада .

    Коментиран от #41

    16:32 21.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 -!- носталгия

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Гост":

    Кой какво ще маха...
    Нали си пишеш...
    Ако искаш не чети ....
    Това е просто едно мнение...Други!!!

    16:35 21.06.2026

  • 35 Далеч от цивилизацията

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ел Кондор паса":

    Aбсолютно си прав!!!

    16:37 21.06.2026

  • 36 Да се знае

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Гост":

    Бре бре бре бре ееееее
    Мале мале малеееееееее
    Ти да видиш
    Щом е роден и живее човек в България, значи си е българин.
    Няма опрощение за хора които плюят по род и родина.

    Коментиран от #39

    16:38 21.06.2026

  • 37 Порки,

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Гост":

    Айде влизай в ракетата и почвай да виеш

    16:39 21.06.2026

  • 38 1488

    2 1 Отговор
    Мръсни черни мааангаалиииии

    16:39 21.06.2026

  • 39 Гост

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Да се знае":

    Да българин съм,НО съм муслиманин,това не ме прави НЕ българин ,нали?
    Какво общо има това,че имам различно вероизповедание, конституцията на Република България ми гарантира това право,а не вие!

    Коментиран от #45

    16:43 21.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Гост

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Паркиране":

    Я и ти по споко

    16:48 21.06.2026

  • 43 Крум

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Гост":

    Взриви една тежджера с гвоздеи,в това ви бива най-добре!

    Коментиран от #44

    16:48 21.06.2026

  • 44 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Крум":

    Защо аз?
    Как бихте реагирали на обратната страна?

    16:49 21.06.2026

  • 45 Дояч

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Гост":

    "НО", "НЕ", може да не ги правиш голям шрифт.
    В Родопите има един лаф: Знаем че искаш да изпъкнеш, като барабонка в цедак с мляко

    Коментиран от #46

    16:50 21.06.2026

  • 46 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Дояч":

    Мога да пиша,както намеря за добре!

    16:51 21.06.2026

  • 47 Швей

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Гост":

    Kaжи наМоамеда. Редактора го няма

    17:02 21.06.2026

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