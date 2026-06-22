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БАБХ започва засилени проверки по схемите „Училищно мляко” и „Училищен плод”

БАБХ започва засилени проверки по схемите „Училищно мляко” и „Училищен плод”

22 Юни, 2026 07:39 880 32

  • бабх-
  • проверки-
  • училище-
  • мляко

Ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи

БАБХ започва засилени проверки по схемите „Училищно мляко” и „Училищен плод” - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“. Те ще бъдат на територията на цялата страна. Кампанията ще обхване доставчиците и продуктите, предоставяни по двете програми.

Инспекторите на Агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставяните млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. Ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ужас лигани и храна

    6 0 Отговор
    в тия пласмасови лигени ли готвите на децата?

    Коментиран от #8

    07:41 22.06.2026

  • 2 супа у леген

    4 0 Отговор
    и супите ли наливате у легена преди да я дадете на децата?

    Коментиран от #10

    07:41 22.06.2026

  • 3 БАБХ

    7 0 Отговор
    Досега какво ми държаха? В затвора или поне на борсата!

    07:42 22.06.2026

  • 4 Радев

    10 1 Отговор
    Гербавите мутри снабдители тровят яко децата ви, който не знае 😉

    Коментиран от #15

    07:43 22.06.2026

  • 5 един бадеровец

    8 1 Отговор
    знаете ли кой наркоман държи хасковската мандра на млякото сияна?

    Коментиран от #31

    07:44 22.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 скачал с двата пръста на площада

    4 1 Отговор
    важното е че има банани, аз на жълтите павета за мляко не съм скачла

    07:46 22.06.2026

  • 8 Ми да ти какво искаш

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ужас лигани и храна":

    те за това децата са уроди и нямат акъл.Трябват им глупави и кротки данъкоплатци свежа кръв.Но пък е важно да има проверка плод, мляко и изрязани нокти.Няма да ди казвам какъв е плодът и млякото всичко отива в кофа за прасета и се точат яко кинти.Никой не иска да ги яде това е от много години.Дайте пари на родителите те знаят какъв плод и мляко да дават а не на фирмички ваши.

    07:49 22.06.2026

  • 9 Прогресивна измама

    6 3 Отговор
    Утре започва смяната на гербаджийски фирми със бесепарски във схемата за крадене на пари!

    07:51 22.06.2026

  • 10 Те пикаят и плюят ти за някви

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "супа у леген":

    легени се притесняваш.Иначе ако имаш заведение искат всичко да е от неръждавейка.

    07:54 22.06.2026

  • 11 Е,да

    6 0 Отговор
    То училището свърши.

    07:56 22.06.2026

  • 12 А бе

    9 0 Отговор
    Много добре но трябваше в учебно време и тайно да се види колко закуски се връщат от децата кой ги яде и фирмата колко години е лапала - пари от децата

    08:05 22.06.2026

  • 13 Гост

    9 1 Отговор
    Ъъъъъ.... проверките ще са през ваканцията и сичко ще е точно ;) Да?

    08:05 22.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Е са мунчо ще ви

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Радев":

    "опраЙ" ще се наядете и вие от бкп-кпсс и дИцата ви!

    08:11 22.06.2026

  • 16 Ха, сега да не

    4 1 Отговор
    "изгърми" гербавата свидетелка срещу Коцев?

    08:24 22.06.2026

  • 17 На време за кого

    7 0 Отговор
    Хубави проверки след като учебната година свърши. Дано поне едно дете е изпило чаша мляко или изяло училищен плод, защото аз такива не знам.

    08:36 22.06.2026

  • 18 Симеон

    4 0 Отговор
    Тези работят досущ,като министерството на образованието,само по матури и ниво на знания!
    Двадесет дни в годината!

    08:39 22.06.2026

  • 19 Лазар

    1 0 Отговор
    Драги модераторчета,ненужни и излишни,моля премахнете забраната за мен и Путин!
    Не сме свикнали да ни ограничават в истината!Поздрави - Мунчо!

    08:43 22.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Наско

    1 0 Отговор
    Плодчета,мляко,кексчета и вода ,всичко е на максимум цена,да има и за кметовете бадева!

    08:57 22.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Наско

    1 0 Отговор
    Докога,плодчета,мляко,кексчета и вода ,всичко е на максимум цена,да има и за кметовете бадева!

    09:02 22.06.2026

  • 28 Лазар

    0 0 Отговор
    Разгеле за админчовците,махнаха забраната за Путин и за мен,окончателно!

    09:04 22.06.2026

  • 29 На време за кого

    1 0 Отговор
    Хубави проверки след като учебната година свърши. Дано поне едно дете е изпило чаша мляко или изяло училищен плод, защото аз такива не знам.

    09:57 22.06.2026

  • 30 какви

    0 0 Отговор
    проверки бе, лапетата са във ваканция?!

    10:06 22.06.2026

  • 31 Знаем

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "един бадеровец":

    Милки груп био-ЕАД -Сияна най-големите ментета на мляко.
    Собственик: Поля Пеева и Вилор Христов има и деца от него като са приятелчета с Брендо.А бе все хубавци.Ако не искате да чукате на вратата на онкологията НЕ купувайте тези продукти на тази фирма и марка.ТОЧКА!Предопредени сте!А кой не е разбрал да яде ф@шкии.

    10:19 22.06.2026

  • 32 Хигиена

    0 0 Отговор
    Трябва да ом купуват млека в малка опаковка. Какви са тия преопакования и пресипвания? Това са нашите деца и от елементарна хигиена не трябва да се пести

    10:46 22.06.2026

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