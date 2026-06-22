БАБХ започва засилени проверки по схемите „Училищно мляко” и „Училищен плод”

Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“. Те ще бъдат на територията на цялата страна. Кампанията ще обхване доставчиците и продуктите, предоставяни по двете програми.

Инспекторите на Агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставяните млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. Ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи.