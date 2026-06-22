БАБХ започва засилени проверки по схемите „Училищно мляко” и „Училищен плод”

Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“. Те ще бъдат на територията на цялата страна. Кампанията ще обхване доставчиците и продуктите, предоставяни по двете програми.
Инспекторите на Агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставяните млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. Ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ужас лигани и храна
Коментиран от #8
07:41 22.06.2026
2 супа у леген
Коментиран от #10
07:41 22.06.2026
3 БАБХ
07:42 22.06.2026
4 Радев
Коментиран от #15
07:43 22.06.2026
5 един бадеровец
Коментиран от #31
07:44 22.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 скачал с двата пръста на площада
07:46 22.06.2026
8 Ми да ти какво искаш
До коментар #1 от "ужас лигани и храна":те за това децата са уроди и нямат акъл.Трябват им глупави и кротки данъкоплатци свежа кръв.Но пък е важно да има проверка плод, мляко и изрязани нокти.Няма да ди казвам какъв е плодът и млякото всичко отива в кофа за прасета и се точат яко кинти.Никой не иска да ги яде това е от много години.Дайте пари на родителите те знаят какъв плод и мляко да дават а не на фирмички ваши.
07:49 22.06.2026
9 Прогресивна измама
07:51 22.06.2026
10 Те пикаят и плюят ти за някви
До коментар #2 от "супа у леген":легени се притесняваш.Иначе ако имаш заведение искат всичко да е от неръждавейка.
07:54 22.06.2026
11 Е,да
07:56 22.06.2026
12 А бе
08:05 22.06.2026
13 Гост
08:05 22.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Е са мунчо ще ви
До коментар #4 от "Радев":"опраЙ" ще се наядете и вие от бкп-кпсс и дИцата ви!
08:11 22.06.2026
16 Ха, сега да не
08:24 22.06.2026
17 На време за кого
08:36 22.06.2026
18 Симеон
Двадесет дни в годината!
08:39 22.06.2026
19 Лазар
Не сме свикнали да ни ограничават в истината!Поздрави - Мунчо!
08:43 22.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Наско
08:57 22.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Наско
09:02 22.06.2026
28 Лазар
09:04 22.06.2026
29 На време за кого
09:57 22.06.2026
30 какви
10:06 22.06.2026
31 Знаем
До коментар #5 от "един бадеровец":Милки груп био-ЕАД -Сияна най-големите ментета на мляко.
Собственик: Поля Пеева и Вилор Христов има и деца от него като са приятелчета с Брендо.А бе все хубавци.Ако не искате да чукате на вратата на онкологията НЕ купувайте тези продукти на тази фирма и марка.ТОЧКА!Предопредени сте!А кой не е разбрал да яде ф@шкии.
10:19 22.06.2026
32 Хигиена
10:46 22.06.2026