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Румен Христов: Иска ми се да е възможна единна кандидатура за президент между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ

Румен Христов: Иска ми се да е възможна единна кандидатура за президент между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ

22 Юни, 2026 08:55 860 40

  • румен христов-
  • кандидатура-
  • президент

Притеснителна е външната политика на правителството. Да определим ЕС като бърз влак, който се движи в правилната посока и да се опиташ да коригираш курса може центробежните сили да те изхвърлят

Румен Христов: Иска ми се да е възможна единна кандидатура за президент между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

СДС никога не са се месили в делата на други партии, дори и на коалиционни партньори. Делян Добрев беше заявил, че иска да поработи върху личните си дела. Той е един от най-добрите енергийни специалисти за последните десетилетия. Прекрасен колега. Това каза лидерът на СДС Румен Христов в ефира на БНТ.

Коментарът му е по повод изявлението на Делян Добрев от ГЕРБ, който преди дни обяви, че напуска политиката.

"Това е лично решение. Влиза друг много стойностен човек - Христо Гаджев. Не виждам път да се оголи парламентарната група откъм експерти", каза още той.

На въпрос чакат ли се нови лица да напуснат, той посочи: "По-скоро не".

Притеснителна е външната политика на правителството. Да определим ЕС като бърз влак, който се движи в правилната посока и да се опиташ да коригираш курса може центробежните сили да те изхвърлят. Управлението допуска грешки, но те са краткосрочни, коментира още Христов.

"Много ми се иска да е възможна единна кандидатура за президент между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ", заяви Христов.

"Добре е да се постигне договореност, че който и да е от десните кандидати, с геополитическа ориентация, припозната от по-голямата част от обществото, ще бъде подкрепен. На първи тур ми се струва трудно, но на втори тур трябва да се обедним върху кандидат, който е проевропейски", допълни той.

Бюджетът трябва да бъде приет по-скоро, призова още Румен Христов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софето

    1 31 Отговор
    Едно разумно нещо да каже този плужек

    08:58 22.06.2026

  • 2 Прогресивна България

    40 6 Отговор
    Да, всичките изредени партии сте за затвора. Общата ви кандидатура е Делян Пеевски. Затова дойде генерал Румен Радев на влас. За да спре кражбите ви. Ненаядохте се

    08:58 22.06.2026

  • 3 име

    24 1 Отговор
    Кандидатура за президент незнам, ама ще има такава коалиция на парламентарните избори 2030г за да могат да влязах в парламента. Пък и пипи-дофилите са свикнали да се гушкат с боко и шиша.

    08:58 22.06.2026

  • 4 може да издигнат йотова . гюров не е

    10 1 Отговор
    много добър избор за президент . интересно .

    08:59 22.06.2026

  • 5 Герб нямат кандидатура и предлагат

    11 0 Отговор
    Румен Христов обаче ППДБ нямат толкова акъл да захапят въдицата.

    09:02 22.06.2026

  • 6 ПО ТОЧНО

    23 0 Отговор
    ДА КОМЕНТИРАШ ТОЯ ПАПАГАЛ ОБЪРКАН ,.....ГУБЕНЕ НА ВРЕМЕ....!!!

    09:02 22.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 007 лиценз ту кил

    12 1 Отговор
    Лама Гюро вече е издигнат за кандидат от инициативен комитет.

    09:04 22.06.2026

  • 10 нннн

    15 0 Отговор
    От СДС обещават да осигурят 5 гласа за единната кандидатура.

    09:05 22.06.2026

  • 11 Име

    8 1 Отговор
    Ще стане, само че на куково лято!

    09:05 22.06.2026

  • 12 ШЕФА

    19 0 Отговор
    На мен ми се иска и трябва в най скоро време този мазен мошеник и некадърник да е в затвора !

    09:07 22.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Потрес

    23 0 Отговор
    Нищожеството на снимката, което от 30 години пълзи в различни партии и на различни добре платени служби, накрая седна на ГЕРБерастката трапеза в Банкя и доста време вече плюска, про отав плюска до насита! Та смешната персона на снимката на едни президентски избори спечели "престижните" 2%, ама не се оттегли! Даже напротив, още по-упорито продължи да натиска омърсения си зад..к в политикаат! Впрочем, той май остана единственият, който представлява славното някога СДС!

    09:07 22.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Шарлатанин вицепрезидент

    7 0 Отговор
    ГЕРБ СДС президент и готово. Така.
    Премиера има да си връща , но няма да се стигне до там защото Йотова ще ги отнесе горните като куцо пиле домат.

    09:09 22.06.2026

  • 17 и на нас ни

    5 1 Отговор
    се Иска да е възможно да ни показват писарите безполезни и ненужни мишоци от миналото

    знаете че и да има президент от вашта страна
    няма да има кьор софра нито общ поръчки
    ама напомняте на оределите стада че уж се мъчите да изкласите

    09:10 22.06.2026

  • 18 ООрана държава

    9 1 Отговор
    Чичка сутрин не се пие водка, изтрезней и ще разбереш кви глупости ръсиш

    Коментиран от #22

    09:11 22.06.2026

  • 19 Да да

    3 0 Отговор
    Нещо като "мутропони"!

    09:13 22.06.2026

  • 20 Делян Добрев сигурно за това излиза

    9 0 Отговор
    Ще загрява за президент и Герб търсят вице от измежду умните и красивите. ..

    Коментиран от #24

    09:14 22.06.2026

  • 21 Наката

    2 1 Отговор
    Само и единствен кандидат от СДС , РУМЕНЕ!

    09:18 22.06.2026

  • 22 ЧИЧКАТА ГО ВЕЕ

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "ООрана държава":

    БАНКЕНСКИ ВЯТЪР И МАТА ХАРИ ДА ИСКАРАТЕ НЯМА ЧАЛЪМ ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОС КОТУ КАЖИ ПРЕЗИДЕНТА

    09:19 22.06.2026

  • 23 Има изход

    4 0 Отговор
    Подкрепят Йотова и готово без много труд и пот.Трябва само да изнамерят вице но няма кой. Това е проблема. Да не стане некой куцузлък и Коцето да поеме поста изневиделица.

    09:19 22.06.2026

  • 24 ДЖУКАТА НЕ СТАВА

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Делян Добрев сигурно за това излиза":

    ДА ОТИВА ДА ПРАВИ ПИЛЕТИ.

    09:20 22.06.2026

  • 25 Сега изборите за президент и вицепрезид.

    3 0 Отговор
    Не би ли могло да се гласуват отделно. Ми по демократично е. И по интересен ефект ще се възпроизведе за поданиците. Обаче пак опира въпроса кой ще е вице то за президент има кой.

    09:25 22.06.2026

  • 26 Софиянец

    5 0 Отговор
    Сглобкаджиите в действие 😂 айде, подкрепяйте петроханския Гяуров, жълтопаветните да изпаднат в ступор буаххах

    Коментиран от #28

    09:26 22.06.2026

  • 27 Да премахнат поста

    3 0 Отговор
    Вицепрезидент и толкоз. Това ще е по лесно от колкото да намерят кандидат.

    09:32 22.06.2026

  • 28 Как си го представяш президент

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Софиянец":

    Това дори не мога да си го представя.

    09:34 22.06.2026

  • 29 хихи

    4 1 Отговор
    Само двойката Емили Тротинетката-Леля Асеня може да спечели на първи тур
    ако
    Кауфланд не издигнат Христо Стоичков -Дара

    тогава ще има ожесточен двубой.

    09:40 22.06.2026

  • 30 АБЕ РУМБА

    2 0 Отговор
    СДС - УМРЕ БОГ ДА ГИ ПРОСТИ И ДАНЕСЕ ВЪДЯТ.

    09:48 22.06.2026

  • 31 Оракула от Делфи

    1 2 Отговор
    Разликата между този Този Румен(Христов) и другия Румен (Радев) е че първия все оше
    си мисли , че има партия която да гласува за него, а другия Румен (Радев ) също знае,
    че все още има партия , която да гласува за " предложенията" му , но до промяна в държавните дела няма никога да се стигне!! Докато Путин и Тръмп управляват света ще е така!!!Няма десен няма ляв!!!
    В момента си отиват едни резили от "хранилките "за да седнат други такива, отвратително лоша
    ПОЛИЧБА , фокуса на проблема се измести с времето, и някой вече" заклаха и агне за берекет"!
    Дали с диктатора Путин или с Медведев, ще сме бедна и изтърбушена държава, кой го интересува ,
    руската помия, тя ни е вменена вече по наследство, никога няма да свърши !!!
    Щем не щем , ще я ядем ако трябва и по заповед !
    Българина е като "доброто прасенце" , яде и помията , стига да е безплатна и необвързваща , както "баницата" от ЕО!!!
    Ние сме член на НАТО и ЕО , работим всеки ден в ЕП заедно с съюзниците си , но заповедите
    и решенията, явно идват от руския келепир " Нефтохим АД" -"прослойки", които ни управляват днес!

    09:49 22.06.2026

  • 32 Сглобката

    4 1 Отговор
    Президент ББ, вицепрезидент Шиши, а първа дама и на двамата ще е Асен Василев:)

    09:50 22.06.2026

  • 33 Умнокрасив

    0 1 Отговор
    Ние избираме, вие подкрепяте = общ кандидат.
    Вие избирате, ние не подкрепяме = двама кандидати.
    Математика за първи клас.

    09:51 22.06.2026

  • 34 Григор

    3 1 Отговор
    Ами възможна е! И вие и ПП-ДБ нямате нищо общо с българското и българщината. Вие никога не сте защитавали българските интереси и затова хората ви отсвириха.

    09:54 22.06.2026

  • 35 Ти Румене,

    2 0 Отговор
    Си поддържай руските шпиони Боко и Шиши и не се намесвай в демократичните процеси в България! бг.

    09:56 22.06.2026

  • 36 Левски

    2 0 Отговор
    А на мен ми се иска всички вие да сте в Белене.

    10:07 22.06.2026

  • 37 АМА ТО ИМА ЛИ ОЩЕ СДС

    2 0 Отговор
    Тоя е единствения в сдс-то дето има костюм. Старите СДС КРАДЦИ отдавна се разбягаха.

    10:13 22.06.2026

  • 38 Охххххй кърлеж

    1 0 Отговор
    Ненаял се.........

    10:30 22.06.2026

  • 39 Изтрит

    1 1 Отговор
    Само напимних, че това е Румен "предизборния трик".
    Смисълът на живота му бепе да птемахне ГЕРБ от управлението.
    Сега кротко бистри как да ги остави там.

    Защо хората да не си припомнят подобни важни нюанси от близкото минали?

    10:33 22.06.2026

  • 40 ужас

    0 0 Отговор
    Мафията се обединява.

    10:43 22.06.2026

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