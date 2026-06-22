Румен Христов: Иска ми се да е възможна единна кандидатура за президент между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ

СДС никога не са се месили в делата на други партии, дори и на коалиционни партньори. Делян Добрев беше заявил, че иска да поработи върху личните си дела. Той е един от най-добрите енергийни специалисти за последните десетилетия. Прекрасен колега. Това каза лидерът на СДС Румен Христов в ефира на БНТ.

Коментарът му е по повод изявлението на Делян Добрев от ГЕРБ, който преди дни обяви, че напуска политиката.

"Това е лично решение. Влиза друг много стойностен човек - Христо Гаджев. Не виждам път да се оголи парламентарната група откъм експерти", каза още той.

На въпрос чакат ли се нови лица да напуснат, той посочи: "По-скоро не".

Притеснителна е външната политика на правителството. Да определим ЕС като бърз влак, който се движи в правилната посока и да се опиташ да коригираш курса може центробежните сили да те изхвърлят. Управлението допуска грешки, но те са краткосрочни, коментира още Христов.

"Много ми се иска да е възможна единна кандидатура за президент между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ", заяви Христов.

"Добре е да се постигне договореност, че който и да е от десните кандидати, с геополитическа ориентация, припозната от по-голямата част от обществото, ще бъде подкрепен. На първи тур ми се струва трудно, но на втори тур трябва да се обедним върху кандидат, който е проевропейски", допълни той.

Бюджетът трябва да бъде приет по-скоро, призова още Румен Христов.