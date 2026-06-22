Румен Христов: Иска ми се да е възможна единна кандидатура за президент между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ

СДС никога не са се месили в делата на други партии, дори и на коалиционни партньори. Делян Добрев беше заявил, че иска да поработи върху личните си дела. Той е един от най-добрите енергийни специалисти за последните десетилетия. Прекрасен колега. Това каза лидерът на СДС Румен Христов в ефира на БНТ.
Коментарът му е по повод изявлението на Делян Добрев от ГЕРБ, който преди дни обяви, че напуска политиката.
"Това е лично решение. Влиза друг много стойностен човек - Христо Гаджев. Не виждам път да се оголи парламентарната група откъм експерти", каза още той.
На въпрос чакат ли се нови лица да напуснат, той посочи: "По-скоро не".
Притеснителна е външната политика на правителството. Да определим ЕС като бърз влак, който се движи в правилната посока и да се опиташ да коригираш курса може центробежните сили да те изхвърлят. Управлението допуска грешки, но те са краткосрочни, коментира още Христов.
"Много ми се иска да е възможна единна кандидатура за президент между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ", заяви Христов.
"Добре е да се постигне договореност, че който и да е от десните кандидати, с геополитическа ориентация, припозната от по-голямата част от обществото, ще бъде подкрепен. На първи тур ми се струва трудно, но на втори тур трябва да се обедним върху кандидат, който е проевропейски", допълни той.
Бюджетът трябва да бъде приет по-скоро, призова още Румен Христов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софето
08:58 22.06.2026
2 Прогресивна България
08:58 22.06.2026
3 име
08:58 22.06.2026
4 може да издигнат йотова . гюров не е
08:59 22.06.2026
5 Герб нямат кандидатура и предлагат
09:02 22.06.2026
6 ПО ТОЧНО
09:02 22.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 007 лиценз ту кил
09:04 22.06.2026
10 нннн
09:05 22.06.2026
11 Име
09:05 22.06.2026
12 ШЕФА
09:07 22.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Потрес
09:07 22.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Шарлатанин вицепрезидент
Премиера има да си връща , но няма да се стигне до там защото Йотова ще ги отнесе горните като куцо пиле домат.
09:09 22.06.2026
17 и на нас ни
знаете че и да има президент от вашта страна
няма да има кьор софра нито общ поръчки
ама напомняте на оределите стада че уж се мъчите да изкласите
09:10 22.06.2026
18 ООрана държава
Коментиран от #22
09:11 22.06.2026
19 Да да
09:13 22.06.2026
20 Делян Добрев сигурно за това излиза
Коментиран от #24
09:14 22.06.2026
21 Наката
09:18 22.06.2026
22 ЧИЧКАТА ГО ВЕЕ
До коментар #18 от "ООрана държава":БАНКЕНСКИ ВЯТЪР И МАТА ХАРИ ДА ИСКАРАТЕ НЯМА ЧАЛЪМ ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОС КОТУ КАЖИ ПРЕЗИДЕНТА
09:19 22.06.2026
23 Има изход
09:19 22.06.2026
24 ДЖУКАТА НЕ СТАВА
До коментар #20 от "Делян Добрев сигурно за това излиза":ДА ОТИВА ДА ПРАВИ ПИЛЕТИ.
09:20 22.06.2026
25 Сега изборите за президент и вицепрезид.
09:25 22.06.2026
26 Софиянец
Коментиран от #28
09:26 22.06.2026
27 Да премахнат поста
09:32 22.06.2026
28 Как си го представяш президент
До коментар #26 от "Софиянец":Това дори не мога да си го представя.
09:34 22.06.2026
29 хихи
ако
Кауфланд не издигнат Христо Стоичков -Дара
тогава ще има ожесточен двубой.
09:40 22.06.2026
30 АБЕ РУМБА
09:48 22.06.2026
31 Оракула от Делфи
си мисли , че има партия която да гласува за него, а другия Румен (Радев ) също знае,
че все още има партия , която да гласува за " предложенията" му , но до промяна в държавните дела няма никога да се стигне!! Докато Путин и Тръмп управляват света ще е така!!!Няма десен няма ляв!!!
В момента си отиват едни резили от "хранилките "за да седнат други такива, отвратително лоша
ПОЛИЧБА , фокуса на проблема се измести с времето, и някой вече" заклаха и агне за берекет"!
Дали с диктатора Путин или с Медведев, ще сме бедна и изтърбушена държава, кой го интересува ,
руската помия, тя ни е вменена вече по наследство, никога няма да свърши !!!
Щем не щем , ще я ядем ако трябва и по заповед !
Българина е като "доброто прасенце" , яде и помията , стига да е безплатна и необвързваща , както "баницата" от ЕО!!!
Ние сме член на НАТО и ЕО , работим всеки ден в ЕП заедно с съюзниците си , но заповедите
и решенията, явно идват от руския келепир " Нефтохим АД" -"прослойки", които ни управляват днес!
09:49 22.06.2026
32 Сглобката
09:50 22.06.2026
33 Умнокрасив
Вие избирате, ние не подкрепяме = двама кандидати.
Математика за първи клас.
09:51 22.06.2026
34 Григор
09:54 22.06.2026
35 Ти Румене,
09:56 22.06.2026
36 Левски
10:07 22.06.2026
37 АМА ТО ИМА ЛИ ОЩЕ СДС
10:13 22.06.2026
38 Охххххй кърлеж
10:30 22.06.2026
39 Изтрит
Смисълът на живота му бепе да птемахне ГЕРБ от управлението.
Сега кротко бистри как да ги остави там.
Защо хората да не си припомнят подобни важни нюанси от близкото минали?
10:33 22.06.2026
40 ужас
10:43 22.06.2026