Има пострадали в тежката катастрофа край Ахелой, която блокира за часове пътя Бургас – Слънчев бряг ВИДЕО

Тежко пътнотранспортно произшествие затвори изцяло за часове ключовата пътна отсечка Бургас – Слънчев бряг късно снощи.

Инцидентът е възникнал около 22:00 часа в района на град Ахелой. По първоначална информация движението в района тази сутрин вече се нормализира, но шофьорите се съветват да преминават с повишено внимание.

Бясна скорост и верижен сблъсък

Според данни от очевидци в социалните мрежи и първоначалния оглед на МВР, виновник за инцидента е украински гражданин, който е управлявал автомобила си с изключително висока и несъобразена скорост. Шофьорът е загубил контрол над превозното средство на двулентовия еднопосочен път, след което е помел други два автомобила.Очевидци на инцидента коментират, че ударът е бил изключително силен, а отломки от превозните средства са били разпръснати по цялото пътно платно.

Пострадали и реакция на спешните служби

На мястото на инцидента веднага са пристигнали екипи на „Пътна полиция“ и Спешна помощ. Потвърдено е, че при сблъсъка има ранени хора, които са транспортирани към болнични заведения. Към момента органите на реда все още изясняват точния брой на пострадалите и степента на техните наранявания.

Състояние на трафика към момента

Заради мащаба на произшествието и последвалите огледи на местопроизшествието, четирилентовият път остана изцяло блокиран в късните часове на нощта. Около 6:30 часа тази сутрин трафикът се пропуска, но разчистването на пътя продължава. Полицията призовава водачите да карат внимателно поради засиления трафик по Черноморието.