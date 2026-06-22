Има пострадали в тежката катастрофа край Ахелой, която блокира за часове пътя Бургас – Слънчев бряг ВИДЕО

Тежко пътнотранспортно произшествие затвори изцяло за часове ключовата пътна отсечка Бургас – Слънчев бряг късно снощи.
Инцидентът е възникнал около 22:00 часа в района на град Ахелой. По първоначална информация движението в района тази сутрин вече се нормализира, но шофьорите се съветват да преминават с повишено внимание.
Бясна скорост и верижен сблъсък
Според данни от очевидци в социалните мрежи и първоначалния оглед на МВР, виновник за инцидента е украински гражданин, който е управлявал автомобила си с изключително висока и несъобразена скорост. Шофьорът е загубил контрол над превозното средство на двулентовия еднопосочен път, след което е помел други два автомобила.Очевидци на инцидента коментират, че ударът е бил изключително силен, а отломки от превозните средства са били разпръснати по цялото пътно платно.
Пострадали и реакция на спешните служби
На мястото на инцидента веднага са пристигнали екипи на „Пътна полиция“ и Спешна помощ. Потвърдено е, че при сблъсъка има ранени хора, които са транспортирани към болнични заведения. Към момента органите на реда все още изясняват точния брой на пострадалите и степента на техните наранявания.
Състояние на трафика към момента
Заради мащаба на произшествието и последвалите огледи на местопроизшествието, четирилентовият път остана изцяло блокиран в късните часове на нощта. Около 6:30 часа тази сутрин трафикът се пропуска, но разчистването на пътя продължава. Полицията призовава водачите да карат внимателно поради засиления трафик по Черноморието.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 маке
Коментиран от #3, #11, #33
23:03 22.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Шиофиора съм
До коментар #1 от "маке":Шото БГ е мафия и тука ние сме царе, затова, ясно ли ти е
Коментиран от #4
23:04 22.06.2026
4 Европеец
До коментар #3 от "Шиофиора съм":Подобно щях да пиша и аз....
23:07 22.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 СЛАВА УКРАИНУ
Ще го изтриете ли?
Коментиран от #19, #21
23:09 22.06.2026
7 Яшар
Коментиран от #10, #30
23:10 22.06.2026
8 Ти да видиш
Плащаме им даже пари за спа центрове ,докато те си строят жилищни комплекси в горите ни.
Построили са комунизма!
Коментиран от #15
23:11 22.06.2026
9 здравко тошков кондуктор
23:12 22.06.2026
10 Демократ
До коментар #7 от "Яшар":Време е за експулсирането на всички руски семки от БГ а те са много още преди 89-та влизаха в БГ и оставаха тука за тях бяхме запада омъжваха се за тси фани за да останат Руската паплач заселена по нашите Земи е проблема на тая територия.
Коментиран от #25, #26
23:14 22.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 СПРАВЕДЛИВ
23:19 22.06.2026
13 Човек от Българив
Коментиран от #36
23:19 22.06.2026
14 Марис
23:20 22.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #17, #20, #28
23:28 22.06.2026
17 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Ясно ти се пише, че е украинец. Ако на украинците викаш руснаци, тогава Зеленски да вдига белия байряк и Украйна да става пак част от Руската федерация.
23:34 22.06.2026
18 Гошко
23:45 22.06.2026
19 СЛАВА РУСИЯ
До коментар #6 от "СЛАВА УКРАИНУ":ОТИВАЙ НА ФРОНТА.
23:51 22.06.2026
20 МАЙ
До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":ТИ СИ БОКЛУКА.
23:53 22.06.2026
21 Още един продажник
До коментар #6 от "СЛАВА УКРАИНУ":Не можах да го изтрия но ти поставих минус като много други, което е равносилно на изтриване!
00:09 23.06.2026
22 Смешник
00:12 23.06.2026
23 Ивелин Михайлов
Коментиран от #24
00:27 23.06.2026
24 ВСИЧКИ
До коментар #23 от "Ивелин Михайлов":НАСТОЯВАМЕ ЗА ТОВА.
РАДЕВ,СПИШ ЛИ???
00:32 23.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ганев
До коментар #10 от "Демократ":НЕ МУ ОБРЪЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ...ОТ КАКТО ПАДНА ОТ КОЛЕЛОТО..Е ВСЕ ТАКА
00:38 23.06.2026
27 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
00:38 23.06.2026
28 Доктора
До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Не си тракиец, а простиец щото не разбираш какво пиши. Ходил ли си скоро на психо преглед, ако не побързай докато още имаш шанс.
00:40 23.06.2026
29 665
00:43 23.06.2026
30 За да пребъде България
До коментар #7 от "Яшар":Първото нещо което трябва да се на прави е де са прокудят русофилите в руското блато БЕЗ ПРАВО НА ПОМИЛВАНЕ!
00:46 23.06.2026
31 русофилите
00:49 23.06.2026
32 Данчо
00:50 23.06.2026
33 Ха ха ха ха
До коментар #1 от "маке":Може да е фен на Путин, бе, като тебе! Въпросът е защо ти не си на фронта?
00:58 23.06.2026
34 Пламен
01:25 23.06.2026
35 Kaлпазанин
02:31 23.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 оня с коня
05:33 23.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Язе Сам
И сам да съм, пак ще се сблъскам.
Аз физика не съм учил, пък и не ми трябва.
06:33 23.06.2026
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
06:44 23.06.2026
41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
06:46 23.06.2026
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
06:47 23.06.2026
43 оня с коня
06:49 23.06.2026
44 оня с коня
06:51 23.06.2026
45 Mими Кучева🐕🦺
07:03 23.06.2026
46 Слава Украина
07:05 23.06.2026
47 Те всичките
Коментиран от #52
07:10 23.06.2026
48 СИГУРНО Е БЯГАЛ ОТ БУСИФИКАЦИЯ
07:11 23.06.2026
49 Оня
07:17 23.06.2026
50 Зеления смърф
07:21 23.06.2026
51 ВКК 531
07:24 23.06.2026
52 оня с коня
До коментар #47 от "Те всичките":НЕма да се оплаквате ! Сами направихте хората русофили . Гледат престъпници и измамници с мезонети , къщи-имения , луксозни коли , а те не могат на едно море да отидат лятото, сега даже и за море не мислят , а за сметките за ток , парно и храна . Русианите, на такива лишения , не са подлагали обикновенните работещи хора. За това , подкрепата ни е за Раша ...Слава на нашата Освободителка !
07:29 23.06.2026
53 бат Данчо
07:46 23.06.2026