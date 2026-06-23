Михаела Доцова ще открие 13-ата пленарна сесия на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа

Председателят на Народното събрание и президент на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПА на ПСЮИЕ) Михаела Доцова ще открие 13-ата пленарна сесия на организацията в София, съобщиха от пресцентъра на парламента, предават от БТА.

Основната тема на сесията е "Интерпарламентарен диалог, укрепване на добросъседството и на европейската перспектива на региона". Предвижда се да бъдат приети докладите и резолюциите на трите общи комисии на асамблеята и заключителна декларация.

През 2026 г. се навършват 30 години от приемането през 1996 г. на Софийската декларация за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите и създаването на ПСЮИЕ.

С пленарната сесия в София завършва и българското председателство на ПА на ПСЮИЕ. Страната ни ръководи парламентарното измерение на процеса от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще предаде председателството на организацията за следващата година на парламента на Румъния.