Михаела Доцова ще открие 13-ата пленарна сесия на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа

Председателят на Народното събрание и президент на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПА на ПСЮИЕ) Михаела Доцова ще открие 13-ата пленарна сесия на организацията в София, съобщиха от пресцентъра на парламента, предават от БТА.
Основната тема на сесията е "Интерпарламентарен диалог, укрепване на добросъседството и на европейската перспектива на региона". Предвижда се да бъдат приети докладите и резолюциите на трите общи комисии на асамблеята и заключителна декларация.
През 2026 г. се навършват 30 години от приемането през 1996 г. на Софийската декларация за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите и създаването на ПСЮИЕ.
С пленарната сесия в София завършва и българското председателство на ПА на ПСЮИЕ. Страната ни ръководи парламентарното измерение на процеса от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще предаде председателството на организацията за следващата година на парламента на Румъния.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
07:57 23.06.2026
2 дедо Флашко
07:57 23.06.2026
3 глоги
07:59 23.06.2026
4 въпросче
Коментиран от #13
08:00 23.06.2026
5 Тая
Коментиран от #12
08:00 23.06.2026
6 Всичката Мара Втасала !
Хората !
08:00 23.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Лего
Коментиран от #10
08:13 23.06.2026
9 Анонимен
08:14 23.06.2026
10 Има и
До коментар #8 от "Лего":брадавици тази другарка , играеща го неуспешно "мила" . Много фалш и регресивните субекти !
08:17 23.06.2026
11 Настопроценти
08:30 23.06.2026
12 Наблюдател
До коментар #5 от "Тая":Михаела Доцова беше началник на кабинета на скандалния министър Манол Генов в правителството на ГЕРБ, БСП, ДПС-НН и ИТН.
Ние кабинета "Желязков" го свалихме с протести. И Доцова включително я свалихме, защото началникът на политическия кабинет е втория човек след министъра. Част от политическото управление.
Това, че недоразумението с най-висш сан в държавата е грозна и отблъскваща женичка с манталитет на провинциалистка е плюс, защото би трябвало да не отвлича вниманието на мъжката част в парламента, за да творят качествени закони.
Но фактът, подкрепен с видео, показващ как берковската фурия е галена страстно и публично по ду пето на работното място, показва, че критериите на мъжкия интерес е на дъното.
08:31 23.06.2026
13 Припомням
До коментар #4 от "въпросче":Новата шефка на НС от “Прогресивна България” на Радев - Михаела Доцова, през 2008 г., когато е на 24 г., купува апартамент в София за 44 хил. евро без ипотека. Баща ѝ по това време е кмет на Берковица от БСП (два мандата 2004-2011 и 2015-2019). През 2011 г. родителите на Доцова ѝ даряват няколко имота, вкл. къща, в с. Бързия, общ. Берковица.
Апартаментгейт: През 2022 г. Доцова купува гараж и още един апартамент 88.3 кв.м. в София за 55 хил. евро (под 600 евро/кв.м. при оферти за 1400 €/кв.м.), отново без ипотека. По това време тя е главен секретар на министерство на околната среда (МОСВ) и дългогодишен шеф на дирекция “Правна”, а през 2025 г. става началник на кабинета на министъра.
Михаела Доцова е в борда на държавното Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в периода 2023-2025. До 2011 г. тя е съдружник в семейна фирма, с която са свързани и баща ѝ, брат ѝ (общински съветник в Берковица) и майка ѝ.
Ако Радев има поне малко ум: 1) трябва внимателно но бързо да започне чистенето на калинките като тази дама 2) да разбере за какво е получил тази голяма подкрепа и 3) да осъзнае, че от 45% много бързо се слиза до 4.5% и после до 0.45% - пример партията на Дългия.
08:34 23.06.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Купувани са само камери за превишена скорост, с които да се трупат още и още пари от глоби, без това да повлияе за намаляване на катастрофите. Към юни 2025 г. във фонда о е имало 523, 4 милиона лева, а през същата година България е на първо място в Европейския съюз със 74 загинали при катастрофи на 1 милион души от населението. "
Това сочи доклад на Сметната палата.
09:26 23.06.2026