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Михаела Доцова ще открие 13-ата пленарна сесия на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа

Михаела Доцова ще открие 13-ата пленарна сесия на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа

23 Юни, 2026 07:53 688 14

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  • сътрудничество-
  • югоизточна европа

Основната тема на сесията е "Интерпарламентарен диалог, укрепване на добросъседството и на европейската перспектива на региона". Предвижда се да бъдат приети докладите и резолюциите на трите общи комисии на асамблеята и заключителна декларация.

Михаела Доцова ще открие 13-ата пленарна сесия на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на Народното събрание и президент на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПА на ПСЮИЕ) Михаела Доцова ще открие 13-ата пленарна сесия на организацията в София, съобщиха от пресцентъра на парламента, предават от БТА.

Основната тема на сесията е "Интерпарламентарен диалог, укрепване на добросъседството и на европейската перспектива на региона". Предвижда се да бъдат приети докладите и резолюциите на трите общи комисии на асамблеята и заключителна декларация.

През 2026 г. се навършват 30 години от приемането през 1996 г. на Софийската декларация за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите и създаването на ПСЮИЕ.

С пленарната сесия в София завършва и българското председателство на ПА на ПСЮИЕ. Страната ни ръководи парламентарното измерение на процеса от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще предаде председателството на организацията за следващата година на парламента на Румъния.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    "Откриха дрон с 5 кг експлозиви в страна от НАТО"🤔🤔🤔🤔

    07:57 23.06.2026

  • 2 дедо Флашко

    1 1 Отговор
    Ура,другари! Да бъде!

    07:57 23.06.2026

  • 3 глоги

    0 2 Отговор
    ПредседателКАТА на Народното събрание и президентКА на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПА на ПСЮИЕ)- Михаела Доцова....

    07:59 23.06.2026

  • 4 въпросче

    2 0 Отговор
    Дядо й Доцо ли се е казвал?

    Коментиран от #13

    08:00 23.06.2026

  • 5 Тая

    8 0 Отговор
    другарка от престарание да говори литературно и любезно , което не е в природата ѝ и възпитанието , е просто жалка .

    Коментиран от #12

    08:00 23.06.2026

  • 6 Всичката Мара Втасала !

    7 0 Отговор
    Тръгнала Да оправя !

    Хората !

    08:00 23.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лего

    3 0 Отговор
    Михаела Доцова има много комична физиономия.

    Коментиран от #10

    08:13 23.06.2026

  • 9 Анонимен

    4 0 Отговор
    Тия червените бкп кога ще ни освободят от себе си Огромна излагация си радевите малоумници ни натресоха тази оставка

    08:14 23.06.2026

  • 10 Има и

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лего":

    брадавици тази другарка , играеща го неуспешно "мила" . Много фалш и регресивните субекти !

    08:17 23.06.2026

  • 11 Настопроценти

    2 0 Отговор
    Мара не е втасала,втасало е тестото и бирата.

    08:30 23.06.2026

  • 12 Наблюдател

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тая":

    Михаела Доцова беше началник на кабинета на скандалния министър Манол Генов в правителството на ГЕРБ, БСП, ДПС-НН и ИТН.
    Ние кабинета "Желязков" го свалихме с протести. И Доцова включително я свалихме, защото началникът на политическия кабинет е втория човек след министъра. Част от политическото управление.
    Това, че недоразумението с най-висш сан в държавата е грозна и отблъскваща женичка с манталитет на провинциалистка е плюс, защото би трябвало да не отвлича вниманието на мъжката част в парламента, за да творят качествени закони.

    Но фактът, подкрепен с видео, показващ как берковската фурия е галена страстно и публично по ду пето на работното място, показва, че критериите на мъжкия интерес е на дъното.

    08:31 23.06.2026

  • 13 Припомням

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "въпросче":

    Новата шефка на НС от “Прогресивна България” на Радев - Михаела Доцова, през 2008 г., когато е на 24 г., купува апартамент в София за 44 хил. евро без ипотека. Баща ѝ по това време е кмет на Берковица от БСП (два мандата 2004-2011 и 2015-2019). През 2011 г. родителите на Доцова ѝ даряват няколко имота, вкл. къща, в с. Бързия, общ. Берковица.

    Апартаментгейт: През 2022 г. Доцова купува гараж и още един апартамент 88.3 кв.м. в София за 55 хил. евро (под 600 евро/кв.м. при оферти за 1400 €/кв.м.), отново без ипотека. По това време тя е главен секретар на министерство на околната среда (МОСВ) и дългогодишен шеф на дирекция “Правна”, а през 2025 г. става началник на кабинета на министъра.

    Михаела Доцова е в борда на държавното Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в периода 2023-2025. До 2011 г. тя е съдружник в семейна фирма, с която са свързани и баща ѝ, брат ѝ (общински съветник в Берковица) и майка ѝ.

    Ако Радев има поне малко ум: 1) трябва внимателно но бързо да започне чистенето на калинките като тази дама 2) да разбере за какво е получил тази голяма подкрепа и 3) да осъзнае, че от 45% много бързо се слиза до 4.5% и после до 0.45% - пример партията на Дългия.

    08:34 23.06.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    "Нито стотинка от шофьорските глоби с които се пълни Фондът за безопасност на движението повече от 15 години, не е платена за пътна безопасност❗
    Купувани са само камери за превишена скорост, с които да се трупат още и още пари от глоби, без това да повлияе за намаляване на катастрофите. Към юни 2025 г. във фонда о е имало 523, 4 милиона лева, а през същата година България е на първо място в Европейския съюз със 74 загинали при катастрофи на 1 милион души от населението. "
    Това сочи доклад на Сметната палата.

    09:26 23.06.2026

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