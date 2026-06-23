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Димитър Манолов: Да изравним държавните служители с работещите по трудово правоотношение по всички линииичко

Димитър Манолов: Да изравним държавните служители с работещите по трудово правоотношение по всички линииичко

23 Юни, 2026 20:52 840 16

  • димитър манолов-
  • осигуровки-
  • държавни служители

Той уточни, че ако осигурителните вноски се включат във възнагражденията им, те са напълно съгласни да се промени законодателството и държавните служители да започнат сами да плащат осигуровките си

Димитър Манолов: Да изравним държавните служители с работещите по трудово правоотношение по всички линииичко - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По отношение на осигурителните вноски на държавните служители, нашето предложение е още по-радикално от това на управляващите, да изравним държавните служители с работещите по трудово правоотношение по всички линии - не само по отношение на вноските. Това каза пред БНР президентът на Конфедерацията на труда "Подкрепа" Димитър Манолов.

"Не е съвсем вярно, че държавата плаща осигуровките на държавните служители, защото те са част от доходите им, но не са част от заплатите им", подчерта синдикалистът.

Манолов уточни, че ако осигурителните вноски се включат във възнагражденията им, те са напълно съгласни да се промени законодателството и държавните служители да започнат сами да плащат осигуровките си.

"Оптимизация на бюджета ще е това и е хубаво да припомним, че когато държавата пое плащането на тези осигурителни вноски, тя тогава извади техния размер от възнагражденията на държавните служители. Нормално би било сега да ги върне", каза още синдикалистът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Все едно баща да дава джобни на детето си и да му иска да му върне 10%❗

    20:56 23.06.2026

  • 2 Предложение

    1 5 Отговор
    Да обърнем пенсиите на ошанките , 1:1 евро-рубла ...

    Коментиран от #6

    20:57 23.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Ако им взимат данък без да им вдигнат заплатите- това си е намаляване на дохода❗
    Ако им вдигнат дохода със сумата която им взимат- неразбраните ще ревнат:
    " На теА пак им вдигат заплатите!"

    20:59 23.06.2026

  • 4 Мдаа

    12 4 Отговор
    Всички на държавна хранилка, на минимална заплата. Единственото което произвеждат е корупция.

    20:59 23.06.2026

  • 5 Всики Труд !

    3 2 Отговор
    Си Има Цена !

    Да погазваш Закона Също !

    За това !

    Заплатите Им !

    Са По - Високи !

    21:01 23.06.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Предложение":

    Ако обърнеш лице на запад и се наведеш да целуваш крака-
    ще си със навирен З@ДНИК към ПутЕн,❗

    21:01 23.06.2026

  • 7 хаха

    5 2 Отговор
    Какво е "линиичко"?

    Иначе е добре най-накрая да се покажат ИСТИНСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИЯТА. Пишат ги на по 1000 евро, ама без осигуровки взимат повече от в частния сектор на 1000 евро, дават им на всеки 3-4 месеца ДМС по 1-2 заплати... Работещите извън ДА, МВР и МО плащат като улави бюджетниците да взимат по-високи ЧИСТИ доходи и държавата лъже, че са ниски да не се усетят улавите драни.
    Ама, ако излезе, че в НАП експерт взима 2-3000 евро чисто на месец, като нищо ще има бунтове. Легендата е, че взимат едва ли не МРЗ тия хора. Има много нископлатени длъжности и връзкарство за високи заплати- основно през ДМСтата шефовете контролират кой колко взима. Но пък връзкари на бая високи заплати има предостатъчно наместени.

    21:04 23.06.2026

  • 8 ТЯ ИМ ГИ ИЗВАДИ ШОТ ИМ ДАВАШВ

    0 2 Отговор
    По сто лева заплати ся КЪТУ ЗЕМАТ 5000 ЛЕВА ША ИМ ГИ ВАДИ ОТ 5000 Х. ЛЕВА...

    21:05 23.06.2026

  • 9 Левски

    2 0 Отговор
    Митко, кога ще защитавате правата на работниците, които изкарват парите за държавата, стига с тия търтеи. Ама така ви е лесно. А на вас кой ви плаща заплатите. Милата Татковина. Неблагодарници.

    21:17 23.06.2026

  • 10 Илиян

    2 1 Отговор
    Демек трябва да вземат още от работещите , които си плащаме всичко от години, за да вдигнат на търтейте (не всички , разбира се !) заплатите , за да могат те да си плащат осигуровките. И в крайна сметка откъде пак ще дойдат пак парите....от работещите. И реално като ти трябва някаква услуга...всеки път се хващаш за главата и се чудиш тия хора защо изобщо са там...Като не им харесва на господата в администрацията , да отидат в часния сектор и да видим там с тяхната работа - колко пари ще получават .

    21:18 23.06.2026

  • 11 Хаха

    0 0 Отговор
    Не знам какво са се вторачили в осигуровките на държавните служители, които са все за сметка на бюджета, независимо дали ще им ги удържат лично или за сметка на централния бюджет!
    Факт е обаче, че данъците и осигуровките на държавните служители се начисляват, удържат и плащат на 100 процента!
    За разлика от частния сектор, който никой не може да каже какъв е делът на неплащащите, укриващите и шмекеруващите данъци и осигуровки, но за това никой политик не обелва и дума....

    21:18 23.06.2026

  • 12 Рай

    2 0 Отговор
    Как ще ги изравниш, като заплатата на държавните служители се повишава с размера на частта на застраховките, които те трйбва да заплащат.

    В Америка половината плаща работодателя и другата половина служителя. Общо 45% от заолатата на служиеля орива за данъци и ,затраховки. А тук само 10%. След това плаща ДДС и наем на жилище.

    В БГ е райна държавните служители.

    21:21 23.06.2026

  • 13 НямаЗащотоСмеПревзетиОт27Колонизатора

    0 0 Отговор
    Няма нищо останло за нас, защото сме превзети от 27 колонизатора:
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    21:22 23.06.2026

  • 14 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Най -хубавата нещо ,което се е случвало в България е замразяването на минималната заплата от 630€ за 2 години.

    21:23 23.06.2026

  • 15 Цървул

    1 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,4 .

    21:23 23.06.2026

  • 16 фиткифакти

    0 0 Отговор
    "линииичко"!?
    Да не сте на линийки в тази редакцийка?
    След днешното "7.1 по рихтер в Евия" няма да се учудя?

    21:23 23.06.2026

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