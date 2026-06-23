Димитър Манолов: Да изравним държавните служители с работещите по трудово правоотношение по всички линииичко

По отношение на осигурителните вноски на държавните служители, нашето предложение е още по-радикално от това на управляващите, да изравним държавните служители с работещите по трудово правоотношение по всички линии - не само по отношение на вноските. Това каза пред БНР президентът на Конфедерацията на труда "Подкрепа" Димитър Манолов.
"Не е съвсем вярно, че държавата плаща осигуровките на държавните служители, защото те са част от доходите им, но не са част от заплатите им", подчерта синдикалистът.
Манолов уточни, че ако осигурителните вноски се включат във възнагражденията им, те са напълно съгласни да се промени законодателството и държавните служители да започнат сами да плащат осигуровките си.
"Оптимизация на бюджета ще е това и е хубаво да припомним, че когато държавата пое плащането на тези осигурителни вноски, тя тогава извади техния размер от възнагражденията на държавните служители. Нормално би било сега да ги върне", каза още синдикалистът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
20:56 23.06.2026
2 Предложение
Коментиран от #6
20:57 23.06.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ако им вдигнат дохода със сумата която им взимат- неразбраните ще ревнат:
" На теА пак им вдигат заплатите!"
20:59 23.06.2026
4 Мдаа
20:59 23.06.2026
5 Всики Труд !
Да погазваш Закона Също !
За това !
Заплатите Им !
Са По - Високи !
21:01 23.06.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Предложение":Ако обърнеш лице на запад и се наведеш да целуваш крака-
ще си със навирен З@ДНИК към ПутЕн,❗
21:01 23.06.2026
7 хаха
Иначе е добре най-накрая да се покажат ИСТИНСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИЯТА. Пишат ги на по 1000 евро, ама без осигуровки взимат повече от в частния сектор на 1000 евро, дават им на всеки 3-4 месеца ДМС по 1-2 заплати... Работещите извън ДА, МВР и МО плащат като улави бюджетниците да взимат по-високи ЧИСТИ доходи и държавата лъже, че са ниски да не се усетят улавите драни.
Ама, ако излезе, че в НАП експерт взима 2-3000 евро чисто на месец, като нищо ще има бунтове. Легендата е, че взимат едва ли не МРЗ тия хора. Има много нископлатени длъжности и връзкарство за високи заплати- основно през ДМСтата шефовете контролират кой колко взима. Но пък връзкари на бая високи заплати има предостатъчно наместени.
21:04 23.06.2026
8 ТЯ ИМ ГИ ИЗВАДИ ШОТ ИМ ДАВАШВ
21:05 23.06.2026
9 Левски
21:17 23.06.2026
10 Илиян
21:18 23.06.2026
11 Хаха
Факт е обаче, че данъците и осигуровките на държавните служители се начисляват, удържат и плащат на 100 процента!
За разлика от частния сектор, който никой не може да каже какъв е делът на неплащащите, укриващите и шмекеруващите данъци и осигуровки, но за това никой политик не обелва и дума....
21:18 23.06.2026
12 Рай
В Америка половината плаща работодателя и другата половина служителя. Общо 45% от заолатата на служиеля орива за данъци и ,затраховки. А тук само 10%. След това плаща ДДС и наем на жилище.
В БГ е райна държавните служители.
21:21 23.06.2026
13 НямаЗащотоСмеПревзетиОт27Колонизатора
Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?
21:22 23.06.2026
14 Сатана Z
21:23 23.06.2026
15 Цървул
21:23 23.06.2026
16 фиткифакти
Да не сте на линийки в тази редакцийка?
След днешното "7.1 по рихтер в Евия" няма да се учудя?
21:23 23.06.2026