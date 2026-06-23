Димитър Манолов: Да изравним държавните служители с работещите по трудово правоотношение по всички линииичко

По отношение на осигурителните вноски на държавните служители, нашето предложение е още по-радикално от това на управляващите, да изравним държавните служители с работещите по трудово правоотношение по всички линии - не само по отношение на вноските. Това каза пред БНР президентът на Конфедерацията на труда "Подкрепа" Димитър Манолов.

"Не е съвсем вярно, че държавата плаща осигуровките на държавните служители, защото те са част от доходите им, но не са част от заплатите им", подчерта синдикалистът.

Манолов уточни, че ако осигурителните вноски се включат във възнагражденията им, те са напълно съгласни да се промени законодателството и държавните служители да започнат сами да плащат осигуровките си.

"Оптимизация на бюджета ще е това и е хубаво да припомним, че когато държавата пое плащането на тези осигурителни вноски, тя тогава извади техния размер от възнагражденията на държавните служители. Нормално би било сега да ги върне", каза още синдикалистът.