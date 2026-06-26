Служители от държавната администрация излизат на протест

Служители от редица държавни агенции и институции, членове на Синдиката на административните служители „Подкрепа“, организират съвместен протест пред Министерския съвет в София. Недоволството е планирано за понеделник, 29 юни, по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество и е пряко насочено срещу заложените параметри в Закона за държавния бюджет на България за 2026 година.

Съобщават от пресцентъра на КТ "Подкрепа", че работниците изразяват категорично несъгласие с опитите за съкращаване на средствата за заплати и замразяването на доходите в ключови ведомства. Синдикатите настояват за осигуряване на адекватен финансов ресурс в бюджетите за 2026 и 2027 година.

Целта е да се гарантира ръст на възнагражденията в социалните, осигурителните и статистическите институции, Агенцията по заетостта, Инспекцията по труда, Агенцията по вписванията, както и във ведомствата към министерствата на културата и правосъдието. Протестиращите настояват и за възстановяване на допълнителното заплащане за придобит трудов стаж и професионален опит.

Работниците в държавния сектор искат отмяна на Закона за държавния служител и свързаните с него наредби, като настояват всички служещи в администрацията да бъдат приравнени с еднакви права и задължения. От синдиката са категорични, че не трябва да се допускат структурни съкращения без предварителен задълбочен анализ на състоянието на всяко отделно звено.

Според разпространената позиция е необходимо премахване на излишните и дублиращи се държавни структури. Според недоволните служители именно там са концентрирани политически назначения с неоправдано високи възнаграждения и без реален принос за обществото. Синдикалистите посочват, че очакват толерирането на подобни кадри да бъде преустановено, за да се насочат ресурсите към експертите на терен, които реално изпълняват държавните политики.

Освен структурни промени, държавните служители настояват за стартиране на реална данъчна реформа, касаеща големите юридически лица. От "Подкрепа" уточняват, че мярката не трябва да засяга малките и средни предприятия или семейния бизнес, а компаниите, които реализират милиони евро печалба. Искането е свързано с промяна в законодателството и въвеждане на прогресивен данък върху корпоративната печалба.