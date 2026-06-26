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Служители от държавната администрация излизат на протест

Служители от държавната администрация излизат на протест

26 Юни, 2026 21:47 873 17

  • подкрепа-
  • протест-
  • държавни служители-
  • заплати-
  • увеличение на заплатите

Целта е да се гарантира ръст на възнагражденията в социалните, осигурителните и статистическите институции

Служители от държавната администрация излизат на протест - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители от редица държавни агенции и институции, членове на Синдиката на административните служители „Подкрепа“, организират съвместен протест пред Министерския съвет в София. Недоволството е планирано за понеделник, 29 юни, по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество и е пряко насочено срещу заложените параметри в Закона за държавния бюджет на България за 2026 година.

Съобщават от пресцентъра на КТ "Подкрепа", че работниците изразяват категорично несъгласие с опитите за съкращаване на средствата за заплати и замразяването на доходите в ключови ведомства. Синдикатите настояват за осигуряване на адекватен финансов ресурс в бюджетите за 2026 и 2027 година.

Целта е да се гарантира ръст на възнагражденията в социалните, осигурителните и статистическите институции, Агенцията по заетостта, Инспекцията по труда, Агенцията по вписванията, както и във ведомствата към министерствата на културата и правосъдието. Протестиращите настояват и за възстановяване на допълнителното заплащане за придобит трудов стаж и професионален опит.

Работниците в държавния сектор искат отмяна на Закона за държавния служител и свързаните с него наредби, като настояват всички служещи в администрацията да бъдат приравнени с еднакви права и задължения. От синдиката са категорични, че не трябва да се допускат структурни съкращения без предварителен задълбочен анализ на състоянието на всяко отделно звено.

Според разпространената позиция е необходимо премахване на излишните и дублиращи се държавни структури. Според недоволните служители именно там са концентрирани политически назначения с неоправдано високи възнаграждения и без реален принос за обществото. Синдикалистите посочват, че очакват толерирането на подобни кадри да бъде преустановено, за да се насочат ресурсите към експертите на терен, които реално изпълняват държавните политики.

Освен структурни промени, държавните служители настояват за стартиране на реална данъчна реформа, касаеща големите юридически лица. От "Подкрепа" уточняват, че мярката не трябва да засяга малките и средни предприятия или семейния бизнес, а компаниите, които реализират милиони евро печалба. Искането е свързано с промяна в законодателството и въвеждане на прогресивен данък върху корпоративната печалба.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    23 5 Отговор
    Излизането на държавни или общински служители на протест е равно на тероризъм ! ..по скоро Румен Радев трябва да съкрати 30% от държавните хрантутници , а 20 да уволни дисциплинарно и на тяхно място да си назначи верни хора ...иначе ще клекне на герп и неговите 500 Хил държавни мафиоти гласоподаватели

    21:52 26.06.2026

  • 2 ?????

    20 2 Отговор
    Уф.
    Само ще цитирам.
    "Изумително е нахалството на предишното управляващо мнозинство. След като тези системни паразити лишиха България от всякаква индустрия, реална икономика и възможности с поголовен външен слугинаж, сега го играят ни лук яли, ни лук мирисали.
    Същите вкараха България в еврозоната, лъжейки за инфлацията и дефицита, признато и от Евростат, а накрая за капак сочат към настоящата власт. Страшно безпардонно и нагло поведение. Чак и протести щели да правят смешните им инструменти.
    Все едно да ядеш и гуляеш на шведска маса с години, накрая да станеш без да си платиш сметката и на всичкото отгоре да се хилиш ехидно.
    Мястото на тези хора не е в политиката, а в затвора. И това няма да е "реваншизъм", а елементарна справедливост! Друг е въпросът, че не е ясно дали има кой да ги вкара там. Не ми се занимава изобщо с подобни "особи", но прекалено нахално си отварят крадливите, грачещи усти!
    "

    21:53 26.06.2026

  • 3 Пожелание

    21 4 Отговор
    Всичките стачкуващи да си търсят друга работа , защото се оседяха в кабинетите с климатици a за два лв.работа не вършат

    21:54 26.06.2026

  • 4 Един от русенско

    15 3 Отговор
    Да наистина има държавни служители като например РИОСВ Русе , РЗИ ,Русе , инспекция по труда които са загубили представа за реалността. Някой от тях са 20-25 г на работа ,възползват се от нашите данъци ,нищо не работят , правят се на бухалки ...като бащиния и наследено от дядо им се държат

    21:58 26.06.2026

  • 5 Контра протест

    11 3 Отговор
    А контра протест

    21:59 26.06.2026

  • 6 665

    12 2 Отговор
    Такъв протест на служители от частния фирми не съм видял. Не броим случаите , когато някой приватизатор фалира и дължи заплати и осигуровки.
    Но за размер възнаграждение, разни придобивки и условия на труд не е имало нито един протест в частния сектор !
    Просто е изумително и показателно.

    22:01 26.06.2026

  • 7 Николова , София

    12 2 Отговор
    Тръмп когато дойде на власт първо и веднага премахна еколозите ..много от тях взимащи по 100хил $ на месец бяха принудени за 90 Мин да освободят корабите и базите на земята и световния океан

    22:01 26.06.2026

  • 8 Пепа

    13 4 Отговор
    Хахаха защо протест, ами да напуснат като ме им харесва и да работят като медицински сестри и санитари , да са полезни с нещо в този си живот!

    22:02 26.06.2026

  • 9 Някой

    15 3 Отговор
    Като са им ниски заплатите защо не потърсят работа в частния сектор, а се натискат на държавните си бюра.

    22:05 26.06.2026

  • 10 А50

    10 3 Отговор
    Ама тези още ли не са съкратени, като не им харесва да напускат и закриват длъжностите им. Всшчки виждаме, че няма държава а тези още пари искали

    22:06 26.06.2026

  • 11 А50

    9 3 Отговор
    Герберски и пепеиски калинки изведени под строй

    22:06 26.06.2026

  • 12 Сталин

    6 2 Отговор
    Хората в България веднъж завинаги трябва да разберат че държавата и държавните органи са там за да упражняват геноцид над българския народ ,защо във всяко министерство има американски чиновници които определят политиките на министерството според глобалния план за редуциране на населението,хората в България трябва да разберат че държавните служители и органи са терористи които единствено се занимават да правят живота на българите труден и да убиват хора,пример Здравно министерство,в България няма такова нещо като здравеопазване ,има търговия със здравето .В България хората трябва да разберат че тези държавни терористи политици са заплаха за живота и здравето им

    22:07 26.06.2026

  • 13 Снежанка Димитрова

    2 1 Отговор
    Това е дело на Промяната. Тези трябва да бъдат съкратени и избирателната подкрепа ще падне.

    22:14 26.06.2026

  • 14 Мдаа

    2 1 Отговор
    Перфектен момент за съкращения на държавната администрация.

    22:18 26.06.2026

  • 15 ООрана държава

    2 1 Отговор
    А ако всички работещи в частния сектор, които им изкарваме заплатите на тия и им плащаме осигуровките, излезем на протест кво ще правите

    22:23 26.06.2026

  • 16 Нищоправците протестират за какво

    2 1 Отговор
    Корумпирани и мързеливи , повече от половината администрация е мърша и е неработеща и напълно излишна

    22:27 26.06.2026

  • 17 Тия пусти профсъюзи бе

    0 0 Отговор
    Тия профсъюзи никога и нищо не поискаха от частника чорбаджия. Искат и цицат само от държавата. Пусти профсъюзи , борци- грабители са те...

    22:43 26.06.2026

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