Димитър Манолов: По-големите сблъсъци ще станат тогава, когато започне да се подготвя Бюджет 2027

Бюджет на инерцията - така председателят на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов определя финансовата рамка за годината.
Пред "Опорни хора" по Bulgaria ON AIR той настоя за промени в проектобюджета.
"Всичките тия безумия, които ражда политическата система в България, в един момент се оказват не толкова прости за реализация, защото безумците, които предлагат такива неща, са толкова безумни, че не знаят, че са безумни. Това го наричаме ефект на "Дънинг - Крюгер", посочи Манолов в ефира на Bulgaria ON AIR.
Той коментира и темата за заплащането на държавните служители.
"Държавните служители, за разлика от работещите на трудово правоотношение, и особено тези в частния сектор, получават заплата, а не получават заплата в пликче като добавка. Не получават доплащане за професионален опит и стаж, какъвто получават и тези, които "раждат" тези идеи в Народното събрание. Да не говорим за размера, който се заплаща в някои специални институции. Държавните служители нямат право на стачка, те нямат право на колективно трудово договаряне и ред други неща. Единственото, на което имат право, е една черна констатация, която няма как да е шега - имат право на безплатно погребение", заяви още синдикалистът.
Той разкри, че колегите му от синдикалната организация организират протест за деня, в който ще се проведе Националният съвет за тристранно сътрудничество.
"Предупредителен протест. Нищо чудно и други протести да се случат, ако нещата вървят в тази посока. По-големите сблъсъци ще станат тогава, когато започне да се подготвя бюджетът за следващата година", прогнозира синдикалистът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Той
Коментиран от #3, #27
08:50 28.06.2026
2 Споко, Митак!
Той ще е в затвора заради Боташ.
08:51 28.06.2026
3 Той
До коментар #1 от "Той":тоя зер имах предвид .
08:51 28.06.2026
4 Овчар
08:52 28.06.2026
5 БОКОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
08:54 28.06.2026
6 Риторичен въпрос!
Синдикалните Лидери...?!
Мммм...?!?!
08:56 28.06.2026
7 Анонимен
Коментиран от #12
08:59 28.06.2026
8 Бюжет 28
09:00 28.06.2026
9 Сатана Z
Пускайте електронното правителство,което ще работи за гражданите,а не ние за тия търтеи.
09:01 28.06.2026
10 Дориана
09:01 28.06.2026
11 Този лидер все едно
09:06 28.06.2026
12 Анонимнико,а къде бяхте на изборите,ве?!
До коментар #7 от "Анонимен":Та сега денонощно ми квичите и хленчите срещу Радев?!
Народът си каза думата!
Свиквайте!
09:06 28.06.2026
13 Хора
Поркай още,поркай!
Само за това ставаш!
09:07 28.06.2026
14 ама
09:08 28.06.2026
15 здравко тошков кондуктор
09:19 28.06.2026
16 ма ДУРО
Има да си мечтае за Лукановата зима...
Сега мащаба е с пъти по-голям от тогава !
/с нетърпение чакам комунистическите минуси ! Колкото са повече, толкова правотата ми е по-звучен шамар за комунягите 🤣
09:24 28.06.2026
17 Анонимен
09:26 28.06.2026
18 Дориана
Щот сънувам ГИ големи,
Но на сутринта,
Започвам с демократичните проблеми !
09:31 28.06.2026
19 Питам
09:33 28.06.2026
20 Анонимен
09:34 28.06.2026
21 Хасковски каунь
Коментиран от #23
09:35 28.06.2026
22 Анонимен
09:36 28.06.2026
23 Мъка
До коментар #21 от "Хасковски каунь":Ли ти е, комуняго ???
09:38 28.06.2026
24 3680-РР
09:42 28.06.2026
25 НИКОЛА САВОВ
Сякак държавата правителствата са длъжни вечно.да ги издържат ХРАНТУТЯТ .НИТО ДАНЪЦИ НИТО ОСИГОРОВКИ ПЛАЩАТ ТИЯ.ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ ГОЛЕНИ ЗАПЛАТИ ОТ ДАНЪЦИ ДВАЙСЕТ ЗАПЛАТИ ПРИ ПЕНСИОН.ОТ ДАНЪЦИ ,НИ ОТОПЮЕНИЕ НИ ОСВЕТЛЕНИЕ НИЩО.НЕ.ПЛАЩАТ ВСИЧКО ОТ ДАНЪЦИ ПЪЛНА ДЪРЖАВНА ХРАНИЛКА ХРАНТУТЕНЕ ВСИЧКО ОТ ДО..БЪЛГАРИЯ РАЯ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ.
Реално сами около 20% от ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ЗАСЛУЖАВАТ ДА ПОУЧАВАТ ДОБРИ ЗАПЛАТИ НАПРИМЕ; НОИ,НСО,МВР, другите на минимална и малко.над минималната. ТОЕА Е НОРМАЛНОТО.
Коментиран от #26
09:52 28.06.2026
26 оня с коня
До коментар #25 от "НИКОЛА САВОВ":ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
10:02 28.06.2026
27 Неравенства
До коментар #1 от "Той":Неусетно се създаде държавна олигархия. Около 7 -8 % шефовете и антуража им на държавни агенции и на държавни фирми. Заплати от 7-8К и нагоре, огромни ДМС-та, особено в края на годината когато обират парсата от незаетите щатове. Останалите около 95 % индианци са на трохи но сега ще трябва те да плащат - чрез съкращения, чрез замразяване на заплати и орязването им с осигуровките, които впрочем вече веднъж бяха орязани когато пък се премахнаха осигуровките.
И кой с ножа ще реже индианците? Отново тези от държавната олигархия, чийто държавен разкош събори бюджета.
10:23 28.06.2026