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Димитър Манолов: По-големите сблъсъци ще станат тогава, когато започне да се подготвя Бюджет 2027

Димитър Манолов: По-големите сблъсъци ще станат тогава, когато започне да се подготвя Бюджет 2027

28 Юни, 2026 08:33 1 584 27

  • димитър манолов-
  • бюджет 2027-
  • сблъсъци-
  • подготовка

Бюджет на инерцията - така председателят на КТ "Подкрепа" определя финансовата рамка за годината.

Димитър Манолов: По-големите сблъсъци ще станат тогава, когато започне да се подготвя Бюджет 2027 - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджет на инерцията - така председателят на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов определя финансовата рамка за годината.

Пред "Опорни хора" по Bulgaria ON AIR той настоя за промени в проектобюджета.
"Всичките тия безумия, които ражда политическата система в България, в един момент се оказват не толкова прости за реализация, защото безумците, които предлагат такива неща, са толкова безумни, че не знаят, че са безумни. Това го наричаме ефект на "Дънинг - Крюгер", посочи Манолов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той коментира и темата за заплащането на държавните служители.

"Държавните служители, за разлика от работещите на трудово правоотношение, и особено тези в частния сектор, получават заплата, а не получават заплата в пликче като добавка. Не получават доплащане за професионален опит и стаж, какъвто получават и тези, които "раждат" тези идеи в Народното събрание. Да не говорим за размера, който се заплаща в някои специални институции. Държавните служители нямат право на стачка, те нямат право на колективно трудово договаряне и ред други неща. Единственото, на което имат право, е една черна констатация, която няма как да е шега - имат право на безплатно погребение", заяви още синдикалистът.
Той разкри, че колегите му от синдикалната организация организират протест за деня, в който ще се проведе Националният съвет за тристранно сътрудничество.

"Предупредителен протест. Нищо чудно и други протести да се случат, ако нещата вървят в тази посока. По-големите сблъсъци ще станат тогава, когато започне да се подготвя бюджетът за следващата година", прогнозира синдикалистът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той

    25 2 Отговор
    тоя зет за чудо и приказ ?! Никакви бюджети , да се изпаряват , както и вашата клика хрантутници ненужни и вредни

    Коментиран от #3, #27

    08:50 28.06.2026

  • 2 Споко, Митак!

    15 10 Отговор
    Няма да го правите нито ти, нито Гълъбчето.
    Той ще е в затвора заради Боташ.

    08:51 28.06.2026

  • 3 Той

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Той":

    тоя зер имах предвид .

    08:51 28.06.2026

  • 4 Овчар

    20 2 Отговор
    Гнусен червей без никакво социално мислене и достойнство..! Демек кърлеж..

    08:52 28.06.2026

  • 5 БОКОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

    18 4 Отговор
    Се активираха !

    08:54 28.06.2026

  • 6 Риторичен въпрос!

    20 1 Отговор
    Има ли в БГ,по-големи демагози, по-високо платени и по-несменяеми от...
    Синдикалните Лидери...?!
    Мммм...?!?!

    08:56 28.06.2026

  • 7 Анонимен

    13 5 Отговор
    Кой ще ги търпи дотогава тези дърти бкп мързеливци Оставка избори вън на проруските

    Коментиран от #12

    08:59 28.06.2026

  • 8 Бюжет 28

    3 7 Отговор
    Ще се върне лева за половин България.

    09:00 28.06.2026

  • 9 Сатана Z

    17 4 Отговор
    Държавният служител се намира в перманентна стачка загърбвайки държавните интереси като обслужва своите собствени в предоставения им от държавата офис.
    Пускайте електронното правителство,което ще работи за гражданите,а не ние за тия търтеи.

    09:01 28.06.2026

  • 10 Дориана

    16 6 Отговор
    Димитър Манолов патерицата и машата на Борисов и Пеевски който изпълнява техните поръчки от години да е наясно, че нищо не може да постигне срещу Новото правителство. Точно обратното колкото повече спъва и пречи на работата на прогресивна България толкова повече ще се проваля. Провала и политическото унищожение като защитник на Борисов и Пеевски вече му е заложен. Ще наблюдаваме падението му и неговата безпомощност..

    09:01 28.06.2026

  • 11 Този лидер все едно

    15 1 Отговор
    Не е работил и живял в България при предишните правителства ни чул ни видял и нищо не разбрал

    09:06 28.06.2026

  • 12 Анонимнико,а къде бяхте на изборите,ве?!

    8 10 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Та сега денонощно ми квичите и хленчите срещу Радев?!
    Народът си каза думата!
    Свиквайте!

    09:06 28.06.2026

  • 13 Хора

    10 1 Отговор
    Остаря ,но не поумня!
    Поркай още,поркай!
    Само за това ставаш!

    09:07 28.06.2026

  • 14 ама

    7 1 Отговор
    тогава тебе нема да те има

    09:08 28.06.2026

  • 15 здравко тошков кондуктор

    10 0 Отговор
    направете предложение пенсиите да се индексират от януари месец като другите нормални държави а не в средата на годината дет инфлацията ги е изяла отдавна.........

    09:19 28.06.2026

  • 16 ма ДУРО

    7 8 Отговор
    КРадев брани олигархията която наля милиони за изборната му "победа"!
    Има да си мечтае за Лукановата зима...
    Сега мащаба е с пъти по-голям от тогава !
    /с нетърпение чакам комунистическите минуси ! Колкото са повече, толкова правотата ми е по-звучен шамар за комунягите 🤣

    09:24 28.06.2026

  • 17 Анонимен

    6 0 Отговор
    А не какво чакат. Да си подготвят предложенията откъде да се пестят разходи!

    09:26 28.06.2026

  • 18 Дориана

    2 1 Отговор
    Аз по цяла нощ не спя,
    Щот сънувам ГИ големи,
    Но на сутринта,
    Започвам с демократичните проблеми !

    09:31 28.06.2026

  • 19 Питам

    6 3 Отговор
    Не съм фен на Радев, но от както Радев дойде на власт 90 процента от времето по телевизиите включително държавната, както и публикациите в електронните и хартиени медии се ЗАЕМА ОТ НЕГОВИ ПРОТИВНИЦИ. Та въпросът е : КОМУ Е ИЗГОДНО И КОЙ ПЛАЩА?

    09:33 28.06.2026

  • 20 Анонимен

    5 1 Отговор
    Личи си че този е бил на хранилка при предишните управници защото си кротуваше и дума не можеше да каже

    09:34 28.06.2026

  • 21 Хасковски каунь

    1 3 Отговор
    Клатикуртюфците ще свалят правителство

    Коментиран от #23

    09:35 28.06.2026

  • 22 Анонимен

    4 1 Отговор
    Този трябва да се смени защото беше с тези които ни да караха до тук

    09:36 28.06.2026

  • 23 Мъка

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хасковски каунь":

    Ли ти е, комуняго ???

    09:38 28.06.2026

  • 24 3680-РР

    5 1 Отговор
    Тия синдикати да ги закриват! Безполезна структура!

    09:42 28.06.2026

  • 25 НИКОЛА САВОВ

    1 0 Отговор
    ВЕЧЕ И ДЕЦАТА В.ДЕТСКАТА ГРАДИНА РАЗБРАХА ЧЕ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ ОСНОВЕН ГОЛЯМ НАЦИОНСЛЕН ПРОБЛЕМ СА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ.
    Сякак държавата правителствата са длъжни вечно.да ги издържат ХРАНТУТЯТ .НИТО ДАНЪЦИ НИТО ОСИГОРОВКИ ПЛАЩАТ ТИЯ.ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ ГОЛЕНИ ЗАПЛАТИ ОТ ДАНЪЦИ ДВАЙСЕТ ЗАПЛАТИ ПРИ ПЕНСИОН.ОТ ДАНЪЦИ ,НИ ОТОПЮЕНИЕ НИ ОСВЕТЛЕНИЕ НИЩО.НЕ.ПЛАЩАТ ВСИЧКО ОТ ДАНЪЦИ ПЪЛНА ДЪРЖАВНА ХРАНИЛКА ХРАНТУТЕНЕ ВСИЧКО ОТ ДО..БЪЛГАРИЯ РАЯ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ.
    Реално сами около 20% от ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ЗАСЛУЖАВАТ ДА ПОУЧАВАТ ДОБРИ ЗАПЛАТИ НАПРИМЕ; НОИ,НСО,МВР, другите на минимална и малко.над минималната. ТОЕА Е НОРМАЛНОТО.

    Коментиран от #26

    09:52 28.06.2026

  • 26 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "НИКОЛА САВОВ":

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    10:02 28.06.2026

  • 27 Неравенства

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Той":

    Неусетно се създаде държавна олигархия. Около 7 -8 % шефовете и антуража им на държавни агенции и на държавни фирми. Заплати от 7-8К и нагоре, огромни ДМС-та, особено в края на годината когато обират парсата от незаетите щатове. Останалите около 95 % индианци са на трохи но сега ще трябва те да плащат - чрез съкращения, чрез замразяване на заплати и орязването им с осигуровките, които впрочем вече веднъж бяха орязани когато пък се премахнаха осигуровките.
    И кой с ножа ще реже индианците? Отново тези от държавната олигархия, чийто държавен разкош събори бюджета.

    10:23 28.06.2026

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