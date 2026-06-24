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Пламен Димитров заплаши със стачки, ако заплатите на държавните служители бъдат намалени

Пламен Димитров заплаши със стачки, ако заплатите на държавните служители бъдат намалени

24 Юни, 2026 12:11 958 35

  • кнсб-
  • бюджет-
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Допълнителното материално стимулиране не се плаща във всички администрации

Пламен Димитров заплаши със стачки, ако заплатите на държавните служители бъдат намалени - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ако държавните служители започнат да си плащат осигуровките сами, какъв е смисълът тогава от Закона за държавния служител, след като той ще остави само вреди и никакви ползи за тях. Ако видим това днес в бюджета, очевидно няма да сме доволни и ще подготвим реакции. Това заяви президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров на пресконференция. Той каза, че прави коментара си по повод публичния дебат и намерения на изпълнителната власт и на част от опозицията относно осигурителните вноски на държавните служители. КНСБ се противопоставя на подхода и на начина, по който ни се сервира това, обяви Димитров. И подчерта, че синдикатите очакват сериозни консултации и разчети за предложенията относно държавните служители.

Ако управляващите вървят в тази посока, съвсем спокойно и официално предлагаме да се разгледа отпадането на Закона за държавния служител и всички да минат по трудови правоотношения и да имат права на сдружаване, колективно договаряне, стачка, на допълнителен труд, където решат, заяви още Димитров.

Президентът на КНСБ каза, че държавните служители нямат правомощията, които имат работещите в непубличния сектор. Те нямат право на допълнително трудово договаряне, ефективни стачни действия са забранени, на тях не им се плаща клас прослужено време, допълнителното материално стимулиране не се плаща във всички администрации, изброи той.

По думите на Димитров около 16:00 ч. се очаква финансовото министерство да публикува на сайта си проектобюджета за 2026 г.

Бюджетът за 2026 г. трябва да адресира най-належащите проблеми на всички икономически субекти – на домакинствата, бизнеса, за проектите през капиталовата програма. Това заяви пред журналисти главният икономист на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Любослав Костов. По думите му синдикатът очаква от бюджета в средата на годината да е насочен към социалните дисбаланси, породени от цените на пазара, които водят до загуба на покупателна способност.

Разходите за персонал трябва да бъдат поне още 5%, тъй като 5% бяха дадени вече, каза Костов. „На всички на калпак ние не искаме пари, искаме пари достатъчно за персонал“, добави той.

Приказки от сорта, че минималната работна заплата може да бъде замразена са несъстоятелни, коментира още Костов. Той подчерта, че в най-скоро време трябва да се започнат консултации за адекватен механизъм за определянето на минималната заплата, базирана на издръжката за живот.

Дефицитът най-вероятно ще е над 3%, но това не е проблем, заяви също Костов. Той посочи, че и други държави членки са с над трипроцентен дефицит.

По-рано днес премиерът Румен Радев обяви, че заложеният дефицит в проекта на държавния бюджет за 2026 г. ще бъде над 3%.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    36 1 Отговор
    Фотото казва всичко !!!
    Без думи !!!
    ПоМи Яри ...

    12:13 24.06.2026

  • 2 Вечният

    36 2 Отговор
    слуга на власт и бизнес , които и да са те ! Само пари го интересуват !

    Коментиран от #3

    12:13 24.06.2026

  • 3 Сила

    25 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вечният":

    Наследи" бизнеса " на бай Желязко , дъртия гей педофил ....какво очакваш от тия !!!

    12:16 24.06.2026

  • 4 Сър Уинстън

    19 2 Отговор
    Пламка, дано имаш и успех при бъдещите протести пред централата на МВФ. Голям майтап ще стане, да знаеш!

    12:17 24.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 честен ционист

    4 13 Отговор
    В цифровия рай на Радевисити размерът на заплатите ще е без значение, защото така и така няма да можете да ги трупате.

    12:19 24.06.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    38 3 Отговор
    Въй... горките държавни служители, дето нямали права... ми да напуснат бе! Що всички се цанят на държавна работа като била толкова лоша? Да заповядат в частната сфера!!!

    УВОЛНЯВАЙ!!!

    12:20 24.06.2026

  • 8 абе

    34 2 Отговор
    тези безхаберници пожизнено ли са избрани в КНСБ?

    12:20 24.06.2026

  • 9 Уредена ми е операция за

    4 3 Отговор
    Смяна на пола в Женски края на месеца в Ипократос Дафни,ще ме разопаковат от глава до пети в Жена

    12:21 24.06.2026

  • 10 0000

    24 0 Отговор
    и защо да не плащат осигуровки

    12:21 24.06.2026

  • 11 Баба ви Алина

    25 1 Отговор
    И баба ще стачкува,ако не и направите пенсията 4000 левро.

    12:21 24.06.2026

  • 12 Тъмен субект

    31 0 Отговор
    Тоя хубостник смята, че НИЕ (работещите в частния сектор) трябва да плащаме и даплатите, и осигуровките на хора, от които дори нямаме особена нужда. Нещо не е наред с главата този.

    12:22 24.06.2026

  • 13 додо2026

    15 0 Отговор
    най голямата гняз за България!
    това е!?!!?!

    12:23 24.06.2026

  • 14 пешо

    24 0 Отговор
    няма проблеми да не ги намалят , но половината да ги съкратят

    12:23 24.06.2026

  • 15 Делю

    20 0 Отговор
    Пламене ,как е в Европа?Там имат ли тези екстри,или не.Ще си плащат както всички работещи.Само тези под пагон се осигуряват от държавата.Този се проявява като голям близач и мръсник.Жена му нали беше директор на НАП.Разкараха я и кой знае къде я настаниха пак на огромна заплата.Този Пламен има диплом от ВНВМУ-Варна със специалност ЗКПЧ.Като Гълъб Донев.

    12:27 24.06.2026

  • 16 Синдикален лакей баклук

    14 0 Отговор
    Пламен Димитров е лакей на статуквото което ни убива. Търтей които не си плащат осигуровките.

    12:27 24.06.2026

  • 17 АКО

    16 1 Отговор
    ЧАСТНИЯ СЕКТОР,КОЙТО ИЗДЪРЖА ВСИЧКИ НА ДЪРЖАВНА ХРАНИЛКА И ТЕЗИ,КОИТО ЧАКАТ ПОМОЩИ,
    ИЗЛЕЗЕ ДА ПРОТЕСТИРА
    ЩЕ ВИ ИЗМЕТЕ ВЕДНЪЖ ЗА ВИНАГИ.

    12:27 24.06.2026

  • 18 Бъдеще

    18 0 Отговор
    Президентът на КНСБ каза, че държавните служители нямат правомощията, които имат работещите в непубличния сектор.

    Ми да напускат бе! Аре марш на свободния пазар на труда, да видим какво умеят тия дебилни мързели! Същото се отнася и за синдикатите като организации!

    12:27 24.06.2026

  • 19 безпартиен

    11 0 Отговор
    Профсъюзите могат да съществуват само там, където заплати се изплащат от държавния и общинския бюджети!!!А този "синдикалист" каква заплата получава?За един приятел питам,че иска да си прави профсъюз!

    12:28 24.06.2026

  • 20 Демонкратизма в синдикализма

    10 1 Отговор
    Профсъюзите лапат процент от заплатите на държавните служители, като им приспаднат част от заплатата за осигуровки, взимат от лапането на синдикатите. Съвременните синдикати не защитават никого освен себе си.

    12:29 24.06.2026

  • 21 СЗО

    6 0 Отговор
    Плаши .....гаргите

    12:31 24.06.2026

  • 22 Марио

    5 0 Отговор
    Селинджър от Толбухинските села.

    12:32 24.06.2026

  • 23 Друга гледна точка

    3 0 Отговор
    Който не е съгласен, вместо да стачкува, нека да напусне и да си търси работа другаде, където високите му претенции ще бъдат удовлетворени. На неговото място веднага да се назначава друг, който е съгласен сам да си плаща осигуровките.

    12:35 24.06.2026

  • 24 иван

    9 0 Отговор
    На Пламен жена му е Светлана Паунова, дълги години Директор на НАП. Човек на Борисов. Целия НАП е пълен с нейната рода от Нови Искър. И то все на хубави местенца! Сега жената на Пламен е един от зам. Директорите на НАП. Текат си едни 10 процента при възстановяването на ДДС към директорите...малко бонусче. А междувременно работещите по трудови договори в НАП са на 1100 евро заплата, без клас прослужено време и си плащат сами осигуровките! Чисто взимат 800 евро. А Пламен се загрижил да не обеднеят шефовете и държавните служители! ЦИНИЗЪМ.

    12:35 24.06.2026

  • 25 Ей,ти бе...

    4 0 Отговор
    И този е въздух под налягане като Тренчев.Той поне като му дойде време за пенсия,се пенсионира и изчезна от хоризонта защото знае от каква клоака излиза.

    12:38 24.06.2026

  • 26 Сталин

    3 0 Отговор
    Този негодник не може да менажира и една тоалетна,щял да организира стачка на държавните паразити,на държавните паразити им е забранено да участват в синдикати

    12:39 24.06.2026

  • 27 нннн

    2 0 Отговор
    Категория ,,държавен служител" изобщо трябва да се премахне. Всеки, който работи, плаща си данъците и не краде, служи на държавата.

    12:42 24.06.2026

  • 28 Цвете

    2 0 Отговор
    А КОЙ ДА ПЛАЩА ОСИГУРОВКИТЕ? ДО КОГА ЩЕ НИ ИЗНУДВАТ ,ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ДА ПЛАЩАМЕ? Я КАЖИ ДИМИТРОВ, ДО СЕГА, КОЙ ПЛАЩАШЕ ОСИГУРОВКИТЕ НА МВР, МНО, И ЦЯЛАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ? СТИГА СИ ЗАПЛАШВАЛ СЪС СТАЧКИ, ЗАЩОТО АКО НИЕ ИЗЛЕЗЕМ, ЩЕ ТЕ ПОМЕТЕМ И ТЕБ, БАРАБАР С ОСИГУРЕНАТА И НАГЛАСЕНА СТАЧКА.🤷‍♀️🫵🤦‍♂️

    12:45 24.06.2026

  • 29 Григор

    1 0 Отговор
    "Пламен Димитров заплаши със стачки, ако заплатите на държавните служители бъдат намалени"
    Пламен гледа страшно и заплашително. Заплашва и със стачки.Ето какво Пламенчо. В хазната няма пари, а ние имаме най-раздутата държавна администрация в Европейския съюз, при това обърни внимание:ТАЗИ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ИЗХРАНВА ОТ НАЙ-СЛАБАТА ИКОНОМИКА В СЪЮЗА. Дори Германия, която е с най-мощната икономика в Европа не си позволява такава администрация. Ти не разрешаваш да се намалят възнагражденията, не разрешаваш сами да си плащат осигуровките, не разрешаваш и съкращения. Ти нормален ли си?! Не виждаш ли, че нещо трябва да се направи? Нещата не могат да останат така както са били. Съкръщения трябва да има и то драстични! В МВР има 1098 работещи пенсионери. При това всички са на бюро и никой не е на улицата. Как ти звучи? В армията работещите пенсионери са над 4500 души и всичко това тежи на държавния бюджет.Не те ли притеснява факта, че Съдебната ни система не работи, а там заплатите са космически?За какво плащаме? За отказ от правосъдие ли?!

    12:45 24.06.2026

  • 30 Съмнителен

    2 0 Отговор
    Този е платен слуга на олигарсите и правителствата да обслужва интересите им.

    12:45 24.06.2026

  • 31 Цвете

    1 0 Отговор
    А КОЙ ДА ПЛАЩА ОСИГУРОВКИТЕ? ДО КОГА ЩЕ НИ ИЗНУДВАТ ,ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ДА ПЛАЩАМЕ? Я КАЖИ ДИМИТРОВ, ДО СЕГА, КОЙ ПЛАЩАШЕ ОСИГУРОВКИТЕ НА МВР, МНО, И ЦЯЛАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ? СТИГА СИ ЗАПЛАШВАЛ СЪС СТАЧКИ, ЗАЩОТО АКО НИЕ ИЗЛЕЗЕМ, ЩЕ ТЕ ПОМЕТЕМ И ТЕБ, БАРАБАР С ОСИГУРЕНАТА И НАГЛАСЕНА СТАЧКА.🤷‍♀️🫵🤦‍♂️ ТИ ОТ КОЛКО ГОДИНИ СИ НА ТОЗИ " МЕКИЧЪК ПОСТ "? 🤔🤔🤔

    12:47 24.06.2026

  • 32 друга тема

    0 0 Отговор
    Шу-шу,шу-шу! Какво да си измислим и да кажем,бре пич?!

    12:47 24.06.2026

  • 33 НЕ СМЕ ДЪРЖ. СЛУЖИТЕЛИ

    0 0 Отговор
    А СМЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО. ДНЕСКА СИ ПОЛУЧИХНЕ ФИШОВЕТЕ И СА ДВЕСТА ЕВРО НАДОЛУ ЗАПЛАТИТЕ..КЪДЕ Е ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЗА ДА СА ИЗКАЖЕ ИЛИ СААААМО ДЪРЖ СЛУЖИТЕЛИ ЗАЩИТАВА

    12:47 24.06.2026

  • 34 Грую

    0 0 Отговор
    Е, па дайте да видим, какво ще стане със стачката на държавните служители!
    Ние плащаме, те не плащат? Закон ли бе да го опишеш?

    12:48 24.06.2026

  • 35 Цвете

    0 0 Отговор
    А КОЙ ДА ПЛАЩА ОСИГУРОВКИТЕ? ДО КОГА ЩЕ НИ ИЗНУДВАТ ,ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ДА ПЛАЩАМЕ? Я КАЖИ ДИМИТРОВ, ДО СЕГА, КОЙ ПЛАЩАШЕ ОСИГУРОВКИТЕ НА МВР, МНО, И ЦЯЛАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ? СТИГА СИ ЗАПЛАШВАЛ СЪС СТАЧКИ, ЗАЩОТО АКО НИЕ ИЗЛЕЗЕМ, ЩЕ ТЕ ПОМЕТЕМ И ТЕБ, БАРАБАР С ОСИГУРЕНАТА И НАГЛАСЕНА СТАЧКА.🤷‍♀️🫵🤦‍♂️ ТИ ОТ КОЛКО ГОДИНИ СИ НА ТОЗИ " МЕКИЧЪК ПОСТ "? 🤔🤔🤔

    12:50 24.06.2026

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