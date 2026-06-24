"Пламен Димитров заплаши със стачки, ако заплатите на държавните служители бъдат намалени"

Ако държавните служители започнат да си плащат осигуровките сами, какъв е смисълът тогава от Закона за държавния служител, след като той ще остави само вреди и никакви ползи за тях. Ако видим това днес в бюджета, очевидно няма да сме доволни и ще подготвим реакции. Това заяви президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров на пресконференция. Той каза, че прави коментара си по повод публичния дебат и намерения на изпълнителната власт и на част от опозицията относно осигурителните вноски на държавните служители. КНСБ се противопоставя на подхода и на начина, по който ни се сервира това, обяви Димитров. И подчерта, че синдикатите очакват сериозни консултации и разчети за предложенията относно държавните служители.
Ако управляващите вървят в тази посока, съвсем спокойно и официално предлагаме да се разгледа отпадането на Закона за държавния служител и всички да минат по трудови правоотношения и да имат права на сдружаване, колективно договаряне, стачка, на допълнителен труд, където решат, заяви още Димитров.
Президентът на КНСБ каза, че държавните служители нямат правомощията, които имат работещите в непубличния сектор. Те нямат право на допълнително трудово договаряне, ефективни стачни действия са забранени, на тях не им се плаща клас прослужено време, допълнителното материално стимулиране не се плаща във всички администрации, изброи той.
По думите на Димитров около 16:00 ч. се очаква финансовото министерство да публикува на сайта си проектобюджета за 2026 г.
Бюджетът за 2026 г. трябва да адресира най-належащите проблеми на всички икономически субекти – на домакинствата, бизнеса, за проектите през капиталовата програма. Това заяви пред журналисти главният икономист на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Любослав Костов. По думите му синдикатът очаква от бюджета в средата на годината да е насочен към социалните дисбаланси, породени от цените на пазара, които водят до загуба на покупателна способност.
Разходите за персонал трябва да бъдат поне още 5%, тъй като 5% бяха дадени вече, каза Костов. „На всички на калпак ние не искаме пари, искаме пари достатъчно за персонал“, добави той.
Приказки от сорта, че минималната работна заплата може да бъде замразена са несъстоятелни, коментира още Костов. Той подчерта, че в най-скоро време трябва да се започнат консултации за адекватен механизъм за определянето на минималната заплата, базирана на издръжката за живот.
Дефицитът най-вероятно ще е над 3%, но това не е проблем, заяви също Костов. Той посочи, че и други държави членки са с над трипроцентен дефицит.
По-рано днес премиерът Румен Радев обяви, че заложеният дефицит в проекта на държавния бюджет за 2026 г. ще бъде над 3%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Без думи !!!
ПоМи Яри ...
12:13 24.06.2026
2 Вечният
Коментиран от #3
12:13 24.06.2026
3 Сила
До коментар #2 от "Вечният":Наследи" бизнеса " на бай Желязко , дъртия гей педофил ....какво очакваш от тия !!!
12:16 24.06.2026
4 Сър Уинстън
12:17 24.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 честен ционист
12:19 24.06.2026
7 ДрайвингПлежър
УВОЛНЯВАЙ!!!
12:20 24.06.2026
8 абе
12:20 24.06.2026
9 Уредена ми е операция за
12:21 24.06.2026
10 0000
12:21 24.06.2026
11 Баба ви Алина
12:21 24.06.2026
12 Тъмен субект
12:22 24.06.2026
13 додо2026
това е!?!!?!
12:23 24.06.2026
14 пешо
12:23 24.06.2026
15 Делю
12:27 24.06.2026
16 Синдикален лакей баклук
12:27 24.06.2026
17 АКО
ИЗЛЕЗЕ ДА ПРОТЕСТИРА
ЩЕ ВИ ИЗМЕТЕ ВЕДНЪЖ ЗА ВИНАГИ.
12:27 24.06.2026
18 Бъдеще
Ми да напускат бе! Аре марш на свободния пазар на труда, да видим какво умеят тия дебилни мързели! Същото се отнася и за синдикатите като организации!
12:27 24.06.2026
19 безпартиен
12:28 24.06.2026
20 Демонкратизма в синдикализма
12:29 24.06.2026
21 СЗО
12:31 24.06.2026
22 Марио
12:32 24.06.2026
23 Друга гледна точка
12:35 24.06.2026
24 иван
12:35 24.06.2026
25 Ей,ти бе...
12:38 24.06.2026
26 Сталин
12:39 24.06.2026
27 нннн
12:42 24.06.2026
28 Цвете
12:45 24.06.2026
29 Григор
Пламен гледа страшно и заплашително. Заплашва и със стачки.Ето какво Пламенчо. В хазната няма пари, а ние имаме най-раздутата държавна администрация в Европейския съюз, при това обърни внимание:ТАЗИ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ИЗХРАНВА ОТ НАЙ-СЛАБАТА ИКОНОМИКА В СЪЮЗА. Дори Германия, която е с най-мощната икономика в Европа не си позволява такава администрация. Ти не разрешаваш да се намалят възнагражденията, не разрешаваш сами да си плащат осигуровките, не разрешаваш и съкращения. Ти нормален ли си?! Не виждаш ли, че нещо трябва да се направи? Нещата не могат да останат така както са били. Съкръщения трябва да има и то драстични! В МВР има 1098 работещи пенсионери. При това всички са на бюро и никой не е на улицата. Как ти звучи? В армията работещите пенсионери са над 4500 души и всичко това тежи на държавния бюджет.Не те ли притеснява факта, че Съдебната ни система не работи, а там заплатите са космически?За какво плащаме? За отказ от правосъдие ли?!
12:45 24.06.2026
30 Съмнителен
12:45 24.06.2026
31 Цвете
12:47 24.06.2026
32 друга тема
12:47 24.06.2026
33 НЕ СМЕ ДЪРЖ. СЛУЖИТЕЛИ
12:47 24.06.2026
34 Грую
Ние плащаме, те не плащат? Закон ли бе да го опишеш?
12:48 24.06.2026
35 Цвете
12:50 24.06.2026