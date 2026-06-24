Евродепутатът Емил Радев отрече Олег Невзоров и баща му да са съдружници

Евродепутатът Емил Радев отрече основателят на Корпорация КУБ Олег Невзоров и баща му Йордан Радев да са съдружници. Той се закани да съди всеки, който се опитва да въвлича него и семейството му в скандала с незаконното строителство в „Баба Алино”.

Припомняме, че по-рано днес народният представител от „Продължаваме Промяната“ Йордан Терзийски заяви, че „политически чадър над случая „Баба Алино“ има и той е осъществяван от ГЕРБ”. Той допълни, че бащата на евродепутат от ГЕРБ е съдружник във фирмата на Невзоров с обекти в местността.

Днес депутатите изслушаха министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно разкритото мащабно незаконно строителство в местността във Варна. „Арх. Шишков каза, че има политически чадър над случая „Баба Алино“, но няма доказателства за това. Искам да потвърдя, че политически чадър има, искам да му предоставя и доказателства за този факт. Политическият чадър е осъществяван именно от ГЕРБ и доказателство за това е фактът, че бащата на евродепутат от ГЕРБ е съдружник с фирмата на г-н Невзоров в обекти в „Баба Алино", каза Терзийски. „Освен това, има заповед за допускане на Подробен устройствен план (ПУП) от 2022 г. и ПУП, под който са се подписали именно г-н Йордан Радев и фирмата на г-н Невзоров“, добави Терзийски. По думите му Община Варна е единствената, която е предприела реални мерки по въпроса. Попитан дали е продължавал и по времето на кмета на Варна Благомир Коцев, Терзийски отговори, че „този чадър е започнал и се е осъществявал единствено от партия ГЕРБ“.

Депутатът от „Продължаваме Промяната“ добави, че днес са поискали да има изслушване и на бившия и настоящия шеф на Държавна агенция „Национална сигурност“, но управляващите отказали. „Това изслушване щеше да хвърли много по-сериозна яснота върху този казус и днес нямаше да си говорим неща, които са в сферата на хипотезите, защото от г-н Шишков не чухме нищо ново по този казус”, каза още Терзийски.

„Ще заведа дело срещу депутата от ПП Йордан Терзийски и срещу всеки, който се опитва да въвлича мен и семейството ми в скандала „Баба Алино“. Долни спекулации и политически внушения се използват като инструмент за отклоняване на общественото внимание от реалните въпроси и институционалната отговорност! За пореден път ПП се опитват да прикриват управленския провал на кмета Коцев, като очернят опоненти, но в правова държава политическият дебат не може да се води чрез дискредитиране и подмяна на фактите. Абсолютна лъжа е, че Олег Невзоров и баща ми са съдружници!”, написа в свой пост във Facebook Емил Радев.