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Евродепутатът Емил Радев отрече Олег Невзоров и баща му да са съдружници

Евродепутатът Емил Радев отрече Олег Невзоров и баща му да са съдружници

24 Юни, 2026 16:42 1 499 36

  • емил радев-
  • олег невзоров

Той се закани да съди всеки, който се опитва да въвлича него и семейството му в скандала „Баба Алино”

Евродепутатът Емил Радев отрече Олег Невзоров и баща му да са съдружници - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Евродепутатът Емил Радев отрече основателят на Корпорация КУБ Олег Невзоров и баща му Йордан Радев да са съдружници. Той се закани да съди всеки, който се опитва да въвлича него и семейството му в скандала с незаконното строителство в „Баба Алино”.

Припомняме, че по-рано днес народният представител от „Продължаваме Промяната“ Йордан Терзийски заяви, че „политически чадър над случая „Баба Алино“ има и той е осъществяван от ГЕРБ”. Той допълни, че бащата на евродепутат от ГЕРБ е съдружник във фирмата на Невзоров с обекти в местността.

Днес депутатите изслушаха министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно разкритото мащабно незаконно строителство в местността във Варна. „Арх. Шишков каза, че има политически чадър над случая „Баба Алино“, но няма доказателства за това. Искам да потвърдя, че политически чадър има, искам да му предоставя и доказателства за този факт. Политическият чадър е осъществяван именно от ГЕРБ и доказателство за това е фактът, че бащата на евродепутат от ГЕРБ е съдружник с фирмата на г-н Невзоров в обекти в „Баба Алино", каза Терзийски. „Освен това, има заповед за допускане на Подробен устройствен план (ПУП) от 2022 г. и ПУП, под който са се подписали именно г-н Йордан Радев и фирмата на г-н Невзоров“, добави Терзийски. По думите му Община Варна е единствената, която е предприела реални мерки по въпроса. Попитан дали е продължавал и по времето на кмета на Варна Благомир Коцев, Терзийски отговори, че „този чадър е започнал и се е осъществявал единствено от партия ГЕРБ“.

Депутатът от „Продължаваме Промяната“ добави, че днес са поискали да има изслушване и на бившия и настоящия шеф на Държавна агенция „Национална сигурност“, но управляващите отказали. „Това изслушване щеше да хвърли много по-сериозна яснота върху този казус и днес нямаше да си говорим неща, които са в сферата на хипотезите, защото от г-н Шишков не чухме нищо ново по този казус”, каза още Терзийски.

„Ще заведа дело срещу депутата от ПП Йордан Терзийски и срещу всеки, който се опитва да въвлича мен и семейството ми в скандала „Баба Алино“. Долни спекулации и политически внушения се използват като инструмент за отклоняване на общественото внимание от реалните въпроси и институционалната отговорност! За пореден път ПП се опитват да прикриват управленския провал на кмета Коцев, като очернят опоненти, но в правова държава политическият дебат не може да се води чрез дискредитиране и подмяна на фактите. Абсолютна лъжа е, че Олег Невзоров и баща ми са съдружници!”, написа в свой пост във Facebook Емил Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 18 Отговор
    Бащата на Благо Коцев -Рубин Коцев от 40 години върти бизнес с еврейската мафия в Одеса.

    Коментиран от #16

    16:45 24.06.2026

  • 2 Бързо

    47 3 Отговор
    бързо се яви да отрече истината тоя нагъл мошеник !

    16:45 24.06.2026

  • 3 Трол

    3 29 Отговор
    И да са съдружници, какво от това? Г-н Невзоров вече заяви, че нищо лошо не е направил.

    Коментиран от #10, #13

    16:46 24.06.2026

  • 4 Пич

    32 0 Отговор
    Не ми се слушат тъпотиите на корумпираните политици от целия спектър!!! Те са лъжци, продажници и престъпници по дефолт!!! Прокуратурата защо жми, тя трябва да кажа кой крив, кой прав, и кой кой е, и от коя партия е!!!

    16:48 24.06.2026

  • 5 Баба ви Алина

    31 0 Отговор
    Баба и на калъп да я Фанат
    пак ще отрича.

    16:49 24.06.2026

  • 6 Вярно

    26 0 Отговор
    №2 бързо се появи тоя но и свалил кила от срес ли е

    16:49 24.06.2026

  • 7 Хаха

    30 1 Отговор
    Е, затова герб се наведоха пред Украйна. За няколко къщи на морето

    16:50 24.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    30 3 Отговор
    Йордан Радев купува гората в местността Баба Алино за символичните 20 000 лв.

    16:51 24.06.2026

  • 9 ЕМО ОХ ЕМО

    28 0 Отговор
    ЛЪСНАХАТИ ЗАДНИТЕ ЧАСТИ

    16:51 24.06.2026

  • 10 Зевзек

    26 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    "нищо лошо не е направил"

    Е все "хубави" работи е направил - изсякъл е защитена гора, направил си е цял квартал незаконни постройки, но за сметка на това е обогатил доста народ от "сглобката". Иначи ти един навес да си вдигнеш в собствения двор и идват да ти го събарят.

    16:51 24.06.2026

  • 11 Типичен герберастки

    35 4 Отговор
    Мошеник! И любимец на Толупа. И постояно е замесен в афера- къде с кораби, къде с имоти. По едно време Мутрата го спрягаше и за Гл. Прокурор.

    16:51 24.06.2026

  • 12 Кочо

    11 3 Отговор
    Безумия пише в статията! Например, попитали депутат Терзийски, дали чадъра е продължен от кмета Коцев!!!!!!??! Абе, каккъв чадър може да осъществи този Коцев, че той себе си не може да защити, ще прави сянка на някой друг! Да допуснем, че като евроатлантически представител симпатизира на подгонен от агресията на Путин украински инвеститор - да, но чак да му се приписва някаква мощ е смешно! Толкова ли не знаете кой командва територията!?

    Коментиран от #17

    16:58 24.06.2026

  • 13 Запознат

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    "Невзоров вече заяви, че нищо лошо не е направил"

    Не е луд този който изяжда зелника а този който му го дава - нашите продажни политици раздадоха България за дребни суми. Като почнеш от "американските" ТЕЦ-ове, минеш през златото ни, минеш през "великите" Ф-16 (най скъпите в света), минеш през Южен поток или Бургас - Александропулис, та стигнеш до реакторите за Белене.

    И после Русия ви е виновна че сте продажници и докарахте България до национална катастрофа.

    16:58 24.06.2026

  • 14 Цвете

    16 5 Отговор
    РАДЕВ, ТИ НЕ СЕ НАДУВАЙ, ЗАЩОТО УКРАИНСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ИЗНЕСОХА ЦЯЛАТА ДАЛАВЕРА НА БАЩА И СИН НЕВЗОРОВИ.ЧЕТИ И НЕ СИ НАБИВАЙ САМ КАНЧЕТО В ГЛАВАТА.ЦЯЛАТА ИМ ДАЛАВЕРА С ПРОДАВАНЕ НА ЕДИН АПАРТАМЕНТ НА 5 СЕМЕЙСТВА. ЗНАЕШ ЛИ ГО, ПРОЧЕТЕ ЛИ ГО? ТОЙ Е БАНДИТ ОТ КЛАСА, КАКТО ГИ ИМА И ТУК У НАС. ПО ДОБРЕ РАЗБЕРИ, КОИ БЪЛГАРИ СА СИ КУПИЛИ ИМОТИ И ЗНАЕЛИ ЛИ СА, ЧЕ СА БЕЗ АКТ 16.? ТАКА СЕ РАБОТИ, А ТИ ОТ БРЮКСЕЛ, КАКВО СВЪРШИ? СЪЩО И ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА, КОЯТО СЕ ПРИЮТИ В ДПС. БОРКИНЯТА ЗА ПРАВДА И СВОБОДА. 🎭🫵🤡

    17:00 24.06.2026

  • 15 Цвете

    9 5 Отговор
    РАДЕВ, ТИ НЕ СЕ НАДУВАЙ, ЗАЩОТО УКРАИНСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ИЗНЕСОХА ЦЯЛАТА ДАЛАВЕРА НА БАЩА И СИН НЕВЗОРОВИ.ЧЕТИ И НЕ СИ НАБИВАЙ САМ КАНЧЕТО В ГЛАВАТА.ЦЯЛАТА ИМ ДАЛАВЕРА С ПРОДАВАНЕ НА ЕДИН АПАРТАМЕНТ НА 5 СЕМЕЙСТВА. ЗНАЕШ ЛИ ГО, ПРОЧЕТЕ ЛИ ГО? ТОЙ Е БАНДИТ ОТ КЛАСА, КАКТО ГИ ИМА И ТУК У НАС. ПО ДОБРЕ РАЗБЕРИ, КОИ БЪЛГАРИ СА СИ КУПИЛИ ИМОТИ И ЗНАЕЛИ ЛИ СА, ЧЕ СА БЕЗ АКТ 16.? ТАКА СЕ РАБОТИ, А ТИ ОТ БРЮКСЕЛ, КАКВО СВЪРШИ? СЪЩО И ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА, КОЯТО СЕ ПРИЮТИ В ДПС. БОРКИНЯТА ЗА ПРАВДА И СВОБОДА. 🎭🫵🤡

    Коментиран от #22

    17:01 24.06.2026

  • 16 Иван4о

    0 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    НЯМА СКАНДАЛ! Има шум, скоро ще затихне. Ако е имало нарушение, щяха овреме да го отккрият/оповестят РАДЕВ и Вицето му- сега президент. Случаят приключи, нека забравим.

    Коментиран от #19

    17:01 24.06.2026

  • 17 Украинец

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кочо":

    "на подгонен от агресията на Путин украински инвеститор"

    Ха ха ха голямо гонене е паднало на "украинския инвеститор" - той е в призивна възраст и защо не е на фронта да се бори с "агресията на Путин" а се възползва от войната и помощите които пращаме на киевската хунта - защо не се поинтересуваш как е забогатял този "инвеститор". От кога на мошениците казват инвеститори.

    Коментиран от #20

    17:02 24.06.2026

  • 18 Коперник

    4 0 Отговор
    И ся този Терзиев какво ще каже?

    17:02 24.06.2026

  • 19 Антитрол

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Иван4о":

    "Ако е имало нарушение, щяха овреме да го отккрият"

    Кой да го открие като тези които трябва да го откриват участват в нарушението. Дали всички козячета същото щяха да приказват ако Невзоров не беше украинец свързан с хунтата ами руснак.

    Коментиран от #29, #32

    17:05 24.06.2026

  • 20 Кочо

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Украинец":

    Аз, като участвам с милионите си в Инвестиционен фонд - мошеник ли съм или най обикновена будала, поставена под риск да бъде обрана, както преди 30 години от банките!? Казаха ми, че съм инвеститор!

    Коментиран от #24

    17:07 24.06.2026

  • 21 Доктора

    7 0 Отговор
    Всички от гроба са чисти като момини сълзи, шиши също...

    17:07 24.06.2026

  • 22 Възметен

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Цвете":

    "ТАКА СЕ РАБОТИ"

    Само в мафиотската държава на "сглобката" така се работи. И пак Радев ви е виновен че някои са се обогатявали за сметка на българите.

    17:08 24.06.2026

  • 23 Тези пак я овъртат

    4 3 Отговор
    Промяната искат да прехвърлят горещия картоф за безобразията на техния кмет на опоненти.И разбира се публично за да се породят внушения сред обществото.Тяхното е извън всякакъв политически морал .Самия Неврозов каза публично че всичко е извършено единствено по времето на Коцев и с негово знание и съдействие.А и цяла Варна знае какъв е Коцев .Той е изнудвал и други строителни за пари.

    Коментиран от #25

    17:08 24.06.2026

  • 24 Украинец

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Кочо":

    "Аз, като участвам с милионите си в Инвестиционен фонд - мошеник ли съм или най обикновена будала"

    Ако имаш милиони си мошеник а ако участваш с няколко хиляди си будала. Тези с милионите никога не са будали - най малкото могат да си наемат съветници които да ги предпазят от фалит.

    17:10 24.06.2026

  • 25 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тези пак я овъртат":

    "Промяната искат да прехвърлят горещия картоф за безобразията на техния кмет"

    Ти май забрави кои са "сглобката" и че са едно и също макар че сега всеки гледа да се спасява поединично. Забрави ли че никой от ПП$ДБ, ГЕРБ и Шиши не можеше да управлява поединично а единствено с подкрепата на другите. Забрави ли кой подкрепи правителството на ГЕРБ миналата година при вота на недоверие. Абе защо такава амнезия ви е налегнала.

    17:15 24.06.2026

  • 26 Хасковски каунь

    0 1 Отговор
    Браво на сегашните управляващи че не изнасят нищо на Медии и пред НС. Този шеф на ДАНС ще бъде разпитан когато се разплете далаверата. Има време. Хубавите неща стават бавно.
    Ще ги гледаме как полека лека сами си гона+вират

    17:16 24.06.2026

  • 27 Чапай

    3 0 Отговор
    Тоя пък за първи път го чета,евродепутат някакъв с една дума заплатаджия като оня де беше ицо комара.Чешат кайсиите по цял ден за по 20 хилки.на месец..отделно другото.А по принцип трябва да защитават интересите на България.Е тоз соп.ол го виждаме кой защитава.

    17:17 24.06.2026

  • 28 Наглост ГЕРБерастка

    6 0 Отговор
    Лъжеш, нищожество нагло, долно и много мръсно, лъжеш, изнудвач и рекетьор! Ти бе, престъпнико, ти с какъв сурат се показваш все още пред хората, след като цял свят те видя, че си рекетьор! Да не би да си забравил бе, нищожество ГЕРБерастко, как ходи в Либия да изнудваш за един милион собствениците на кораба, който едни твои авери - ГЕРБерастки престъпници от подземния свят, бяха отвлекли? Лъжеш, нищожество ГЕРБерастко! Баща ти, престъпник, измамник и наглец като теб има обща фирма с Неврозов и това е доказано бе, нищожество ГЕРБерастко!

    17:19 24.06.2026

  • 29 Иван4о

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Антитрол":

    КОЙ да открие нарушение при строеж на цял нов град? РР дрямал ли е или само е затворил очи и уши.

    17:20 24.06.2026

  • 30 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    2 0 Отговор
    Това не беше ли онзи пират, дето отвлече либийски кораб с митко гърнето?

    17:36 24.06.2026

  • 31 Анонимен

    2 0 Отговор
    Искам арести да видя.

    17:39 24.06.2026

  • 32 Клета невежа копейка 🤪

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Антитрол":

    Еми той е руснак бе чeбypaшке. Руснак взел украински паспорт през 2009 г.. Както и главния виновник Портних е руснак, взел български паспорт 2011 г.

    Коментиран от #36

    17:39 24.06.2026

  • 33 Разкрития

    2 0 Отговор
    На 25 април 2017 г. директорът на общинската дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ във Варна Петър Гърбузов придобива терена от 10 дка на брега на язовир „Здравец“ за 20 хил. лв. Имотът е продаден на търг от Община Аврен, а изненадващо в него участват само двама кандидати. Гърбузов печели наддаването с едва 1000 лв. по-висока оферта от тази на класиралия се на второто място.

    Година след като е станал собственик на гората в чашата на яз. „Здравец, Петър Гърбузов решава да продаде три четвърти от нея, а двама от купувачите се оказват съвсем не случайни.

    Първият е Йордан Радев, баща на евродепутата Емил Радев (ГЕРБ). Вторият – Иван Балабанов, е баща на председателя на Общинския съвет във Варна Тодор Балабанов (ГЕРБ).

    17:48 24.06.2026

  • 34 този е

    0 0 Отговор
    готов и от баща си да се отрече само и само да запази всички благини, които го превърнаха в квадрат. Колко ли още политици ще излязат при разплитане на плетката? Емил Радев се водеше адвокат преди да влезе в политиката. Адвокат, за който никой във Варна не беше чувал и никога нямаше да чуе, ако не беше ОПГ ГЕРБ. А такива като Радев са няколкостотин хищни и некадърни калинки.

    17:52 24.06.2026

  • 35 Тома

    1 0 Отговор
    За да излезе пирата Емо да се оправдава значи има истина.Той и началника му бати бойко тиквата винаги отрича за всичко но кой ли му вярва

    17:53 24.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

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