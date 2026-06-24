Евродепутатът Емил Радев отрече Олег Невзоров и баща му да са съдружници

Евродепутатът Емил Радев отрече основателят на Корпорация КУБ Олег Невзоров и баща му Йордан Радев да са съдружници. Той се закани да съди всеки, който се опитва да въвлича него и семейството му в скандала с незаконното строителство в „Баба Алино”.
Припомняме, че по-рано днес народният представител от „Продължаваме Промяната“ Йордан Терзийски заяви, че „политически чадър над случая „Баба Алино“ има и той е осъществяван от ГЕРБ”. Той допълни, че бащата на евродепутат от ГЕРБ е съдружник във фирмата на Невзоров с обекти в местността.
Днес депутатите изслушаха министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно разкритото мащабно незаконно строителство в местността във Варна. „Арх. Шишков каза, че има политически чадър над случая „Баба Алино“, но няма доказателства за това. Искам да потвърдя, че политически чадър има, искам да му предоставя и доказателства за този факт. Политическият чадър е осъществяван именно от ГЕРБ и доказателство за това е фактът, че бащата на евродепутат от ГЕРБ е съдружник с фирмата на г-н Невзоров в обекти в „Баба Алино", каза Терзийски. „Освен това, има заповед за допускане на Подробен устройствен план (ПУП) от 2022 г. и ПУП, под който са се подписали именно г-н Йордан Радев и фирмата на г-н Невзоров“, добави Терзийски. По думите му Община Варна е единствената, която е предприела реални мерки по въпроса. Попитан дали е продължавал и по времето на кмета на Варна Благомир Коцев, Терзийски отговори, че „този чадър е започнал и се е осъществявал единствено от партия ГЕРБ“.
Депутатът от „Продължаваме Промяната“ добави, че днес са поискали да има изслушване и на бившия и настоящия шеф на Държавна агенция „Национална сигурност“, но управляващите отказали. „Това изслушване щеше да хвърли много по-сериозна яснота върху този казус и днес нямаше да си говорим неща, които са в сферата на хипотезите, защото от г-н Шишков не чухме нищо ново по този казус”, каза още Терзийски.
„Ще заведа дело срещу депутата от ПП Йордан Терзийски и срещу всеки, който се опитва да въвлича мен и семейството ми в скандала „Баба Алино“. Долни спекулации и политически внушения се използват като инструмент за отклоняване на общественото внимание от реалните въпроси и институционалната отговорност! За пореден път ПП се опитват да прикриват управленския провал на кмета Коцев, като очернят опоненти, но в правова държава политическият дебат не може да се води чрез дискредитиране и подмяна на фактите. Абсолютна лъжа е, че Олег Невзоров и баща ми са съдружници!”, написа в свой пост във Facebook Емил Радев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #16
16:45 24.06.2026
2 Бързо
16:45 24.06.2026
3 Трол
Коментиран от #10, #13
16:46 24.06.2026
4 Пич
16:48 24.06.2026
5 Баба ви Алина
пак ще отрича.
16:49 24.06.2026
6 Вярно
16:49 24.06.2026
7 Хаха
16:50 24.06.2026
8 Последния Софиянец
16:51 24.06.2026
9 ЕМО ОХ ЕМО
16:51 24.06.2026
10 Зевзек
До коментар #3 от "Трол":"нищо лошо не е направил"
Е все "хубави" работи е направил - изсякъл е защитена гора, направил си е цял квартал незаконни постройки, но за сметка на това е обогатил доста народ от "сглобката". Иначи ти един навес да си вдигнеш в собствения двор и идват да ти го събарят.
16:51 24.06.2026
11 Типичен герберастки
16:51 24.06.2026
12 Кочо
Коментиран от #17
16:58 24.06.2026
13 Запознат
До коментар #3 от "Трол":"Невзоров вече заяви, че нищо лошо не е направил"
Не е луд този който изяжда зелника а този който му го дава - нашите продажни политици раздадоха България за дребни суми. Като почнеш от "американските" ТЕЦ-ове, минеш през златото ни, минеш през "великите" Ф-16 (най скъпите в света), минеш през Южен поток или Бургас - Александропулис, та стигнеш до реакторите за Белене.
И после Русия ви е виновна че сте продажници и докарахте България до национална катастрофа.
16:58 24.06.2026
14 Цвете
17:00 24.06.2026
15 Цвете
Коментиран от #22
17:01 24.06.2026
16 Иван4о
До коментар #1 от "Последния Софиянец":НЯМА СКАНДАЛ! Има шум, скоро ще затихне. Ако е имало нарушение, щяха овреме да го отккрият/оповестят РАДЕВ и Вицето му- сега президент. Случаят приключи, нека забравим.
Коментиран от #19
17:01 24.06.2026
17 Украинец
До коментар #12 от "Кочо":"на подгонен от агресията на Путин украински инвеститор"
Ха ха ха голямо гонене е паднало на "украинския инвеститор" - той е в призивна възраст и защо не е на фронта да се бори с "агресията на Путин" а се възползва от войната и помощите които пращаме на киевската хунта - защо не се поинтересуваш как е забогатял този "инвеститор". От кога на мошениците казват инвеститори.
Коментиран от #20
17:02 24.06.2026
18 Коперник
17:02 24.06.2026
19 Антитрол
До коментар #16 от "Иван4о":"Ако е имало нарушение, щяха овреме да го отккрият"
Кой да го открие като тези които трябва да го откриват участват в нарушението. Дали всички козячета същото щяха да приказват ако Невзоров не беше украинец свързан с хунтата ами руснак.
Коментиран от #29, #32
17:05 24.06.2026
20 Кочо
До коментар #17 от "Украинец":Аз, като участвам с милионите си в Инвестиционен фонд - мошеник ли съм или най обикновена будала, поставена под риск да бъде обрана, както преди 30 години от банките!? Казаха ми, че съм инвеститор!
Коментиран от #24
17:07 24.06.2026
21 Доктора
17:07 24.06.2026
22 Възметен
До коментар #15 от "Цвете":"ТАКА СЕ РАБОТИ"
Само в мафиотската държава на "сглобката" така се работи. И пак Радев ви е виновен че някои са се обогатявали за сметка на българите.
17:08 24.06.2026
23 Тези пак я овъртат
Коментиран от #25
17:08 24.06.2026
24 Украинец
До коментар #20 от "Кочо":"Аз, като участвам с милионите си в Инвестиционен фонд - мошеник ли съм или най обикновена будала"
Ако имаш милиони си мошеник а ако участваш с няколко хиляди си будала. Тези с милионите никога не са будали - най малкото могат да си наемат съветници които да ги предпазят от фалит.
17:10 24.06.2026
25 Българин
До коментар #23 от "Тези пак я овъртат":"Промяната искат да прехвърлят горещия картоф за безобразията на техния кмет"
Ти май забрави кои са "сглобката" и че са едно и също макар че сега всеки гледа да се спасява поединично. Забрави ли че никой от ПП$ДБ, ГЕРБ и Шиши не можеше да управлява поединично а единствено с подкрепата на другите. Забрави ли кой подкрепи правителството на ГЕРБ миналата година при вота на недоверие. Абе защо такава амнезия ви е налегнала.
17:15 24.06.2026
26 Хасковски каунь
Ще ги гледаме как полека лека сами си гона+вират
17:16 24.06.2026
27 Чапай
17:17 24.06.2026
28 Наглост ГЕРБерастка
17:19 24.06.2026
29 Иван4о
До коментар #19 от "Антитрол":КОЙ да открие нарушение при строеж на цял нов град? РР дрямал ли е или само е затворил очи и уши.
17:20 24.06.2026
30 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
17:36 24.06.2026
31 Анонимен
17:39 24.06.2026
32 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #19 от "Антитрол":Еми той е руснак бе чeбypaшке. Руснак взел украински паспорт през 2009 г.. Както и главния виновник Портних е руснак, взел български паспорт 2011 г.
Коментиран от #36
17:39 24.06.2026
33 Разкрития
Година след като е станал собственик на гората в чашата на яз. „Здравец, Петър Гърбузов решава да продаде три четвърти от нея, а двама от купувачите се оказват съвсем не случайни.
Първият е Йордан Радев, баща на евродепутата Емил Радев (ГЕРБ). Вторият – Иван Балабанов, е баща на председателя на Общинския съвет във Варна Тодор Балабанов (ГЕРБ).
17:48 24.06.2026
34 този е
17:52 24.06.2026
35 Тома
17:53 24.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.