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България »
Олег Невзоров: Продължаваме да работим, Варна е мой втори дом

Олег Невзоров: Продължаваме да работим, Варна е мой втори дом

28 Юни, 2026 20:04, обновена 28 Юни, 2026 19:07 1 362 53

  • олег невзоров-
  • бизнес-
  • проекти-
  • имоти-
  • баба алино

Смятам за свой дълг да ви информирам за текущата ситуация, заяви предприемачът

Олег Невзоров: Продължаваме да работим, Варна е мой втори дом - 1
Снимка: Фейсбук
Фокус Фокус

Смятам за свой дълг да ви информирам за текущата ситуация, свързана с работата на нашата корпорация. Преди всичко искам да кажа, компанията работи както обикновено!

Целият ни екип е на място, продължаваме да изпълняваме всички поети наши задължения, както и да работим по проекти. Заради обективните действия на институциите и служителите на реда в част от обектите ни, сме принудени да пренесем във времето сроковете за тяхното изпълнение, но категорично ще наваксаме отложеното.

Това заяви украинският бизнесмен и основател на корпорация КУБ и собственик на незаконния комплекс в "Баба Алино" Олег Невзоров, предаде ФОКУС.

И допълни: "Както виждате, в града текат мащабни проверки, включително и такива, свързани с някои от нашите обекти. Както аз лично, така и моят екип открито си сътрудничим с държавните и местни институции - предоставяме всички поискани документи и оказваме пълно съдействие на органите на реда. За нас е важно всеки един въпрос, свързан с проектите ни и нас, да бъде разгледан обективно и да бъде направена точна и юридически правна преценка на ситуацията".

Невзоров сподели, че Варна се е превърнала в негов втори дом: "Тук инвестираме не само огромни средства, но и част от душата си в създаването на нови, красиви и модерни съоръжения с удобна инфраструктура за обикновени хора, много от които вече живеят в нашите комплекси".

"Разбирам, че у всеки възникват много въпроси. Затова веднага щом можем да предоставим по-детайлна информация, без да навредим на официалното разследването и проверките, които текат, ще организираме пресконференция, за да отговорим на всички ваши въпроси", каза още бизнесменът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    61 7 Отговор
    Нарко нацистите от укра не са желани по нашите земи...слава на Русия !

    Коментиран от #5

    19:09 28.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    37 4 Отговор
    Бащата на Благо Коцев -Рубин Коцев от 40 години върти бизнес с еврейската мафия в Одеса.Питайте го за кораба Хера.

    19:09 28.06.2026

  • 3 ЛЕТЕЦА СЕ СГОВОРИ

    37 13 Отговор
    С мафията. Затова тоя е толкова нагъл.

    19:11 28.06.2026

  • 4 Какъв нос

    43 1 Отговор
    Какъв акъл
    Какъв втори дом
    Хора един нямат

    19:11 28.06.2026

  • 5 Европеец

    52 4 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Прав си..... Заглавието много шокиращо, но украинската наглост и нахалство са безпределни....

    19:11 28.06.2026

  • 6 Мнение

    36 4 Отговор
    Герб, дпс, бсп, ппдб и итн, узакониха делата на нацистите избягали от укрия и направили анклав в България!

    НАРОДЕ ВРЕМЕТО ДА ХВАЩАШ ОРЪЖИЕТО ЧУКА НА ВРАТАТА!
    АКО ЧАКАШ ЧУЖДОПОКЛОННАТА БИО МАСА (НАРЕЧЕНА ЕВРОАТЛАНТИЦИ), СПУСНАТА НАЧЕЛО НА БЪЛГАРИЯ, ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ИНТЕРЕСИТЕ ТИ/НИ, В ОГРОМНА ЗАБЛУДА СИ!!!

    Коментиран от #22, #33

    19:11 28.06.2026

  • 7 Мюмюн

    44 2 Отговор
    тогава си заминавай у първия дом, мъжете ви са на фронта

    19:11 28.06.2026

  • 8 благомир коцков

    21 4 Отговор
    Преди да ме вкарат в затвора знаех за 15 незаконни обекта, като влязох и дошъл великия китайски народ и за една година направил още над сто незаконни къщи и блокчета, и така станали общо 130. Чудо, вярвайте ми!

    19:12 28.06.2026

  • 9 Дориана

    42 3 Отговор
    Олег Невзоров трябва да бъде изгонен от България. Да отива на фронта, а не да се крие в България и да заграбва и окупира Земята ни. Изсече ни дърветата , а фирмата твърдеше най - нагло , че това не било Гориста местност . Багерите да влизат в Баба Алито и да разрушат всички незаконни постройки.

    Коментиран от #15, #37

    19:14 28.06.2026

  • 10 Мюмюн

    24 1 Отговор
    с този остър нос си мислят, че цялата Земя е тяхна

    19:15 28.06.2026

  • 11 ТИМ...

    22 0 Отговор
    Знае всичко за баба Алино.

    Коментиран от #21

    19:15 28.06.2026

  • 12 Боруна Лом

    31 2 Отговор
    НАГЛЕЦИ ДОЛНИ! БЪЛГАРИЯ СЕ ПРЕВРЪЩА В УКРИЯ! БЪЛГАРИЯ СЕ ЗАЛИЧАВА

    Коментиран от #52

    19:15 28.06.2026

  • 13 Международен съд

    4 32 Отговор
    Очерниха една фирма,без доказателства и с помоща на престъпни държавни чиновници.

    Коментиран от #27

    19:16 28.06.2026

  • 14 щерев

    20 0 Отговор
    в корумпирана държава,дори американската мечта бледнее!

    19:16 28.06.2026

  • 15 Я пъ тоа

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    А кой ша изкарва милиони за фронта ????

    19:16 28.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 НЕВЗОРОВ НАМЕРИЛСИ

    23 2 Отговор
    СЕЛО БЕЗ КУЧЕТА ВЪВ ВАРНА АМА СЕГА ЩЕ УСЕТИШ НАРОДНАТА ЛЮБОВ.ЗАМИНАВАЙ НА ФРОНТА ТАМ ТИ Е МЯСТОТО.

    Коментиран от #25, #26

    19:18 28.06.2026

  • 19 Шорошките

    16 1 Отговор
    и розовите понита които твърдят че окрайнката побеждава да си вадят заключения кой украински герой в кавички иска да се върне в разбитата и бъдеща руска територия.
    На този Варна му е втори дом на България е почти като отечество. Западняците които имат желание да се бият с Русия да отиват на фронта а умните като този мафиот си избират държава която да се опитат по мафиотски да подчинят. Украинските селяни в момента са на фронта а съвсем скоро и тези от Европейския съюз ще бъдат изпратени там. Умните ще заминат в третия свят защото няма да имат желание да се бият в полза на урси розови понита и фашизъм. И ние ще бягаме като този индивид мафиотски

    19:18 28.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Един от русенско

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "ТИМ...":

    ..и само тим може да се справи с експанзията на нацистите от укра ,който вместо да са на фронта върлуват и извършват престъпления в България

    Коментиран от #23, #50

    19:18 28.06.2026

  • 22 Я пъ тоа

    8 8 Отговор

    До коментар #6 от "Мнение":

    Руснаците в БГ са в пъти повече от украинците

    Коментиран от #31, #32

    19:19 28.06.2026

  • 23 КОЙ ДА ЗНАЙ

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "Един от русенско":

    Дали не са замесени в аферата

    19:19 28.06.2026

  • 24 Супер наглост

    13 0 Отговор
    Типична за тоя завладял ни етнос, пфу

    Коментиран от #28

    19:20 28.06.2026

  • 25 Я пъ тоа

    7 13 Отговор

    До коментар #18 от "НЕВЗОРОВ НАМЕРИЛСИ":

    КУБ ша осъди България за милиони евра.
    Вервай ми.

    19:21 28.06.2026

  • 26 невзор

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "НЕВЗОРОВ НАМЕРИЛСИ":

    и защо,тук има корумпета навсякъде ,и ми е добпе тук!

    19:21 28.06.2026

  • 27 Кардамски шокира:

    19 1 Отговор

    До коментар #13 от "Международен съд":

    Само факта ,че е украинска е достатъчен за репресията . Защо не е на фронта тоя оръфляк ,а върти делавери във Варна!!!!
    Вън!!!

    19:21 28.06.2026

  • 28 Я пъ тоа

    3 9 Отговор

    До коментар #24 от "Супер наглост":

    Руснаците в пъти повече са ни ЗАВЛАДЕЛИ.

    Коментиран от #53

    19:21 28.06.2026

  • 29 РАДЕВ ОБЕЩА

    10 2 Отговор
    Че ще арестува този нагъл нацист престъпник. Радев пак излъга.

    19:30 28.06.2026

  • 30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 0 Отговор
    Укрите се нанесоха в Бг най- нахално и благодарение на корумпирани чиновници станаха собствевици.УКРИ , вън от България!!!

    19:31 28.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мнение

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Я пъ тоа":

    Така ли стана?!
    А колко руски незаконни анклава направиха руснаците в България?!
    Колко военни руски окупационни бази има в България?!

    Я па тоя, ще викаш като дойде редът ти да търкаш нара!

    19:34 28.06.2026

  • 33 Никой

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Мнение":

    Кажи ми къде раздавате винтовките и веднага идвам! Ръб недостъпен!

    19:35 28.06.2026

  • 34 закриваи кенефа

    9 0 Отговор
    оле майко тия вече се подиграват на държавата !
    То има ли държава ?

    19:36 28.06.2026

  • 35 Сериозно

    6 0 Отговор
    Няма никъде другаде такава пародия на държава и "бизнес" това е поредното безхаберие и отказ отжред и държавност.

    19:37 28.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Факти

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Какъв е смисълът да отиде на фронта и да умре, вместо да вади милиони, с които се купуват оръжие и войници за фронта? Украйна няма недостиг на войници. Както виждаш никога не е искала такива. За нея се бият наемници от цял свят. Желаещи колкото искаш. Най-важни са парите. а Невзоров генерира много такива.

    Интересното е защо от ПБ тръбяха цял месец какъв голям престъпник е и как е избягал, а сега работят с него. Нито го арестуваха, нито нищо.

    19:39 28.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Макробиолог

    4 0 Отговор
    Разбира се. Докато е привлечен само като свидетел така ще е.Сега разбрахме ли защо някой ни беше изобразил като ориенталски к ....ф?Защо макетата дори си измислят история, само и само да не са българи?Защо една Сърбия след война и разделяне е по добро място за живеене?

    19:41 28.06.2026

  • 40 ти да видиш

    8 0 Отговор
    Какъв коректен укpoбандит, сащински последовател на наглия зеленпор!

    Коментиран от #43

    19:43 28.06.2026

  • 41 Невзоров

    11 1 Отговор
    Продължаме корупцията и ще си строим каквото искаме и където искаме ,защото Тиквата е нашия началник

    19:44 28.06.2026

  • 42 Сталин

    10 1 Отговор
    Значи Бандера да е вместо в пандиза ,си дава пресконференции като рокзвезда

    19:46 28.06.2026

  • 43 видях де

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "ти да видиш":

    прочети коментар 26!

    19:46 28.06.2026

  • 44 Макробиолог

    2 0 Отговор
    Отрицателна селекция 500+години ,това е причината. Всичко по читаво е минало под ятагана.

    19:48 28.06.2026

  • 45 Цвете

    4 0 Отговор
    И ОТ КОГА ТИ Е ВТОРИ ДОМ, ГОДИНАТА В КОЯТО СИ ПРИСТИГНАЛ В БЪЛГАРИЯ ЛИ? И КОЯ Е ГОДИНАТА? ЗАЩО НЕ ГОВОРИШ ИСТИНАТА ,ЧЕ ПРИ ПОРТНИХ СИ ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖА? СЕГА РАЗКАЖИ НА ВСИЧКИ, ЗАЩО ТВОЯ МИЛОСТ И БАЩА ТИ БЯХТЕ АРЕСТУВАНИ В УКРАЙНА? ЗАЩОТО ПРОДАВАХТЕ ЕДИН АПАРТАМЕНТ НА 5 СЕМЕЙСТВА .И ТАКА, ЗАПОЧВАТЕ ДА ПЕЧЕЛИТЕ, КАТО ЗАВЛИЧАТЕ МНОГО СЕМЕЙСТВА.ТЕЛЕВИЗИЗИЯТА И ПРЕСАТА ПУБЛИКУВАЛА ,СЪОБЩИЛА ЗА ДАЛАВЕРИТЕ ВИ. КЪДЕ СА ТИ ГРУЗИНСКИТЕ ПРИЯТЕЛИ, КОИТО БЯХА ЕКСТРАДИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ? АКО ВСИЧКО Е БИЛО НОРМАЛНО, ЗАЩО ТЕ СА ЕКСТРАДИРАНИ ? ЗАЩО УКРАИНЦИ СА ОХРАНЯВАЛИ ОБЕКТИТЕ НА " БАБА АЛИНО " ,А НЕ БЪЛГАРИ? ДЕБЕЛА Е ДАЛАВЕРАТА И ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА РАЗКАЖЕШ ВСИЧКО. КОЙ ОТ ПРЕДИШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО Е ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖА? КОЙ Е ПОДПИСАЛ ПЪРВИЯТ И ПОСЛЕДНИЯТ? ЗАЩО, КОГАТО ВСИЧКО Е ОК, НЯМА АКТ 16 НА ВСИЧКИ СГРАДИ? ЗАЩО ТОКЪТ Е БИЛ ЗАПЛАЩАН ЕЖЕМЕСЕЧНО НА ФИРМА, НИКОМУ НЕИЗВЕСТНА ? ДАНЪЦИТЕ В ОБЩИНАТА ЛИ СА СИ ПЛАЩАЛИ ХОРАТА, КОИТО И ПРЕДСТАВА СИ НЯМАТ, ЗА НЕЗАКОННОТО ИНЖЕНЕРСТВО ОТ ТЕБ САМИЯТ НЕВЗОРОВ?! КОЙ ТИ Е РАЗРЕШИЛ ЗА ДЪЛЪГ ПЕРИОД ДА ПРЕБИВАВАШ В БЪЛГАРИЯ, КОГАТО С ЧЕРВЕНИЯТ ПАСПОРТ ИМАШ ПРАВО САМО ЗА ТРИ (3) МЕСЕЦА? 🫵🤔🎭🚔🤷‍♀️🤦‍♂️👀

    19:54 28.06.2026

  • 46 Цвете

    3 0 Отговор
    И ОТ КОГА ТИ Е ВТОРИ ДОМ, ГОДИНАТА В КОЯТО СИ ПРИСТИГНАЛ В БЪЛГАРИЯ ЛИ? И КОЯ Е ГОДИНАТА? ЗАЩО НЕ ГОВОРИШ ИСТИНАТА ,ЧЕ ПРИ ПОРТНИХ СИ ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖА? СЕГА РАЗКАЖИ НА ВСИЧКИ, ЗАЩО ТВОЯ МИЛОСТ И БАЩА ТИ БЯХТЕ АРЕСТУВАНИ В УКРАЙНА? ЗАЩОТО ПРОДАВАХТЕ ЕДИН АПАРТАМЕНТ НА 5 СЕМЕЙСТВА .И ТАКА, ЗАПОЧВАТЕ ДА ПЕЧЕЛИТЕ, КАТО ЗАВЛИЧАТЕ МНОГО СЕМЕЙСТВА.ТЕЛЕВИЗИЗИЯТА И ПРЕСАТА ПУБЛИКУВАЛА ,СЪОБЩИЛА ЗА ДАЛАВЕРИТЕ ВИ. КЪДЕ СА ТИ ГРУЗИНСКИТЕ ПРИЯТЕЛИ, КОИТО БЯХА ЕКСТРАДИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ? АКО ВСИЧКО Е БИЛО НОРМАЛНО, ЗАЩО ТЕ СА ЕКСТРАДИРАНИ ? ЗАЩО УКРАИНЦИ СА ОХРАНЯВАЛИ ОБЕКТИТЕ НА " БАБА АЛИНО " ,А НЕ БЪЛГАРИ? ДЕБЕЛА Е ДАЛАВЕРАТА И ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА РАЗКАЖЕШ ВСИЧКО. КОЙ ОТ ПРЕДИШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО Е ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖА? КОЙ Е ПОДПИСАЛ ПЪРВИЯТ И ПОСЛЕДНИЯТ? ЗАЩО, КОГАТО ВСИЧКО Е ОК, НЯМА АКТ 16 НА ВСИЧКИ СГРАДИ? ЗАЩО ТОКЪТ Е БИЛ ЗАПЛАЩАН ЕЖЕМЕСЕЧНО НА ФИРМА, НИКОМУ НЕИЗВЕСТНА ? ДАНЪЦИТЕ В ОБЩИНАТА ЛИ СА СИ ПЛАЩАЛИ ХОРАТА, КОИТО И ПРЕДСТАВА СИ НЯМАТ, ЗА НЕЗАКОННОТО ИНЖЕНЕРСТВО ОТ ТЕБ САМИЯТ НЕВЗОРОВ?! КОЙ ТИ Е РАЗРЕШИЛ ЗА ДЪЛЪГ ПЕРИОД ДА ПРЕБИВАВАШ В БЪЛГАРИЯ, КОГАТО С ЧЕРВЕНИЯТ ПАСПОРТ ИМАШ ПРАВО САМО ЗА ТРИ (3) МЕСЕЦА? 🫵🤔🎭🚔🤷‍♀️🤦‍♂️👀

    20:01 28.06.2026

  • 47 Чума

    1 1 Отговор
    Такъв човек трябва да е най малкото на мястото на Шишков или поне кмет на Варна! Държавата и градът ще блеснат! Показа го на практика с мегаполиса Баба Алина, кръстен на Алина Кабаева! Олег работи, останалите само пречат! Сравнете как строи той с нескончаемите процедури по отчуждаване на терени, проекти, директиви и излишни законодателства, както и обжалвания от конкуренцията, ремонт на ремонта и мантинели от индигова хартия! Поставете си минусите, успокойте се, Благодаря Ви! Ха, сега, вие кажете, без да ви манипулирам, колко време строите АМ Хемус и за колко ще я построи господин Олег Назоров, ако не му пречите!? Дайте му поне да подготви Евровизията, че работата и там ще бъде оплескана! Времето изтече!

    20:04 28.06.2026

  • 48 ужас

    0 1 Отговор
    тоя разбойник накрая ще осъди държавата и ще прибере милиарди, не милиони, милиарди.
    Хайде да видим новата власт дали е като старата.

    20:08 28.06.2026

  • 49 Иван

    1 0 Отговор
    Само така натрий им главите на тези които нито са видели нито чули последните години

    20:12 28.06.2026

  • 50 Слоухенд

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Един от русенско":

    колега, мисля че си леко в грешка. Подобни неща не се случват без благословията на трибуквието, в случя и със съдейстието на Денима. Не се заблуждавай от националността, този е от руските украинци, А рашките отдавана са превзели Черноморието или поне голяма част от него.

    20:14 28.06.2026

  • 51 Фашист

    3 0 Отговор
    Мафиот

    20:32 28.06.2026

  • 52 няма, няма

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    13 века и половина кой ли не се е опитвал да завладее България и не става, и не става. И на тези наглеци с претенции за изключителност няма да им се удаде. Варна му била на наглеца като втори дом. А, бе, я в ляво. Варна е на българите и на никой друг и така ще бъде докато има българи. Той строял, човекът, почтен предприемач бил?! Сериозно? Ако беше така досега на сайта си щеше да сканира и качи всички документи - ПУП, виза за проектиране, разрешение за строеж, откриване на строителна площадка, екзекутиви... Нищо от това няма, а без него законно строителство няма. Няма и търпимо строителство, защото то е възможо само в урбанизирана територия, а този красавец е строил директно в гората. Очевидно ще го ползват като свидетел по делата, а после ще му помогнат да изчезне от страната. Срещу такъв план нямам възражения, защото най-голяма вина носят държавни и общински служители, които срещу пари са продавали града си, а с него и държавата си.

    20:46 28.06.2026

  • 53 Слоухенд

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Я пъ тоа":

    Абсолютно, факт

    Този е украинец толкова, колкото папата е муслим

    20:46 28.06.2026

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