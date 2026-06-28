Олег Невзоров: Продължаваме да работим, Варна е мой втори дом

Смятам за свой дълг да ви информирам за текущата ситуация, свързана с работата на нашата корпорация. Преди всичко искам да кажа, компанията работи както обикновено!
Целият ни екип е на място, продължаваме да изпълняваме всички поети наши задължения, както и да работим по проекти. Заради обективните действия на институциите и служителите на реда в част от обектите ни, сме принудени да пренесем във времето сроковете за тяхното изпълнение, но категорично ще наваксаме отложеното.
Това заяви украинският бизнесмен и основател на корпорация КУБ и собственик на незаконния комплекс в "Баба Алино" Олег Невзоров, предаде ФОКУС.
И допълни: "Както виждате, в града текат мащабни проверки, включително и такива, свързани с някои от нашите обекти. Както аз лично, така и моят екип открито си сътрудничим с държавните и местни институции - предоставяме всички поискани документи и оказваме пълно съдействие на органите на реда. За нас е важно всеки един въпрос, свързан с проектите ни и нас, да бъде разгледан обективно и да бъде направена точна и юридически правна преценка на ситуацията".
Невзоров сподели, че Варна се е превърнала в негов втори дом: "Тук инвестираме не само огромни средства, но и част от душата си в създаването на нови, красиви и модерни съоръжения с удобна инфраструктура за обикновени хора, много от които вече живеят в нашите комплекси".
"Разбирам, че у всеки възникват много въпроси. Затова веднага щом можем да предоставим по-детайлна информация, без да навредим на официалното разследването и проверките, които текат, ще организираме пресконференция, за да отговорим на всички ваши въпроси", каза още бизнесменът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #5
19:09 28.06.2026
2 Последния Софиянец
19:09 28.06.2026
3 ЛЕТЕЦА СЕ СГОВОРИ
19:11 28.06.2026
4 Какъв нос
Какъв втори дом
Хора един нямат
19:11 28.06.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Помак":Прав си..... Заглавието много шокиращо, но украинската наглост и нахалство са безпределни....
19:11 28.06.2026
6 Мнение
НАРОДЕ ВРЕМЕТО ДА ХВАЩАШ ОРЪЖИЕТО ЧУКА НА ВРАТАТА!
АКО ЧАКАШ ЧУЖДОПОКЛОННАТА БИО МАСА (НАРЕЧЕНА ЕВРОАТЛАНТИЦИ), СПУСНАТА НАЧЕЛО НА БЪЛГАРИЯ, ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ИНТЕРЕСИТЕ ТИ/НИ, В ОГРОМНА ЗАБЛУДА СИ!!!
Коментиран от #22, #33
19:11 28.06.2026
7 Мюмюн
19:11 28.06.2026
8 благомир коцков
19:12 28.06.2026
9 Дориана
Коментиран от #15, #37
19:14 28.06.2026
10 Мюмюн
19:15 28.06.2026
11 ТИМ...
Коментиран от #21
19:15 28.06.2026
12 Боруна Лом
Коментиран от #52
19:15 28.06.2026
13 Международен съд
Коментиран от #27
19:16 28.06.2026
14 щерев
19:16 28.06.2026
15 Я пъ тоа
До коментар #9 от "Дориана":А кой ша изкарва милиони за фронта ????
19:16 28.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 НЕВЗОРОВ НАМЕРИЛСИ
Коментиран от #25, #26
19:18 28.06.2026
19 Шорошките
На този Варна му е втори дом на България е почти като отечество. Западняците които имат желание да се бият с Русия да отиват на фронта а умните като този мафиот си избират държава която да се опитат по мафиотски да подчинят. Украинските селяни в момента са на фронта а съвсем скоро и тези от Европейския съюз ще бъдат изпратени там. Умните ще заминат в третия свят защото няма да имат желание да се бият в полза на урси розови понита и фашизъм. И ние ще бягаме като този индивид мафиотски
19:18 28.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Един от русенско
До коментар #11 от "ТИМ...":..и само тим може да се справи с експанзията на нацистите от укра ,който вместо да са на фронта върлуват и извършват престъпления в България
Коментиран от #23, #50
19:18 28.06.2026
22 Я пъ тоа
До коментар #6 от "Мнение":Руснаците в БГ са в пъти повече от украинците
Коментиран от #31, #32
19:19 28.06.2026
23 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #21 от "Един от русенско":Дали не са замесени в аферата
19:19 28.06.2026
24 Супер наглост
Коментиран от #28
19:20 28.06.2026
25 Я пъ тоа
До коментар #18 от "НЕВЗОРОВ НАМЕРИЛСИ":КУБ ша осъди България за милиони евра.
Вервай ми.
19:21 28.06.2026
26 невзор
До коментар #18 от "НЕВЗОРОВ НАМЕРИЛСИ":и защо,тук има корумпета навсякъде ,и ми е добпе тук!
19:21 28.06.2026
27 Кардамски шокира:
До коментар #13 от "Международен съд":Само факта ,че е украинска е достатъчен за репресията . Защо не е на фронта тоя оръфляк ,а върти делавери във Варна!!!!
Вън!!!
19:21 28.06.2026
28 Я пъ тоа
До коментар #24 от "Супер наглост":Руснаците в пъти повече са ни ЗАВЛАДЕЛИ.
Коментиран от #53
19:21 28.06.2026
29 РАДЕВ ОБЕЩА
19:30 28.06.2026
30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:31 28.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мнение
До коментар #22 от "Я пъ тоа":Така ли стана?!
А колко руски незаконни анклава направиха руснаците в България?!
Колко военни руски окупационни бази има в България?!
Я па тоя, ще викаш като дойде редът ти да търкаш нара!
19:34 28.06.2026
33 Никой
До коментар #6 от "Мнение":Кажи ми къде раздавате винтовките и веднага идвам! Ръб недостъпен!
19:35 28.06.2026
34 закриваи кенефа
То има ли държава ?
19:36 28.06.2026
35 Сериозно
19:37 28.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Факти
До коментар #9 от "Дориана":Какъв е смисълът да отиде на фронта и да умре, вместо да вади милиони, с които се купуват оръжие и войници за фронта? Украйна няма недостиг на войници. Както виждаш никога не е искала такива. За нея се бият наемници от цял свят. Желаещи колкото искаш. Най-важни са парите. а Невзоров генерира много такива.
Интересното е защо от ПБ тръбяха цял месец какъв голям престъпник е и как е избягал, а сега работят с него. Нито го арестуваха, нито нищо.
19:39 28.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Макробиолог
19:41 28.06.2026
40 ти да видиш
Коментиран от #43
19:43 28.06.2026
41 Невзоров
19:44 28.06.2026
42 Сталин
19:46 28.06.2026
43 видях де
До коментар #40 от "ти да видиш":прочети коментар 26!
19:46 28.06.2026
44 Макробиолог
19:48 28.06.2026
45 Цвете
19:54 28.06.2026
46 Цвете
20:01 28.06.2026
47 Чума
20:04 28.06.2026
48 ужас
Хайде да видим новата власт дали е като старата.
20:08 28.06.2026
49 Иван
20:12 28.06.2026
50 Слоухенд
До коментар #21 от "Един от русенско":колега, мисля че си леко в грешка. Подобни неща не се случват без благословията на трибуквието, в случя и със съдейстието на Денима. Не се заблуждавай от националността, този е от руските украинци, А рашките отдавана са превзели Черноморието или поне голяма част от него.
20:14 28.06.2026
51 Фашист
20:32 28.06.2026
52 няма, няма
До коментар #12 от "Боруна Лом":13 века и половина кой ли не се е опитвал да завладее България и не става, и не става. И на тези наглеци с претенции за изключителност няма да им се удаде. Варна му била на наглеца като втори дом. А, бе, я в ляво. Варна е на българите и на никой друг и така ще бъде докато има българи. Той строял, човекът, почтен предприемач бил?! Сериозно? Ако беше така досега на сайта си щеше да сканира и качи всички документи - ПУП, виза за проектиране, разрешение за строеж, откриване на строителна площадка, екзекутиви... Нищо от това няма, а без него законно строителство няма. Няма и търпимо строителство, защото то е възможо само в урбанизирана територия, а този красавец е строил директно в гората. Очевидно ще го ползват като свидетел по делата, а после ще му помогнат да изчезне от страната. Срещу такъв план нямам възражения, защото най-голяма вина носят държавни и общински служители, които срещу пари са продавали града си, а с него и държавата си.
20:46 28.06.2026
53 Слоухенд
До коментар #28 от "Я пъ тоа":Абсолютно, факт
Този е украинец толкова, колкото папата е муслим
20:46 28.06.2026