Нинова: Бюджетът на "Прогресивна България" е катастрофа - дългова спирала, камшик за народа

Бюджетът на "Прогресивна България" е катастрофа - дългова спирала, камшик за народа, нито косъм не пада от главата на олигарсите. Катастрофа и като политика, и като финансови параметри, и като логика.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова, след като Гълъб Донев представи проекта на Бюджет 2026. Ето и още от анализа на Нинова:
1.Дългова спирала: освен досегашния дълг от 3.8 млрд. евро, управляващите искат още 2.2 млрд. евро за 2026 г. Общо за годината 37 млрд. Догодина искат още - ще стане 44 млрд. евро. А през 2028 г. още нагоре: 55 млрд. евро - 35% от БВП. Това е убийствено за България. Заробващо!
Потресаващо е откровението на Гълъб Донев, че в края на тази година в резерва ще има САМО 2.6 млрд., което е неприкосновения Сребърен фонд.
Значи безумни нови дългове и никакви резерви. Как става тази работа? Къде потъват тези пари?
2.Камшик за народа:
Вдигат с 30% винетките.
Вдигат максималния и минималния осигурителен праг.
Работещите ще плащат цената на грабежа и кризата. Защо излъгахте, че няма да вдигате данъци и такси?
Държавните служители щели да си плащат 20% от осигуровките. Но преди това ще им вдигнат заплатите. Е, какъв е ефектът за бюджета? От единия джоб държавата ще извади за заплатите, в другия ще прибере от същите пари за осигуровки. Повече бюрокрация.
Еднакво за всички.
Нито дума, че е несправедливо едни държавни служители да са облагодетелствани да взимат по 10 000 евро, а други да преживяват с по 1000.
3.Нито косъм не пада от главата на олигарси, монополи, банки, свръхпечалбари. Защо излъгахте, че ще се борите с досегашния модел? Нито данък свръхпечалби на банките. Нито облагане на печалбите, които се изнасят в чужбина към фирмите майки. Нито вдигане на таксите за концесии.
4.Но най-фрапиращо е, че няма нито една конкретна мярка за стимулиране на икономиката. Нито една! Нула! А само тя може да ни извади от тази дупка.
Вместо сериозен икономически план, прогресистите предлагат дългове, дългове, дългове и харчове, харчове, харчове за сметка на бъдещите поколения.
Предложеният бюджет е огледало на неграмотност, некадърност, страх, несправедливост накуп. Този бюджет е по-лош за народа от онзи, които ни изкара по площадите в края на 2025 г. Той е еманация на разминаването между предизборни лъжи и следизборната реалност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #40
18:38 24.06.2026
2 честен ционист
18:40 24.06.2026
3 Половината мозък каза:
Коментиран от #41
18:41 24.06.2026
4 Да Почваме !
И Да пием !
Защото !
Не се Знае !
Докага !
18:41 24.06.2026
5 тиквата съм
чекмеджета си остават за нас
никой не ги търси
18:43 24.06.2026
6 1488
от ятагана на бокосвин
18:45 24.06.2026
7 Права е
18:45 24.06.2026
8 Пенсията ти Отнеха !
Правото на Труд Ти Отнеха !
Не се Знае !
Какво Ще Измислят !
Сега !
18:46 24.06.2026
9 Роки
Коментиран от #10, #16, #43
18:46 24.06.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Роки":Боко и Шиши гласуват заедно с Радев.
18:47 24.06.2026
11 Мунчо мундира
18:50 24.06.2026
12 Има много за вземане
Коментиран от #38
18:54 24.06.2026
13 Никой
18:54 24.06.2026
14 Вземай
Коментиран от #22
18:56 24.06.2026
15 Нали срещу такъв бюджет протестирахме?
Коментиран от #47
18:56 24.06.2026
16 Не бъди прекалено спокоен!
До коментар #9 от "Роки":Никога не е късно да те разследват.
Мадуро го изведоха от тях по джапанки да го разследват...😜
18:57 24.06.2026
17 Още
18:58 24.06.2026
18 Реалност
Асен Василев показа, че може да се справи с финансите в кризи!
Вие няма как да го направите с финансисти ЗКПЧ-та, ДС агенти, фатмаци и ... владко николов.
Няма как да стане.
Гълъб Донев 2023 г предлага бюджет с дефицит 6,7 % , след преработка от Асен Василев и ПП-ДБ бюджета завърши с 2% .
Сега само ако го пипнат, може да се свали на 1,5% дефицит .
Борбата С (не срещу, а С) олигархията завърши с назначаване на кадри на ГЕРБ Ново начало, ИТН, БСП
18:58 24.06.2026
19 Пламен
Како , ма нали ти го води като панаирджиска мечка по русофилските събори.
Забрави ли ?!
18:58 24.06.2026
20 Фатмака ризата си мени
18:58 24.06.2026
21 Дориана
Коментиран от #24, #65
18:59 24.06.2026
22 Спокойно!
До коментар #14 от "Вземай":Нинова има само един ход, с който да си изкупи вината за тази грешка.
Трябва тя да се кандидатира за президент!
Коментиран от #49
18:59 24.06.2026
23 Да изринем чеpвената чyма !
19:00 24.06.2026
24 Не дрънкай глупости, ако обичаш!
До коментар #21 от "Дориана":Нинова изгони вътрешната опозиция, която искаше коалиция с ГЕРБ, а те изприпкаха в президентството!
19:01 24.06.2026
25 Комунистите винаги харчат
Коментиран от #28
19:04 24.06.2026
26 РСМ
Коментиран от #32
19:04 24.06.2026
27 Емигрант
19:05 24.06.2026
28 Браво!
До коментар #25 от "Комунистите винаги харчат":Борисов отговаря напълно на твоята дефиниция!
Коментиран от #29
19:05 24.06.2026
29 Комунистите винаги харчат
До коментар #28 от "Браво!":Финансовите резултати на Борисов те опровергават.
Коментиран от #45
19:06 24.06.2026
30 Гост
19:07 24.06.2026
31 Чума
Коментиран от #33
19:08 24.06.2026
32 тролдоктор
До коментар #26 от "РСМ":Продължавай да се наливаш със студената биричка и ще дежуриш в клозета!
19:08 24.06.2026
33 Жалко
До коментар #31 от "Чума":Че не е свинско с тиква...
19:09 24.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Българин 🇧🇬
19:10 24.06.2026
36 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
🫵🤡🇧🇬
Малоумни народе, разбираш ли сега кой те краде и кой колко разбира от икономика и финанси!? За 4 години ще увеличат % на дълга с 12%, а 3 поредни години Асен Василев го поддържаше на едно и също ниво - 0% ръст на дълга!
⚠️💸
И повтарям за изключително тъпите, че цифрите са официалните от МФ на Радев, а не са някаква измама, в каквито вярвате скъпи съграждани всеки път, когато ви изложат данните единствените способни от ППДБ.
Коментиран от #42
19:11 24.06.2026
37 Наблюдател
Коментиран от #44, #46
19:12 24.06.2026
38 ДрБр
До коментар #12 от "Има много за вземане":Крайно време беше да ударят рентиерите
19:13 24.06.2026
39 Тая кака
Смърдоливост
19:14 24.06.2026
40 Как да няма
До коментар #1 от "Последния Софиянец":нито една конкретна мярка за стимулиране на икономиката? Нали на инфлацията и викат "растеж" ! Каква по-успешна мярка!
19:15 24.06.2026
41 Ами помислете
До коментар #3 от "Половината мозък каза:":преди да говорите
19:15 24.06.2026
42 Айде у лево!
До коментар #36 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":Остави тоя хлеч, да не напомням как се 0акахте със служебния си премиер!
Че и за президент го предлагате! Повреден ви е чипа! Сериозно повреден!
Коментиран от #59
19:16 24.06.2026
43 Боклукът се изрива
До коментар #9 от "Роки":Отдолу и нагоре
На широк фронт
С една стъпка неможе
Коментиран от #54
19:18 24.06.2026
44 Ще му гледаме сеира!
До коментар #37 от "Наблюдател":Може да е много добър пилот, ама и слаб кадровик.
Коментиран от #48
19:18 24.06.2026
45 Емигрант
До коментар #29 от "Комунистите винаги харчат":Да не искаш да опровергаеш истината, че Борисов е комунист ? Най-крадливият комуняга е Борисов, далече след него се нареждат Т.Живков и Луканов !
19:19 24.06.2026
46 Да , ама Не !
До коментар #37 от "Наблюдател":Народът гладува за Радев с надеждата , че не е простак - русофоб . Което е пълна илюзия .! И Радев го доказва на всяка крачка . Само по избори хвърля по някой русофилски лаф , колкото да лъже раята .
Коментиран от #56
19:20 24.06.2026
47 Упражнението избори ,изглежда
До коментар #15 от "Нали срещу такъв бюджет протестирахме?":,беше излишно!
19:20 24.06.2026
48 Наблюдател
До коментар #44 от "Ще му гледаме сеира!":Смисълът на поста ми беше, че избирателят по принцип не мисли.
Коментиран от #51
19:21 24.06.2026
49 Не. Трябва
До коментар #22 от "Спокойно!":Да излезе и да си каже кой Й даваше акъл щото тя нама
Коментиран от #53
19:21 24.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Така ли?
До коментар #48 от "Наблюдател":А смисълът на моя пост беше, че и Радев не мисли.
19:23 24.06.2026
52 Айше
Ква снимка сте сложили?
19:23 24.06.2026
53 хмм
До коментар #49 от "Не. Трябва":БКП си имаше Национален съвет, едва ли Нинова сама е избрала Радев за техен кандидат-президент. Спомням си, че каза как с анкета сред избирателите го е търсила.
19:26 24.06.2026
54 колчо
До коментар #43 от "Боклукът се изрива":боклука байно се изрива ОТГОРЕ надолу!
19:27 24.06.2026
55 маке
Коментиран от #57, #66
19:28 24.06.2026
56 Коректор
До коментар #46 от "Да , ама Не !":Що не си купиш буквар ? Честно ?
Купи си, научи го и ще видиш, че не ти трябват такива като радевци да ти оправят живота.
19:31 24.06.2026
57 Ами така е...
До коментар #55 от "маке":При комунизма се толерират праволинейни OFFце, които нямат лично мнение.
19:31 24.06.2026
58 Скрий се
19:31 24.06.2026
59 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
До коментар #42 от "Айде у лево!":Хайде давай, дай цифри, които можем да проверим.
Или можем само да плюем като нямаме покритие.
Коментиран от #61
19:33 24.06.2026
60 Мухахаха
19:35 24.06.2026
61 Ти май не разбра за какво говоря?
До коментар #59 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":Иди да смачкаш няколко пържоли и да се успокоиш!
19:35 24.06.2026
62 Дзак
19:36 24.06.2026
63 Кандидат депутат
19:37 24.06.2026
64 коя пък е тая
19:40 24.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Маке лА и нО
До коментар #55 от "маке":Каката беше единствената която държеше Георги гергов и другите олигарси на дистанция от столетницата. Браво Корни! Зашии един пл@есник на бузата на зеления чорап. Решетников каза, че изборът на гумен крадев бил инженерно решение на кгб и докато ти яростно отричаше, чорапа доказа, че е точно така. Кгб не искаха да оставят столетницата да се измъкне от клещите на Кгб. И когато все пак столетницата го направи, в кгб задействаха план разчистване на терена с новия спасител.
19:44 24.06.2026