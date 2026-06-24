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Нинова: Бюджетът на "Прогресивна България" е катастрофа - дългова спирала, камшик за народа

Нинова: Бюджетът на "Прогресивна България" е катастрофа - дългова спирала, камшик за народа

24 Юни, 2026 18:37 1 332 66

  • корнелия нинова-
  • бюджет-
  • прогресивна българия-
  • катастрофа-
  • дъгова спирала

Нито косъм не пада от главата на олигарсите.  Катастрофа и като политика, и като финансови параметри, и като логика, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Нинова: Бюджетът на "Прогресивна България" е катастрофа - дългова спирала, камшик за народа - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджетът на "Прогресивна България" е катастрофа - дългова спирала, камшик за народа, нито косъм не пада от главата на олигарсите. Катастрофа и като политика, и като финансови параметри, и като логика.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова, след като Гълъб Донев представи проекта на Бюджет 2026. Ето и още от анализа на Нинова:

1.Дългова спирала: освен досегашния дълг от 3.8 млрд. евро, управляващите искат още 2.2 млрд. евро за 2026 г. Общо за годината 37 млрд. Догодина искат още - ще стане 44 млрд. евро. А през 2028 г. още нагоре: 55 млрд. евро - 35% от БВП. Това е убийствено за България. Заробващо!
Потресаващо е откровението на Гълъб Донев, че в края на тази година в резерва ще има САМО 2.6 млрд., което е неприкосновения Сребърен фонд.
Значи безумни нови дългове и никакви резерви. Как става тази работа? Къде потъват тези пари?
2.Камшик за народа:
Вдигат с 30% винетките.
Вдигат максималния и минималния осигурителен праг.
Работещите ще плащат цената на грабежа и кризата. Защо излъгахте, че няма да вдигате данъци и такси?
Държавните служители щели да си плащат 20% от осигуровките. Но преди това ще им вдигнат заплатите. Е, какъв е ефектът за бюджета? От единия джоб държавата ще извади за заплатите, в другия ще прибере от същите пари за осигуровки. Повече бюрокрация.
Еднакво за всички.
Нито дума, че е несправедливо едни държавни служители да са облагодетелствани да взимат по 10 000 евро, а други да преживяват с по 1000.
3.Нито косъм не пада от главата на олигарси, монополи, банки, свръхпечалбари. Защо излъгахте, че ще се борите с досегашния модел? Нито данък свръхпечалби на банките. Нито облагане на печалбите, които се изнасят в чужбина към фирмите майки. Нито вдигане на таксите за концесии.
4.Но най-фрапиращо е, че няма нито една конкретна мярка за стимулиране на икономиката. Нито една! Нула! А само тя може да ни извади от тази дупка.
Вместо сериозен икономически план, прогресистите предлагат дългове, дългове, дългове и харчове, харчове, харчове за сметка на бъдещите поколения.
Предложеният бюджет е огледало на неграмотност, некадърност, страх, несправедливост накуп. Този бюджет е по-лош за народа от онзи, които ни изкара по площадите в края на 2025 г. Той е еманация на разминаването между предизборни лъжи и следизборната реалност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    51 8 Отговор
    Не пипат олигарсите а грабят от работещите бедни, майки с деца и пенсионери.Мерзавци!

    Коментиран от #40

    18:38 24.06.2026

  • 2 честен ционист

    48 34 Отговор
    Само много глупав човек би си избрал военен за диктатор.

    18:40 24.06.2026

  • 3 Половината мозък каза:

    43 7 Отговор
    Нека плюенето започне веднага! Не е важно, че Нинова казва истината . Вие плюваите колко е лоша Нинова! Никой няма да усети как претаковахме отново тоя тъп народ!

    Коментиран от #41

    18:41 24.06.2026

  • 4 Да Почваме !

    22 2 Отговор
    Да Ядем !

    И Да пием !

    Защото !

    Не се Знае !

    Докага !

    18:41 24.06.2026

  • 5 тиквата съм

    31 9 Отговор
    камшик за народа и да изплаща масрафа с милиарди дето им го завещахме
    чекмеджета си остават за нас
    никой не ги търси

    18:43 24.06.2026

  • 6 1488

    15 20 Отговор
    по добре камшика на румен
    от ятагана на бокосвин

    18:45 24.06.2026

  • 7 Права е

    30 11 Отговор
    Курнелия. Тия некадърници ще ни унищожат...

    18:45 24.06.2026

  • 8 Пенсията ти Отнеха !

    25 4 Отговор
    Правата Ти Отнеха !

    Правото на Труд Ти Отнеха !

    Не се Знае !

    Какво Ще Измислят !

    Сега !

    18:46 24.06.2026

  • 9 Роки

    37 3 Отговор
    Нали уж чичо Румен щеше да разследва Боко и Шиши? Ментарници са всички, лаладжии и крадци!

    Коментиран от #10, #16, #43

    18:46 24.06.2026

  • 10 Последния Софиянец

    31 3 Отговор

    До коментар #9 от "Роки":

    Боко и Шиши гласуват заедно с Радев.

    18:47 24.06.2026

  • 11 Мунчо мундира

    31 4 Отговор
    излезе голямо менте!

    18:50 24.06.2026

  • 12 Има много за вземане

    18 2 Отговор
    Сега ще им лупнем данъци за второто жилище така че те ще искат да ни го подарят! Ние сме лешаяди все пак, няма прошка.

    Коментиран от #38

    18:54 24.06.2026

  • 13 Никой

    25 3 Отговор
    То беше ясно още от пръкването на Партия Боташ . Бивши военни и ченгета с петолъчки на главите не могат да ръководят държава . На тези хора, както и на червените, мозъците им са увредени още от люлката .

    18:54 24.06.2026

  • 14 Вземай

    19 1 Отговор
    си рундьото. Ти ни го натресе, а сбърканяците и изпълнителната власт му дадоха

    Коментиран от #22

    18:56 24.06.2026

  • 15 Нали срещу такъв бюджет протестирахме?

    25 2 Отговор
    И какво? Докарахме нови неможачи.

    Коментиран от #47

    18:56 24.06.2026

  • 16 Не бъди прекалено спокоен!

    13 2 Отговор

    До коментар #9 от "Роки":

    Никога не е късно да те разследват.
    Мадуро го изведоха от тях по джапанки да го разследват...😜

    18:57 24.06.2026

  • 17 Още

    16 1 Отговор
    има надупени за рундьово мандръсане

    18:58 24.06.2026

  • 18 Реалност

    18 4 Отговор
    Регресивните дойдоха със заявката, че могат, знаят как и борба с олигархията ?!
    Асен Василев показа, че може да се справи с финансите в кризи!
    Вие няма как да го направите с финансисти ЗКПЧ-та, ДС агенти, фатмаци и ... владко николов.
    Няма как да стане.
    Гълъб Донев 2023 г предлага бюджет с дефицит 6,7 % , след преработка от Асен Василев и ПП-ДБ бюджета завърши с 2% .
    Сега само ако го пипнат, може да се свали на 1,5% дефицит .
    Борбата С (не срещу, а С) олигархията завърши с назначаване на кадри на ГЕРБ Ново начало, ИТН, БСП

    18:58 24.06.2026

  • 19 Пламен

    15 6 Отговор
    Кака Куна е готова с голи гърди да пази България , като в картината на Делакроа. :)
    Како , ма нали ти го води като панаирджиска мечка по русофилските събори.

    Забрави ли ?!

    18:58 24.06.2026

  • 20 Фатмака ризата си мени

    17 3 Отговор
    Фатмака ризата си мени, но чорапите не!

    18:58 24.06.2026

  • 21 Дориана

    7 17 Отговор
    Нинова, ти провали собствената си партия , която се корумпира от вътре и се превърна в предателска партия. Сега са на дъното точно заради теб и Станишев, които се сдушихте с корумпирания модел на управление. Собствената ти партия те изгони , а ти си тръгнала да говориш срещу Румен Радев и Прогресивна България, които са на светлинни години по- високо от теб. За ваш ужас Точно този бюджет е реалистичен и не е прикрит както вие лъжехте народа.

    Коментиран от #24, #65

    18:59 24.06.2026

  • 22 Спокойно!

    10 6 Отговор

    До коментар #14 от "Вземай":

    Нинова има само един ход, с който да си изкупи вината за тази грешка.
    Трябва тя да се кандидатира за президент!

    Коментиран от #49

    18:59 24.06.2026

  • 23 Да изринем чеpвената чyма !

    16 3 Отговор
    На 27 - ми юни ще има протест срещу лъжеца румен кРадев, който излъга народа с празни обещания, а ни продава още от борисов-пеевския грабеж. Нинова, ти си същия бokлyk !

    19:00 24.06.2026

  • 24 Не дрънкай глупости, ако обичаш!

    14 3 Отговор

    До коментар #21 от "Дориана":

    Нинова изгони вътрешната опозиция, която искаше коалиция с ГЕРБ, а те изприпкаха в президентството!

    19:01 24.06.2026

  • 25 Комунистите винаги харчат

    15 2 Отговор
    Комунистите винаги харчат чужди пари. Ако няма готови взимат заем.

    Коментиран от #28

    19:04 24.06.2026

  • 26 РСМ

    6 4 Отговор
    Мизернициииии още 500 г ще ядете цигански говнца в мизерния цигански клозет БУУЛГАРИСТАН ЦЦИГАНИСТАН

    Коментиран от #32

    19:04 24.06.2026

  • 27 Емигрант

    14 2 Отговор
    Възможно и да е права Нинова, този "Гълъбарник" Донев е истински некадърник, когато беше служебен доказа неадекватността си ! Как излъга Радвв или е "шуробаджанащина" ? Има политици за съд и затвор, конфискация на имуществото им и изземване на парите им, както правят демократите в демократичните държави, но с комунисти управленци едва ли това ще се случи, защото мафията е червена !

    19:05 24.06.2026

  • 28 Браво!

    10 0 Отговор

    До коментар #25 от "Комунистите винаги харчат":

    Борисов отговаря напълно на твоята дефиниция!

    Коментиран от #29

    19:05 24.06.2026

  • 29 Комунистите винаги харчат

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "Браво!":

    Финансовите резултати на Борисов те опровергават.

    Коментиран от #45

    19:06 24.06.2026

  • 30 Гост

    1 0 Отговор
    Де е бсп-то.

    19:07 24.06.2026

  • 31 Чума

    4 0 Отговор
    Бюджетът е свинско със зеле!

    Коментиран от #33

    19:08 24.06.2026

  • 32 тролдоктор

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "РСМ":

    Продължавай да се наливаш със студената биричка и ще дежуриш в клозета!

    19:08 24.06.2026

  • 33 Жалко

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "Чума":

    Че не е свинско с тиква...

    19:09 24.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Българин 🇧🇬

    6 4 Отговор
    Някой съмнявал ли се е , че лице прието в американска военна академия , няма да е слуга на англосаксонците и турците , срещу България ? Относно Боко - не го ли направи той командващ военно въздушните ни сили , след като достойни български генерали отказаха ? Очаквам по-нататъшно заробване на България от турците .

    19:10 24.06.2026

  • 36 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    6 2 Отговор
    НЕКАДЪРНИК Е РАДЕВ - същият като двете мутри. Слушайте цифри и факти - 3 години между 2022-24 бюджетите на Асен Василев поддържаха процент на дълг 24% от БВП (дори го намали с около 1%, но да не издребняваме). Мутрите (Боко и Шиши) го вдигнаха за една година на 27%. А днес Гълъба Донев обяснява как тази година дългът щял да стане 30%, а до 2028 36%. С 2 думи, същият свръх дефицит като при мутрите. Ще ги бори ли Радев или е още от същото?
    🫵🤡🇧🇬
    Малоумни народе, разбираш ли сега кой те краде и кой колко разбира от икономика и финанси!? За 4 години ще увеличат % на дълга с 12%, а 3 поредни години Асен Василев го поддържаше на едно и също ниво - 0% ръст на дълга!
    ⚠️💸
    И повтарям за изключително тъпите, че цифрите са официалните от МФ на Радев, а не са някаква измама, в каквито вярвате скъпи съграждани всеки път, когато ви изложат данните единствените способни от ППДБ.

    Коментиран от #42

    19:11 24.06.2026

  • 37 Наблюдател

    2 4 Отговор
    Народът гласува за Радев, защото е много добър пилот. А някои обсъждат скучни теми като бюджети, дългове и дефицити.

    Коментиран от #44, #46

    19:12 24.06.2026

  • 38 ДрБр

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Има много за вземане":

    Крайно време беше да ударят рентиерите

    19:13 24.06.2026

  • 39 Тая кака

    4 5 Отговор
    пак се изака
    Смърдоливост

    19:14 24.06.2026

  • 40 Как да няма

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    нито една конкретна мярка за стимулиране на икономиката? Нали на инфлацията и викат "растеж" ! Каква по-успешна мярка!

    19:15 24.06.2026

  • 41 Ами помислете

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Половината мозък каза:":

    преди да говорите

    19:15 24.06.2026

  • 42 Айде у лево!

    4 4 Отговор

    До коментар #36 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":

    Остави тоя хлеч, да не напомням как се 0акахте със служебния си премиер!
    Че и за президент го предлагате! Повреден ви е чипа! Сериозно повреден!

    Коментиран от #59

    19:16 24.06.2026

  • 43 Боклукът се изрива

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Роки":

    Отдолу и нагоре
    На широк фронт
    С една стъпка неможе

    Коментиран от #54

    19:18 24.06.2026

  • 44 Ще му гледаме сеира!

    7 3 Отговор

    До коментар #37 от "Наблюдател":

    Може да е много добър пилот, ама и слаб кадровик.

    Коментиран от #48

    19:18 24.06.2026

  • 45 Емигрант

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "Комунистите винаги харчат":

    Да не искаш да опровергаеш истината, че Борисов е комунист ? Най-крадливият комуняга е Борисов, далече след него се нареждат Т.Живков и Луканов !

    19:19 24.06.2026

  • 46 Да , ама Не !

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Наблюдател":

    Народът гладува за Радев с надеждата , че не е простак - русофоб . Което е пълна илюзия .! И Радев го доказва на всяка крачка . Само по избори хвърля по някой русофилски лаф , колкото да лъже раята .

    Коментиран от #56

    19:20 24.06.2026

  • 47 Упражнението избори ,изглежда

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "Нали срещу такъв бюджет протестирахме?":

    ,беше излишно!

    19:20 24.06.2026

  • 48 Наблюдател

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Ще му гледаме сеира!":

    Смисълът на поста ми беше, че избирателят по принцип не мисли.

    Коментиран от #51

    19:21 24.06.2026

  • 49 Не. Трябва

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Спокойно!":

    Да излезе и да си каже кой Й даваше акъл щото тя нама

    Коментиран от #53

    19:21 24.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Така ли?

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Наблюдател":

    А смисълът на моя пост беше, че и Радев не мисли.

    19:23 24.06.2026

  • 52 Айше

    3 0 Отговор
    Сменила е стила и пола ли, Нинова?
    Ква снимка сте сложили?

    19:23 24.06.2026

  • 53 хмм

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Не. Трябва":

    БКП си имаше Национален съвет, едва ли Нинова сама е избрала Радев за техен кандидат-президент. Спомням си, че каза как с анкета сред избирателите го е търсила.

    19:26 24.06.2026

  • 54 колчо

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Боклукът се изрива":

    боклука байно се изрива ОТГОРЕ надолу!

    19:27 24.06.2026

  • 55 маке

    3 3 Отговор
    Каката я изхвърлиха от всякъде, понеже е много компетентна.)))

    Коментиран от #57, #66

    19:28 24.06.2026

  • 56 Коректор

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Да , ама Не !":

    Що не си купиш буквар ? Честно ?
    Купи си, научи го и ще видиш, че не ти трябват такива като радевци да ти оправят живота.

    19:31 24.06.2026

  • 57 Ами така е...

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "маке":

    При комунизма се толерират праволинейни OFFце, които нямат лично мнение.

    19:31 24.06.2026

  • 58 Скрий се

    2 1 Отговор
    Скрий се, скрипя!

    19:31 24.06.2026

  • 59 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Айде у лево!":

    Хайде давай, дай цифри, които можем да проверим.
    Или можем само да плюем като нямаме покритие.

    Коментиран от #61

    19:33 24.06.2026

  • 60 Мухахаха

    2 2 Отговор
    Свинарника яростно квичи защото съд и затвор ги чака

    19:35 24.06.2026

  • 61 Ти май не разбра за какво говоря?

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":

    Иди да смачкаш няколко пържоли и да се успокоиш!

    19:35 24.06.2026

  • 62 Дзак

    1 0 Отговор
    Ами къде потъват? Заплати и пенсии, бе Нинова. Единствено в частния сектор те са заработени! Нека дадат в народното събрание предложения за реформи, подкрепени с числа.

    19:36 24.06.2026

  • 63 Кандидат депутат

    5 1 Отговор
    Не харесвам Нинова но е адски права

    19:37 24.06.2026

  • 64 коя пък е тая

    0 2 Отговор
    че се меси там където всички горчиво разбраха много пъти че не и е работа и мястото

    19:40 24.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Маке лА и нО

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "маке":

    Каката беше единствената която държеше Георги гергов и другите олигарси на дистанция от столетницата. Браво Корни! Зашии един пл@есник на бузата на зеления чорап. Решетников каза, че изборът на гумен крадев бил инженерно решение на кгб и докато ти яростно отричаше, чорапа доказа, че е точно така. Кгб не искаха да оставят столетницата да се измъкне от клещите на Кгб. И когато все пак столетницата го направи, в кгб задействаха план разчистване на терена с новия спасител.

    19:44 24.06.2026

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