Нинова: Бюджетът на "Прогресивна България" е катастрофа - дългова спирала, камшик за народа

Бюджетът на "Прогресивна България" е катастрофа - дългова спирала, камшик за народа, нито косъм не пада от главата на олигарсите. Катастрофа и като политика, и като финансови параметри, и като логика.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова, след като Гълъб Донев представи проекта на Бюджет 2026. Ето и още от анализа на Нинова:

1.Дългова спирала: освен досегашния дълг от 3.8 млрд. евро, управляващите искат още 2.2 млрд. евро за 2026 г. Общо за годината 37 млрд. Догодина искат още - ще стане 44 млрд. евро. А през 2028 г. още нагоре: 55 млрд. евро - 35% от БВП. Това е убийствено за България. Заробващо!

Потресаващо е откровението на Гълъб Донев, че в края на тази година в резерва ще има САМО 2.6 млрд., което е неприкосновения Сребърен фонд.

Значи безумни нови дългове и никакви резерви. Как става тази работа? Къде потъват тези пари?

2.Камшик за народа:

Вдигат с 30% винетките.

Вдигат максималния и минималния осигурителен праг.

Работещите ще плащат цената на грабежа и кризата. Защо излъгахте, че няма да вдигате данъци и такси?

Държавните служители щели да си плащат 20% от осигуровките. Но преди това ще им вдигнат заплатите. Е, какъв е ефектът за бюджета? От единия джоб държавата ще извади за заплатите, в другия ще прибере от същите пари за осигуровки. Повече бюрокрация.

Еднакво за всички.

Нито дума, че е несправедливо едни държавни служители да са облагодетелствани да взимат по 10 000 евро, а други да преживяват с по 1000.

3.Нито косъм не пада от главата на олигарси, монополи, банки, свръхпечалбари. Защо излъгахте, че ще се борите с досегашния модел? Нито данък свръхпечалби на банките. Нито облагане на печалбите, които се изнасят в чужбина към фирмите майки. Нито вдигане на таксите за концесии.

4.Но най-фрапиращо е, че няма нито една конкретна мярка за стимулиране на икономиката. Нито една! Нула! А само тя може да ни извади от тази дупка.

Вместо сериозен икономически план, прогресистите предлагат дългове, дългове, дългове и харчове, харчове, харчове за сметка на бъдещите поколения.

Предложеният бюджет е огледало на неграмотност, некадърност, страх, несправедливост накуп. Този бюджет е по-лош за народа от онзи, които ни изкара по площадите в края на 2025 г. Той е еманация на разминаването между предизборни лъжи и следизборната реалност.