Момиче на 10 години се е удавило в басейн на хотел в Ахелой

10-годишно момиче се е удавило в басейна на хотел в курортното селище Ахелой, съобщават от БНР.

Детето е от Украйна и е с група към детски лагер.

По първоначални данни децата са играели на игра кой ще издържи по-дълго под вода и не са забелязали, че момиченцето не е изплувало.

Случаят се разследва от полицията в Бургас.