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Момиче на 10 години се е удавило в басейн на хотел в Ахелой

Момиче на 10 години се е удавило в басейн на хотел в Ахелой

24 Юни, 2026 21:35 1 298 24

  • дете-
  • удавяне-
  • басейн-
  • ахелой

По първоначални данни децата са играели на игра кой ще издържи по-дълго под вода и не са забелязали, че момиченцето не е изплувало.

Момиче на 10 години се е удавило в басейн на хотел в Ахелой - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

10-годишно момиче се е удавило в басейна на хотел в курортното селище Ахелой, съобщават от БНР.

Детето е от Украйна и е с група към детски лагер.

По първоначални данни децата са играели на игра кой ще издържи по-дълго под вода и не са забелязали, че момиченцето не е изплувало.

Случаят се разследва от полицията в Бургас.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалко за детето

    14 10 Отговор
    Интересна игра са започнали да играят украинчетата, в бъдеще ще им е нужна, че заемите на остатъчна Украйна и техните внуци ще давят.

    Коментиран от #24

    21:37 24.06.2026

  • 2 никой нормален

    9 10 Отговор
    не ходи никъде където собственика е български ганчо

    21:40 24.06.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 11 Отговор
    Украински рулеви игри.💋🤣🤣🤣🤣🤣👍

    21:40 24.06.2026

  • 4 урк са като жабоци по басейните

    14 4 Отговор
    жалко за детето
    даскалиците кво са дрямали

    21:40 24.06.2026

  • 5 „СЕЛСКИ ДИАГРАМИ”

    2 15 Отговор
    ЗЕЛЕНИЯ ЧОРАП
    ЗАЩО ПРЕДИ СЕЬОНА
    НЕ Е ИЗДАЛ УСТСВНА ЗАПОВЕД
    ЗА ПРОВЕРКА ДАЛИ И КАК
    СЕ ОХРАНЯВАТ ВСИЧКИ
    БАСЕЙНИ В ХОТЕЛИ И ПРОЧЕЕ КОМПЛЕКСИ....А🤔.....шишков кажи ..

    21:42 24.06.2026

  • 6 Баце ЕООД

    9 9 Отговор
    "Изключително умен народ", Украинския...

    21:43 24.06.2026

  • 7 Фйкгф

    12 10 Отговор
    Става въпрос за дете, тука нашите празнуват, че било украинче

    Коментиран от #10

    21:44 24.06.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 7 Отговор
    Ако управляваше ПП-ДБ, това нямаше да се случи.💋🌈🤣👍

    21:44 24.06.2026

  • 9 ТУК КОМЕНТИРАЩИТЕ

    11 5 Отговор
    МАЛО..
    ...УМНИ ЛИ СА???
    ПОЛИТИЗИРАТЕ ЕДНА ТРАГЕДИЯ С ДЕТЕ.

    21:48 24.06.2026

  • 10 Трагичен инцидент

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Фйкгф":

    Хайде не ми се прави на хуманист! 2,4 милиона татковци дадоха фира, за тях не ревете, те за демокрацията и западните ценности, се представиха на Господ.

    21:49 24.06.2026

  • 11 Тити

    6 0 Отговор
    Черната статистика не спира.

    21:51 24.06.2026

  • 12 Тер

    8 2 Отговор
    Много смърт настъпи в тая оглозгана и прогнила кочина, къде от престъпност и насилие, къде от инциденти по обектите на олигархията .

    21:53 24.06.2026

  • 13 Е защо играят като не гледат

    6 0 Отговор
    Кой побеждава. Малко черен хумор ама... Жалко за момиченцето

    21:53 24.06.2026

  • 14 Гост

    11 0 Отговор
    Жалко за детето! Какво са правили през това време украинските му ръководители и ръководителки?

    21:59 24.06.2026

  • 15 аде ама надали

    7 1 Отговор
    епа как деца на лагер, има и басейн, къде са спасителите ?
    или по нашенски ще направим тестове за алкохол и наркотици на всички които минават от там в следващите 2 седмици белкем някой тест е положителен за да имаме виновни

    22:00 24.06.2026

  • 16 Това са нацисти

    3 4 Отговор
    Това не са хора

    22:18 24.06.2026

  • 17 Бай той Толстой

    3 2 Отговор
    Същите бунаци като родителите си.

    22:22 24.06.2026

  • 18 Рамбо

    5 1 Отговор
    Очевидно удавеното дете е загубило състезанието кой ще издържи най дълго под водата.... Но сериозния въпрос е къде е бил спасителят / на други места пишеше, че е имало назначен спасител там!/ и защо не ги е спрял навреме да играят подобни игри.?

    Коментиран от #20

    22:22 24.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Защото

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Рамбо":

    нашите градуси налитат на украинките,защото те, милите ,се дават лесно.

    Коментиран от #22

    22:30 24.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Защото

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Защото":

    Гларуси

    22:31 24.06.2026

  • 23 коментар

    0 0 Отговор
    Честито на родителите

    22:57 24.06.2026

  • 24 ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жалко за детето":

    че RARE EARTH на Украина вече са продадени на една дръжава

    СЛАВА УКРАИНУ

    22:58 24.06.2026

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