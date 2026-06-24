Момиче на 10 години се е удавило в басейн на хотел в Ахелой

10-годишно момиче се е удавило в басейна на хотел в курортното селище Ахелой, съобщават от БНР.
Детето е от Украйна и е с група към детски лагер.
По първоначални данни децата са играели на игра кой ще издържи по-дълго под вода и не са забелязали, че момиченцето не е изплувало.
Случаят се разследва от полицията в Бургас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жалко за детето
Коментиран от #24
21:37 24.06.2026
2 никой нормален
21:40 24.06.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
21:40 24.06.2026
4 урк са като жабоци по басейните
даскалиците кво са дрямали
21:40 24.06.2026
5 „СЕЛСКИ ДИАГРАМИ”
ЗАЩО ПРЕДИ СЕЬОНА
НЕ Е ИЗДАЛ УСТСВНА ЗАПОВЕД
ЗА ПРОВЕРКА ДАЛИ И КАК
СЕ ОХРАНЯВАТ ВСИЧКИ
БАСЕЙНИ В ХОТЕЛИ И ПРОЧЕЕ КОМПЛЕКСИ....А🤔.....шишков кажи ..
21:42 24.06.2026
6 Баце ЕООД
21:43 24.06.2026
7 Фйкгф
Коментиран от #10
21:44 24.06.2026
8 Mими Кучева🐕🦺
21:44 24.06.2026
9 ТУК КОМЕНТИРАЩИТЕ
...УМНИ ЛИ СА???
ПОЛИТИЗИРАТЕ ЕДНА ТРАГЕДИЯ С ДЕТЕ.
21:48 24.06.2026
10 Трагичен инцидент
До коментар #7 от "Фйкгф":Хайде не ми се прави на хуманист! 2,4 милиона татковци дадоха фира, за тях не ревете, те за демокрацията и западните ценности, се представиха на Господ.
21:49 24.06.2026
11 Тити
21:51 24.06.2026
12 Тер
21:53 24.06.2026
13 Е защо играят като не гледат
21:53 24.06.2026
14 Гост
21:59 24.06.2026
15 аде ама надали
или по нашенски ще направим тестове за алкохол и наркотици на всички които минават от там в следващите 2 седмици белкем някой тест е положителен за да имаме виновни
22:00 24.06.2026
16 Това са нацисти
22:18 24.06.2026
17 Бай той Толстой
22:22 24.06.2026
18 Рамбо
Коментиран от #20
22:22 24.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Защото
До коментар #18 от "Рамбо":нашите градуси налитат на украинките,защото те, милите ,се дават лесно.
Коментиран от #22
22:30 24.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Защото
До коментар #20 от "Защото":Гларуси
22:31 24.06.2026
23 коментар
22:57 24.06.2026
24 ти кажа
До коментар #1 от "Жалко за детето":че RARE EARTH на Украина вече са продадени на една дръжава
СЛАВА УКРАИНУ
22:58 24.06.2026