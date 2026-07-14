Катастрофа във Варна: Дете пострада след зрелищен дрифт на 20-годишен шофьор

Шестгодишно дете пострада при тежка катастрофа във Варна, предизвикана от 20-годишен шофьор, който е извършвал опасни дрифт маневри.

Инцидентът е станал на ключово кръстовище в града и е завършил с преобърнат по таван автомобил и сериозни материални щети по още две превозни средства, съобщиха официално от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна.

Как се стигна до инцидента на улица „Вяра“?

Според официалната информация от полицията в крайморския град, 20-годишният водач се е движил с висока скорост по булевард „Цар Освободител“. При извършване на маневра тип „дрифт“ и последващ завой за включване в улица „Вяра“, младият мъж е загубил пълен контрол над управлението на своя автомобил.

В резултат на рисковото шофиране, колата се е ударила силно в бордюра, след което се е преобърнала по таван на пътното платно. При последвалия удар са сериозно компрометирани още два леки автомобила, които са се движили в района.

Състоянието на пострадалото дете

В едно от ударените превозни средства е пътувало семейство с малкото си дете. Както съобщава кореспондентът на БТА във Варна Данаил Войков, в резултат на сблъсъка и счупването на стъклата е пострадало 6-годишно дете. То е получило порезни наранявания от парчетата стъкло. На място му е оказана медицинска помощ, като лекарите потвърждават, че нараняванията са повърхностни и няма никаква опасност за живота му. Родителите в същия автомобил, както и водачът на третата засегната кола, са се разминали само с уплаха и не са пострадали.

Санкции и проби за алкохол и наркотици

Пристигналите на мястото на произшествието екипи на „Пътна полиция“ са тествали 20-годишния причинител на ПТП-то. Пробите му за употреба на алкохол и наркотични вещества са дали отрицателни резултати.

Въпреки чистите проби, органите на реда са предприели незабавни и строги административни мерки срещу нарушителя. На младежа са съставени актове за установяване на административно нарушение за допуснатото пътнотранспортно произшествие и за извършване на опасни маневри (дрифт). Неговото свидетелство за управление на моторно превозно средство е отнето на място за срок от една година.

Случаят продължава да се изяснява от органите на МВР, като инцидентът отново предизвика сериозни дискусии в социалните мрежи във Варна относно безопасността по пътищата и провеждането на нерегламентирани гонки и дрифтове в градски условия.