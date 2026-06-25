Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържания за убийствата в Угърчин

Продължава разследването на тройното убийство в бившото общежитие за наставяне на социално слаби в Угърчин.
Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за 27-годишния бивш затворник, задържан за тежкото престъпление. При трагедията бяха открити мъртви момиче на 18 години и 27-годишен мъж. 16-годишно момиче става свидетел на престъплението, в опит да се спаси - то скача през терасата на сградата и загива на място.
Според полицията, вероятната причината за трагедията е ревност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Искам Да Видя !
Зад Тази !
Решетка !
08:18 25.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 бою циганина
08:23 25.06.2026
4 Трол
08:28 25.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 бою циганина
08:30 25.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Голата истина
09:19 25.06.2026
9 това че имали връзка любовна
09:44 25.06.2026