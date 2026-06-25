Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържания за убийствата в Угърчин

Продължава разследването на тройното убийство в бившото общежитие за наставяне на социално слаби в Угърчин.

Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за 27-годишния бивш затворник, задържан за тежкото престъпление. При трагедията бяха открити мъртви момиче на 18 години и 27-годишен мъж. 16-годишно момиче става свидетел на престъплението, в опит да се спаси - то скача през терасата на сградата и загива на място.

Според полицията, вероятната причината за трагедията е ревност.