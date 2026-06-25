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Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържания за убийствата в Угърчин

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържания за убийствата в Угърчин

25 Юни, 2026 08:16 677 9

  • убийство-
  • угърчин

При трагедията бяха открити мъртви момиче на 18 години и 27-годишен мъж. 16-годишно момиче става свидетел на престъплението, в опит да се спаси - то скача през терасата на сградата и загива на място

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържания за убийствата в Угърчин - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Продължава разследването на тройното убийство в бившото общежитие за наставяне на социално слаби в Угърчин.

Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за 27-годишния бивш затворник, задържан за тежкото престъпление. При трагедията бяха открити мъртви момиче на 18 години и 27-годишен мъж. 16-годишно момиче става свидетел на престъплението, в опит да се спаси - то скача през терасата на сградата и загива на място.

Според полицията, вероятната причината за трагедията е ревност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Искам Да Видя !

    8 0 Отговор
    Прокуратурата !

    Зад Тази !

    Решетка !

    08:18 25.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 бою циганина

    2 1 Отговор
    охх родата ми намаля минимално... ту туу

    08:23 25.06.2026

  • 4 Трол

    3 0 Отговор
    Ами малко смущаващо щеше да е да го пуснат под домашен арест.

    08:28 25.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бою циганина

    4 1 Отговор
    трябва да заповядам на габровската кметица да приеме с отворени обятия "хората" от угърчин

    08:30 25.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Голата истина

    0 0 Отговор
    Всеки лежал в затвора е потенциален убиец.Затвора не превъзпитава, а озлобява с извращенията и условията на живота в него под надзора и насърчителното бездействие на държавата, за което едни хрантулници, наречени надзиратели получават заплати и пенсии.

    09:19 25.06.2026

  • 9 това че имали връзка любовна

    0 0 Отговор
    ги доближава до петроханци . чрез буда се обичали и правили много любов . тук убийствата са от ревност . любовника е разбирал кат изневерява с 19 г. но не е очаквал да бъде убит и той и жената . в мълчанието на агнетата серийния убиец пишеше по стените с кръв . и вземаше по нещо от жертвите . фетиш . нападателя е бил добре въоръжен . съпротива е имало . но не е бил ранен . което подсказва за бърза атака . не е ритуално убийство .

    09:44 25.06.2026

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