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Слави Трифонов към Демерджиев: Голямо издирване е паднало за Невзоров! Почвам да се страхувам, че и "Петрохан" разследвате така!

Слави Трифонов към Демерджиев: Голямо издирване е паднало за Невзоров! Почвам да се страхувам, че и "Петрохан" разследвате така!

22 Юни, 2026 19:04, обновена 22 Юни, 2026 19:08 1 702 68

  • слави трифонов-
  • иван демерджиев-
  • петрохан-
  • убийство-
  • педофилия

Продължавам да настоявам да спрете да се измъквате и да дадете на обществото отговорите за случилото се на Петрохан и под Околчица

Слави Трифонов към Демерджиев: Голямо издирване е паднало за Невзоров! Почвам да се страхувам, че и "Петрохан" разследвате така! - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

"Това пак съм аз - Слави Трифонов. Продължавам да настоявам да разкриете публично истината за случая "Петрохан". Това написа Слави Трифонов във Facebook. Поводът са писмата му до вътрешния министър Иван Демерджиев с искане да се разкрие случаят "Петрохан - Околчица" и да се оповестят повече подробности пред обществото.

Продължавам да настоявам да спрете да се измъквате и да дадете на обществото отговорите за случилото се на Петрохан и под Околчица. Отговори, от които българската общественост се нуждае. И аз няма да спра да настоявам българите да научат истината.

Защо мълчите? Чак пък да сте толкова ангажиран… А, да бе, и аз какво говоря - вие наистина сте ангажиран: да давате интервюта и да търсите Невзоров. Нали от 20 дни го издирвате, този украинец, заради незаконното строителство във Варна? И вие така го издирвате, че той се оказа в България. Бил си направил среща със собствениците от скандалния комплекс в Баба Алино.

Господин министър, голямо издирване е паднало! Почвам да се страхувам, че и доказателствата за случая "Петрохан“ ги търсите по същия начин. А те са пред очите ви. Интересен човек сте вие, господин Демерджиев - много говорите, а малко вършите. Вземете се в ръце и огласете истината за случая "Петрохан“.

Ето и цялата позиция на Слави Трифонов:

ДО

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

КОПИЕ ДО

РУМЕН РАДЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Господин министър,

Това пак съм аз - Слави Трифонов. Продължавам да настоявам да разкриете публично истината за случая „Петрохан“. Продължавам да настоявам да спрете да се измъквате и да дадете на обществото отговорите за случилото се на Петрохан и под Околчица. Отговори, от които българската общественост се нуждае. И аз няма да спра да настоявам българите да научат истината.

Защо мълчите? Чак пък да сте толкова ангажиран… А, да бе, и аз какво говоря - вие наистина сте ангажиран: да давате интервюта и да търсите Невзоров. Нали от 20 дни го издирвате, този украинец, заради незаконното строителство във Варна? И вие така го издирвате, че той се оказа в България. Бил си направил среща със собствениците от скандалния комплекс в Баба Алино.

Господин министър, голямо издирване е паднало! Почвам да се страхувам, че и доказателствата за случая „Петрохан“ ги търсите по същия начин. А те са пред очите ви. Интересен човек сте вие, господин Демерджиев - много говорите, а малко вършите. Вземете се в ръце и огласете истината за случая „Петрохан“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Петър

    85 2 Отговор
    Трифонов, когато бяхте в сглопката защо не предоставихте информация за случая?

    Коментиран от #57, #60

    19:09 22.06.2026

  • 3 славуца yбита

    28 12 Отговор
    Сривай докрай мyнчoвите крадци и ги вземай при тебе в отвъдното...идват ПП- ДБ-МЕЧ

    19:09 22.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АЙДЕ ГЪЧ

    58 2 Отговор
    ИМАШ ЛИ О ЧИ ДА ПЛЕ-ЩИШ ВЕ, уRОД........????????????

    19:13 22.06.2026

  • 6 СВО 1 579 дни РЕЗИЛ

    58 3 Отговор
    Чалга-партията след като я изритаха от властта и чалгарчетата изпаднаха в "безсъзнание". Шефът забрави за СУВЕРЕНА, търкаля се по дивана и заедно с Тошко и Балабана с кеф усвояват лихвите от това, което им наляха Баце и Шиши. С други думи няма ново производство и резултатът е налице - шефът или няколко ентусиасти от време на време се опитват да подновят производството на дъвка "Петрохан", но неуспешно.

    Коментиран от #30

    19:13 22.06.2026

  • 7 Тука

    12 33 Отговор
    Битълса от Учиндол е много прав. Само преди 4-ри дни Деметджиев каза пред мисирките, че се работи по издирването на Невзоров, работим по горещи следи, сега не мога да ви кажа повече. Иронията е, че същия ден Невзоров си е дошъл във Варна. Още по-смешното е че днес украта даде пресконференция пред нюзКурника. Дали въобще някой го е търсил? Не вярвам.

    19:13 22.06.2026

  • 8 Зомби

    40 2 Отговор
    Куция като какъв се изказва, нещо експерт ли е или дървен философ като повечето дето дават акъл, ама за себе си нямат.

    19:14 22.06.2026

  • 9 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП

    48 2 Отговор
    Ама защо гласувахте в миналия парламент "против" на предложението на ПП-ДБ да се разсекретят всички налични данни за убийствата на Петрохан от Следстви, Прокуратура и ДАНС ?
    Защо бе ? Защо гласувахте против изслушване на шефа на ДАНС ?
    Елементарни сте в изпълнението си на поръчки.

    19:15 22.06.2026

  • 10 Ама много жалък този,

    41 1 Отговор
    не ли?

    19:15 22.06.2026

  • 11 Тоя

    35 1 Отговор
    кой беше?

    19:15 22.06.2026

  • 12 Зулус

    30 2 Отговор
    Евнуха първо семейство да създаде, гласът на буя си да чуе и чак тогава акъл да ръси. Човек, който не е оставил нищо след себе си акъл на останалите да не дава.

    Коментиран от #20, #51

    19:15 22.06.2026

  • 13 днес

    22 2 Отговор
    Точно пък Славуца да задава въпроси!!1
    А Демерджето - той си е точен с парите - сам си го каза....

    19:15 22.06.2026

  • 14 Клети невежи слуги на мyтpи

    29 2 Отговор
    Славуца го е яд, че вече го разкриха, че има връзка с къщата на ужасите, която не може да отрече, разкриха го (Венко от Ку-Ку бент), че сред екипа му се е ширила PDFилия, а той даже я е насърчавал и рови за Петрохан, където няма нищо .
    Зулуса нали се сещате как ще остарее - А:катедрала, Б:цъpвyл

    19:18 22.06.2026

  • 15 УжасТ

    37 1 Отговор
    Не знам някой да не е разбрал, че следствието се води от Прокуратурата и МВР няма правомощия .
    Този се опитва по много елементарен начин да манипулира хората. Няма такова дъно като славуца, тошковци, балабановци ...

    19:21 22.06.2026

  • 16 Тони

    37 1 Отговор
    Най-хубавото нещо след изминалите избори е,че този злобен и болен мозък никога няма да е някакъв фактор в политиката. Изключително противен човечец

    Коментиран от #27

    19:22 22.06.2026

  • 17 Мдаа

    33 1 Отговор
    Чалгопитека така и не схвана, че не вътрешният министър изнася информация по даден случай, а прокурорът.

    Коментиран от #21

    19:23 22.06.2026

  • 18 По смешен

    6 12 Отговор
    МВР министър май не сме имали. А, е толкова умен. Е, не съвсем.

    19:23 22.06.2026

  • 19 Оффф ,

    25 2 Отговор
    колко "оригинален" бил Учиндолският селтак , комплексар и страхливец ? Безподобно мекотело !

    19:28 22.06.2026

  • 20 уйкипедия пише

    21 1 Отговор

    До коментар #12 от "Зулус":

    едната от певиците е правила аборт от славуцата като го е видяла къвИЗРОД ще излезе

    Коментиран от #32, #61

    19:28 22.06.2026

  • 21 СВО 1 579 дни РЕЗИЛ

    16 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаа":

    За разлика от писането, за да схване нещо трябват акъл, четене и мислене.

    19:28 22.06.2026

  • 22 СЛАВИ СЕ ОКАЗА

    25 1 Отговор
    Алчен предател на българските интереси.

    19:30 22.06.2026

  • 23 Нашмъркан чалгар

    23 1 Отговор
    ЧИБА!!!

    19:33 22.06.2026

  • 24 Дориана

    22 2 Отговор
    Слави Трифонов още ли не е разбрал, че са.е провали тотално с ИТН. Народа му даде ясен отговор защо го мрази както него така и партията му. И как един такъв провален политик реши , че може да се конфронтира с Демерджиев който е на светлинни години по- високо от него .по морал , интелект, респект , съвест и морал. Така, че по- добре да си остане на дивана и нагледно да види как корупцията, мафията и политическите зависими институции се освобождават, как се отстояват Националните приоритети на България , как се поставя Народа на първо място и как предателите се наказват.

    Коментиран от #58

    19:33 22.06.2026

  • 25 гу...усин Трифонофф

    16 1 Отговор
    що не оглавиш още един референдум? На тема: Да дават субсидия само на вас със задна дата. Щот без вас не можем - ще гладуваме. Добре, че сте вие с Тошето да ни храните с демократия, че ще умрем от глад.

    19:34 22.06.2026

  • 26 НАИСТИНА ТРЯБВА ДА СЕ

    13 1 Отговор
    Кажи истината. Много е потулена тази драма. Имам чувството че всички са замесени дори и малките партии. А най точен първи. ЗАЩО СЛАФЧО НЕ НАПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ДА СЕ РАЗПЛЕТЕ СЛУЧАЯТ. ИМАШЕ МНОГО ВРЕМЕ КОГА СЛУГУВАШЕ НА ШИША И ТУУУПА.

    19:35 22.06.2026

  • 27 Дориана

    19 2 Отговор

    До коментар #16 от "Тони":

    Не само , че е противен , но той и неговата партия ИТН бяха абсолютно вредни за България.

    Коментиран от #39, #52, #55

    19:36 22.06.2026

  • 28 ЦК на БКП

    11 4 Отговор
    Има един по-долен материал в който една гну С ръси червенопутински хвалебствия...
    Докога ???

    19:37 22.06.2026

  • 29 Чики-Рики

    17 1 Отговор
    Ей, Дългия, само ти ли не разбра,че Невзоров си се е прибрал в България миналия вторник, щото просто никъде другаде не може да остане,а за Украйна,да не говорим,там пък абсурд!И още със влизането във Варна е отишъл в полицията,забележи добре:С адвокати!И още нещо:Той не е обявяван за някакво особено издирване, така или иначе!?А за Петрохан и Околчица,ти май по-добре знаеш историята! Няма какво да чупиш стойки и чалъми в разни социални мрежи,и без това мнооого отдавна не си интересен на обществената аудитория!

    19:39 22.06.2026

  • 30 Дориана

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "СВО 1 579 дни РЕЗИЛ":

    Точно случая с Петрохан ги доунищожи и сега са на дъното. Преекспонираха нарочно темата използвайки я срещу опонентите си , но се провалиха. Разяриха всички Висши сили като твърдяха и замесиха Будизма с педофилия. Така , че си получиха заслуженото.

    19:40 22.06.2026

  • 31 Никодим

    13 2 Отговор
    Славчо,какъв Петрохан?Той е минало.В архива.Нали за това ги назначиха за да го потулят.Избиха зверски шест човека.А за да се стигне до това означава,че са знаели големи държавни тайни засягащи знакови лица в държавното управление.Това Слави го знаеш отлично,но лаеш като вълк при пълнолуние.Случая Петрохан и Околчица е погребан.Забравете.Развитието на случая във Варна показва ясно какви нещастници са на власт в МВР с фалшиво образование и дипломи.Горко ни.

    19:40 22.06.2026

  • 32 Зулус

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "уйкипедия пише":

    Щом е решила да направи аборт вероятно е взела правилното решение. Преценила е, че матряла не е добър.

    19:41 22.06.2026

  • 33 Айляк

    11 2 Отговор
    Славчо беше патерица, сега вече е бита карта.
    Дългия от време на време изпълни по някоя поръчка на Буци и Шиши, колкото да си мисли, че пак е в голямата игра. Жалка работа.

    19:42 22.06.2026

  • 34 Механик

    11 13 Отговор
    Прави м и впечатление, че стане ли въпрос за Педрохан, веднага биват активирани знайни и незнайни тролове да плюят по този който посика информация по случая.
    Не съм фен на Слави, а по-скоро съм му обратното на фен (по обясними причини).
    Това че Слави задава въпроса за случката на Педрохан не бива да означава, че истината по случая не трябва да се разкрие.
    Но щом жълтопаветните така се нахвърлят, значи има нещо много миризливо там. Нещо което напълно ще разкредитира ПП-та и ДБ-та.

    Коментиран от #43, #46

    19:42 22.06.2026

  • 35 Никой

    7 1 Отговор
    Какво е станало на петрохан.

    19:44 22.06.2026

  • 36 665

    7 6 Отговор
    Трифонов не е интересен , но все пак... с Петрохан, какво стана бе ?
    Тези момчета с 20 разрешителни, под държавна протекция, с десетки имоти по цял свят и неясни, но обилни финанси ?
    И по някакво съвпадение, всичките челяд на функционери от БКП и ДС.

    И не е интересно толкова кой ги е убил или са се самоубили, а кой ги е създал, покровителствал и защо ?

    19:46 22.06.2026

  • 37 Има Такива Негодници!

    14 5 Отговор
    И само този сайт може да сложи простотиите на този Чалгар като първа новина. Че и със снимка!

    19:47 22.06.2026

  • 38 Когато си

    7 1 Отговор
    Докарал нещата дотам че никой да не те брои за жив ти остава само възможността да задаваш глупави въпроси на големците и да си мислиш че си част от тях.

    19:48 22.06.2026

  • 39 ма ДУРО

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Дориана":

    Тия са вредни за България защото са регионални.
    Вие, комунягите сте вредни за целия свят, защото сте като мароканските ска калци

    19:49 22.06.2026

  • 40 Томи

    9 1 Отговор
    От цървул трандафор Не СТАВА.

    19:50 22.06.2026

  • 41 славке

    5 2 Отговор
    а ти как чегърташе бойко и шиши???

    19:56 22.06.2026

  • 42 Гост

    1 1 Отговор
    Ами може излязат имената на Шиши, Тиквата, ПП-та, ДБ-та, Тошковци ... Бастуна на Шиши и Боко да не се мъчи да изкопчи инфо докъде са стигнали с разследването като Хамид Хамид. Да има търпение. Който е намерен виновен ще гори.

    19:56 22.06.2026

  • 43 665

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Механик":

    Абсолютно !
    1-2 суека с беден речник са напраскали ударно коментари.
    Очевидно е , но понеже са неуки , не могат го осъзнаят.

    Коментиран от #65

    19:57 22.06.2026

  • 44 Питаме, всички питаме!

    8 1 Отговор
    Коя истина търси Слави?
    Онази, че на украинеца всичко му е законно?
    Или онази, че шестимата от Петрохан са се самозапалили, самоубили по няколко пъти? Или че кметът на Гинци е неграмотен или кьорав, че не е разпознал огромните надписи на гъба на униформите на дансаджиите?
    Коя истина?
    Кой да я каже, като най-страшните и смъртоносни лъжци се оказаха онези, овластените да опазват истината?
    С питане до Цариград се стига, но до истината само с питане няма да стане. Мотика си трябва!

    19:57 22.06.2026

  • 45 Скрийсе бе!

    6 4 Отговор
    Нещастник!

    19:57 22.06.2026

  • 46 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Механик":

    Май няма да дискредитира само ПП и ДБ.

    19:58 22.06.2026

  • 47 АКТЕВИРАНА СГЛОБКА

    2 1 Отговор
    ХАМИД.МЛАДЕЖА ОТ КОСТО,ДИЛЯН ФЕНОМЕНА,СЛАВУЦА НАКАЦАХА ГОСПОДИН ДЕМЕРДЖИЕВ БРАВО НА Д МЕРДЖИЕВ ТОВА СГЛОБКАДЖИЙСКО КОТИЛО ЗАХРАНЕНО ОТ БАНКЕНСКА ЗГЛОБКА РЕВЕ,РЕВЕ,ХЛЕНЧИ,РИТА И РУГАЕ ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ СТЕ ГОСПОДА МНОГО ПОЗДРАВИ ОТ ДЕМЕРДЖИЕВ.

    19:59 22.06.2026

  • 48 Под Крушата !

    2 1 Отговор
    На Ракия !

    20:01 22.06.2026

  • 49 Абе факти,

    7 3 Отговор
    никой нормален човек не иска да му гледа прогнилата мутра на този!

    20:02 22.06.2026

  • 50 хаха

    7 3 Отговор
    Ама кое е това ИЗДИРВАНЕ бе учиндолски селяк?

    Прокуратурата казала ли е да се "задържи" или го е обявила за "издирване"?
    ХАХАХА
    Вие сте еbати безполезните добичета в онова Блато. Функционално неграмотни и абсолютни добичета.

    20:02 22.06.2026

  • 51 Има

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Зулус":

    информация ,че повече го влече към левия тротоар!

    20:04 22.06.2026

  • 52 Че коя Партия ?

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Дориана":

    Беше Полезна !

    До Сега ?

    20:04 22.06.2026

  • 53 Плешив червей

    7 3 Отговор
    Стига с тоя петрохан бе племения деиванен вожд, не е имало по безполезна партия от твоята. Ей сега започва ревизия на здравното и на транспорта и ше ти се стъжни

    20:04 22.06.2026

  • 54 Защо

    3 4 Отговор
    сега го плювате Слави, че задава правилните въпроси . Тука пишат уникални тъ.......ри. Такова показно убийство нямаше над десет години.

    20:07 22.06.2026

  • 55 Но Славчо правилно пита!

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Дориана":

    Партията на Славчо сега управлява, ако не си разбрала! Заедно с царисти, депесари, социалисти, патриоти, абе обединени прогресивни олигарси, с една дума поредните лъжци и унищожители на българската държава и народ.

    20:08 22.06.2026

  • 56 ако славуца

    5 2 Отговор
    направи сега концерт хората ще отидат да го отрепат с камъни на сцената

    20:08 22.06.2026

  • 57 Каменчо

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Петър":

    А-а,тогава бяха на яслата и не им беше до никакъв Петрохан.Тошко африкански щеше да внася доктори.Властта коренно променя индивида.Слави да си спомни,че спечели едни избори и не успя,не можа,оказаха се абсолютно неподготвени и смешни.Това е държава бе.Не е да диктуваш на секретарката си Десислава писмо.

    20:09 22.06.2026

  • 58 всъщност

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    драмата при него е от много отдавна, още щом го вербуват от продавач на мартеници да изпълнява престъпни поръчки в политиката от екрана. Сдружаването финално с имагинерните му врагове ГЕРБ, БСП и ПП/ДБ само го изобличи пред народа що за углавен тарикат е през цялото време.
    Както казват: "Можеш да измамиш някого за известно време, можеш да измамиш група хора за по-дълго време, но не можеш да измамиш цял народ завинаги!".......

    Коментиран от #59

    20:09 22.06.2026

  • 59 савка

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "всъщност":

    винаги е била лакей на мутрите и както винаги я употребяват публично ся пак са му дали кинти да кряка жално на амразурата!

    20:13 22.06.2026

  • 60 5683

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Петър":

    Кой е пък този Слави? Питам, защото не разбирам, защо му публикуват неподготвените изказвания.

    20:20 22.06.2026

  • 61 Пенка

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "уйкипедия пише":

    Аз пък се чудя как е легнала с него.Може и да са и сложили нещо в питието.Те,и двете певици на свъртяха семейства.Русата,чорлавата,с една песен ще изкара до пенсия.Другата обикаля спалните и гледа на кого да източи банковата карта.Лошо няма.Борба за съществуване.

    20:20 22.06.2026

  • 62 грУЙО

    3 1 Отговор
    Абе, този Трифонов е отявлен обратен. Всички го знаят. Той си е дядо , къде са му наследниците.

    20:21 22.06.2026

  • 63 Отврат е

    5 1 Отговор
    Този красавец освен Петрохан и чалга друго нещо знае ли!
    Този е един от най- злокобните образи на прехода с големи заслуги за опростачването на народа.

    20:22 22.06.2026

  • 64 слави

    1 0 Отговор
    е ГХЕЙ!!!

    20:22 22.06.2026

  • 65 обаче

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "665":

    "разкредитира" цепи мрака, братчедите и от махалата не са я чували !...

    20:22 22.06.2026

  • 66 ВСИЧКИ МРАЗЯТ

    1 0 Отговор
    славка

    20:24 22.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Хм, хм

    0 0 Отговор
    То така, ама пък и ти какви ги свърши, чак те е срам да си признаеш!

    20:32 22.06.2026

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