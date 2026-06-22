Слави Трифонов към Демерджиев: Голямо издирване е паднало за Невзоров! Почвам да се страхувам, че и "Петрохан" разследвате така!

"Това пак съм аз - Слави Трифонов. Продължавам да настоявам да разкриете публично истината за случая "Петрохан". Това написа Слави Трифонов във Facebook. Поводът са писмата му до вътрешния министър Иван Демерджиев с искане да се разкрие случаят "Петрохан - Околчица" и да се оповестят повече подробности пред обществото.
Продължавам да настоявам да спрете да се измъквате и да дадете на обществото отговорите за случилото се на Петрохан и под Околчица. Отговори, от които българската общественост се нуждае. И аз няма да спра да настоявам българите да научат истината.
Защо мълчите? Чак пък да сте толкова ангажиран… А, да бе, и аз какво говоря - вие наистина сте ангажиран: да давате интервюта и да търсите Невзоров. Нали от 20 дни го издирвате, този украинец, заради незаконното строителство във Варна? И вие така го издирвате, че той се оказа в България. Бил си направил среща със собствениците от скандалния комплекс в Баба Алино.
Господин министър, голямо издирване е паднало! Почвам да се страхувам, че и доказателствата за случая "Петрохан“ ги търсите по същия начин. А те са пред очите ви. Интересен човек сте вие, господин Демерджиев - много говорите, а малко вършите. Вземете се в ръце и огласете истината за случая "Петрохан“.
Ето и цялата позиция на Слави Трифонов:
ДО
ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
КОПИЕ ДО
РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Господин министър,
Това пак съм аз - Слави Трифонов. Продължавам да настоявам да разкриете публично истината за случая „Петрохан“. Продължавам да настоявам да спрете да се измъквате и да дадете на обществото отговорите за случилото се на Петрохан и под Околчица. Отговори, от които българската общественост се нуждае. И аз няма да спра да настоявам българите да научат истината.
Защо мълчите? Чак пък да сте толкова ангажиран… А, да бе, и аз какво говоря - вие наистина сте ангажиран: да давате интервюта и да търсите Невзоров. Нали от 20 дни го издирвате, този украинец, заради незаконното строителство във Варна? И вие така го издирвате, че той се оказа в България. Бил си направил среща със собствениците от скандалния комплекс в Баба Алино.
Господин министър, голямо издирване е паднало! Почвам да се страхувам, че и доказателствата за случая „Петрохан“ ги търсите по същия начин. А те са пред очите ви. Интересен човек сте вие, господин Демерджиев - много говорите, а малко вършите. Вземете се в ръце и огласете истината за случая „Петрохан“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Петър
Коментиран от #57, #60
19:09 22.06.2026
3 славуца yбита
19:09 22.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 АЙДЕ ГЪЧ
19:13 22.06.2026
6 СВО 1 579 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #30
19:13 22.06.2026
7 Тука
19:13 22.06.2026
8 Зомби
19:14 22.06.2026
9 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП
Защо бе ? Защо гласувахте против изслушване на шефа на ДАНС ?
Елементарни сте в изпълнението си на поръчки.
19:15 22.06.2026
10 Ама много жалък този,
19:15 22.06.2026
11 Тоя
19:15 22.06.2026
12 Зулус
Коментиран от #20, #51
19:15 22.06.2026
13 днес
А Демерджето - той си е точен с парите - сам си го каза....
19:15 22.06.2026
14 Клети невежи слуги на мyтpи
Зулуса нали се сещате как ще остарее - А:катедрала, Б:цъpвyл
19:18 22.06.2026
15 УжасТ
Този се опитва по много елементарен начин да манипулира хората. Няма такова дъно като славуца, тошковци, балабановци ...
19:21 22.06.2026
16 Тони
Коментиран от #27
19:22 22.06.2026
17 Мдаа
Коментиран от #21
19:23 22.06.2026
18 По смешен
19:23 22.06.2026
19 Оффф ,
19:28 22.06.2026
20 уйкипедия пише
До коментар #12 от "Зулус":едната от певиците е правила аборт от славуцата като го е видяла къвИЗРОД ще излезе
Коментиран от #32, #61
19:28 22.06.2026
21 СВО 1 579 дни РЕЗИЛ
До коментар #17 от "Мдаа":За разлика от писането, за да схване нещо трябват акъл, четене и мислене.
19:28 22.06.2026
22 СЛАВИ СЕ ОКАЗА
19:30 22.06.2026
23 Нашмъркан чалгар
19:33 22.06.2026
24 Дориана
Коментиран от #58
19:33 22.06.2026
25 гу...усин Трифонофф
19:34 22.06.2026
26 НАИСТИНА ТРЯБВА ДА СЕ
19:35 22.06.2026
27 Дориана
До коментар #16 от "Тони":Не само , че е противен , но той и неговата партия ИТН бяха абсолютно вредни за България.
Коментиран от #39, #52, #55
19:36 22.06.2026
28 ЦК на БКП
Докога ???
19:37 22.06.2026
29 Чики-Рики
19:39 22.06.2026
30 Дориана
До коментар #6 от "СВО 1 579 дни РЕЗИЛ":Точно случая с Петрохан ги доунищожи и сега са на дъното. Преекспонираха нарочно темата използвайки я срещу опонентите си , но се провалиха. Разяриха всички Висши сили като твърдяха и замесиха Будизма с педофилия. Така , че си получиха заслуженото.
19:40 22.06.2026
31 Никодим
19:40 22.06.2026
32 Зулус
До коментар #20 от "уйкипедия пише":Щом е решила да направи аборт вероятно е взела правилното решение. Преценила е, че матряла не е добър.
19:41 22.06.2026
33 Айляк
Дългия от време на време изпълни по някоя поръчка на Буци и Шиши, колкото да си мисли, че пак е в голямата игра. Жалка работа.
19:42 22.06.2026
34 Механик
Не съм фен на Слави, а по-скоро съм му обратното на фен (по обясними причини).
Това че Слави задава въпроса за случката на Педрохан не бива да означава, че истината по случая не трябва да се разкрие.
Но щом жълтопаветните така се нахвърлят, значи има нещо много миризливо там. Нещо което напълно ще разкредитира ПП-та и ДБ-та.
Коментиран от #43, #46
19:42 22.06.2026
35 Никой
19:44 22.06.2026
36 665
Тези момчета с 20 разрешителни, под държавна протекция, с десетки имоти по цял свят и неясни, но обилни финанси ?
И по някакво съвпадение, всичките челяд на функционери от БКП и ДС.
И не е интересно толкова кой ги е убил или са се самоубили, а кой ги е създал, покровителствал и защо ?
19:46 22.06.2026
37 Има Такива Негодници!
19:47 22.06.2026
38 Когато си
19:48 22.06.2026
39 ма ДУРО
До коментар #27 от "Дориана":Тия са вредни за България защото са регионални.
Вие, комунягите сте вредни за целия свят, защото сте като мароканските ска калци
19:49 22.06.2026
40 Томи
19:50 22.06.2026
41 славке
19:56 22.06.2026
42 Гост
19:56 22.06.2026
43 665
До коментар #34 от "Механик":Абсолютно !
1-2 суека с беден речник са напраскали ударно коментари.
Очевидно е , но понеже са неуки , не могат го осъзнаят.
Коментиран от #65
19:57 22.06.2026
44 Питаме, всички питаме!
Онази, че на украинеца всичко му е законно?
Или онази, че шестимата от Петрохан са се самозапалили, самоубили по няколко пъти? Или че кметът на Гинци е неграмотен или кьорав, че не е разпознал огромните надписи на гъба на униформите на дансаджиите?
Коя истина?
Кой да я каже, като най-страшните и смъртоносни лъжци се оказаха онези, овластените да опазват истината?
С питане до Цариград се стига, но до истината само с питане няма да стане. Мотика си трябва!
19:57 22.06.2026
45 Скрийсе бе!
19:57 22.06.2026
46 Гост
До коментар #34 от "Механик":Май няма да дискредитира само ПП и ДБ.
19:58 22.06.2026
47 АКТЕВИРАНА СГЛОБКА
19:59 22.06.2026
48 Под Крушата !
20:01 22.06.2026
49 Абе факти,
20:02 22.06.2026
50 хаха
Прокуратурата казала ли е да се "задържи" или го е обявила за "издирване"?
ХАХАХА
Вие сте еbати безполезните добичета в онова Блато. Функционално неграмотни и абсолютни добичета.
20:02 22.06.2026
51 Има
До коментар #12 от "Зулус":информация ,че повече го влече към левия тротоар!
20:04 22.06.2026
52 Че коя Партия ?
До коментар #27 от "Дориана":Беше Полезна !
До Сега ?
20:04 22.06.2026
53 Плешив червей
20:04 22.06.2026
54 Защо
20:07 22.06.2026
55 Но Славчо правилно пита!
До коментар #27 от "Дориана":Партията на Славчо сега управлява, ако не си разбрала! Заедно с царисти, депесари, социалисти, патриоти, абе обединени прогресивни олигарси, с една дума поредните лъжци и унищожители на българската държава и народ.
20:08 22.06.2026
56 ако славуца
20:08 22.06.2026
57 Каменчо
До коментар #2 от "Петър":А-а,тогава бяха на яслата и не им беше до никакъв Петрохан.Тошко африкански щеше да внася доктори.Властта коренно променя индивида.Слави да си спомни,че спечели едни избори и не успя,не можа,оказаха се абсолютно неподготвени и смешни.Това е държава бе.Не е да диктуваш на секретарката си Десислава писмо.
20:09 22.06.2026
58 всъщност
До коментар #24 от "Дориана":драмата при него е от много отдавна, още щом го вербуват от продавач на мартеници да изпълнява престъпни поръчки в политиката от екрана. Сдружаването финално с имагинерните му врагове ГЕРБ, БСП и ПП/ДБ само го изобличи пред народа що за углавен тарикат е през цялото време.
Както казват: "Можеш да измамиш някого за известно време, можеш да измамиш група хора за по-дълго време, но не можеш да измамиш цял народ завинаги!".......
Коментиран от #59
20:09 22.06.2026
59 савка
До коментар #58 от "всъщност":винаги е била лакей на мутрите и както винаги я употребяват публично ся пак са му дали кинти да кряка жално на амразурата!
20:13 22.06.2026
60 5683
До коментар #2 от "Петър":Кой е пък този Слави? Питам, защото не разбирам, защо му публикуват неподготвените изказвания.
20:20 22.06.2026
61 Пенка
До коментар #20 от "уйкипедия пише":Аз пък се чудя как е легнала с него.Може и да са и сложили нещо в питието.Те,и двете певици на свъртяха семейства.Русата,чорлавата,с една песен ще изкара до пенсия.Другата обикаля спалните и гледа на кого да източи банковата карта.Лошо няма.Борба за съществуване.
20:20 22.06.2026
62 грУЙО
20:21 22.06.2026
63 Отврат е
Този е един от най- злокобните образи на прехода с големи заслуги за опростачването на народа.
20:22 22.06.2026
64 слави
20:22 22.06.2026
65 обаче
До коментар #43 от "665":"разкредитира" цепи мрака, братчедите и от махалата не са я чували !...
20:22 22.06.2026
66 ВСИЧКИ МРАЗЯТ
20:24 22.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Хм, хм
20:32 22.06.2026