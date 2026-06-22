Слави Трифонов към Демерджиев: Голямо издирване е паднало за Невзоров! Почвам да се страхувам, че и "Петрохан" разследвате така!

"Това пак съм аз - Слави Трифонов. Продължавам да настоявам да разкриете публично истината за случая "Петрохан". Това написа Слави Трифонов във Facebook. Поводът са писмата му до вътрешния министър Иван Демерджиев с искане да се разкрие случаят "Петрохан - Околчица" и да се оповестят повече подробности пред обществото.

Продължавам да настоявам да спрете да се измъквате и да дадете на обществото отговорите за случилото се на Петрохан и под Околчица. Отговори, от които българската общественост се нуждае. И аз няма да спра да настоявам българите да научат истината.

Защо мълчите? Чак пък да сте толкова ангажиран… А, да бе, и аз какво говоря - вие наистина сте ангажиран: да давате интервюта и да търсите Невзоров. Нали от 20 дни го издирвате, този украинец, заради незаконното строителство във Варна? И вие така го издирвате, че той се оказа в България. Бил си направил среща със собствениците от скандалния комплекс в Баба Алино.

Господин министър, голямо издирване е паднало! Почвам да се страхувам, че и доказателствата за случая "Петрохан“ ги търсите по същия начин. А те са пред очите ви. Интересен човек сте вие, господин Демерджиев - много говорите, а малко вършите. Вземете се в ръце и огласете истината за случая "Петрохан“.

Ето и цялата позиция на Слави Трифонов:

ДО

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

КОПИЕ ДО

РУМЕН РАДЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Господин министър,

Това пак съм аз - Слави Трифонов. Продължавам да настоявам да разкриете публично истината за случая „Петрохан“. Продължавам да настоявам да спрете да се измъквате и да дадете на обществото отговорите за случилото се на Петрохан и под Околчица. Отговори, от които българската общественост се нуждае. И аз няма да спра да настоявам българите да научат истината.

Защо мълчите? Чак пък да сте толкова ангажиран… А, да бе, и аз какво говоря - вие наистина сте ангажиран: да давате интервюта и да търсите Невзоров. Нали от 20 дни го издирвате, този украинец, заради незаконното строителство във Варна? И вие така го издирвате, че той се оказа в България. Бил си направил среща със собствениците от скандалния комплекс в Баба Алино.

Господин министър, голямо издирване е паднало! Почвам да се страхувам, че и доказателствата за случая „Петрохан“ ги търсите по същия начин. А те са пред очите ви. Интересен човек сте вие, господин Демерджиев - много говорите, а малко вършите. Вземете се в ръце и огласете истината за случая „Петрохан“.