Людмила Петкова: Бюджет 2026 цели плавна стабилизация, за да продължи растежът на икономиката

В Бюджет 2026 има мерки, които са част от широка и дългосрочна политика. Подходът е на плавна стабилизация на финансите. Тя дава възможност икономиката да продължи да расте и да се запази конкурентната данъчна среда за България с ниските налози. Това каза зам.-министърът на финансите Людмила Петкова в студиото на „Здравей, България“.
„При дефицит 7,4 са възможни два подхода. Единият е за шокова консолидация - увеличаване на данъци и рязко намаляване на разходи, въпросът е каква е цената - тежки икономически и социални последици. Вторият - плавна стабилизация със структурни реформи. Дисбалансите не са постигнати последните няколко месеца, а са резултат от дългогодишни реформи, отлагани във времето, неоценени рискове“, допълни Петкова.
Зам.-министърът подчерта, че първата основна реформа е свързана с реорганизация на публичната администрация. „Ще бъдат намалени незаетите бройки или пенсионерите, но това преминава през модернизация и дигитализация на процесите, за да може държавата да изпълнява функциите си качествено. Подготвя се цялостен анализ на администрацията, в който се посочва къде се дублират функции, дали има възможност сливане на структури. Всички структурни реформи започват сега, но ефект ще има следващата година“, поясни тя.
Според нея заради удължителния закон са били приети промени. „Всички разходи за ток, вода и консумативи се увеличават, а с това и тези за издръжка. Половината от тях вече за изразходвани. Може да се намали издръжката, но това означава държавните структури да не могат да функционират. Както приходните, така и разходните мерки в бюджета за тази година са с краткосрочен ефект. Те оказват влияние сега, останалите се разработват и ще бъдат включени в план-сметката за 2027 година“, подчерта Петкова.
Припомняме, че вчера правителството представи проектобюджета за 2026 г., който предвижда приходи под 50 млрд. евро и разходи над 56 млрд. евро, при бюджетен дефицит от 7,4% от БВП. Основната цел е дефицитът да бъде намален до 5,7% през 2026 г. и под 3% до 2028 г., без да се намаляват доходите на гражданите.
За увеличаване на приходите се предвиждат по-висок максимален осигурителен доход, увеличение на винетните и тол таксите, по-високи акцизи върху цигарите и нови данъчни мерки в хaзaртния сектор. Държавните служители ще започнат поетапно да плащат лични осигуровки, като нетните им възнаграждения ще бъдат компенсирани. Не се предвижда замразяване на минималната работна заплата, но се променя механизмът за определянето ѝ.
Бюджетът включва допълнителни средства за здравеопазване, образование, култура и общински инвестиции, а капиталовите разходи са планирани на 9,36 млрд. евро. Очакваният икономически растеж е 2,6%, инфлацията в края на годината – 5,2%, а максималният размер на новия държавен дълг може да достигне 10,1 млрд. евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НЕКА ДА ЧУЯТ ТЕЗИ
Коментиран от #29
08:47 25.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дориана
Коментиран от #18, #21
08:50 25.06.2026
5 Тази тетка
И кой прави бюджет с усещането, че ще е вечен и ще успее тихомълком да си потули бакиите.
Радев с кого ще се целува по устите?
Няма такъв филм. Радев е от ден до пладне, а България е вечна и не се прави популистки бюджет за загробване.
Първо да оправи Боташ. Доказа, че не разбира от нищо: камо ли от военно дело, некадърникът.
08:54 25.06.2026
6 Необходимо е
08:58 25.06.2026
7 Дънди
Липсата на събираемост и прекомерното харчене са вашия въздух, колкото до данъци и цени, посегнахте и на тях! Въздухар в летенето, Рундьо, въздукари и като правителство!
09:05 25.06.2026
8 Айляк
Например с осигуровките на държавните служители - 20% на 80 са малко, вместо обичайните 40 на 60%. Щото така идва малко танто за кукуригу т.е. нищо
Както и други мерки в бюджета, които времето ще покаже дали са правилните.
Но за едно поне съм убеден - наложителни са съкращения в държавния апарат, от най-ниско до най-високо стъпало.
Коментиран от #16
09:06 25.06.2026
9 Дънди
Липсата на събираемост и прекомерното харчене са вашия въздух, колкото до данъци и цени, посегнахте и на тях! Въздухар в летенето, Рундьо, въздукари и като правителство! Въздух под налягане!!!
09:06 25.06.2026
10 Наглост "прогресивна"
09:06 25.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 фязвас
Коментиран от #30
09:09 25.06.2026
13 сара
09:12 25.06.2026
14 АГАТ а Кристи
ХВАЛА, на петолъчниците !!!
09:12 25.06.2026
15 хайде бе
09:12 25.06.2026
16 Изписани вежди
До коментар #8 от "Айляк":Да, така е. И като им сложат клас прослужено време 2%, направо ще им извадят очите на чиновниците. Пари за дрехи, демесета- живи да ги ожалиш след реформата.
09:14 25.06.2026
17 Каква плавност
Вие евтини енергоресурси имате ли?
Какъв продукт изнасяте вие с Висока добавена Стойност към ЗАПАД - НУЛА.
Вие водна инфраструктура имате ли?
Освен ВЕИ-та и фото превръщащи земята в черна угар.
И какво направихте вместо или да намалите заплати с 50%,
или да съкратите бюджетници с 50% вие увеличавате
квази данъците без НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ,
увеличихте Здравна, увеличихте ток, вода, парно, СИ
за една година с ГЕРБ и ДПС от юли 2025 до юли 2026
вода 15% ГЕРБ, 5% Радев, ток 12% ГЕРБ - 3% Радев, парно 5.50% Радев, подгряване вода 5.50% Радев, СИ 30%.
ОСТАВКА и референдум на Дойран.
8 милиарда лева заеми с 4% лихва,
ми няма да теглите заеми и режете заплати 20 000 депутат, 40 000 съдебен кадър.
Ние не сме Катар. Увеличавайте концесионни такси 40%, а не 2%.
Искате швейцарско правило, въвеждайте швейцарски данъци единадесет скали
и необлагаем минимум. Какви са тези ковид добавки ковидът свърши 2020.
ЕРП-та намалиха инвестиции с 40%, вие увеличавате цена ток.
Несериозно. По пет пъти годишно вдигате акцизи.
Кога ще намалите надценката от 137% на мин. вода.
Срамота е!
09:15 25.06.2026
18 Лош избор
До коментар #4 от "Дориана":Доре,тези сегашните са по страшни и изключително некомпетентни.
Ще нанесат големи поражения.
Тя икономиката въпреки Борисов и Пеевски си вървеше,сега ще видите умение да бъде съсипано всичко
Идват лоши времена!
09:26 25.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Румен Решетников Гундяев
09:29 25.06.2026
21 Рене
До коментар #4 от "Дориана":Аааааааама че си……..
09:31 25.06.2026
22 Започна се
А също и за всички административни длъжности-хранилки.
Това ще даде резултат.
Расипията започна...немедленно.
Коментиран от #26
09:33 25.06.2026
23 Тоя Бабишкер
09:35 25.06.2026
24 !!!
09:36 25.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Радев
До коментар #22 от "Започна се":е една обикновена мрънкаща пионка. Инсталираха го другите олигарси, свързани с руската мафия и бг енергийната пета колона. И сега ще грабят до насита. Но имат споразумение с Борисов и Пеевски да не ги бутат. В България никога не дават на кадърните, умни и можещи хора да управляват.
09:42 25.06.2026
27 потрес
09:44 25.06.2026
28 Анонимен
09:46 25.06.2026
29 То тогава
До коментар #1 от "НЕКА ДА ЧУЯТ ТЕЗИ":трябва и да разследват и Радев и компания за Боташ. Това е пи- голям грабеж и от КТБ. Не знаем колко комисионни се е налапал Радев.
09:47 25.06.2026
30 Анонимен
До коментар #12 от "фязвас":12 а ти като разп.остранител на лъжи срещу държавата ни кого ще носиш отговорност Как така писачи постоянни вменяват някакви лъжи наистина пасквили и с недоумение виждам че само тези гнусотии са на почит Значи това е с цел платено е за да се всява страх лъжи заблуди с цел грабеж на властта от червените другари сега Потъпкване на демокрацията е
09:51 25.06.2026
31 Анонимен
09:52 25.06.2026