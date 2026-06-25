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Людмила Петкова: Бюджет 2026 цели плавна стабилизация, за да продължи растежът на икономиката

Людмила Петкова: Бюджет 2026 цели плавна стабилизация, за да продължи растежът на икономиката

25 Юни, 2026 08:41 717 31

  • людмила петкова-
  • бюджет-
  • дефицит

Дисбалансите не са постигнати последните няколко месеца, а са резултат от дългогодишни реформи, отлагани във времето, неоценени рискове

Людмила Петкова: Бюджет 2026 цели плавна стабилизация, за да продължи растежът на икономиката - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Бюджет 2026 има мерки, които са част от широка и дългосрочна политика. Подходът е на плавна стабилизация на финансите. Тя дава възможност икономиката да продължи да расте и да се запази конкурентната данъчна среда за България с ниските налози. Това каза зам.-министърът на финансите Людмила Петкова в студиото на „Здравей, България“.

„При дефицит 7,4 са възможни два подхода. Единият е за шокова консолидация - увеличаване на данъци и рязко намаляване на разходи, въпросът е каква е цената - тежки икономически и социални последици. Вторият - плавна стабилизация със структурни реформи. Дисбалансите не са постигнати последните няколко месеца, а са резултат от дългогодишни реформи, отлагани във времето, неоценени рискове“, допълни Петкова.

Зам.-министърът подчерта, че първата основна реформа е свързана с реорганизация на публичната администрация. „Ще бъдат намалени незаетите бройки или пенсионерите, но това преминава през модернизация и дигитализация на процесите, за да може държавата да изпълнява функциите си качествено. Подготвя се цялостен анализ на администрацията, в който се посочва къде се дублират функции, дали има възможност сливане на структури. Всички структурни реформи започват сега, но ефект ще има следващата година“, поясни тя.

Според нея заради удължителния закон са били приети промени. „Всички разходи за ток, вода и консумативи се увеличават, а с това и тези за издръжка. Половината от тях вече за изразходвани. Може да се намали издръжката, но това означава държавните структури да не могат да функционират. Както приходните, така и разходните мерки в бюджета за тази година са с краткосрочен ефект. Те оказват влияние сега, останалите се разработват и ще бъдат включени в план-сметката за 2027 година“, подчерта Петкова.

Припомняме, че вчера правителството представи проектобюджета за 2026 г., който предвижда приходи под 50 млрд. евро и разходи над 56 млрд. евро, при бюджетен дефицит от 7,4% от БВП. Основната цел е дефицитът да бъде намален до 5,7% през 2026 г. и под 3% до 2028 г., без да се намаляват доходите на гражданите.

За увеличаване на приходите се предвиждат по-висок максимален осигурителен доход, увеличение на винетните и тол таксите, по-високи акцизи върху цигарите и нови данъчни мерки в хaзaртния сектор. Държавните служители ще започнат поетапно да плащат лични осигуровки, като нетните им възнаграждения ще бъдат компенсирани. Не се предвижда замразяване на минималната работна заплата, но се променя механизмът за определянето ѝ.

Бюджетът включва допълнителни средства за здравеопазване, образование, култура и общински инвестиции, а капиталовите разходи са планирани на 9,36 млрд. евро. Очакваният икономически растеж е 2,6%, инфлацията в края на годината – 5,2%, а максималният размер на новия държавен дълг може да достигне 10,1 млрд. евро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЕКА ДА ЧУЯТ ТЕЗИ

    13 5 Отговор
    КОИТО СЪЗДАДОХА ТОЗИ ХАОС ДЕФИЦИТ ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ. И ПО ИМЕННО ДА КАЖЕТЕ КОИ СА КОЛКО СА ВЗЕЛИ И КОЛКО КРАДНАТИ ИМА ОТ ТЯХ. ПОСЛЕ РАЗСЛЕДВАНЕ СЪД И АКО ТРЯБВА ЗАТВОР. НЕ САМО ЕДНИ ДУМИ В ПРОСТРАНСТВО СЕ ВЕЯТ И ДО ТАМ.

    Коментиран от #29

    08:47 25.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дориана

    12 15 Отговор
    Сачева, която си позволи да коментира икономиката в Бъйлгария да е наясно , че точно ГЕРБ унищожихте икономиката в България, изгонихте инвеститорите , създадохте условия за корупция , мафия и рекети, рекетирахте дори и българските фирми, унищожихте малкия и среден бизнес, да не говорим за кражбите от Магистрали и други сектори, за завишените в пъти обществени поръчки, превърнахте политически зависими Общини, Съд, Прокуратура, Администрация. И имате наглостта да говорите за икономика, която вие унищожихте.

    Коментиран от #18, #21

    08:50 25.06.2026

  • 5 Тази тетка

    17 4 Отговор
    пак не си е написала домашното. Къв плавен преход, кви пет лева? Тя живее със спомени от "прехода към развития социализъм", когато се поддържаше изкуствено усещането за благополучие, благодарение на СИВ, където през цялото време сме били на руски заеми, докато реално сме били във фактически фалит.
    И кой прави бюджет с усещането, че ще е вечен и ще успее тихомълком да си потули бакиите.
    Радев с кого ще се целува по устите?
    Няма такъв филм. Радев е от ден до пладне, а България е вечна и не се прави популистки бюджет за загробване.
    Първо да оправи Боташ. Доказа, че не разбира от нищо: камо ли от военно дело, некадърникът.

    08:54 25.06.2026

  • 6 Необходимо е

    11 2 Отговор
    мощно съкращение на държавните паразити

    08:58 25.06.2026

  • 7 Дънди

    6 2 Отговор
    Поредната" плана" стабилизация на икономиката на страната ни! Петкова, ние в България, произвеждаме само въздух под налягане! Видяхме и справедливите ви цени, въздух, грижата за кошницата, въздух!
    Липсата на събираемост и прекомерното харчене са вашия въздух, колкото до данъци и цени, посегнахте и на тях! Въздухар в летенето, Рундьо, въздукари и като правителство!

    09:05 25.06.2026

  • 8 Айляк

    6 0 Отговор
    Абе има трески за дялане този бюджет.
    Например с осигуровките на държавните служители - 20% на 80 са малко, вместо обичайните 40 на 60%. Щото така идва малко танто за кукуригу т.е. нищо
    Както и други мерки в бюджета, които времето ще покаже дали са правилните.
    Но за едно поне съм убеден - наложителни са съкращения в държавния апарат, от най-ниско до най-високо стъпало.

    Коментиран от #16

    09:06 25.06.2026

  • 9 Дънди

    4 2 Отговор
    Поредната" плавна" стабилизация на икономиката на страната ни! Петкова, ние в България, произвеждаме само въздух под налягане! Видяхме и справедливите ви цени, въздух, грижата за кошницата, въздух!
    Липсата на събираемост и прекомерното харчене са вашия въздух, колкото до данъци и цени, посегнахте и на тях! Въздухар в летенето, Рундьо, въздукари и като правителство! Въздух под налягане!!!

    09:06 25.06.2026

  • 10 Наглост "прогресивна"

    9 1 Отговор
    Людмилке, Людмилке, фатмашка слугиньо! И ти си една "Финансистка", също като ЗаКаПеЧе-то Гарвана, пардон - Гълъба! Вашият "прогресивен" бюджет, Людмилке, е повече от позор, бездарие, наглос и простащина! Вашият "прогресивен" бюджет, Людмилке, е катастрофа за България! Че самите вие катастрофирахте още в първия ден на "управлението" ви с потресаващите ви "министри", особено кабаретната "вънкашна" с голото рамо и голите баджаци, е повече от ясно, но защо сега се гласите да катастрофирате България? Преди 30 годиин един фанатик - комунист като вас - Жан Виденов, го направи, забравихте ли? Катастрофа беше и бюджетът на Джелязков Хаячито, ама този бюджет го измете от властта, защото българският народ излезе на портести и го свали! Много скоро ще свали и вас! Кажи го на льотчика от село Славяново, дето е подлога на кремълския злодей и стриктно му изпълнява нарежданията, защото е страхлив! Страх го е да не падне от някой висок етаж!

    09:06 25.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 фязвас

    4 4 Отговор
    ГЕРБ и Шишко ограбиха България, а сега коланите пак ще ги затягат работещите и пенсионерите??? Какви са тези мерки??? Къде са ограбените милиарди??? Кой ги ограби??? Име презиме и фамилия. Ако ще ги криете и ще сте като тях ще ви зирутаме до края на 2026 г. До кога ще ни играете филми??? И парите ги няма и е неизвестно кой ограби България??? И докога ще съдирате кожата на обикновенните и ще ни трупате заеми??? КАто няма пари, ще харчиш колкото имаш. Слава на Господ Иисус Христос ПБ имат мнозинство. Или почваите да работите или се махаите, за да не ви ритаме.

    Коментиран от #30

    09:09 25.06.2026

  • 13 сара

    5 0 Отговор
    Не се чувства цамах, решимост, енергия. Носителите на тези очаквания са едни хора, извадени от нафталина.

    09:12 25.06.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор
    Първото нещо на комунягите е де престукторират КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА....
    ХВАЛА, на петолъчниците !!!

    09:12 25.06.2026

  • 15 хайде бе

    6 0 Отговор
    каква е тая стабилизация, без никакви реформи, само нови данъци и такси и заеми ... никой не е стигал такива нива на дефицит близо 6% и по 2-3 млрд на месец нов дълг ... утре ако ЕС резнат някой фонд и сме фалирали за 1 месец

    09:12 25.06.2026

  • 16 Изписани вежди

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Айляк":

    Да, така е. И като им сложат клас прослужено време 2%, направо ще им извадят очите на чиновниците. Пари за дрехи, демесета- живи да ги ожалиш след реформата.

    09:14 25.06.2026

  • 17 Каква плавност

    5 0 Отговор
    каква икономика, какъв растеж?
    Вие евтини енергоресурси имате ли?
    Какъв продукт изнасяте вие с Висока добавена Стойност към ЗАПАД - НУЛА.
    Вие водна инфраструктура имате ли?
    Освен ВЕИ-та и фото превръщащи земята в черна угар.
    И какво направихте вместо или да намалите заплати с 50%,
    или да съкратите бюджетници с 50% вие увеличавате
    квази данъците без НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ,
    увеличихте Здравна, увеличихте ток, вода, парно, СИ
    за една година с ГЕРБ и ДПС от юли 2025 до юли 2026
    вода 15% ГЕРБ, 5% Радев, ток 12% ГЕРБ - 3% Радев, парно 5.50% Радев, подгряване вода 5.50% Радев, СИ 30%.
    ОСТАВКА и референдум на Дойран.
    8 милиарда лева заеми с 4% лихва,
    ми няма да теглите заеми и режете заплати 20 000 депутат, 40 000 съдебен кадър.
    Ние не сме Катар. Увеличавайте концесионни такси 40%, а не 2%.
    Искате швейцарско правило, въвеждайте швейцарски данъци единадесет скали
    и необлагаем минимум. Какви са тези ковид добавки ковидът свърши 2020.
    ЕРП-та намалиха инвестиции с 40%, вие увеличавате цена ток.
    Несериозно. По пет пъти годишно вдигате акцизи.
    Кога ще намалите надценката от 137% на мин. вода.
    Срамота е!

    09:15 25.06.2026

  • 18 Лош избор

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Доре,тези сегашните са по страшни и изключително некомпетентни.
    Ще нанесат големи поражения.
    Тя икономиката въпреки Борисов и Пеевски си вървеше,сега ще видите умение да бъде съсипано всичко
    Идват лоши времена!

    09:26 25.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Румен Решетников Гундяев

    4 0 Отговор
    Долни популисти - тва сме

    09:29 25.06.2026

  • 21 Рене

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Аааааааама че си……..

    09:31 25.06.2026

  • 22 Започна се

    5 0 Отговор
    Радев е правил кастинг за некъадърни министри и зам .такива.
    А също и за всички административни длъжности-хранилки.
    Това ще даде резултат.
    Расипията започна...немедленно.

    Коментиран от #26

    09:33 25.06.2026

  • 23 Тоя Бабишкер

    3 0 Отговор
    Е Рядко не грамотна.

    09:35 25.06.2026

  • 24 !!!

    3 0 Отговор
    Наглост, цинизъм и безочие - запазена марка на "прогресивните" некадърници!

    09:36 25.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Радев

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Започна се":

    е една обикновена мрънкаща пионка. Инсталираха го другите олигарси, свързани с руската мафия и бг енергийната пета колона. И сега ще грабят до насита. Но имат споразумение с Борисов и Пеевски да не ги бутат. В България никога не дават на кадърните, умни и можещи хора да управляват.

    09:42 25.06.2026

  • 27 потрес

    3 0 Отговор
    Тази "прогресивна" съселянка от Славяново е проста като хамсия!

    09:44 25.06.2026

  • 28 Анонимен

    3 0 Отговор
    България е много изпаднала тази и гълъбъ червеният закъпъчъ е бюджетари Румен много ви изментри малоумниците и завладя цялата държава истинска завладяна червена държава е сега

    09:46 25.06.2026

  • 29 То тогава

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "НЕКА ДА ЧУЯТ ТЕЗИ":

    трябва и да разследват и Радев и компания за Боташ. Това е пи- голям грабеж и от КТБ. Не знаем колко комисионни се е налапал Радев.

    09:47 25.06.2026

  • 30 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "фязвас":

    12 а ти като разп.остранител на лъжи срещу държавата ни кого ще носиш отговорност Как така писачи постоянни вменяват някакви лъжи наистина пасквили и с недоумение виждам че само тези гнусотии са на почит Значи това е с цел платено е за да се всява страх лъжи заблуди с цел грабеж на властта от червените другари сега Потъпкване на демокрацията е

    09:51 25.06.2026

  • 31 Анонимен

    1 0 Отговор
    Радев защитава открито руските хора Радев оставка избори Демокрация свобода от червените другари

    09:52 25.06.2026

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