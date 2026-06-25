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Терзиев заведе дело за 20 000 евро срещу депутата Станислав Анастасов

Терзиев заведе дело за 20 000 евро срещу депутата Станислав Анастасов

25 Юни, 2026 12:16 694 7

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Повод за заведеното дело е публикация на Анастасов от 12.03.2026 г., в която той отправя абсурдни и тежки обвинения, наричайки кмета на столицата „основен спонсор на педофилска секта“, „набеден за кмет“ и „дегенерат“

Терзиев заведе дело за 20 000 евро срещу депутата Станислав Анастасов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Столична община Васил Терзиев предприе действия в защита на обществения стандарт и институционалния авторитет, като заведе дело за вреди от обидни и клеветнически твърдения, срещу народния представител от ДПС Станислав Анастасов. В исковата молба, подадена до Софийския градски съд, е поискано и налагане запор върху банковите сметки на ответника до размера на претендираната сума от 20 000 евро, съобщиха от Столична община.

Повод за заведеното дело е публикация на Анастасов от 12.03.2026 г., в която той отправя абсурдни и тежки обвинения, наричайки кмета на столицата „основен спонсор на педофилска секта“, „набеден за кмет“ и „дегенерат“. Тези неверни твърдения бяха тиражирани в медийното пространство, достигайки до стотици хиляди читатели.

В своята позиция Васил Терзиев заявява категорично, че докато критиката е полезна за всеки политик, съзнателното разпространение на лъжи е червена линия, която не може да бъде пресичана:

„Когато публични личности започнат съзнателно да разпространяват клевети, да приписват престъпления без доказателства и да превръщат омразата в политически инструмент, вече не става дума за критика. И не става дума за моя личен комфорт. Става дума за това какъв обществен стандарт приемаме за нормален“, посочва кметът.

Според Васил Терзиев безнаказаното потъпкване на фактите разрушава доверието в институциите и самата демокрация. Той подчертава, че отговорността е още по-голяма, когато подобно поведение идва от хора, призовани да представляват гражданите в Народното събрание.

„Избрах да потърся защита по съдебен ред не защото не мога да понеса поредната обида, а защото вярвам, че демокрацията не се защитава само с избори. Тя се защитава и с ясното разбиране, че свободата на словото не е свобода да клеветиш без последствия“, допълва Терзиев.

Правни параметри на иска:

Исковата молба се базира на чл. 45 – чл. 52 от Закона за задълженията и договорите. В нея се подчертава, че:

Г-н Терзиев никога не е имал общо с описаните „секти“, нито е предприемал действия за „заграбване“ на държавни имоти.

Използваните квалификации имат за цел да внушат морална и институционална нелегитимност.

Съдът вече е допуснал налагането на запор, което самият ответник потвърди публично, оплаквайки се от блокирани банкови сметки.

Васил Терзиев остава непоколебим в намерението си да изисква отговорност за всяко посегателство върху истината: "Ще има и още."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 петроханско гълъбче

    8 4 Отговор
    мафията командва софия чрез него

    12:23 25.06.2026

  • 2 Същият

    14 2 Отговор
    Станислав , който твърдеше че е завършил в Германия , а се оказа, че е учил само един семестър и се е завърнал безславно в България , сега играе политик ! Мазен и отвратителен субект , усвоил дори от старание Шишовата походка с поклащане и килната кратуна !

    Коментиран от #4, #5

    12:27 25.06.2026

  • 3 Овчар

    5 2 Отговор
    Всяка столица си заслужава простаците , тя сама си ги избира..!

    12:33 25.06.2026

  • 4 така е

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Същият":

    но фонталнеслкия терзийков от дс ми е още по противен защото се прави на светец...

    12:33 25.06.2026

  • 5 СВО 1 582 дни РЕЗИЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Същият":

    Усвоил е и други работи.

    12:37 25.06.2026

  • 6 Нексус

    2 0 Отговор
    Васко Боклукът, кое не е вярно?
    Не си линспонсорирал с 250 000 еу педофилска секта?
    Не си ли дегенерат, неспособен да се справи с кризите с боклука, откъдето ти дойде и прякорът?
    За мен ти не си никакъв кмет, тъй като си избран с машинни шашми!
    Кое не е вярно от трите?

    12:51 25.06.2026

  • 7 миме

    0 0 Отговор
    и кво неверно е написал човека?айде сега бхк да се застъпи ведага за анастасов и да осъди терзийката да плати неколко милиона ама нема как да стане щот в случая върл гей съди активист на етническа партия

    12:54 25.06.2026

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