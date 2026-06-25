Нинова: На народа обясняват как няма пари в бюджета. А на тях си вдигат заплатите (ДОКУМЕНТИ)

С бюджета депутати, премиер, министри и президент отново си вдигат заплатите. Наглостта на управляващите няма граници.
Вижте чл. 3 от закона. Гласуват си резерв от четвърт милион евро за вдигане на заплатите по старата схема - с ръста на средната заплата. Че даже и уточняват в изричен текст, че ако не им стигнат, републиканският бюджет ще им отпусне още. За другите премахват автоматичното увеличение, за тях остава.
На народа обясняват как няма пари в бюджета. Вдигат винетки, акцизи, осигуровки на хората, а на тях си вдигат заплатите. Прикрито. Ако мине!
Уж ги замразиха! На думи. Само хвърлят прах в очите на хората. Самозабравили се, алчни, нагли.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гусин Радев
Коментиран от #12, #21
14:18 25.06.2026
2 Гълъбина
14:19 25.06.2026
3 Красимир Петров
Коментиран от #24
14:19 25.06.2026
4 радой ралин е казал
14:20 25.06.2026
5 Иван Попов
14:20 25.06.2026
6 Анонимен
14:21 25.06.2026
7 смях в залата
14:21 25.06.2026
8 пешо
Коментиран от #16
14:22 25.06.2026
9 гусин Радев
14:22 25.06.2026
10 Румен Йотова
това са маловажни
неща
14:23 25.06.2026
11 БОЦ - ко
Биволицата с червена блуза,
Но другарски вятър я отвя,
И тя изпадна в нищета...,
Не спрях да се моля всеки час,
Господ пак да я дари със власт !
14:27 25.06.2026
12 Крънчо
До коментар #1 от "гусин Радев":И винетките!
А най ме радва факта, че когато по скапаните пътища спукам гума и изкривя джанта ако се оплача не вземат мерки да оправят пътя а високоплатените ми пишат акт за несъобразена скорост!
14:28 25.06.2026
13 Тралала
14:31 25.06.2026
14 Летец Пешеходец
14:32 25.06.2026
15 Иван Венков
- отделна месечна помощ за самотни родители;
- по-високо данъчно облекчение за самотни родители;
- специален данъчен кредит;
- помощ за извънкласни дейности;
- помощ за училищен транспорт;
- компенсация за липсата на втори доход в домакинството.
Тоест бюджетът не прави разлика между семейство с двама работещи родители и общ доход 4000 лв и един родител с доход 2000 лв, който издържа сам двете деца и него.
От финансова гледна точка това са различни ситуации, но проектът не ги третира различно.
За които мислят, че това не е важно, в България има над 400,000 самотни родители по данни на НСИ.
Тези самотни родители, хронично болните (реалните, не тези с фалшиви ТЕЛК) и пенсионерите (не военните и МВР пенсионери, а стари инженери, писатели, шофьори, учители, журналисти, сестри и др) ще поемат основния удар.
Зъл бюджет.
14:40 25.06.2026
16 Ваня
До коментар #8 от "пешо":Напротив ,Нинова е предлагала да се замразят заплатите на депутатите . Много е права и точна !Съжалявам , че не е в парламента .
Коментиран от #23
14:40 25.06.2026
17 малко е нахално
След като съсипа цяла партия и я остави извън парламента, какво ще казваш кое е добре и кое не е.
14:43 25.06.2026
18 Стенли
14:49 25.06.2026
19 Без име
Коментиран от #25, #27
15:05 25.06.2026
20 Нинова,
15:14 25.06.2026
21 е да вдигне цигарите, това е порок
До коментар #1 от "гусин Радев":е с колко? нали борят инфлацията с символично увеличение
12 цента и ек мълчи
15:23 25.06.2026
22 Щилян
15:28 25.06.2026
23 Факт
До коментар #16 от "Ваня":Да защото е на издръжка от една компания
15:31 25.06.2026
24 Емигрант
До коментар #3 от "Красимир Петров":Малоумен ли си или говориш от омраза към Нинова ? Не забелязваш ли, че тя в момента е права независимо каква е или от коя партия, за истината няма принадлежност и симпатизантност, истината винаги е само една и който не я признава означава, че не е умствено развит !
15:32 25.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Абе
Само ти,когато си на смяна тая нагла и непокорна се появява...
15:45 25.06.2026
27 Емигрант
До коментар #19 от "Без име":Плюят я защото не умеят да разсъждават, те са като футболните фенове трудно мислят и не изневеряват на отбора, в политиката това е фатално и дереджето на България доказва тази истина ! Има една поговорка : - "проsсsт народ - слаба държава" ! Пак ме изтрийте !
15:46 25.06.2026