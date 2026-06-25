Нинова: На народа обясняват как няма пари в бюджета. А на тях си вдигат заплатите (ДОКУМЕНТИ)

С бюджета депутати, премиер, министри и президент отново си вдигат заплатите. Наглостта на управляващите няма граници.

Вижте чл. 3 от закона. Гласуват си резерв от четвърт милион евро за вдигане на заплатите по старата схема - с ръста на средната заплата. Че даже и уточняват в изричен текст, че ако не им стигнат, републиканският бюджет ще им отпусне още. За другите премахват автоматичното увеличение, за тях остава.

На народа обясняват как няма пари в бюджета. Вдигат винетки, акцизи, осигуровки на хората, а на тях си вдигат заплатите. Прикрито. Ако мине!

Уж ги замразиха! На думи. Само хвърлят прах в очите на хората. Самозабравили се, алчни, нагли.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук