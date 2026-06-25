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Нинова: На народа обясняват как няма пари в бюджета. А на тях си вдигат заплатите (ДОКУМЕНТИ)

Нинова: На народа обясняват как няма пари в бюджета. А на тях си вдигат заплатите (ДОКУМЕНТИ)

25 Юни, 2026 14:15 1 454 27

  • корнелия нинова-
  • пари-
  • бюджет-
  • заплати-
  • вдигане

Вижте чл. 3 от закона. Гласуват си резерв от четвърт милион евро за вдигане на заплатите по старата схема - с ръста на средната заплата. Че даже и уточняват в изричен текст, че ако не им стигнат, републиканският бюджет ще им отпусне още. За другите премахват автоматичното увеличение, за тях остава, възмущава се лидерът на "Непокорна България"

Нинова: На народа обясняват как няма пари в бюджета. А на тях си вдигат заплатите (ДОКУМЕНТИ) - 1
Снимка: Евроком
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

С бюджета депутати, премиер, министри и президент отново си вдигат заплатите. Наглостта на управляващите няма граници.
Вижте чл. 3 от закона. Гласуват си резерв от четвърт милион евро за вдигане на заплатите по старата схема - с ръста на средната заплата. Че даже и уточняват в изричен текст, че ако не им стигнат, републиканският бюджет ще им отпусне още. За другите премахват автоматичното увеличение, за тях остава.
На народа обясняват как няма пари в бюджета. Вдигат винетки, акцизи, осигуровки на хората, а на тях си вдигат заплатите. Прикрито. Ако мине!
Уж ги замразиха! На думи. Само хвърлят прах в очите на хората. Самозабравили се, алчни, нагли.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Нинова: На народа обясняват как няма пари в бюджета. А на тях си вдигат заплатите (ДОКУМЕНТИ)
Снимка: Фейсбук

Нинова: На народа обясняват как няма пари в бюджета. А на тях си вдигат заплатите (ДОКУМЕНТИ)
Снимка: Фейсбук


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гусин Радев

    24 13 Отговор
    Най-доброто което Радев направи досега е да вдигне цигарите, това е порок.

    Коментиран от #12, #21

    14:18 25.06.2026

  • 2 Гълъбина

    22 4 Отговор
    И д и о т и, сър.

    14:19 25.06.2026

  • 3 Красимир Петров

    21 19 Отговор
    Г-жа Импексова е виден приватизатор

    Коментиран от #24

    14:19 25.06.2026

  • 4 радой ралин е казал

    31 0 Отговор
    "народа ако не е целокупен,.лесно ще бъде купен"!

    14:20 25.06.2026

  • 5 Иван Попов

    18 17 Отговор
    Популистка

    14:20 25.06.2026

  • 6 Анонимен

    22 11 Отговор
    Е радевите служебници нали затова се настаниха в парламента да прибират да лъжат малоумниците тук хахаха това е наглост грабежи корупция сега от тези които заграбиха цялата държава

    14:21 25.06.2026

  • 7 смях в залата

    22 4 Отговор
    Мисли се преди изборите и преди предизборната кампания

    14:21 25.06.2026

  • 8 пешо

    24 13 Отговор
    нинова и ти като беше депутат и ти си вдигаше заплатата

    Коментиран от #16

    14:22 25.06.2026

  • 9 гусин Радев

    23 9 Отговор
    Най-слабия министър на финансите и на МВР, резултатите са видими ежедневно.

    14:22 25.06.2026

  • 10 Румен Йотова

    10 10 Отговор
    Хайде сега другарко Нинова
    това са маловажни
    неща

    14:23 25.06.2026

  • 11 БОЦ - ко

    10 9 Отговор
    НЯКОГА СИ ИМАХ МУЗА ,
    Биволицата с червена блуза,
    Но другарски вятър я отвя,
    И тя изпадна в нищета...,
    Не спрях да се моля всеки час,
    Господ пак да я дари със власт !

    14:27 25.06.2026

  • 12 Крънчо

    29 4 Отговор

    До коментар #1 от "гусин Радев":

    И винетките!
    А най ме радва факта, че когато по скапаните пътища спукам гума и изкривя джанта ако се оплача не вземат мерки да оправят пътя а високоплатените ми пишат акт за несъобразена скорост!

    14:28 25.06.2026

  • 13 Тралала

    9 7 Отговор
    Гладна кокошка, просо сънува..

    14:31 25.06.2026

  • 14 Летец Пешеходец

    16 10 Отговор
    Корнела е права. Първото нещо, което направиха "Прогресивните мошеници", беше да си вдигнат заплатите.

    14:32 25.06.2026

  • 15 Иван Венков

    19 2 Отговор
    В проекта на бюджета не виждам:
    - отделна месечна помощ за самотни родители;
    - по-високо данъчно облекчение за самотни родители;
    - специален данъчен кредит;
    - помощ за извънкласни дейности;
    - помощ за училищен транспорт;
    - компенсация за липсата на втори доход в домакинството.

    Тоест бюджетът не прави разлика между семейство с двама работещи родители и общ доход 4000 лв и един родител с доход 2000 лв, който издържа сам двете деца и него.
    От финансова гледна точка това са различни ситуации, но проектът не ги третира различно.
    За които мислят, че това не е важно, в България има над 400,000 самотни родители по данни на НСИ.
    Тези самотни родители, хронично болните (реалните, не тези с фалшиви ТЕЛК) и пенсионерите (не военните и МВР пенсионери, а стари инженери, писатели, шофьори, учители, журналисти, сестри и др) ще поемат основния удар.
    Зъл бюджет.

    14:40 25.06.2026

  • 16 Ваня

    16 5 Отговор

    До коментар #8 от "пешо":

    Напротив ,Нинова е предлагала да се замразят заплатите на депутатите . Много е права и точна !Съжалявам , че не е в парламента .

    Коментиран от #23

    14:40 25.06.2026

  • 17 малко е нахално

    8 9 Отговор
    Нинова,ти не трябва да се изказваш за каквото и да е.
    След като съсипа цяла партия и я остави извън парламента, какво ще казваш кое е добре и кое не е.

    14:43 25.06.2026

  • 18 Стенли

    10 1 Отговор
    Все пак добре , че беше Нинова и по нейна инициатива МРЗ се повиши по осезателно, дори и да премахнат това правило , трябва да има някакъв механизъм за увеличаване на МРЗ , може както пенсиите с ръста на инфлацията , щото на цени го докарахме като европейските , но към доходи сме по скоро към африканските , изключвам някой групи , но като цяло , особенно с това евро , цените зверски се увеличиха и не говоря само за хранителните продукти и нехранителни стоки , а за услугите

    14:49 25.06.2026

  • 19 Без име

    8 3 Отговор
    Защо плюете Нинова, когато всяка нейна дума е истина?

    Коментиран от #25, #27

    15:05 25.06.2026

  • 20 Нинова,

    5 2 Отговор
    народът за разлика от теб те е тъп. Безсрамницата фалира партия, създаде нефелни кадри, домъкна рундьо брадавицата и рунтавата в президентството и на всичко отгоре беше импотентен "политик". Неможачка

    15:14 25.06.2026

  • 21 е да вдигне цигарите, това е порок

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "гусин Радев":

    е с колко? нали борят инфлацията с символично увеличение

    12 цента и ек мълчи

    15:23 25.06.2026

  • 22 Щилян

    3 3 Отговор
    Политически труп

    15:28 25.06.2026

  • 23 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ваня":

    Да защото е на издръжка от една компания

    15:31 25.06.2026

  • 24 Емигрант

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Красимир Петров":

    Малоумен ли си или говориш от омраза към Нинова ? Не забелязваш ли, че тя в момента е права независимо каква е или от коя партия, за истината няма принадлежност и симпатизантност, истината винаги е само една и който не я признава означава, че не е умствено развит !

    15:32 25.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Абе

    2 1 Отговор
    ...Евремова...колко ти плаща тая бита карта за присъствието си?
    Само ти,когато си на смяна тая нагла и непокорна се появява...

    15:45 25.06.2026

  • 27 Емигрант

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Без име":

    Плюят я защото не умеят да разсъждават, те са като футболните фенове трудно мислят и не изневеряват на отбора, в политиката това е фатално и дереджето на България доказва тази истина ! Има една поговорка : - "проsсsт народ - слаба държава" ! Пак ме изтрийте !

    15:46 25.06.2026

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