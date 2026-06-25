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Остър сблъсък в НС: Кабинетът закрива Комисията по досиетата през Бюджет 2026, ДПС и десницата са против

Остър сблъсък в НС: Кабинетът закрива Комисията по досиетата през Бюджет 2026, ДПС и десницата са против

25 Юни, 2026 14:08, обновена 25 Юни, 2026 14:23 1 812 49

  • депутати-
  • парламент-
  • комиси-
  • досиета

Управляващите мотивират решението със свиване на държавните разходи, докато опозицията видя опит за „изтриване на историческата памет“ и скриване на ДС архивите

Остър сблъсък в НС: Кабинетът закрива Комисията по досиетата през Бюджет 2026, ДПС и десницата са против - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Намерението на правителството да закрие Комисията по досиетата предизвика сериозно политическо напрежение и остри дебати в кулоарите на Народното събрание.

Управляващото мнозинство планира да прекрати дейността на държавния орган чрез преходните и заключителни разпоредби на проектобюджета за следващата година, което провокира незабавна реакция от страна на опозицията и синдикални организации.

Мотивите на вносителите

От парламентарната група на „Прогресивна България“ защитиха предложението с аргумента, че закриването е част от мерките за оптимизиране на административните структури и свиване на държавните разходи в условията на висок бюджетен дефицит. Според вносителите комисията е изпълнила по-голямата част от историческата си роля по разкриването на документите на бившата Държавна сигурност, а оставащите архиви могат да бъдат стопанисвани при по-ниски разходи.

Опозицията: „Опит за изтриване на паметта“

Срещу решението категорично се обявиха от Движението за права и свободи (ДПС). В официална позиция партията определи плановете като „директен опит за изтриване на паметта за мрачните страници от българската история“ и настоя за незабавното оттегляне на текстовете до провеждането на широк обществен и експертен дебат.

Сериозна критика дойде и от представители на десния спектър в лицето на „Демократична България“ (ДБ). Икономисти и депутати от формацията определиха предложението като „антиреформа“, която прокарва непрозрачност относно принадлежността към структурите на комунистическите тайни служби. Оттам разкритикуваха и практиката фундаментални структурни промени в държавни органи да се прокарват „на тъмно“ през преходните разпоредби на финансовия закон.

Синдикатите в защита на служителите

В дебата се включиха и от КНСБ, откъдето изразиха загриженост за съдбата на служителите в администрацията на комисията. Синдикатът настоя за ясни гаранции за трудовите права на работещите и предупреди, че закриването на структури без предварителна оценка на риска и без яснота къде ще се съхраняват архивите може да доведе до административен хаос.

Очаква се дебатите по текстовете да продължат и в ресорната бюджетна комисия, където опозиционните партии ще направят опит да бламират закриването на органа преди окончателното гласуване на Бюджет 2026 в пленарна зала.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    41 8 Отговор
    Синдикалистите веднага скочили, слуги на мафията 🖕

    Коментиран от #3, #42

    14:25 25.06.2026

  • 2 андреев

    22 39 Отговор
    зеления чо рап и комунистическата му секта не искат такава комисия!

    Коментиран от #31, #34

    14:26 25.06.2026

  • 3 Прав си!

    34 8 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Но Румен Радев да каже, защо Борисов и Пеевски не са изправени пред съдия, но вече с белезници?!

    Коментиран от #7, #9

    14:28 25.06.2026

  • 4 Когато

    6 12 Отговор
    Страховете в управляващите победят, останалото няма значение.

    14:28 25.06.2026

  • 5 Даа

    50 8 Отговор
    Тази комисия е абсолютно излишна! Само лапат огромни милиони от бюджета за никаква работа! Повече от 36 години минаха, тази лапачка от нищоправене трябва да спре! А, данните за ДС да си останат качени на сайт и който го интересува все още- да си провери!

    Коментиран от #20, #37

    14:29 25.06.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 11 Отговор
    И АЗ СЪМ ПРОТИВ
    ......
    ТРЯБВА ДА ИМА ЧЕРНО НА БЯЛО
    ЧЕ ШИШИ Е ПРОДУКТ СЪЗДАДЕН ОТ ДС И БСП
    .....
    И ЧЕ ДБ ПП СЕ ГУШКАТ С АГЕНТИ НА ДС - СЕГА ОЛИГАРСИ
    ......

    14:29 25.06.2026

  • 7 Рунди

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Прав си!":

    Защо, при положение, че гласуват и му слугуват.

    14:30 25.06.2026

  • 8 Някой

    24 8 Отговор
    Тези комисии са само да получават още пари в парламента. Каква работа са свършили? По какво службите в ДС се отличават от сегашните ДАР (държавна агенция разузнаване), ДАНС (контраразузнаването) и други? Това в ДС си бяха първи и втори отдел.
    Досиета са имали всички в МВР, като база кадри. ;)
    Сега досиетата са във Фейсбук, Х-ове, Гугъл и така нататък.

    14:30 25.06.2026

  • 9 Евроатлантик

    24 9 Отговор

    До коментар #3 от "Прав си!":

    Почакай малко, сега се променя закона за съдебната власт, нов ВСС, нов главен прокурор, нови съдии.. Тогава ще им турят белезници, като е сигурна работата... Сегашните съдии и прокуратурата са все назначения на Пеевски- Борисов!!!

    Коментиран от #22

    14:31 25.06.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 1 Отговор
    ВСИЧКИ ОТ СЕМЕЙСТВОТО И БИЗНЕС ОБКРЪЖЕНИЕТО НА ШИШИ
    СА ОТ ДС - МАЙКА МУ , БАЩАТА НА АДВОКАТА МУ , БИЗНЕС ТАТКОТО МУ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ
    ......
    И ШИШИ ДА Е ПРОТИВ ЗАКРИВАНЕТО НА КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА Е НЕВЕРОЯТНО !:)
    ......
    НЯКАКВА ИГРА Е :)

    14:32 25.06.2026

  • 11 Цвете

    10 14 Отговор
    НЕЖЕЛАЯТ ДА ИМ СЕ ПОКАЖАТ ЖЪЛТИТЕ ГАЩИ, ЗАТОВА Е ЗАКРИВАТ.🥇🥈🥉

    14:32 25.06.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 19 Отговор
    КРАДЕЦА МУНЧО КАУНОВ КРАДЕВ УДАРИ ОБОКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ ЗЛОВЕЩО И ТЕЖКО :(((
    И МЕНЕ УДАРИХА ТЕЖКО И ЗЛОВЕЩО :((((

    АЗ НЕ СЪМ НА ТРАПЕЗАТА НА МУНЧО:(((

    НЕ СЪМ ПОЛИЦАЙ ИЛИ ВОЕНЕН С 5-6000 ЕВРО ЗАПЛАТИ:(((

    АЗ СЪМ ПРОСТО БЕДНЯК И ГОЛТАК :(((

    А МУНЧО МЕ ДОВЪРШИ :(((?

    ЩЕ ИЗЛИЗАМ ДА СЕ САМОЗАПАЛЯ В ЗНАК НА ПРОТЕСТ :(((((

    Коментиран от #21

    14:33 25.06.2026

  • 13 ха-ха

    21 5 Отговор
    Какъв е резултата от тази комисия? Няма резултат, защото тя само контатира нарушения и до там и приклюват правомощията, защото са законодателна власт. Реално изпълнителната власт прокуратура и съд решават проблема. Ако остане тази комисия само ще се губивреме в говорене и излишни допълнителни възнаграждения за членовете на комисията и председателя и. Реално се имитира работа без видим резултат. Всичко това е от обща култура.

    14:33 25.06.2026

  • 14 Айде

    9 17 Отговор
    Крадците се крият! Колко човека работят в тази комисия и колко са им заплатите, та ще е икономия!? Безсрамници! ОСТАВКА!

    14:33 25.06.2026

  • 15 Българин 🇧🇬

    23 5 Отговор
    Правилно ! Комисията по досиетата отдавна трябваше да е вече закрита . Единственото което можеше да прави комисията по досиетата е да се рови в миналото на хората с цел евентуално шантажиране .

    14:34 25.06.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    11 13 Отговор
    Скоростта с която дявола бяга от тамян, е нищо в сравнение с тази, с която комунягите бягат от досиетата

    14:34 25.06.2026

  • 17 Кардамски разкрива!

    4 4 Отговор
    ПрезК@ра му е на Маданският ходжа ,че на Делян кучето не гони зайци

    14:35 25.06.2026

  • 18 Лена

    9 9 Отговор
    Дасте мислили когато гласувахте честито

    Коментиран от #41

    14:35 25.06.2026

  • 19 Калин

    18 4 Отговор
    Боклуците 36 години ровят в досиетата и пак не им стигат, като харчат милиони на година за нищоправенето си.
    Още 36 години ли ще ги търпим!??

    14:35 25.06.2026

  • 20 Юлия

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Даа":

    Напълно съм съгласна с Вас! Мисля,че много други мислят по този начин!

    Коментиран от #32

    14:40 25.06.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И АЗ ИСКАМ ДА ТЕ ИЗГОРЯ
    ДЕТО МИ ЛАПАШ НИКА КАТО ГНОМА ШПЕКА НА ПОМАКА МАДЖО :)

    Коментиран от #27

    14:41 25.06.2026

  • 22 Със сигурност

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Евроатлантик":

    Ние сме търпеливи и ще дочакаме времето да видим Пеевски и Борисов зад решетките.

    14:41 25.06.2026

  • 23 Перо

    11 5 Отговор
    Тази паразитна структура не трябваше да я създават, защото нарочените служби са закрити още 1990 г. и от тогава не функционират! А сега всички служители от ДС и РУГЩ са покойници или стари пенсионери от 36 г. Тази измислена комисия от абсолютно некомпетентни лица с министерски заплати и огромни доходи от документални издания с участие като автори или авторски колективи не служи за нищо и на никой! Да премине всичко в Централния архив и професионалистите да си го управляват и организират достъпа при интерес на граждани! Дебелият санкциониран по Магнитски, най-малко има право на мнение! На всички е ясно, че се бори само за имунитет!

    14:42 25.06.2026

  • 24 ЗАКРИВАЙ

    12 1 Отговор
    И НСИ.
    САМО ФАЛШИВИ ДАННИ ИЗНАСЯТ,ТАКА ЧЕ И ОТ ТЯХ НЯМА НУЖДА.

    14:42 25.06.2026

  • 25 потребител

    11 0 Отговор
    Миже би е ред на КЗП и КЗК , видяхме ,че никаква работа не свършиха по време на приемането на евро , цените и регулациите .

    14:45 25.06.2026

  • 26 А бе

    8 2 Отговор
    добре ще е няма да има тъ-а-и ла-ачи като гербавия методи андреев

    14:45 25.06.2026

  • 27 Ава yмириcaн нещастник🤣и вонящ пaаaа

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Цyyyл...пак ли си наквасен със спирт който си намерил в кошовете за смет че имаш раздвоение и си отговаряш😂🤣😅

    14:46 25.06.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 9 Отговор
    КРАДЕЦА МУНЧО КАУНОВ КРАДЕВ УДАРИ ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ ЗЛОВЕЩО И ТЕЖКО :(((
    И МЕНЕ УДАРИХА ТЕЖКО И ЗЛОВЕЩО :((((

    АЗ НЕ СЪМ НА ТРАПЕЗАТА НА МУНЧО:(((

    НЕ СЪМ ПОЛИЦАЙ ИЛИ ВОЕНЕН С 5-6000 ЕВРО ЗАПЛАТИ:(((

    АЗ СЪМ ПРОСТО БЕДНЯК И ГОЛТАК :(((

    А МУНЧО МЕ ДОВЪРШИ :(((?

    ЩЕ ИЗЛИЗАМ ДА СЕ САМОЗАПАЛЯ В ЗНАК НА ПРОТЕСТ :(((((

    Коментиран от #43

    14:47 25.06.2026

  • 29 Да, да

    5 0 Отговор
    Комисията е като хорът на децата на софийските девойки. Тя не решава нищо, всичко, което го съхранява, може да бъде обществено достъпно. В архивите не влизат нови досиета, освен това на кмета на добрите сили (ДС), че е бил борец против следобедния сън в детската градина.

    14:49 25.06.2026

  • 30 червено ферари

    10 0 Отговор
    Важното е да открием комисия "Дубай" , че много народ се скри там

    14:51 25.06.2026

  • 31 Соломон

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "андреев":

    И можеш ли да ми посочиш какво точно работи тази комисия

    14:52 25.06.2026

  • 32 Соломон

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Юлия":

    При положение че всички със такива досиета са във парламента,президенство и във власта.За какво ни е тази комисия

    14:54 25.06.2026

  • 33 Викам да се съберем пак

    3 3 Отговор
    розови, десни, джензита, джендъри, метросексуални, летящи козили, зелени еколози, кокорчовци , инфлуенсърки и пак да подскачаме по жълтите павета!

    Кво ше кажете?

    Коментиран от #40

    14:57 25.06.2026

  • 34 Бивш кадровик от ДС

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "андреев":

    За 36 години старите доносници измряха или страдат от старчески проблеми и не могат да за заемат ръководни длъжности. От създаването си, тази комисия разкриваше само по поръчка. Кои бяха първите началници там? Евтим Костадинов - бивш директор на Окръжното управление на МВР Толбухин. 100% ДС. И Апостол Димитров - бивш първи на комсомола и партийно величие на БКП във Варненски окръг. Също 100% ДС. През техния мандат бяха унищожени много досиета. Но преди тях - по разпореждане на Иван Костов се "изгуби" половината архив на ДС. Освен това в закона имаше член, според който бивши служители на ДС, информатори и помощници, които са продължили да работят в "разузнавателните" служби и националната сигурност и след 10 ноември 1989 г не могат да се разкриват. Тази комисия служи единствено да осигурява синекурни длъжности на верни на партията си кадри.
    PS. А "генерал" Атанасов разкриха ли го? Май не са, той беше един посредствен, но много усърден доносник от ниско ниво....

    14:58 25.06.2026

  • 35 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 2 Отговор
    Това пра$$е още не е разбрало, че не той раздава парчетата от баницата...

    14:58 25.06.2026

  • 36 Тома

    9 1 Отговор
    Тези ще ме уморят от смях.Какви досиета бе след 37 години.Нали всички агенти и ченгета влязоха във властта и започна грабежа на държавата.

    15:04 25.06.2026

  • 37 Стефан

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Даа":

    Абсолютно подкрепям закриването. Тези които искаха отдавна ги скриха. Няма смисъл от разходите за някакви провелки на старци които отдавна измряха. Останаха сектантите от ДБ които не знаят за какво съжествуват а и Пеевски коойто се прави на тарикат след срещата с турския посланик ако и в ДПС всички бяха агенти. Правилно решение.

    15:08 25.06.2026

  • 38 ккк

    2 6 Отговор
    ЗЕЛЕН ЧОРАП = РУСКА ПАРТЕНКА ! ! !

    15:09 25.06.2026

  • 39 Много кофти

    2 4 Отговор
    Закриват досиетата на доносниците от времето на руският комунизъм в България... хайде помислете защо се случва точно сега, когато русофилите и Румен Радев са на власт. Май единствено и само за това дойдоха на власт, за да унищожат досиетата си и да са чисти момини сълзи... той Румен Радев не си дава сметка, че въпреки всичко има една дебела папка с доказателства уличаващи го в измяна в полза на Русия.
    Докато не ги вкарате изменниците в затвора, все ще сме така.

    Коментиран от #48

    15:17 25.06.2026

  • 40 Копейкин Костя

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Викам да се съберем пак":

    Викам да съберем всички ЗКПЧ-та, доносници, комунисти, петолъчници и т.н на митинг в подкрепа на Иво Христов и идеята му за закриване на комисията. (Все пак баща му е с досие...)

    15:17 25.06.2026

  • 41 А Ти,да си мислила,когато...

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Лена":

    ...Киро те мандръса на парапета...😂😆🤣!

    15:20 25.06.2026

  • 42 Забавно

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    ДПС, заедно с ДБ

    15:23 25.06.2026

  • 43 ПЪЛНИ Глупости

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    По добре ела в събота 18.30 пред триъгълника на властта , да ни видят че не сме с тях !! Всички недоволни са поканени !! Да ги емнем докато не са емнали нас!

    15:24 25.06.2026

  • 44 Закривай

    4 0 Отговор
    Каквото са поискали са прчели, каквото са могли са унищожили.
    Тоя със свинската глава и фашистите от ДБ са за куршум.

    15:29 25.06.2026

  • 45 Тъпоъгълен сблъсък

    0 0 Отговор
    И двете страни в "острия сблъсък", не са особено остри, дори напротив.

    15:33 25.06.2026

  • 46 А БЕ ВЕ ДЕМОН КРАТНИ

    2 0 Отговор
    36 години не ви ли стигнаха да я изтриете забравите тази ДС от соца. Вижте сега вашите какви ги вършат. Защитават крият престъпните крадци от които сте и вие и най вече другият шишкаф радетел.

    15:34 25.06.2026

  • 47 Пришелец

    1 1 Отговор
    Лустрацията беше затрита .Внуците им вече са в друга информационна система и ви управляват,като жабите в топлата вода
    Чип-чип,чип чип чип.Честита баня Българи!

    Коментиран от #49

    15:34 25.06.2026

  • 48 Пришелец

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Много кофти":

    Има още една , в която има рисунка за носа му.

    15:40 25.06.2026

  • 49 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Пришелец":

    И много си прав ,пак са на власт пак е системата "Мой човек" !Затова нека да ни видят в събота, че децата ни и внуците ще ни бият с камъни !

    15:47 25.06.2026

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