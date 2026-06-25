Остър сблъсък в НС: Кабинетът закрива Комисията по досиетата през Бюджет 2026, ДПС и десницата са против

Намерението на правителството да закрие Комисията по досиетата предизвика сериозно политическо напрежение и остри дебати в кулоарите на Народното събрание.

Управляващото мнозинство планира да прекрати дейността на държавния орган чрез преходните и заключителни разпоредби на проектобюджета за следващата година, което провокира незабавна реакция от страна на опозицията и синдикални организации.

Мотивите на вносителите

От парламентарната група на „Прогресивна България“ защитиха предложението с аргумента, че закриването е част от мерките за оптимизиране на административните структури и свиване на държавните разходи в условията на висок бюджетен дефицит. Според вносителите комисията е изпълнила по-голямата част от историческата си роля по разкриването на документите на бившата Държавна сигурност, а оставащите архиви могат да бъдат стопанисвани при по-ниски разходи.

Опозицията: „Опит за изтриване на паметта“

Срещу решението категорично се обявиха от Движението за права и свободи (ДПС). В официална позиция партията определи плановете като „директен опит за изтриване на паметта за мрачните страници от българската история“ и настоя за незабавното оттегляне на текстовете до провеждането на широк обществен и експертен дебат.

Сериозна критика дойде и от представители на десния спектър в лицето на „Демократична България“ (ДБ). Икономисти и депутати от формацията определиха предложението като „антиреформа“, която прокарва непрозрачност относно принадлежността към структурите на комунистическите тайни служби. Оттам разкритикуваха и практиката фундаментални структурни промени в държавни органи да се прокарват „на тъмно“ през преходните разпоредби на финансовия закон.

Синдикатите в защита на служителите

В дебата се включиха и от КНСБ, откъдето изразиха загриженост за съдбата на служителите в администрацията на комисията. Синдикатът настоя за ясни гаранции за трудовите права на работещите и предупреди, че закриването на структури без предварителна оценка на риска и без яснота къде ще се съхраняват архивите може да доведе до административен хаос.

Очаква се дебатите по текстовете да продължат и в ресорната бюджетна комисия, където опозиционните партии ще направят опит да бламират закриването на органа преди окончателното гласуване на Бюджет 2026 в пленарна зала.