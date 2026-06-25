Остър сблъсък в НС: Кабинетът закрива Комисията по досиетата през Бюджет 2026, ДПС и десницата са против

Намерението на правителството да закрие Комисията по досиетата предизвика сериозно политическо напрежение и остри дебати в кулоарите на Народното събрание.
Управляващото мнозинство планира да прекрати дейността на държавния орган чрез преходните и заключителни разпоредби на проектобюджета за следващата година, което провокира незабавна реакция от страна на опозицията и синдикални организации.
Мотивите на вносителите
От парламентарната група на „Прогресивна България“ защитиха предложението с аргумента, че закриването е част от мерките за оптимизиране на административните структури и свиване на държавните разходи в условията на висок бюджетен дефицит. Според вносителите комисията е изпълнила по-голямата част от историческата си роля по разкриването на документите на бившата Държавна сигурност, а оставащите архиви могат да бъдат стопанисвани при по-ниски разходи.
Опозицията: „Опит за изтриване на паметта“
Срещу решението категорично се обявиха от Движението за права и свободи (ДПС). В официална позиция партията определи плановете като „директен опит за изтриване на паметта за мрачните страници от българската история“ и настоя за незабавното оттегляне на текстовете до провеждането на широк обществен и експертен дебат.
Сериозна критика дойде и от представители на десния спектър в лицето на „Демократична България“ (ДБ). Икономисти и депутати от формацията определиха предложението като „антиреформа“, която прокарва непрозрачност относно принадлежността към структурите на комунистическите тайни служби. Оттам разкритикуваха и практиката фундаментални структурни промени в държавни органи да се прокарват „на тъмно“ през преходните разпоредби на финансовия закон.
Синдикатите в защита на служителите
В дебата се включиха и от КНСБ, откъдето изразиха загриженост за съдбата на служителите в администрацията на комисията. Синдикатът настоя за ясни гаранции за трудовите права на работещите и предупреди, че закриването на структури без предварителна оценка на риска и без яснота къде ще се съхраняват архивите може да доведе до административен хаос.
Очаква се дебатите по текстовете да продължат и в ресорната бюджетна комисия, където опозиционните партии ще направят опит да бламират закриването на органа преди окончателното гласуване на Бюджет 2026 в пленарна зала.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #3, #42
14:25 25.06.2026
2 андреев
Коментиран от #31, #34
14:26 25.06.2026
3 Прав си!
До коментар #1 от "Хаха":Но Румен Радев да каже, защо Борисов и Пеевски не са изправени пред съдия, но вече с белезници?!
Коментиран от #7, #9
14:28 25.06.2026
4 Когато
14:28 25.06.2026
5 Даа
Коментиран от #20, #37
14:29 25.06.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ТРЯБВА ДА ИМА ЧЕРНО НА БЯЛО
ЧЕ ШИШИ Е ПРОДУКТ СЪЗДАДЕН ОТ ДС И БСП
.....
И ЧЕ ДБ ПП СЕ ГУШКАТ С АГЕНТИ НА ДС - СЕГА ОЛИГАРСИ
......
14:29 25.06.2026
7 Рунди
До коментар #3 от "Прав си!":Защо, при положение, че гласуват и му слугуват.
14:30 25.06.2026
8 Някой
Досиета са имали всички в МВР, като база кадри. ;)
Сега досиетата са във Фейсбук, Х-ове, Гугъл и така нататък.
14:30 25.06.2026
9 Евроатлантик
До коментар #3 от "Прав си!":Почакай малко, сега се променя закона за съдебната власт, нов ВСС, нов главен прокурор, нови съдии.. Тогава ще им турят белезници, като е сигурна работата... Сегашните съдии и прокуратурата са все назначения на Пеевски- Борисов!!!
Коментиран от #22
14:31 25.06.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СА ОТ ДС - МАЙКА МУ , БАЩАТА НА АДВОКАТА МУ , БИЗНЕС ТАТКОТО МУ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ
......
И ШИШИ ДА Е ПРОТИВ ЗАКРИВАНЕТО НА КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА Е НЕВЕРОЯТНО !:)
......
НЯКАКВА ИГРА Е :)
14:32 25.06.2026
11 Цвете
14:32 25.06.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И МЕНЕ УДАРИХА ТЕЖКО И ЗЛОВЕЩО :((((
АЗ НЕ СЪМ НА ТРАПЕЗАТА НА МУНЧО:(((
НЕ СЪМ ПОЛИЦАЙ ИЛИ ВОЕНЕН С 5-6000 ЕВРО ЗАПЛАТИ:(((
АЗ СЪМ ПРОСТО БЕДНЯК И ГОЛТАК :(((
А МУНЧО МЕ ДОВЪРШИ :(((?
ЩЕ ИЗЛИЗАМ ДА СЕ САМОЗАПАЛЯ В ЗНАК НА ПРОТЕСТ :(((((
Коментиран от #21
14:33 25.06.2026
13 ха-ха
14:33 25.06.2026
14 Айде
14:33 25.06.2026
15 Българин 🇧🇬
14:34 25.06.2026
16 АГАТ а Кристи
14:34 25.06.2026
17 Кардамски разкрива!
14:35 25.06.2026
18 Лена
Коментиран от #41
14:35 25.06.2026
19 Калин
Още 36 години ли ще ги търпим!??
14:35 25.06.2026
20 Юлия
До коментар #5 от "Даа":Напълно съм съгласна с Вас! Мисля,че много други мислят по този начин!
Коментиран от #32
14:40 25.06.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":И АЗ ИСКАМ ДА ТЕ ИЗГОРЯ
ДЕТО МИ ЛАПАШ НИКА КАТО ГНОМА ШПЕКА НА ПОМАКА МАДЖО :)
Коментиран от #27
14:41 25.06.2026
22 Със сигурност
До коментар #9 от "Евроатлантик":Ние сме търпеливи и ще дочакаме времето да видим Пеевски и Борисов зад решетките.
14:41 25.06.2026
23 Перо
14:42 25.06.2026
24 ЗАКРИВАЙ
САМО ФАЛШИВИ ДАННИ ИЗНАСЯТ,ТАКА ЧЕ И ОТ ТЯХ НЯМА НУЖДА.
14:42 25.06.2026
25 потребител
14:45 25.06.2026
26 А бе
14:45 25.06.2026
27 Ава yмириcaн нещастник🤣и вонящ пaаaа
До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Цyyyл...пак ли си наквасен със спирт който си намерил в кошовете за смет че имаш раздвоение и си отговаряш😂🤣😅
14:46 25.06.2026
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И МЕНЕ УДАРИХА ТЕЖКО И ЗЛОВЕЩО :((((
АЗ НЕ СЪМ НА ТРАПЕЗАТА НА МУНЧО:(((
НЕ СЪМ ПОЛИЦАЙ ИЛИ ВОЕНЕН С 5-6000 ЕВРО ЗАПЛАТИ:(((
АЗ СЪМ ПРОСТО БЕДНЯК И ГОЛТАК :(((
А МУНЧО МЕ ДОВЪРШИ :(((?
ЩЕ ИЗЛИЗАМ ДА СЕ САМОЗАПАЛЯ В ЗНАК НА ПРОТЕСТ :(((((
Коментиран от #43
14:47 25.06.2026
29 Да, да
14:49 25.06.2026
30 червено ферари
14:51 25.06.2026
31 Соломон
До коментар #2 от "андреев":И можеш ли да ми посочиш какво точно работи тази комисия
14:52 25.06.2026
32 Соломон
До коментар #20 от "Юлия":При положение че всички със такива досиета са във парламента,президенство и във власта.За какво ни е тази комисия
14:54 25.06.2026
33 Викам да се съберем пак
Кво ше кажете?
Коментиран от #40
14:57 25.06.2026
34 Бивш кадровик от ДС
До коментар #2 от "андреев":За 36 години старите доносници измряха или страдат от старчески проблеми и не могат да за заемат ръководни длъжности. От създаването си, тази комисия разкриваше само по поръчка. Кои бяха първите началници там? Евтим Костадинов - бивш директор на Окръжното управление на МВР Толбухин. 100% ДС. И Апостол Димитров - бивш първи на комсомола и партийно величие на БКП във Варненски окръг. Също 100% ДС. През техния мандат бяха унищожени много досиета. Но преди тях - по разпореждане на Иван Костов се "изгуби" половината архив на ДС. Освен това в закона имаше член, според който бивши служители на ДС, информатори и помощници, които са продължили да работят в "разузнавателните" служби и националната сигурност и след 10 ноември 1989 г не могат да се разкриват. Тази комисия служи единствено да осигурява синекурни длъжности на верни на партията си кадри.
PS. А "генерал" Атанасов разкриха ли го? Май не са, той беше един посредствен, но много усърден доносник от ниско ниво....
14:58 25.06.2026
35 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
14:58 25.06.2026
36 Тома
15:04 25.06.2026
37 Стефан
До коментар #5 от "Даа":Абсолютно подкрепям закриването. Тези които искаха отдавна ги скриха. Няма смисъл от разходите за някакви провелки на старци които отдавна измряха. Останаха сектантите от ДБ които не знаят за какво съжествуват а и Пеевски коойто се прави на тарикат след срещата с турския посланик ако и в ДПС всички бяха агенти. Правилно решение.
15:08 25.06.2026
38 ккк
15:09 25.06.2026
39 Много кофти
Докато не ги вкарате изменниците в затвора, все ще сме така.
Коментиран от #48
15:17 25.06.2026
40 Копейкин Костя
До коментар #33 от "Викам да се съберем пак":Викам да съберем всички ЗКПЧ-та, доносници, комунисти, петолъчници и т.н на митинг в подкрепа на Иво Христов и идеята му за закриване на комисията. (Все пак баща му е с досие...)
15:17 25.06.2026
41 А Ти,да си мислила,когато...
До коментар #18 от "Лена":...Киро те мандръса на парапета...😂😆🤣!
15:20 25.06.2026
42 Забавно
До коментар #1 от "Хаха":ДПС, заедно с ДБ
15:23 25.06.2026
43 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #28 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":По добре ела в събота 18.30 пред триъгълника на властта , да ни видят че не сме с тях !! Всички недоволни са поканени !! Да ги емнем докато не са емнали нас!
15:24 25.06.2026
44 Закривай
Тоя със свинската глава и фашистите от ДБ са за куршум.
15:29 25.06.2026
45 Тъпоъгълен сблъсък
15:33 25.06.2026
46 А БЕ ВЕ ДЕМОН КРАТНИ
15:34 25.06.2026
47 Пришелец
Чип-чип,чип чип чип.Честита баня Българи!
Коментиран от #49
15:34 25.06.2026
48 Пришелец
До коментар #39 от "Много кофти":Има още една , в която има рисунка за носа му.
15:40 25.06.2026
49 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #47 от "Пришелец":И много си прав ,пак са на власт пак е системата "Мой човек" !Затова нека да ни видят в събота, че децата ни и внуците ще ни бият с камъни !
15:47 25.06.2026