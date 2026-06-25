Фискалният съвет одобрява изравняването на осигурителната тежест за всички заети, но не одобрява повишаването на заплатите

Фискалният съвет многократно е повдигал темата за привилегированото отношение към държавните служители, военните, полицаите и магистратите по отношение на осигурителните им вноски. Привилегията за поемане на пълните осигуровки от страна на държавата е останала от времето, когато държавните служители не бяха добре платени. Към днешна дата тази привилегия е по-скоро несправедлива спрямо останалите служители в държавната администрация (на трудов договор) и служителите в частния сектор. Няма икономическа логика в това едни служители да плащат лични осигурителни вноски, а други да не плащат.

Това се посочва в позиция на Фискалния съвет.

В нашите препоръки за оптимизиране на разходите за персонал в бюджета за 2026 г. още през есента предложихме отмяна на тази привилегия, като целта беше освен премахване на ненужната привилегия да се постигне и фискална консолидация.

По наши сметки платените осигуровки за държавните служители, вкл. тези в съдебната система (без тези по Закона за МВР) възлизат на 200 млн. евро., т.е. фискалният ефект за бюджета ще бъде около 100 млн. евро. по-малко осигуровки. Включването на полицаите и военните в обхвата на мярката ще има много по-голям фискален ефект, тъй като към момента държавата плаща 73,3% осигуровки.

Чл. 74 от Проекта на ЗДБРБ за 2026 г. предвижда от 01.08.2026 г. държавните служители и магистратите да поемат част от осигурителните си вноски в съотношение 20/80, а от 01.01.2027 г. съотношението да стане 40/60 и да се изравни с останалите заети лица в частния сектор.

Фискалният съвет подкрепя намерението на правителството да изравни осигурителната тежест за държавните служители и магистратите с останалите заети лица в икономиката, но смята, че в обхвата още от 01.08. трябва да се включат и военните, и полицаите, за да няма двоен режим и противопоставяне на заетите по сектори.

Също така смятаме, че правителството следва да се възползва от промяната в режима за осигуровките, за да постигне фискална консолидация и да съкрати в някаква степен и без това прекалено раздутите разходи за персонал.

Нещо повече, именно в тези два сектора, които остават извън промените засега, заплатите бяха драстично увеличени миналата година. Ето защо Фискалният съвет не счита, че трябва да се предвижда компенсация за покриване на личните осигурителни вноски на потърпевшите от промяната.