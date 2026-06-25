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Фискалният съвет одобрява изравняването на осигурителната тежест за всички заети, но не одобрява повишаването на заплатите

Фискалният съвет одобрява изравняването на осигурителната тежест за всички заети, но не одобрява повишаването на заплатите

25 Юни, 2026 16:03 1 115 31

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Няма икономическа логика в това едни служители да плащат лични осигурителни вноски, а други да не плащат

Фискалният съвет одобрява изравняването на осигурителната тежест за всички заети, но не одобрява повишаването на заплатите - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Фискалният съвет многократно е повдигал темата за привилегированото отношение към държавните служители, военните, полицаите и магистратите по отношение на осигурителните им вноски. Привилегията за поемане на пълните осигуровки от страна на държавата е останала от времето, когато държавните служители не бяха добре платени. Към днешна дата тази привилегия е по-скоро несправедлива спрямо останалите служители в държавната администрация (на трудов договор) и служителите в частния сектор. Няма икономическа логика в това едни служители да плащат лични осигурителни вноски, а други да не плащат.

Това се посочва в позиция на Фискалния съвет.

В нашите препоръки за оптимизиране на разходите за персонал в бюджета за 2026 г. още през есента предложихме отмяна на тази привилегия, като целта беше освен премахване на ненужната привилегия да се постигне и фискална консолидация.

По наши сметки платените осигуровки за държавните служители, вкл. тези в съдебната система (без тези по Закона за МВР) възлизат на 200 млн. евро., т.е. фискалният ефект за бюджета ще бъде около 100 млн. евро. по-малко осигуровки. Включването на полицаите и военните в обхвата на мярката ще има много по-голям фискален ефект, тъй като към момента държавата плаща 73,3% осигуровки.

Чл. 74 от Проекта на ЗДБРБ за 2026 г. предвижда от 01.08.2026 г. държавните служители и магистратите да поемат част от осигурителните си вноски в съотношение 20/80, а от 01.01.2027 г. съотношението да стане 40/60 и да се изравни с останалите заети лица в частния сектор.

Фискалният съвет подкрепя намерението на правителството да изравни осигурителната тежест за държавните служители и магистратите с останалите заети лица в икономиката, но смята, че в обхвата още от 01.08. трябва да се включат и военните, и полицаите, за да няма двоен режим и противопоставяне на заетите по сектори.

Също така смятаме, че правителството следва да се възползва от промяната в режима за осигуровките, за да постигне фискална консолидация и да съкрати в някаква степен и без това прекалено раздутите разходи за персонал.

Нещо повече, именно в тези два сектора, които остават извън промените засега, заплатите бяха драстично увеличени миналата година. Ето защо Фискалният съвет не счита, че трябва да се предвижда компенсация за покриване на личните осигурителни вноски на потърпевшите от промяната.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    17 8 Отговор
    Тези, които са свикнали да лежат на гърба на държавата като държавните служители вече да са наясно, че държавата затяга ресурсите и контрола. Край на кражбите отвсякъде.Държавните служители не стига , че в по- голямата си част са корумпирани, но и им хареса да са хрантутниците на държавата.Вече ще си плащат осигуровките както всички

    Коментиран от #5, #18

    16:06 25.06.2026

  • 2 Без име

    10 7 Отговор
    Точно така!!!

    16:07 25.06.2026

  • 3 чужденец

    2 2 Отговор
    На 05.05. 2026г. ще има проблем в Банкя . Дали пък този проблем не е минал ? Вече не знам кой ден , месец и дата сме . Ами годината , дали не е объркана , може да става въпрос за догодина ?!

    16:12 25.06.2026

  • 4 В държавният сектор не са само чиновници

    16 4 Отговор
    Има и работещи хора на минимална заплата! Те веднъж бяха прецакани с еврото, сега и с осигуровките!
    Пак мислят със задниците си!
    Съкращавайте ненужните чиновници, а не всички да се дерат на калпак!

    16:13 25.06.2026

  • 5 Европеец

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Заглавието е вярно.....НО , защо ще ги компенсират като им вдигнат заплатите.... Прилича ми от единия джоб в другия..... Чист популизъм......

    Коментиран от #8

    16:19 25.06.2026

  • 6 Коментари

    6 3 Отговор
    Като представителна извадка за българите. Инфантили, които вместо да гледат собственото си дередже и как да изкарат пари, гледат чуждото канче, и се пукат от яд, че всички не са бедни и безполезни като тях. Хора ръководени от злоба, а не от разум. Жалка картинка.

    16:22 25.06.2026

  • 7 Лост

    6 5 Отговор
    Заплатите на администрацията трябва да се замразят и от тях да им извадят осигуровките, това е целта другото е лъжа и измама на Гълъб Шарлатанина.

    16:27 25.06.2026

  • 8 Дориана

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Защото искат да им компенсират осигуровките, което е неправилно. Всички хора когато си получават заплатите от тях им се отдържат осигуровките Така трябва и да е при държавните служители. Не трябва да им се вдигат заплатите Това е грешка. А, Пламен Димитров., който от години е патерица и изпълнител на нарежданията на Борисов и Пеевски като подкукуросва различни браншове да стачкуват е крайно време да си получи това което сее.

    Коментиран от #9, #17

    16:27 25.06.2026

  • 9 КНСБ Скапаняците

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Държавния служител по закон няма право да стачкува.

    Коментиран от #10

    16:31 25.06.2026

  • 10 Дориана

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "КНСБ Скапаняците":

    Пламен Димитров заплашваше с " Отговор" Обаче Ние сега ще се намесим и ще поставим Пламен Димитров на резервната скамейка. Ще получи това, което сее.

    16:36 25.06.2026

  • 11 Въпрос

    5 3 Отговор
    Всички коментиращи, осъзнавате ли, че държавните служители освен всичко останало имат и редица ограничения? Осъзнавате ли, че нямат право на втори трудов договор, че нямат свободата на работещите в частния сектор? Осъзнавате ли, че към държавните служители, освен администрация и сърдитите лелки зад гишетата, попадат и пожарникарите? Смятате ли, че дори сегашното заплащане е адекватно за хора, които рискуват собствения си живот за да спасят чужд?
    Не ка режат, нека замразяват, но - каво ще е качеството на оставащите служители на държавна работа? Дали ще бъдат достатъчно мотивирани? Надявам се на никого да не се налага да го разбира от първо лице.

    Коментиран от #14

    16:40 25.06.2026

  • 12 дядото

    6 2 Отговор
    интересно с какво мислят експертите във фискалния съвет.по добре да отменят разните изпити за интелигентност,физическа подготовка и пр.кой луд ще рискува ежедневно здраве и живот в мо и мвр за нищо.създаваме криза след криза,важно е богатите да останат богати.пфу.

    Коментиран от #16

    16:41 25.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Европеец

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Въпрос":

    То едни служители та мани, мани.... каквато държавата такива и държавните служители.....Хайде стига моля те с тия порки..... Като били ограничени, па едни рискували живота си да напускат бе, да ходят в частния сектор да бачкат и да видят Как се изкарват пари с пот на челото...

    Коментиран от #23, #24

    16:48 25.06.2026

  • 15 Зевс

    5 1 Отговор
    С ПМС № 129 от 26 юни 2012 държавата поема осигуровките на държавните служители за да се избегне двойното счетоводство, при което заплатите им са намалени. Ако сега ще правят обратното, то заплатите трябва да се увеличат така, че нетото да не се промени, всичко друго е ала-бала за настройване хората в обществото един срещу друг.

    16:49 25.06.2026

  • 16 Европеец

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "дядото":

    Те виждал ли си полицай и военни каквито толупи са бе, всичките над 100 кила.... Да не говоря за полицаите Къде по цял ден и по цяла нощ дремят в патрулките, е има някои и работят де...

    Коментиран от #25

    16:51 25.06.2026

  • 17 ЛОШО е

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    КОгато, някой НЕ разбира някои неща НО коментира. Същият този дето предлага, премахна равенството и въведе държавен служител като статут: БЕЗ клас прослужено време (30-40%), намали с 30% заплатите заради постната пица, забрани втори, трети и т.н. трудов договор. Сега риве...

    16:52 25.06.2026

  • 18 Никой не казва

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Има 4000 свободни места ...кандидатствай, побързай ще ги съкратят...ще спечелиш цели 13% от осигуровки, от 1 август само 10%. НО ще загубиш 40% клас прослужено време.

    16:54 25.06.2026

  • 19 Голям смях

    2 0 Отговор
    Фискалният съвет начело с ПОСТНА ПИЦА предлага равенство...същият който го отнеми, като наложи държавните служители да не плащат осигуровки, и за компенсация им отне клас прослужено време и 30% от заплатите. Оф забравих и прибра здравният фонд. Ех, Дянков.

    16:58 25.06.2026

  • 20 Тома

    2 0 Отговор
    Нама по богата държава от България която да плаща осигуровки на държавни служители.

    16:58 25.06.2026

  • 21 малийййй

    2 1 Отговор
    "...към момента държавата плаща 73,3% осигуровки."

    Всичко това е народ който получава заплати от бюджета в който не внасят нищо, защото не произвежда продукия за реализация на, а и освен другото заплатите им са няколко пъти по големи от произвеждащите. В същото време работниците произвеждащи продукция реализирана на пазара получават най ниските заплати защото захранват и бюджета за да има заплати за държавните служители. Хайде нека пенсионери и малолетни да са 20%, кои са другите 53%? Като включиш олигарси, тарикати и шмекери източващи същия бюджет, после защо сме били най бедната държава.

    16:58 25.06.2026

  • 22 Българин

    2 0 Отговор
    Докато ни затъват все по-дълбоко в евро блатото все така ще е...

    16:59 25.06.2026

  • 23 Отговор

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    Съгласен съм, но само до някаква степен. Как да подобрим държавата като цяло? Нивото на държавните служители е такова именно защото заплащането не е адекватно за рисковете, които поемат. Да напускат? Ами те си напускат, нали виждаме колко свободни бройки има. В малките населени места има момчета, които се качват сами в пожарните автомобили, именно защото има недостиг на служители. Не знам до къде ще стигнем така, но едно е сигурно - държавата не изглежда добре, напротив.

    17:00 25.06.2026

  • 24 Голям смях

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    Има 400 свободни места. Заповядай.

    17:00 25.06.2026

  • 25 Полицая от бевърли хилс

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Европеец":

    Ядат кофти и вредна храна-банички, дюнери, бургери, затова и наддават бързо

    Коментиран от #26, #27

    17:04 25.06.2026

  • 26 Направо е нечуешко, чуек

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Полицая от бевърли хилс":

    Малко им са рушветите, затуй не могат да си позволят по-здравословно меню...

    Коментиран от #28, #29

    17:10 25.06.2026

  • 27 Мъка, мъкааа

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Полицая от бевърли хилс":

    Като всички в колониябг дето заминаха в клуба на заробените с цел ограбване

    17:15 25.06.2026

  • 28 Кмета на варна

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Направо е нечуешко, чуек":

    А малко им са, на мене да не са ми много

    17:17 25.06.2026

  • 29 Не ги жали държавните охранници

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Направо е нечуешко, чуек":

    Ами малко, само от триногите каква парса правят, от чадъри върху кварталните дилъри, от незаконното укро строителсто, от износ на оръжие за укро хунтата.. Даже не ми се продължава нататък..

    17:27 25.06.2026

  • 30 Наглите

    0 0 Отговор
    Държавните хрантутници са много нагли същества. Не щат да внасят осигуровки в бюджета, а после искат да вземат пенсии от бюджета ?

    17:33 25.06.2026

  • 31 Фискалният съвет не одобрява повишение

    0 0 Отговор
    На заплатите.Но те самите си гласуваха заплати,равни на три средни заплати.Осврн това си гласуваха за всяко заседание да получават по три минимални заплати.Да сметнем,на едно заседание от 5-6 часа,получават по 1800 евро.Е,защо да не са за намаляване на заплатите за другите .А и председател на Фискалния съвет е Симеон Дянков-постната пица

    17:33 25.06.2026

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