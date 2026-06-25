Фискалният съвет одобрява изравняването на осигурителната тежест за всички заети, но не одобрява повишаването на заплатите

Фискалният съвет многократно е повдигал темата за привилегированото отношение към държавните служители, военните, полицаите и магистратите по отношение на осигурителните им вноски. Привилегията за поемане на пълните осигуровки от страна на държавата е останала от времето, когато държавните служители не бяха добре платени. Към днешна дата тази привилегия е по-скоро несправедлива спрямо останалите служители в държавната администрация (на трудов договор) и служителите в частния сектор. Няма икономическа логика в това едни служители да плащат лични осигурителни вноски, а други да не плащат.
Това се посочва в позиция на Фискалния съвет.
В нашите препоръки за оптимизиране на разходите за персонал в бюджета за 2026 г. още през есента предложихме отмяна на тази привилегия, като целта беше освен премахване на ненужната привилегия да се постигне и фискална консолидация.
По наши сметки платените осигуровки за държавните служители, вкл. тези в съдебната система (без тези по Закона за МВР) възлизат на 200 млн. евро., т.е. фискалният ефект за бюджета ще бъде около 100 млн. евро. по-малко осигуровки. Включването на полицаите и военните в обхвата на мярката ще има много по-голям фискален ефект, тъй като към момента държавата плаща 73,3% осигуровки.
Чл. 74 от Проекта на ЗДБРБ за 2026 г. предвижда от 01.08.2026 г. държавните служители и магистратите да поемат част от осигурителните си вноски в съотношение 20/80, а от 01.01.2027 г. съотношението да стане 40/60 и да се изравни с останалите заети лица в частния сектор.
Фискалният съвет подкрепя намерението на правителството да изравни осигурителната тежест за държавните служители и магистратите с останалите заети лица в икономиката, но смята, че в обхвата още от 01.08. трябва да се включат и военните, и полицаите, за да няма двоен режим и противопоставяне на заетите по сектори.
Също така смятаме, че правителството следва да се възползва от промяната в режима за осигуровките, за да постигне фискална консолидация и да съкрати в някаква степен и без това прекалено раздутите разходи за персонал.
Нещо повече, именно в тези два сектора, които остават извън промените засега, заплатите бяха драстично увеличени миналата година. Ето защо Фискалният съвет не счита, че трябва да се предвижда компенсация за покриване на личните осигурителни вноски на потърпевшите от промяната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #5, #18
16:06 25.06.2026
2 Без име
16:07 25.06.2026
3 чужденец
16:12 25.06.2026
4 В държавният сектор не са само чиновници
Пак мислят със задниците си!
Съкращавайте ненужните чиновници, а не всички да се дерат на калпак!
16:13 25.06.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Дориана":Заглавието е вярно.....НО , защо ще ги компенсират като им вдигнат заплатите.... Прилича ми от единия джоб в другия..... Чист популизъм......
Коментиран от #8
16:19 25.06.2026
6 Коментари
16:22 25.06.2026
7 Лост
16:27 25.06.2026
8 Дориана
До коментар #5 от "Европеец":Защото искат да им компенсират осигуровките, което е неправилно. Всички хора когато си получават заплатите от тях им се отдържат осигуровките Така трябва и да е при държавните служители. Не трябва да им се вдигат заплатите Това е грешка. А, Пламен Димитров., който от години е патерица и изпълнител на нарежданията на Борисов и Пеевски като подкукуросва различни браншове да стачкуват е крайно време да си получи това което сее.
Коментиран от #9, #17
16:27 25.06.2026
9 КНСБ Скапаняците
До коментар #8 от "Дориана":Държавния служител по закон няма право да стачкува.
Коментиран от #10
16:31 25.06.2026
10 Дориана
До коментар #9 от "КНСБ Скапаняците":Пламен Димитров заплашваше с " Отговор" Обаче Ние сега ще се намесим и ще поставим Пламен Димитров на резервната скамейка. Ще получи това, което сее.
16:36 25.06.2026
11 Въпрос
Не ка режат, нека замразяват, но - каво ще е качеството на оставащите служители на държавна работа? Дали ще бъдат достатъчно мотивирани? Надявам се на никого да не се налага да го разбира от първо лице.
Коментиран от #14
16:40 25.06.2026
12 дядото
Коментиран от #16
16:41 25.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Европеец
До коментар #11 от "Въпрос":То едни служители та мани, мани.... каквато държавата такива и държавните служители.....Хайде стига моля те с тия порки..... Като били ограничени, па едни рискували живота си да напускат бе, да ходят в частния сектор да бачкат и да видят Как се изкарват пари с пот на челото...
Коментиран от #23, #24
16:48 25.06.2026
15 Зевс
16:49 25.06.2026
16 Европеец
До коментар #12 от "дядото":Те виждал ли си полицай и военни каквито толупи са бе, всичките над 100 кила.... Да не говоря за полицаите Къде по цял ден и по цяла нощ дремят в патрулките, е има някои и работят де...
Коментиран от #25
16:51 25.06.2026
17 ЛОШО е
До коментар #8 от "Дориана":КОгато, някой НЕ разбира някои неща НО коментира. Същият този дето предлага, премахна равенството и въведе държавен служител като статут: БЕЗ клас прослужено време (30-40%), намали с 30% заплатите заради постната пица, забрани втори, трети и т.н. трудов договор. Сега риве...
16:52 25.06.2026
18 Никой не казва
До коментар #1 от "Дориана":Има 4000 свободни места ...кандидатствай, побързай ще ги съкратят...ще спечелиш цели 13% от осигуровки, от 1 август само 10%. НО ще загубиш 40% клас прослужено време.
16:54 25.06.2026
19 Голям смях
16:58 25.06.2026
20 Тома
16:58 25.06.2026
21 малийййй
Всичко това е народ който получава заплати от бюджета в който не внасят нищо, защото не произвежда продукия за реализация на, а и освен другото заплатите им са няколко пъти по големи от произвеждащите. В същото време работниците произвеждащи продукция реализирана на пазара получават най ниските заплати защото захранват и бюджета за да има заплати за държавните служители. Хайде нека пенсионери и малолетни да са 20%, кои са другите 53%? Като включиш олигарси, тарикати и шмекери източващи същия бюджет, после защо сме били най бедната държава.
16:58 25.06.2026
22 Българин
16:59 25.06.2026
23 Отговор
До коментар #14 от "Европеец":Съгласен съм, но само до някаква степен. Как да подобрим държавата като цяло? Нивото на държавните служители е такова именно защото заплащането не е адекватно за рисковете, които поемат. Да напускат? Ами те си напускат, нали виждаме колко свободни бройки има. В малките населени места има момчета, които се качват сами в пожарните автомобили, именно защото има недостиг на служители. Не знам до къде ще стигнем така, но едно е сигурно - държавата не изглежда добре, напротив.
17:00 25.06.2026
24 Голям смях
До коментар #14 от "Европеец":Има 400 свободни места. Заповядай.
17:00 25.06.2026
25 Полицая от бевърли хилс
До коментар #16 от "Европеец":Ядат кофти и вредна храна-банички, дюнери, бургери, затова и наддават бързо
Коментиран от #26, #27
17:04 25.06.2026
26 Направо е нечуешко, чуек
До коментар #25 от "Полицая от бевърли хилс":Малко им са рушветите, затуй не могат да си позволят по-здравословно меню...
Коментиран от #28, #29
17:10 25.06.2026
27 Мъка, мъкааа
До коментар #25 от "Полицая от бевърли хилс":Като всички в колониябг дето заминаха в клуба на заробените с цел ограбване
17:15 25.06.2026
28 Кмета на варна
До коментар #26 от "Направо е нечуешко, чуек":А малко им са, на мене да не са ми много
17:17 25.06.2026
29 Не ги жали държавните охранници
До коментар #26 от "Направо е нечуешко, чуек":Ами малко, само от триногите каква парса правят, от чадъри върху кварталните дилъри, от незаконното укро строителсто, от износ на оръжие за укро хунтата.. Даже не ми се продължава нататък..
17:27 25.06.2026
30 Наглите
17:33 25.06.2026
31 Фискалният съвет не одобрява повишение
17:33 25.06.2026