Полицейска акция разтърси район „Приморски“ във Варна: Проверки в общинската администрация

Вълна от полицейски действия заля днес сградата на районната администрация „Приморски“ във Варна. Още от ранните часове униформени служители, придружени от представители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), влязоха в общинските помещения, за да извършат щателни проверки и претърсвания.
Процесуално-следствени действия под надзора на прокуратурата
По информация от Министерството на вътрешните работи, операцията се провежда в рамките на досъдебно производство, стартирало след съдебни разрешения.
"Към момента на територията на кметство „Приморски“ се извършват процесуално-следствени действия от полицейски служители, включително претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството", съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.
Основният фокус на разследването е проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост, при които има съмнения за използване на неверни обстоятелства.
Под зоркия контрол на Районната прокуратура, екипите инспектират административни офиси, архиви и служебни кабинети, търсейки доказателства за евентуални злоупотреби.
Координирани действия на МВР и ГДБОП
В акцията участват както служители на Областната дирекция на МВР – Варна, така и експерти от ГДБОП.
Съвместните усилия целят да се изяснят всички обстоятелства около евентуалното издаване на документи с невярно съдържание, което може да доведе до сериозни последици за замесените лица.
Обществен интерес и прозрачност
Новината за полицейската операция предизвика широк обществен отзвук сред жителите на морската столица. Много граждани изразиха надежда, че разследването ще хвърли светлина върху евентуални нередности и ще гарантира прозрачност в работата на местната власт.
Очакват се официални изявления
Към момента от МВР и прокуратурата се въздържат от допълнителни коментари, като обещават повече информация след приключване на първоначалните процесуални действия. Следете нашия сайт за най-актуалните новини по случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жалко, че не е 1945 година
Коментиран от #25
16:40 25.06.2026
2 ВСИЧКИ
ВИНОВНИ НЯМА.
16:41 25.06.2026
3 Европеец
16:42 25.06.2026
4 Варна
Коментиран от #16
16:43 25.06.2026
5 Пепа
16:44 25.06.2026
6 въх леко миче с изхвърлянията
Полицейска акция разтърси район „Приморски
16:45 25.06.2026
7 Дориана
16:45 25.06.2026
8 Хаха
16:48 25.06.2026
9 Партизанска
16:48 25.06.2026
10 ВАРНА СЕ ОКАЗА ПРЕВЗЕТА
Коментиран от #17, #21, #24
16:50 25.06.2026
11 Тома
Коментиран от #19
16:51 25.06.2026
12 Хохо Бохо
16:52 25.06.2026
13 Тончо
16:56 25.06.2026
14 Да.........
Чайка, в района под Бриз е потънала в еднометрова трева….. Змии и гадинки в тревата, колкото искаш. А данъка в този „престижен“ район – до небето!
16:57 25.06.2026
15 0407
16:58 25.06.2026
16 КАК СИ ТРЕБЕ
До коментар #4 от "Варна":Как се придобиват 400 декара земя край варна.
Първоначално придобиване: Парцелите масово са записвани на малоимотни, възрастни или криминално проявени лица от Бяла Слатина чрез фалшиви нотариални актове от 1944 г. или несъществуващи документи за възстановяване на собственост.
Участници: В прехвърлянията са участвали нотариуси, адвокати и служители от Службата по кадастъра във Варна.
Легализиране: След поредица от фиктивни препродажби, имотите се оказват собственост на крайни „добросъвестни“ купувачи.
Крайни собственици: Фирмите, придобили финално въпросните земи, се контролират от варненския бизнесмен Даниел Славов (Дидо Дънката) и от Гери-Никол.
Спиране на разследването
Първоначално схемата е разплетена от разследващите органи във Варна. Впоследствие обаче делото им е отнето и прехвърлено в София, където потъва, като според разследването ключова роля за спирането му има тогавашният изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов.
16:58 25.06.2026
17 Някой
До коментар #10 от "ВАРНА СЕ ОКАЗА ПРЕВЗЕТА":И не е само Варна, в Бургас е още по-зле! За Слънчев бряг - не ми се говори! Крайбрежието ни е руско-украйнска губерния!
17:01 25.06.2026
18 МЪЧИТЕЛНОТО ПРОБУЖДАНЕ ЗАПОЧВА
Коментиран от #27
17:03 25.06.2026
19 ИМА ИМА
До коментар #11 от "Тома":Даже по корумпирани са Боко, Шиши, Фандъкова, Росен Желязков, Асен и Киро тъпото, всички стари ДПС-ри на чело с Доган и още много други.
Ще трябва да се реже из корен, иначе България загива.
Коментиран от #29
17:06 25.06.2026
20 Факт
17:09 25.06.2026
21 Нека да пиша
До коментар #10 от "ВАРНА СЕ ОКАЗА ПРЕВЗЕТА":Нищо подобно ,всичко това е работа на русия.
Коментиран от #23
17:11 25.06.2026
22 ПАРАЛЕЛНА РЕАЛНОСТ
Кажи ми беднии ми народе
Кой в таз робска люлка те люлее.
17:13 25.06.2026
23 ГЛУПАК И СИ ТИ
До коментар #21 от "Нека да пиша":Глупак и продажник.
17:14 25.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Моряка
До коментар #1 от "Жалко, че не е 1945 година":В 1945 не ги натикваха в Белене,а в закрити камиони.Дидо Дънката с Гери Никол еднопосочно покрай Орландовци.Строго,но справедливо.
17:17 25.06.2026
26 Кубчета от леголенд
17:18 25.06.2026
27 Търновец
До коментар #18 от "МЪЧИТЕЛНОТО ПРОБУЖДАНЕ ЗАПОЧВА":Днес по БНР имаше изказване че Невзоров е с връзки водещи към Петербург и към Руски олигарх без да се споменава име. Братушките шетат, 1999 Лукойл купи 59% от Нефтохима за само 81 милиона долара с за да се построи такова такова предприятие трябваха поне 6 милиарда долара а по малък пакет ценни книжа беше купен през 2003 когато беше убит шефа Илия Павлов - беше ли Мулти конкурент на Лукойл за Нефтохима?
17:23 25.06.2026
28 Гост
На нарушилите закона и топнали копита в меда, 100 тояги на голо и при Бай Ставри за ментална терапия и изправяне на чакрите!!!
17:27 25.06.2026
29 Моряка
До коментар #19 от "ИМА ИМА":Не се чува нещо да ги режат от корен.Гласуват в Парламента заедно с ПБ.Може и да им се размине.Мълчат и гласуват.Гласуват е мълчат.Ей това се казва превъзпитание.Поне да върнат и окрадените милиарди.Навремето при Сталин,с пистолет до слепоочието,съратниците на Ленин са връщали присвоените за всеки случай брилянти.Не че после са се отървавали,ама поне брилянтите са били спасени за държавата.По него време следователите не са се влияели от Шиши.
17:32 25.06.2026