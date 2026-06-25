Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Варна »
Полицейска акция разтърси район „Приморски“ във Варна: Проверки в общинската администрация

Полицейска акция разтърси район „Приморски“ във Варна: Проверки в общинската администрация

25 Юни, 2026 16:38 1 425 29

  • полиция варна-
  • проверки община приморски-
  • гдбоп-
  • удостоверения за търпимост-
  • разследване-
  • прокуратура-
  • административни проверки-
  • фалшиви документи-
  • мвр-
  • новини варна-
  • крими варна-
  • крими българия

Служители на МВР и ГДБОП претърсват офиси и архиви по разследване за издаване на фалшиви удостоверения

Полицейска акция разтърси район „Приморски“ във Варна: Проверки в общинската администрация - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вълна от полицейски действия заля днес сградата на районната администрация „Приморски“ във Варна. Още от ранните часове униформени служители, придружени от представители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), влязоха в общинските помещения, за да извършат щателни проверки и претърсвания.

Процесуално-следствени действия под надзора на прокуратурата

По информация от Министерството на вътрешните работи, операцията се провежда в рамките на досъдебно производство, стартирало след съдебни разрешения.

"Към момента на територията на кметство „Приморски“ се извършват процесуално-следствени действия от полицейски служители, включително претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството", съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.

Основният фокус на разследването е проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост, при които има съмнения за използване на неверни обстоятелства.

Под зоркия контрол на Районната прокуратура, екипите инспектират административни офиси, архиви и служебни кабинети, търсейки доказателства за евентуални злоупотреби.

Координирани действия на МВР и ГДБОП

В акцията участват както служители на Областната дирекция на МВР – Варна, така и експерти от ГДБОП.

Съвместните усилия целят да се изяснят всички обстоятелства около евентуалното издаване на документи с невярно съдържание, което може да доведе до сериозни последици за замесените лица.

Обществен интерес и прозрачност

Новината за полицейската операция предизвика широк обществен отзвук сред жителите на морската столица. Много граждани изразиха надежда, че разследването ще хвърли светлина върху евентуални нередности и ще гарантира прозрачност в работата на местната власт.

Очакват се официални изявления

Към момента от МВР и прокуратурата се въздържат от допълнителни коментари, като обещават повече информация след приключване на първоначалните процесуални действия. Следете нашия сайт за най-актуалните новини по случая.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалко, че не е 1945 година

    21 7 Отговор
    да ги натоварят всичките и в Белене

    Коментиран от #25

    16:40 25.06.2026

  • 2 ВСИЧКИ

    25 3 Отговор
    СЛЕДИ СА ПРИКРИТИ.
    ВИНОВНИ НЯМА.

    16:41 25.06.2026

  • 3 Европеец

    33 1 Отговор
    Само пушилка правят, Съмнявам се че някой от тия негодяи ще влезе в затвора.... Ще бутнат това ,което не е достроено , после ще спрат, ще забравим щуротиите на корумпираните общинари и така до следващия случай....

    16:42 25.06.2026

  • 4 Варна

    28 2 Отговор
    Гледайте разследването на Генка Шекерова как Дидо Дънката, партньора на Портних, заедно с Гери Никол са придобили 400 декара с фалшиви Нотариални актове, разбира се са минали през нотариус Петров.

    Коментиран от #16

    16:43 25.06.2026

  • 5 Пепа

    22 1 Отговор
    Акция, шум, показност , добре, ама знаят ли какво търсят и къде да го търсят, или просто …. “си търсят, “нещо” ???? Щото все така се получава досега !!!

    16:44 25.06.2026

  • 6 въх леко миче с изхвърлянията

    16 1 Отговор
    че земетресение та чак цунами из варна


    Полицейска акция разтърси район „Приморски

    16:45 25.06.2026

  • 7 Дориана

    22 1 Отговор
    А, сега дамо гледайте в тази администрация колко корупции ще се открият. И тръгнали да се жалват, че трябвало да си плащат осигуровките както всички други хора. Алчността се наказва.

    16:45 25.06.2026

  • 8 Хаха

    12 1 Отговор
    Проверки за неплатени осигуровки.

    16:48 25.06.2026

  • 9 Партизанска

    16 4 Отговор
    акция ! Връзват мандраджията , вземат му парите , ядат сирене колкото могат , че и вземат още , да имат ! Така грабят до ден днешен тяхните издънки , вече милиарди !

    16:48 25.06.2026

  • 10 ВАРНА СЕ ОКАЗА ПРЕВЗЕТА

    20 4 Отговор
    От азовските нацисти.

    Коментиран от #17, #21, #24

    16:50 25.06.2026

  • 11 Тома

    20 0 Отговор
    Влезли са в кошера на мафията.Няма по корумпирани от варненската община и кметовете им

    Коментиран от #19

    16:51 25.06.2026

  • 12 Хохо Бохо

    12 5 Отговор
    Благо невинното да не духне?

    16:52 25.06.2026

  • 13 Тончо

    13 0 Отговор
    Акция, близо два месеца след като избухна аферата Баба Алино и се разбра за тези удостоверения за търпимост!? Е, какво правиха досега МВР другарите от служебното правителство и тези от редовния кабинет? За два месеца могат да изчезнат документи, да се фалшифицират нови и така да се прикрият следи...

    16:56 25.06.2026

  • 14 Да.........

    7 0 Отговор
    Този най-добър район във Варна е затънал в кал и мръсотия - в буквалния и в преносния смисъл. Водопроводи се пукат на всеки 2-3 дни и водата е лукс. Ул. Студентска е като след бомбардировки, а и не само тя. Места за паркиране липсват, но глобите валят - пълнят хазната и гушките на чиновниците.
    Чайка, в района под Бриз е потънала в еднометрова трева….. Змии и гадинки в тревата, колкото искаш. А данъка в този „престижен“ район – до небето!

    16:57 25.06.2026

  • 15 0407

    2 3 Отговор
    Защо е това бързане ,ще пречи на туристическия сезон...можеше да почнат октомври,най-добре ноември.........

    16:58 25.06.2026

  • 16 КАК СИ ТРЕБЕ

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Варна":

    Как се придобиват 400 декара земя край варна.

    Първоначално придобиване: Парцелите масово са записвани на малоимотни, възрастни или криминално проявени лица от Бяла Слатина чрез фалшиви нотариални актове от 1944 г. или несъществуващи документи за възстановяване на собственост.

    Участници: В прехвърлянията са участвали нотариуси, адвокати и служители от Службата по кадастъра във Варна.

    Легализиране: След поредица от фиктивни препродажби, имотите се оказват собственост на крайни „добросъвестни“ купувачи.

    Крайни собственици: Фирмите, придобили финално въпросните земи, се контролират от варненския бизнесмен Даниел Славов (Дидо Дънката) и от Гери-Никол.

    Спиране на разследването
    Първоначално схемата е разплетена от разследващите органи във Варна. Впоследствие обаче делото им е отнето и прехвърлено в София, където потъва, като според разследването ключова роля за спирането му има тогавашният изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

    16:58 25.06.2026

  • 17 Някой

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "ВАРНА СЕ ОКАЗА ПРЕВЗЕТА":

    И не е само Варна, в Бургас е още по-зле! За Слънчев бряг - не ми се говори! Крайбрежието ни е руско-украйнска губерния!

    17:01 25.06.2026

  • 18 МЪЧИТЕЛНОТО ПРОБУЖДАНЕ ЗАПОЧВА

    10 0 Отговор
    Народа започва да разбира колко е ограбен и как да държавата е разрушена за 35 години. И никой не е вкаран в затвора.

    Коментиран от #27

    17:03 25.06.2026

  • 19 ИМА ИМА

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тома":

    Даже по корумпирани са Боко, Шиши, Фандъкова, Росен Желязков, Асен и Киро тъпото, всички стари ДПС-ри на чело с Доган и още много други.
    Ще трябва да се реже из корен, иначе България загива.

    Коментиран от #29

    17:06 25.06.2026

  • 20 Факт

    3 1 Отговор
    Оня потньих може да си върне руския паспорт и да офейка за Москва

    17:09 25.06.2026

  • 21 Нека да пиша

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "ВАРНА СЕ ОКАЗА ПРЕВЗЕТА":

    Нищо подобно ,всичко това е работа на русия.

    Коментиран от #23

    17:11 25.06.2026

  • 22 ПАРАЛЕЛНА РЕАЛНОСТ

    6 0 Отговор
    Като виждаме някакви треторазделни варненски кокошкари колко са откраднали, смятай Боко, Шиши и останалите ГЕРБ-ДПС-ри колко са награбили.

    Кажи ми беднии ми народе
    Кой в таз робска люлка те люлее.

    17:13 25.06.2026

  • 23 ГЛУПАК И СИ ТИ

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Нека да пиша":

    Глупак и продажник.

    17:14 25.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жалко, че не е 1945 година":

    В 1945 не ги натикваха в Белене,а в закрити камиони.Дидо Дънката с Гери Никол еднопосочно покрай Орландовци.Строго,но справедливо.

    17:17 25.06.2026

  • 26 Кубчета от леголенд

    1 0 Отговор
    Около Варна има поне още пет десет подобни кварталчета из гората. Може и да не са с по сто незаконни сгради, но по 20-30 има. Дори и по няколко етажни блокчета.

    17:18 25.06.2026

  • 27 Търновец

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "МЪЧИТЕЛНОТО ПРОБУЖДАНЕ ЗАПОЧВА":

    Днес по БНР имаше изказване че Невзоров е с връзки водещи към Петербург и към Руски олигарх без да се споменава име. Братушките шетат, 1999 Лукойл купи 59% от Нефтохима за само 81 милиона долара с за да се построи такова такова предприятие трябваха поне 6 милиарда долара а по малък пакет ценни книжа беше купен през 2003 когато беше убит шефа Илия Павлов - беше ли Мулти конкурент на Лукойл за Нефтохима?

    17:23 25.06.2026

  • 28 Гост

    0 0 Отговор
    Има ли спечели Д-та, а? Отпуски, болнични, нещо санаториум за менискус?
    На нарушилите закона и топнали копита в меда, 100 тояги на голо и при Бай Ставри за ментална терапия и изправяне на чакрите!!!

    17:27 25.06.2026

  • 29 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "ИМА ИМА":

    Не се чува нещо да ги режат от корен.Гласуват в Парламента заедно с ПБ.Може и да им се размине.Мълчат и гласуват.Гласуват е мълчат.Ей това се казва превъзпитание.Поне да върнат и окрадените милиарди.Навремето при Сталин,с пистолет до слепоочието,съратниците на Ленин са връщали присвоените за всеки случай брилянти.Не че после са се отървавали,ама поне брилянтите са били спасени за държавата.По него време следователите не са се влияели от Шиши.

    17:32 25.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове