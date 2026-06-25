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Стълб със светофар се наклони опасно край Централна гара в София
  Тема: Войната на пътя

Стълб със светофар се наклони опасно край Централна гара в София

25 Юни, 2026 17:22 848 7

  • стълб-
  • счупен-
  • светофар-
  • централна гара-
  • софия

От ЦГМ призовават гражданите да бъдат внимателни и да следят информационните табла за промените в маршрутите и разписанията

Стълб със светофар се наклони опасно край Централна гара в София - 1
Снимка: ЦГМ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозен инцидент край Централна гара в София, след като стълб от контактната мрежа се е наклонил опасно и е създал риск за движението в района, съобщиха от Център за градска мобилност, цитирани от dariknews.bg.

По първоначална информация няма данни за пострадали хора. Въпреки това, заради аварията движението по част от линиите в района е временно променено.

От ЦГМ призовават гражданите да бъдат внимателни и да следят информационните табла за промените в маршрутите и разписанията.

Превозните средства се пренасочват, за да се избегне блокираният от падналото съоръжение участък и да се осигури безопасността на пътниците и останалите участници в трафика.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АБЕ

    10 0 Отговор
    НЕЩО ПОЗИТИВНО ЩЕ СЕ СЛУЧИ ЛИ НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ!?

    Коментиран от #7

    17:25 25.06.2026

  • 2 честен ционист

    12 0 Отговор
    Централна ЖП гара е заприличала на оная от 91г. Хора се въргалят из кашони, малолетни дишат лепило. Тогава поне влаковете още се двицеха, днес половината перони са изорани.

    17:27 25.06.2026

  • 3 Всичко

    10 0 Отговор
    върви по надолнище !

    17:27 25.06.2026

  • 4 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    ВСИЧКО ПОСТРОЕНО ОТ БАЙ ТОШО БЕЗ ПОДРЪЖКА ЧЕТИРИДЕСЕТ ГОДИНИ, ВЕЧЕ СДАВА БАГАЖА!

    17:41 25.06.2026

  • 5 Цвете

    5 0 Отговор
    ПОРАДИ КАКВА ПРИЧИНА СЕ Е НАКЛОНИЛ ТОЗИ СВЕТОФАР? ВЯТЪР ЛИ Е ИМАЛО, ИЛИ ВСИЧКО Е ИЗГНИЛО? 🚔

    18:01 25.06.2026

  • 6 Каквото Държавата !

    4 0 Отговор
    Такава И !

    Инфраструктурата !

    Явно С Крадене !

    Не Става !

    18:17 25.06.2026

  • 7 Чакаме !

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "АБЕ":

    Новото БКП !

    18:19 25.06.2026

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