Стълб със светофар се наклони опасно край Централна гара в София

Сериозен инцидент край Централна гара в София, след като стълб от контактната мрежа се е наклонил опасно и е създал риск за движението в района, съобщиха от Център за градска мобилност, цитирани от dariknews.bg.
По първоначална информация няма данни за пострадали хора. Въпреки това, заради аварията движението по част от линиите в района е временно променено.
От ЦГМ призовават гражданите да бъдат внимателни и да следят информационните табла за промените в маршрутите и разписанията.
Превозните средства се пренасочват, за да се избегне блокираният от падналото съоръжение участък и да се осигури безопасността на пътниците и останалите участници в трафика.
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1 АБЕ
Коментиран от #7
17:25 25.06.2026
2 честен ционист
17:27 25.06.2026
3 Всичко
17:27 25.06.2026
4 Боруна Лом
17:41 25.06.2026
5 Цвете
18:01 25.06.2026
6 Каквото Държавата !
Инфраструктурата !
Явно С Крадене !
Не Става !
18:17 25.06.2026
7 Чакаме !
До коментар #1 от "АБЕ":Новото БКП !
18:19 25.06.2026