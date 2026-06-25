Стълб със светофар се наклони опасно край Централна гара в София

Сериозен инцидент край Централна гара в София, след като стълб от контактната мрежа се е наклонил опасно и е създал риск за движението в района, съобщиха от Център за градска мобилност, цитирани от dariknews.bg.

По първоначална информация няма данни за пострадали хора. Въпреки това, заради аварията движението по част от линиите в района е временно променено.

От ЦГМ призовават гражданите да бъдат внимателни и да следят информационните табла за промените в маршрутите и разписанията.

Превозните средства се пренасочват, за да се избегне блокираният от падналото съоръжение участък и да се осигури безопасността на пътниците и останалите участници в трафика.