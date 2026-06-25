Вицепремиерът Иво Христов предлага сградата на Нотариата в София да бъде дом на млади таланти за дебюти, срещи, изложби, дискусии и културни събития

След среща със Симеон Кърджиев – носител на златен медал от Международната олимпиада по философия в Полша – стана ясно, че в София липсва място, където младите да представят идеите си и да изграждат културна и духовна общност.

Това написа във "Фейсбук" вицепремиерът Иво Христов.

На този фон сградата на Нотариата – паметник на културата и собственост на Министерството на културата – би могла да получи нов живот и нов обществен смисъл.

По думите на г-н Кърджиев тя е естествено място за създаването на дом за младите таланти – пространство за дебюти, срещи, изложби, дискусии и културни събития. Място, където следващото поколение даровити млади хора да намира сцена за своя талант и пространство за развитието му.

Затова адресирах писмо до Министерството на културата с молба да бъде проучена възможността да започнат дейностите по консервация и реставрация на сградата, като необходимите средства бъдат предвидени в капиталовата програма на Министерството на културата за 2027 и 2028 г.

Културното наследство принася най-голяма полза тогава, когато бъде върнато към активен живот и не стои изолирано в градската среда. Вярвам в бъдещето на тази идея.