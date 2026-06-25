Вицепремиерът Иво Христов предлага сградата на Нотариата в София да бъде дом на млади таланти за дебюти, срещи, изложби, дискусии и културни събития

След среща със Симеон Кърджиев – носител на златен медал от Международната олимпиада по философия в Полша – стана ясно, че в София липсва място, където младите да представят идеите си и да изграждат културна и духовна общност.
Това написа във "Фейсбук" вицепремиерът Иво Христов.
На този фон сградата на Нотариата – паметник на културата и собственост на Министерството на културата – би могла да получи нов живот и нов обществен смисъл.
По думите на г-н Кърджиев тя е естествено място за създаването на дом за младите таланти – пространство за дебюти, срещи, изложби, дискусии и културни събития. Място, където следващото поколение даровити млади хора да намира сцена за своя талант и пространство за развитието му.
Затова адресирах писмо до Министерството на културата с молба да бъде проучена възможността да започнат дейностите по консервация и реставрация на сградата, като необходимите средства бъдат предвидени в капиталовата програма на Министерството на културата за 2027 и 2028 г.
Културното наследство принася най-голяма полза тогава, когато бъде върнато към активен живот и не стои изолирано в градската среда. Вярвам в бъдещето на тази идея.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
17:43 25.06.2026
2 !!!?
Коментиран от #6, #11
17:47 25.06.2026
3 Петко Таков
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Коментиран от #5
17:49 25.06.2026
4 Чудесно предложение
За съжаление си отива много млад на фронта където отива като доброволец.
Още в първата битка пада от вражески куршум заврял лице в земята
Когато са го открили по документа на картата са разбрали че е той.
Любим на цяла България нежен и тъжен поет.
Коментиран от #7
17:49 25.06.2026
5 Червената къща е с друга история
До коментар #3 от "Петко Таков":Или, понеже няма какво да кажеш,
пробваш да се изкажеш !!!
17:51 25.06.2026
6 Не е център за вербовка
До коментар #2 от "!!!?":А дом на Русия в София където всичко е достъпно за населението
Който обича Русия и руската култура, той го посещава
17:54 25.06.2026
7 Милчо
До коментар #4 от "Чудесно предложение":Ало-о!Това е сградата на немското посолство.Какъв Димчо, какви пет лева.Къщата, за която си чел е била отсреща,дето е сега дюнера.
17:55 25.06.2026
8 !!!?
17:56 25.06.2026
9 Хайде на Гювеча !
17:58 25.06.2026
10 Анонимен
17:59 25.06.2026
11 БКП !
До коментар #2 от "!!!?":Пак Се Прояви !
На Гол Тумбак !
Чифте Пищови !
Обидно Е !
18:00 25.06.2026
12 Цвете
18:05 25.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пробутват
18:06 25.06.2026
15 "Тук сте за да !
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А Как Да преодолеем ?
Колкото Изглеждаш ?
Коментиран от #16
18:07 25.06.2026
16 Отврата ?
До коментар #15 от ""Тук сте за да !":? -- ? -- ? -- -- ?
18:08 25.06.2026
17 Цвете
18:14 25.06.2026
18 Това
18:15 25.06.2026
19 Хм,
18:18 25.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този
18:22 25.06.2026
22 Този
Коментиран от #26
18:31 25.06.2026
23 Що за правителство
18:36 25.06.2026
24 Мнение
18:43 25.06.2026
25 Какви
18:51 25.06.2026
26 Отговор
До коментар #22 от "Този":Не беше този, а проф . Иво Христов и беше много прав, като ви чета повечето от коментарите. Дадена е команда на троловете и без да мислят много почват с опорните, при това доста неграмотно.
18:53 25.06.2026
27 Идеята
18:54 25.06.2026
28 Тази идея беше на Дара,
18:56 25.06.2026
29 Да, сегашният
19:01 25.06.2026