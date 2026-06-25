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Вицепремиерът Иво Христов предлага сградата на Нотариата в София да бъде дом на млади таланти за дебюти, срещи, изложби, дискусии и културни събития

Вицепремиерът Иво Христов предлага сградата на Нотариата в София да бъде дом на млади таланти за дебюти, срещи, изложби, дискусии и културни събития

25 Юни, 2026 17:41 826 29

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Затова адресирах писмо до Министерството на културата с молба да бъде проучена възможността да започнат дейностите по консервация и реставрация на сградата

Вицепремиерът Иво Христов предлага сградата на Нотариата в София да бъде дом на млади таланти за дебюти, срещи, изложби, дискусии и културни събития - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

След среща със Симеон Кърджиев – носител на златен медал от Международната олимпиада по философия в Полша – стана ясно, че в София липсва място, където младите да представят идеите си и да изграждат културна и духовна общност.

Това написа във "Фейсбук" вицепремиерът Иво Христов.

На този фон сградата на Нотариата – паметник на културата и собственост на Министерството на културата – би могла да получи нов живот и нов обществен смисъл.

По думите на г-н Кърджиев тя е естествено място за създаването на дом за младите таланти – пространство за дебюти, срещи, изложби, дискусии и културни събития. Място, където следващото поколение даровити млади хора да намира сцена за своя талант и пространство за развитието му.

Затова адресирах писмо до Министерството на културата с молба да бъде проучена възможността да започнат дейностите по консервация и реставрация на сградата, като необходимите средства бъдат предвидени в капиталовата програма на Министерството на културата за 2027 и 2028 г.

Културното наследство принася най-голяма полза тогава, когато бъде върнато към активен живот и не стои изолирано в градската среда. Вярвам в бъдещето на тази идея.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 3 Отговор
    А за подфъргане нещо ще има ли?

    17:43 25.06.2026

  • 2 !!!?

    7 9 Отговор
    Да закрият кремълския център за вербовка на Митрофатова на улица Шипка, а сградата да стане център за млади български таланти !!!?

    Коментиран от #6, #11

    17:47 25.06.2026

  • 3 Петко Таков

    6 4 Отговор
    Сградата е мъртвец,а терена -сладък.И понеже не могат да си го разделят-глупави проекти..Колко младежи ще събере философа?Да ходят в Червената къща,например.Там е пълно с всякакви тарикати.
    .

    Коментиран от #5

    17:49 25.06.2026

  • 4 Чудесно предложение

    5 3 Отговор
    Зад тази ограда над която имаше много добра от ковано желязо вечер е обикалял Димчо Дебелянов, лудо влюбен в дъщерята на собственика...
    За съжаление си отива много млад на фронта където отива като доброволец.
    Още в първата битка пада от вражески куршум заврял лице в земята
    Когато са го открили по документа на картата са разбрали че е той.
    Любим на цяла България нежен и тъжен поет.

    Коментиран от #7

    17:49 25.06.2026

  • 5 Червената къща е с друга история

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Петко Таков":

    Или, понеже няма какво да кажеш,
    пробваш да се изкажеш !!!

    17:51 25.06.2026

  • 6 Не е център за вербовка

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "!!!?":

    А дом на Русия в София където всичко е достъпно за населението
    Който обича Русия и руската култура, той го посещава

    17:54 25.06.2026

  • 7 Милчо

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Чудесно предложение":

    Ало-о!Това е сградата на немското посолство.Какъв Димчо, какви пет лева.Къщата, за която си чел е била отсреща,дето е сега дюнера.

    17:55 25.06.2026

  • 8 !!!?

    9 6 Отговор
    Иво Христов е типичен постсъветски комсомолски кариерист-агитатор - с чужда пита помен прави !!!?

    17:56 25.06.2026

  • 9 Хайде на Гювеча !

    7 2 Отговор
    Бангаранга !

    17:58 25.06.2026

  • 10 Анонимен

    6 4 Отговор
    БКП вече прибира граби усвоява Малоумниците вижте кой граби държавата ни

    17:59 25.06.2026

  • 11 БКП !

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "!!!?":

    Пак Се Прояви !

    На Гол Тумбак !

    Чифте Пищови !

    Обидно Е !

    18:00 25.06.2026

  • 12 Цвете

    3 2 Отговор
    ПОДГОТОВКАТА ЗА ЕВРОВИЗИЯТА ПРЕЗ 2027 ГОДИНА, ЗАПОЧНА ЛИ?

    18:05 25.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пробутват

    4 3 Отговор
    идеята на певачката - нещо подобно като дом на артиста. Всичката Мара втасала до това допряла. Младите таланти дали искат да се презинтират чрез такива социнициативи??? Радките упорито се отъркват в успешните млади българи, но нямат общо с техния начин на мислене и поведение. Радките са като изкопаеми и младите хора скоро ще престанат да им обръщат внимание, което правят от любезност и добро възпитание. Талантът трябва да бъде насърчаван, но не по тоя смешен ретро начин

    18:06 25.06.2026

  • 15 "Тук сте за да !

    2 2 Отговор
    Преодолеете Страха !"

    ---------------------

    А Как Да преодолеем ?

    Колкото Изглеждаш ?

    Коментиран от #16

    18:07 25.06.2026

  • 16 Отврата ?

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от ""Тук сте за да !":

    ? -- ? -- ? -- -- ?

    18:08 25.06.2026

  • 17 Цвете

    2 2 Отговор
    ПОДГОТОВКАТА ЗА ЕВРОВИЗИЯТА ПРЕЗ 2027 ГОДИНА, ЗАПОЧНА ЛИ?

    18:14 25.06.2026

  • 18 Това

    3 4 Отговор
    няма да е "дом" на талантливите младежи, а ще е гейсвърталище. Талантливите младежи имат нужда от съвсем друга подкрепа

    18:15 25.06.2026

  • 19 Хм,

    3 1 Отговор
    доста постно въображение, баш като за министър на руската салата.

    18:18 25.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този

    4 2 Отговор
    вицепремиер е меко казано нелицеприятен и няма как да бъде припознаван като ментор на млади талантливи българи

    18:22 25.06.2026

  • 22 Този

    2 2 Отговор
    човек беше казал, че "80% от българския народ са дебелни". Тоя позорник сега е рундьов вицепремиер и се "заиграва" с талантливи млади българи. Оставка!

    Коментиран от #26

    18:31 25.06.2026

  • 23 Що за правителство

    2 2 Отговор
    е това, в което лицето, обидило българския народ е вицепремиер. Арогантен, надменен, брутален - рундьов кадър

    18:36 25.06.2026

  • 24 Мнение

    2 1 Отговор
    Много добра идея. Сградата трябва да се спаси, за на не бъде " подпали на от клошари", каквито и без друго се събират на тумби там и свинстват наоколо. Познавам я много добре от вътре и за такава цел ще е функционална, но трябват много средства за ремонт.

    18:43 25.06.2026

  • 25 Какви

    2 1 Отговор
    са тия заблудени от боташовия шмекер, че като гласуваха за него получиха съществото, което ги нарече дебили???

    18:51 25.06.2026

  • 26 Отговор

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Този":

    Не беше този, а проф . Иво Христов и беше много прав, като ви чета повечето от коментарите. Дадена е команда на троловете и без да мислят много почват с опорните, при това доста неграмотно.

    18:53 25.06.2026

  • 27 Идеята

    2 0 Отговор
    е на лицето, което водеше гейпарада и се изяви като реклама на това събитие

    18:54 25.06.2026

  • 28 Тази идея беше на Дара,

    1 0 Отговор
    а не на Иво Христов Плагиата.

    18:56 25.06.2026

  • 29 Да, сегашният

    1 0 Отговор
    вицепремиер без портфейл, тогавашен червен депутат предизвика огромен обществен скандал като обиди българите, че 80% били дебили

    19:01 25.06.2026

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