СДС е против прехвърлянето на Комисията по досиетата към Държавна агенция „Архиви“

Съюзът на демократичните сили (СДС) не приема идеята за прехвърлянето на Комисията по досиетата към Държавна агенция „Архиви“ без обществено обсъждане и съгласие между политическите сили. Това се посочва в позиция на партията, изпратена до медиите.

Такъв подход към тази чувствителна за обществото ни тема ще доведе до разделение и усещане за заличаване на репресивните действия на Държавна сигурност (ДС) по време на тоталитарния режим, считат от СДС. От партията смятат, че подобно преместване може да стане само при законови гаранции, че всички архивни единици ще бъдат надлежно съхранени, че ще остане изискването да бъдат осветявани агентите на ДС, заемащи или кандидатстващи за висши държавни длъжности, както и че ще бъде дадена възможност на изследователите да развиват своята дейност въз основа на документите, свързани с дейността на ДС.

СДС ще настоява за гарантирането на тези изисквания в нормативните промени, които управляващите ще предложат през есента, се посочва в позицията.

В публикувания на сайта на Министерството на финансите проектобюджет е записано, че до 15 септември т.г. трябва да бъде разработено предложение за нормативни промени за закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на Българската народна армия и за преминаване на дейността ѝ към Държавна агенция „Архиви“.

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представи вчера основните параметри на бюджета за тази година.