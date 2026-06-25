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СДС е против прехвърлянето на Комисията по досиетата към Държавна агенция „Архиви“

СДС е против прехвърлянето на Комисията по досиетата към Държавна агенция „Архиви“

25 Юни, 2026 19:41 502 18

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От партията смятат, че подобно преместване може да стане само при законови гаранции, че всички архивни единици ще бъдат надлежно съхранени, че ще остане изискването да бъдат осветявани агентите на ДС, заемащи или кандидатстващи за висши държавни длъжности

СДС е против прехвърлянето на Комисията по досиетата към Държавна агенция „Архиви“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съюзът на демократичните сили (СДС) не приема идеята за прехвърлянето на Комисията по досиетата към Държавна агенция „Архиви“ без обществено обсъждане и съгласие между политическите сили. Това се посочва в позиция на партията, изпратена до медиите.

Такъв подход към тази чувствителна за обществото ни тема ще доведе до разделение и усещане за заличаване на репресивните действия на Държавна сигурност (ДС) по време на тоталитарния режим, считат от СДС. От партията смятат, че подобно преместване може да стане само при законови гаранции, че всички архивни единици ще бъдат надлежно съхранени, че ще остане изискването да бъдат осветявани агентите на ДС, заемащи или кандидатстващи за висши държавни длъжности, както и че ще бъде дадена възможност на изследователите да развиват своята дейност въз основа на документите, свързани с дейността на ДС.

СДС ще настоява за гарантирането на тези изисквания в нормативните промени, които управляващите ще предложат през есента, се посочва в позицията.

В публикувания на сайта на Министерството на финансите проектобюджет е записано, че до 15 септември т.г. трябва да бъде разработено предложение за нормативни промени за закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на Българската народна армия и за преминаване на дейността ѝ към Държавна агенция „Архиви“.

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представи вчера основните параметри на бюджета за тази година.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм че,

    12 1 Отговор
    Има ли още такива !?…….,,,,

    19:44 25.06.2026

  • 2 Дориана

    16 2 Отговор
    А ние сме против СДС , която е като предавка към ГЕРБ без са са свършили нищо полезно за България освен да гласуват безропотно без да мислят с ГЕРБ и ДПС. Абсолютно вредни и безполезни са отдавна и ако не се бяха лепнали за ГЕРБ досега отдавна щяха да са на дъното.

    19:46 25.06.2026

  • 3 Поп

    17 0 Отговор
    А кои са тези и кой ги е питал?

    19:46 25.06.2026

  • 4 Молец

    19 0 Отговор
    СДС отдавна е в Архива !!

    19:46 25.06.2026

  • 5 3.14К

    14 2 Отговор
    Партията на драгалевския диктатор трябва да се обяви за противоконституционна и да се закрие. На работилите в тази комисия не трябва да им се признава времето за трудов стаж!

    19:47 25.06.2026

  • 6 ъглошлайф

    4 4 Отговор
    Къде ще бъде комисията не е важно, важно е да бъде ефективна и да си върши работата за която е съставена.

    Коментиран от #16

    19:47 25.06.2026

  • 7 закривай

    12 0 Отговор
    Ама тази комисия никакви досиета няма да разкрие , и тя може да е до края на света . Та в нея са на 100% точно такива хора !

    19:48 25.06.2026

  • 8 СДС НЕ СЪЩЕСТВУВА

    14 0 Отговор
    Отрече у канализацията на историята.

    19:50 25.06.2026

  • 9 Не се оядоха

    8 0 Отговор
    5 милиона от бюджета да си клатят краката.

    19:50 25.06.2026

  • 10 един от файтона

    12 0 Отговор
    СДС...........смешна дружина смота няци..........

    19:50 25.06.2026

  • 11 Долни комyнистически иZчадия ! 🇧🇬

    2 6 Отговор
    Това ни е най важния проблем, да подхраним строителната 9 млрд. и енергийна мафия 3,5 млрд, да захраним тол системата на Таки 50 млн., да възстановим чинията на комунягите 5 млн, да теглим заеми, да теглим заеми, да теглим заеми, да теглим заеми, да теглим заеми, да теглим заеми, да теглим заеми, да теглим заеми, да теглим заеми, да теглим заеми, да закрием службата за досиетата за да спестим няколко хиляди от заплати на месец.

    19:51 25.06.2026

  • 12 Гост

    12 0 Отговор
    Най- изявени борци срещу закриването на Комисията по досиетата разкриващи служители на Държавна сигурност преди 1989 г. са Делян Пеевски, чийто дядо по майчина линия е шеф на Държавна сигурност във Враца и пишман режисьора ЕвГЕНИЙ Михайлов, който на няколко пъти публично заявява: "Комунистите не ме допуснаха да уча в България ЗА ТОВА БЯХ ПРИНУДЕН ДА УЧА В МОСКВА"! ВеРВАЙТЕ ИМ!

    19:51 25.06.2026

  • 13 Ха ха

    1 1 Отговор
    Търсих имената дс доносници които чупеха надгробните камани в нашето населено място и не нсмерих нито на един от тях.Комунистите прикриха истинските престъпници и изнесоха данни на хора където са ги привиквали без призовки и тях изкараха доносници.

    20:07 25.06.2026

  • 14 Дзак

    3 1 Отговор
    Да качат досиетата в интернет!

    20:14 25.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Стефан

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "ъглошлайф":

    Да я закриват Правилно решение СДС и ДСБ отдавна са минало а истинските доносници изобщо ги скриха, останалите починаха или са по на 80 години. Така че пари на вятъра. Няма смисъл ще се пънат да вземат заплати сигурно още 50 години без полза.

    20:22 25.06.2026

  • 17 Хайде

    1 0 Отговор
    Стига ви Смешна Дружина Смотаняци и Крадци от Фондации - костови откраднали милиони

    20:28 25.06.2026

  • 18 Агент Буда

    0 0 Отговор
    Никог не ги пита!

    20:32 25.06.2026

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