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Финансовият министър Гълъб Донев призна: Бюджет 2026 довършва стари политики

Финансовият министър Гълъб Донев призна: Бюджет 2026 довършва стари политики

25 Юни, 2026 19:13 1 124 87

  • гълъб донев-
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  • бюджетен дефицит-
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  • българия-
  • еврозона

ЕК гледа реалистично на нещата. Тя прави оценка на това кога е изпусната нишката в бюджета

Финансовият министър Гълъб Донев призна: Бюджет 2026 довършва стари политики - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че проектобюджетът за 2026 година ще бъде внесен за обсъждане и приемане в Министерския съвет на 1 юли, като още същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание. В студиото на БНТ той подчерта, че новата план-сметка залага на реализъм и почтеност, и на практика само осигурява довършването на политики, приети от предходните управления, без да въвежда нови инициативи.

Според финансовия министър, критиките към рамката идват от политически сили, чиито грешки от миналото сега излизат наяве. Той бе категоричен, че всички разходи в проектобюджета са следствие от вече заложени ангажименти.

"Това, което залагаме в бюджета, е реализъм и почтеност. Хората да знаят какви са точните числа, такива каквито са. Критикуват го, защото не им изнася, че излязоха наяве техните грешки. Всичките разходи са от политики, които те са приели. Ние в този бюджет нямаме нито една политика, която да реализираме. Това е бюджетът, който довършва политики от предходните управления", съобщават от БНТ цитата на Донев.

По отношение на заложения дефицит от 5,7% и комуникацията с европейските институции в първата година на България като член на еврозоната, Донев посочи, че Европейската комисия има ясна картина за ситуацията.

"ЕК гледа реалистично на нещата. Тя прави оценка на това кога е изпусната нишката в бюджета. Тя прави анализ на всички данни, до които има достъп. Ние сме влезли с коректни данни в еврозоната – това, което официално е подадено към ЕК, е различно от това, което е било „заметено под килима“ и сега излиза. Ще попитаме Евростат към кога да отчетем тези разходи – това са фактурирани проекти, които не са платени", обясни министърът.

Финансовият министър разясни и детайлите около капиталовата програма в Бюджет 2026, като посочи конкретните пера за инвестиции и разплащания.

"В тези 4,6 милиарда евро са включени 2,55 милиарда евро средства, които са с европейско финансиране. Тук са всички проекти и инвестиции, които трябва да бъдат направени и разплатени до 31 август тази година по ПВУ. Останалите 2,04 милиарда евро са национално финансиране. В тях над 562 милиона евро са средствата, които осигуряваме тази година за разплащане на проектите на общините. Тук са и други проекти – за болници, детски градини, инвестиционни капиталови програми на министерства, Националния осигурителен институт, Здравната каса и общините, плюс допълнителни 130 милиона евро", каза още Донев.

В перспектива за следващата фискална година, Гълъб Донев увери, че данъчната тежест за гражданите и бизнеса няма да бъде увеличавана.

"2027 година няма да има увеличение на данъците и няма да има промяна в данъчната система, която ще стане факт от 1 януари 2027 г. Предстои дълбока административна реформа - много повече дигитализация и изкуствен интелект, така че хората да могат да получават по-бързи услуги на по-ниска цена" завърши финансовият министър.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 20 Отговор
    Гълъб Донев призна че ни вкараха в Еврозоната с фалшиви данни.4 млрд са скрити.

    Коментиран от #4, #17

    19:17 25.06.2026

  • 2 РАЗБРАХ

    14 1 Отговор
    Вашите пари ще ги усвоявам АЗ....

    19:20 25.06.2026

  • 3 Опа

    33 3 Отговор
    Лицето на снимката подписа договора с Боташ докато беше служебен министър на Радев.

    19:21 25.06.2026

  • 4 Хаха

    26 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Европейската комисия призна, че данните са били точни. Не слушай какво ти обясняват гълъбарника и зеления чорап.

    Коментиран от #9

    19:23 25.06.2026

  • 5 Няма думи

    22 2 Отговор
    Нов бардак със стари... не може да стане . Гербетронска политика, то какво да чакаме освен, стария модел, да и помощник и съветник ЦВ.Цв. Остава надежда да ви свалят по-бързо!

    19:23 25.06.2026

  • 6 Густо

    20 10 Отговор
    Радев и служебните му правителства и двете редовни на ППДБ докараха държавата до тоя хал. Сега да си я оправят.

    19:24 25.06.2026

  • 7 Дориана

    3 25 Отговор
    Корумпираната опозиция да са наясно, че точно те са виновни за Свръх Дефицита на България. Поредицата от популистки грешки в стил политическо оцеляване без да се мисли за последиците за България доведоха до точно този резултат всички държави от ЕС да ни сочат до какви поражения може да доведе грешния модел на управление. Сега Румен Радев и Прогресивна България имат трудната задача да казват е.истината такава каквато е реално с дефицита на България. Популисткия начин на управление , лъжите и кражбите ни доведоха до дъното. Сега трябва твърд подход и крути мерки за да се спаси България.

    Коментиран от #12, #66

    19:25 25.06.2026

  • 8 Боташ

    29 2 Отговор
    Този е за затвора подписал заробващия договор с Боташ Такива избираме да ни управляват Нещастен народ

    19:25 25.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    8 20 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Кирчо и Урсула направиха Ала Бала с бюджета за да ни откраднат 80 млрд валутен фонд.

    Коментиран от #39

    19:26 25.06.2026

  • 10 12345

    21 2 Отговор
    Оф има ли смисъл да коментирам поредния некадъ..рник, водеща и тя боса тема финансии,тя го пита защо вдига задръжка на администрацията за кафе и тоалетна хартия,той обеснява предните виновни,няма смисъл да се хабя за поредните измамници

    19:26 25.06.2026

  • 11 Зъл пес

    25 2 Отговор
    Гълъбе,гълъбе,вие взехте властта щото сте щели да оправите държавата,а сега само квичите.ВЪН,нефелници!!!

    Коментиран от #18

    19:30 25.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Малииии, ама как лъжеее!

    16 1 Отговор
    Какви стари политики ве? На Коминтерна ли?

    19:33 25.06.2026

  • 14 Анонимен

    20 2 Отговор
    Оставка Оставка Оставка закъпъчъе червеното слугинажото кога финанси си учил а бюджетар на държавата си новоизлюпен Бутан от Радев вън вън вън закопахте държавата ниизбори

    Коментиран от #23

    19:33 25.06.2026

  • 15 Гълъбине що не признаеш и за

    13 1 Отговор
    кражбите по тиквено време
    та копче на казвате дали ще си върнете парите
    а натоварвате дето ви избраха с
    мвинетки и осигуровки по скъпи

    19:33 25.06.2026

  • 16 Прогресивни съветски шарлатани !

    14 1 Отговор
    Крайно десни, патриоти, традиционализъм е магнит за неудачници и мързеливци !
    Много политици видяха, че е много по-лесно да се пишеш „крайнодесен патриот“, да викаш силно по телевизията и да плашиш хората с някакви заплахи, отколкото да седнеш и да напишеш сериозна икономическа програма. Това е чиста проба политически мързел – продават емоция и гняв, вместо реални решения.
    По дефиниция дясното мислене изисква работа, конкуренция и поемане на лична отговорност (без социални помощи от държавата). Крайнодесните партии днес обаче масово изневеряват на традиционната дясна икономика. Те използват дясна реторика (национализъм, традиционни ценности), но предлагат чисто леви, социалистически икономически обещания, за да привлекат хората, които не искат да полагат усилия, а чакат държавата да ги „спаси“.

    19:34 25.06.2026

  • 17 Анонимен

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Малоумниците са тук и са за лична радева употреба В Брюксел има други политици истински демократи

    19:35 25.06.2026

  • 18 Дориана

    1 13 Отговор

    До коментар #11 от "Зъл пес":

    О, да България наистина ще тръгне на горе за ужас на корумпираната опозиция. Всички кражби и корупционни сделки ще бъдат спрени и изсветлени . И точно това се случва . За разлика от корумпираната опозиция която когато бяха на власт бяха превърнали Парламента в говорилня без никакви резултати и в сцена на физически сблъсъци. Сега Новото правителство им показва как се работи бързо и решително с мисъл за народа , а не за лично облагодетелстване.

    19:37 25.06.2026

  • 19 амче освен грешки не бяха ли кражби яки

    5 5 Отговор
    щото и тиквени и кокорчеви се обвинява за липсващи милиарди дето не ги търсите сега


    критиките към рамката идват от политически сили, чиито грешки от миналото сега излизат наяве

    19:37 25.06.2026

  • 20 Възpожденец 🇧🇬

    18 1 Отговор
    Мерките на гълъбите на кРадев са вземаме от работещите и бедните, вземаме от пенсионерите и майките, даваме на мафията и понеже не и стига на мафията, теглим заеми за да я удовлетворим.
    Има мерки за обогатяване на строителната мафия, която е същата от времето на ГЕРБ Ново начало, а така също за обогатяване на енергийната мафия, която също е същата от времето на ГЕРБ Ново начало.
    Тя мафията си е една и съща поне от 50 г,, на 200 комунистически семейства, назначени от Кремъл да грабят народа. Тези дърпат конците - радев, боко, пеевски, царя, станишев ... са само едни пионки, мишоци облечени във власт.

    Някой събира недоволните от съветските грабители на 27 юни - ще бъда там .

    Коментиран от #30

    19:37 25.06.2026

  • 21 Ами , Гълъбче

    13 0 Отговор
    Нали , затова ви избраха да ги измете и тях заедно с грешките аА!?

    19:40 25.06.2026

  • 22 Прогресивни шарлатани ПеБоРа

    13 1 Отговор
    В комисията за контрол на службите управляващите от Прогресивна България гласуваха "против" да бъдат предоставени всички секретни документи за охраната на Пеевски от НСО от 2013 досега.
    Това е особено странно, предвид, че именно ПБ предлагат всички документи за охрана да се предоставят на парламента оттук нататък. Защо тези свързани с Пеевски да не бъдат предоставени?

    Сглобката май стана бетон. 🤣🤣🤣

    19:40 25.06.2026

  • 23 Дориана

    1 15 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    Оставка може само да я сънувате и гледате през крив макарон. Хайде, излезте на площада цяла България да види кои са защитниците на корупцията и мафията в България. След това никъде и на работа няма да ви вземат , защото вече никой не иска корумпирани служители.

    Коментиран от #28

    19:41 25.06.2026

  • 24 Шмекер Копейкин празнодумеца

    9 1 Отговор
    Този е "умен" почти колкото късия арбалет. 🤣🤣

    19:42 25.06.2026

  • 25 Копринени неможачи

    13 0 Отговор
    Даже и политики нямали , старите щели да изпълняват. Дали изобщо знаят за какво става въпрос? Толкова некадърници събрани на едно място.... Само да краднат, да делкат с Бою и Шиши и да пробутват голи селски пръчки по без гащи и с това смятат, че са интересни. ОСТАВКА! Такова падение не заслужаваме, ако че сме прости и гласувахме за лешояди.

    19:42 25.06.2026

  • 26 Дорианке,

    13 0 Отговор
    Да не бягаш през Сърбия за Москва? Мери си приказките, няма да те спаси състоянието ти на малоумна.

    19:45 25.06.2026

  • 27 Едно ми е прогресивно ...

    14 0 Отговор
    Гълъбе, тия двете лели, които направи зам. министри, от ГЕРБ Ново начало голям бюджет направили бе. Ти погледна ли го поне веднъж ? То и да го погледнеш, какво ти разбира npaзната фатмашка кратуна от финанси ?!

    19:45 25.06.2026

  • 28 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Дориана":

    23 ама ти кое си какво си че ще пишеш постоянно глупостите си тук Нали беше със шарлатаните какво стана 23 хахахаха Свобода за България от червените олигарси сега Да си вземем държавата от червените другари завладели с фалшификации цялата власт с лъжи невиждани червени Грабители оставка България е демокрациябкп вън съветски другари вън червени олигарси няма да крадете безметежно избори избори избори

    19:46 25.06.2026

  • 29 Не трябваше да взимате

    5 4 Отговор
    15 милиарда заеми, само лихвите им са половин милиард.
    Като цяло Референдум на Дойран, връщане лЪв щом според Евростат са ни набутали с фалшификации в юрошит. Но с тези заеми ни заробихте окончателно, и Юрошитът. Чака ни сценарият Гърция. 17 милиарда лева за ЕСМ. 3 милиарда за ЕСМ разсрочено. ВЕИ-та 50% плащания, това са фирмите на котараците.
    Територията приключи с унищожаване граници-Шенген, унищожаване - национална парична единица, унищожаване Референдуми, унищожена Конституция, унищожена енергетика, зеленчукопроизводство и унищожени водонапоителни с-ми.
    Ще подаряваме без пари като Гърция земя за веи-та, фото и шистов газ, ГМО, ще подаряваме вода тази е съдбата на КОЛОНИЯТА.
    Радев не поведе народът, когато трябваше - протестите срещу Юрошит, вече е късно.
    Младите да бягат от Територията.
    Швейцария преди месец вписа Кеш в Конституцията си.
    Вие и това не можете, казвате Да преди да са ви питали.

    19:46 25.06.2026

  • 30 Некой

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Невзоров и другите олигарси ще се събират, ама пищенето им е по-скоро песен за народа.

    19:47 25.06.2026

  • 31 Правиш

    13 0 Отговор
    бюджет, който довършва "стари политики"? Това е гавра с държавата, с хората, с вашите избиратели. Оставка некадърници!

    19:48 25.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Анонимен

    10 0 Отговор
    Гълъбе подписа боташ и сега ни лук ял ни лук мириса л си се мислиш за недосегаем Бюджетар го раздаваш вън нарочно създавате изкуствена инфлация вън рушители БКП закапъчето вън Радев слуга си какво разбираш от финанси потрес съм

    19:49 25.06.2026

  • 34 Цани

    11 0 Отговор
    Уважаеми господин Гълъб, не ставате за тази работа, друго е партиен секретар, тук се искат експертни знания, с които не разполагате!

    19:50 25.06.2026

  • 35 !!!?

    14 0 Отговор
    "Гълъбарника" на Мистър Кеш е вреден за България !
    Вместо да разработват "златната мина" "Боташ" и да започнат незабавно да продават "еФтиния" газ от него на цяла Европа, той го бойкотира и същевременно си гласува кредит от 3,8 млрд. Евро !
    Оставка, Съд и Затвор за престъпниците !

    Коментиран от #56

    19:50 25.06.2026

  • 36 Барон Синигеров

    4 0 Отговор
    А, като непрестанно си чашат езиците по тИлИвизиитИ, на не работят, какво променя това за хората?

    19:51 25.06.2026

  • 37 Гугутков

    11 0 Отговор
    Вдигай гълабите....

    19:51 25.06.2026

  • 38 Дориана

    4 7 Отговор
    Държавата за тези 5 години е управлявана предимно от мафията ГЕРБ - ДПС - ИТН-БСП. 2 правителства на Димитър Главчев по 5 месеца ,11 месеца правителство на Желязков и 5 месеца на Кирил Петков. Генерал Радев е имал негови само 3 служебни правителства- първото на генерал Стефан Янев 5 месеца и 2 правителства на Гълъб Донев по 6 месеца. Генерал Радев от тези 5 години де - факто управлява година и половина а останалите 3 г.и 6 месеца ГЕРБ с ДПС с патерици ИТН и БСП. А сега фалират само некадърниците като "Последния Софиянец" и възрастната неграмотна лелка "Промяна" сега "Анонимен"

    Коментиран от #40

    19:52 25.06.2026

  • 39 Може

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Щом Йоло Денев или Страхил са ти го казали. Да, ама не. На тях само ти им вярваш.

    19:53 25.06.2026

  • 40 Семов

    8 0 Отговор

    До коментар #38 от "Дориана":

    Колкото и да се пънеш, ще се провалят!

    19:54 25.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Венета

    12 0 Отговор
    Ще пълним бюжета с венетки !

    19:54 25.06.2026

  • 43 Има спасение

    11 0 Отговор
    Има спасение! Избори докато не всичко е ликвидирано! То щом продължават политиките на предишните значи не е имало избори! Тия са дошли та предишните да си живеят спокойно. ОСТАВКА! Това е спасението.

    Коментиран от #45

    19:55 25.06.2026

  • 44 ТАКА НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖАВА

    9 0 Отговор
    ВРЕМЕ Е ДА ГИ СВАЛЯМЕ ОТ ВЛАСТ

    Коментиран от #47

    19:55 25.06.2026

  • 45 Петър

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Има спасение":

    Дрън,дрън ярини!

    19:56 25.06.2026

  • 46 Заемът мина 8 лрд. лева

    5 1 Отговор
    предвидени още 7 млрд. лв. 15 милиарда с 4% лихва.
    Територията приключи с Юрошитът на ГЕРБ, ДПС, БКП, СДС, ДБ, ПП и 8 години подкрепата на Радев за юрошит, измъти един референдум, в който нямаше опция запазване на лЪв.
    И по-глупавичките му се вързаха.
    А референдумът на Дойран не го вкарват в НС.
    Та и ГМО-то няма да го етикират, ще ни тровят безнаказано, последна заповед на ЕС.

    19:56 25.06.2026

  • 47 Аха

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "ТАКА НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖАВА":

    на гугутково лято !

    19:57 25.06.2026

  • 48 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    КРАДЕЦА МУНЧО КАУНОВ КРАДЕВ УДАРИ ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ ЗЛОВЕЩО И ТЕЖКО :(((
    И МЕНЕ УДАРИХА ТЕЖКО И ЗЛОВЕЩО :((((

    АЗ НЕ СЪМ НА ТРАПЕЗАТА НА МУНЧО:(((

    НЕ СЪМ ПОЛИЦАЙ ИЛИ ВОЕНЕН С 5-6000 ЕВРО ЗАПЛАТИ:(((

    АЗ СЪМ ПРОСТО БЕДНЯК И ГОЛТАК :(((

    А МУНЧО МЕ ДОВЪРШИ :(((?

    ЩЕ ИЗЛИЗАМ ДА СЕ САМОЗАПАЛЯ В ЗНАК НА ПРОТЕСТ :(((((

    Коментиран от #50

    19:58 25.06.2026

  • 49 НАРОДА ИМ ДАДЕ ДОВЕРИЕ

    12 0 Отговор
    ТЕ СЕ ПОДИГРАВАТ СЪС НАРОДА . ТЕ ТРЪГНАХА СРЕЩУ НАРОДА . ТАКА НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖАВА . STOP . СЛЕДВАЩИТЕ

    19:59 25.06.2026

  • 50 Някой, който пита

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Кога ще се палиш, къде, в колко часа? Или се бъзикаш с управляващите?

    20:01 25.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Очи плочи

    6 0 Отговор
    С какви очи тоя излиза да дрънка простотии пред хората....Тенекиените очи сложени и , , лява ръка в десен джоб, , като джебчийките по пазара. Така обират работещите хора тия.

    20:04 25.06.2026

  • 53 И защо избрахме нови!?

    8 0 Отговор
    Като ще довършват стари политики.Тези са абсолютно неподготвени,некомпетентни, неинтелигентни и страхливи.Но и как да бъде другояче,когато са сбиршина от фуражки,доносници на ДС и3- и 4-ти ешалон на БКП.

    20:04 25.06.2026

  • 54 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 55 Смърфиета

    6 1 Отговор
    Какво искат властите? Слушам Гълъб Донев. Хубаво би било да внимава, от Герб и от либералните формации го предупреждават, то се вижда, че той и други министри са некомпетентни в тази сфера, и също недокомпетентни ги съветват, но в крайна сметка: тези числа, които изнася, които ще снесе на Евростат и Комисията, освен за процедурата за ствръхдефицит, ще понижат и кредитния рейтинг. Не толкова, че ще поскъпне дълга. А че страната има добър инвестиционен рейтинг, но ако тръгне надолу, няма как да се тегли още дълг. По-добре да реже до кокъл държавните служители, отколкото да се занимава с популистки галимации. Това управление е отчайващо. Войниците в батальона на Радев са с неизправно оръжие и не могат да стрелят, освен това са скатавки. Сега всичко е на "Ще". Те като че ли друга дума не знаят. За осигуровките на хората по ЗДС, това са пълни прустотии, освен ако не го препоръчва някоя международна или европейска институция, подчертавам – институция. Той трябва първо да събере добрите математически икономисти, теоретично подготвените от БАН и академичните светила. Има такива. Също така, хора от Солни пазар, от БНБ и академично грамотните банкери от търговските банки. И на целия МС, в серия секретни заседания, да се проведат лекции и да се обясни теорията и практиката на ценните книжа. Има учебници на български език. Да им направят слайдове. Да им обяснят централното банкиране, международните банкови и финансови институции. Има такива, за които Гълъб Донев не е

    20:14 25.06.2026

  • 56 Тоя

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "!!!?":

    гълъбарник, пълен само с.... гугутки.

    20:14 25.06.2026

  • 57 ПАРИ НЕМА

    2 4 Отговор
    На днес Украйна получи първия транш от 3,2 млрд. евро по новия заем на Европейския съюз, който ние ще връщаме.

    20:15 25.06.2026

  • 58 Божеее

    9 0 Отговор
    Щяха да борят Олигархията, а им станаха Маши....жалко за българския народ. Досега виждаме да вземат само от Народа и да дундуркат Олигархията. Предишните милиарди уж са крали, а не сме видели някой в затвора

    Коментиран от #68

    20:15 25.06.2026

  • 59 От всичко са откраднали...

    6 0 Отговор
    Облекчението за данък общ доход за дете беше 600 лв. За година. Сега е 255.51 евро....Толкова ли са тъпи, или крадливи просто не е истина. 600 лева не са 255 евро....Поне умножение и деление да знаеха....Не им трябва, те са правилните.

    20:19 25.06.2026

  • 60 Смърфиета

    6 0 Отговор
    Има финансови и банкови органи, за които Гълъб Донев не е и чувал. Какво ще постигнат, като накиснат предишните пред Евростат и Комисията? Кумицата не вярва на сълзи. Ще го обясня така: вие бихте ли дали пари на човек с висок доход, който се е развел, и жена му е взела децата, а той няма пари да им плати издръжката, защото има лизинг и ипотека. Нека прекрати лизинга, продаде апартамента в затворения комплекс и отиде в жилищния. Тогава ще може от високите си доходи да плати високата издръжка на децата си. Да съкращава чиновници Донев. Що за гълъбарник получихме, като отидохте да гласувате бе хора! Оцвъкана работа.

    Коментиран от #77

    20:19 25.06.2026

  • 61 13675

    9 0 Отговор
    Донев, взимай Радев и бегом към Москва. Този, път няма да има само, оставка

    20:19 25.06.2026

  • 62 своге

    6 1 Отговор
    Чебурашките неможачи са хвърлили бялата кърпа. Проблемът е какво правим после? Има ли сили това болно общество да се събере и да се отърси от зависимостите или сценарии ИТН. Избори без край, докато ДС и орките намерят някой нов зел чор

    20:20 25.06.2026

  • 63 Гълъбе, Гълъбе, измамихте народа !!!

    5 0 Отговор
    Обещаваха битка с олигархията. Обещаваха справедливост. Обещаваха държава, която работи за хората. А какво получихме?
    Замразени социални плащания. Замразена минимална работна заплата. Все по-тежък натиск върху малкия бизнес и работещите хора.
    За сметка на това разходите за държавната администрация скачат драстично. Още милиарди се насочват към администрация, ремонти, автомобили и капиталови проекти. Властта отново намира пари за себе си, но не и за пенсионерите, младите семейства и хората, които всеки ден създават реалната икономика.

    20:21 25.06.2026

  • 64 Кокошка

    5 0 Отговор
    Колко трябва да са те мразели родителите ти (или колко прости трябва да са били), за да ти лепнат именцето Гълъб? Пародия на човек.

    20:21 25.06.2026

  • 65 Избраха те

    5 0 Отговор
    да налагаш нови политики, а ти завършваш стари. Що се явяваш на избори и лъжеш хората като не можеш да надмогнеш старите политики. Отлитай дондьо, вдигай гълъбарника. Оставка!

    20:22 25.06.2026

  • 66 Парадокс БГ

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Най-големият парадокс е, че тези, които дойдоха с обещания да ограничат зависимостите между политика и икономически интереси, днес са обвинявани именно в това – че пренасочват огромен публичен ресурс към тесни кръгове и привилегировани сектори.
    Държавата не съществува, за да поддържа комфорта на администрацията. Тя съществува, за да създава условия за по-добър живот на гражданите. Когато приоритетите се обърнат, сметката винаги я плащат обикновените хора.
    Обещанията свършиха. Време е за отговори.

    20:22 25.06.2026

  • 67 ПБ ви излъгаха, сега ду..те супата!!!

    5 1 Отговор
    Лъжливото правителство на лъжеца Румен Радев, който ни мамеше, че щял да бори олигархията, замрази всички социални плащания, замрази и минималната работна заплата, затова пък увеличи разходите на държавната администрация с цело 35% за вода, кафе, тоалетна хартия, ремонти, нови автомобили - 1 милиард и половина евро!!!!! Само това е 1% от БВП!!! Вдигат се драматично капиталовите разходи до 9,3 милиарда евро, при условие, че миналата година правителството на Желязков и ГЕРБ, с цялото харчене са похарчени 5,8 милиарда евро.Т.е 3,5 милиарда повече се твърди, че ще се похарчи капиталови разходи. Правителството на Румен Радев дефакто ощетява хората и малкия бизнес в България и изсипва милиони за строителните фирми и фирмите в енергетиката.

    20:25 25.06.2026

  • 68 Божеее ИЗЧАКАЙ.

    0 3 Отговор

    До коментар #58 от "Божеее":

    Всичко ще се случи що са казали. Първо бюджета после олигарси и крадците. Два месеца са минали само какво да се направи. Да оставят държавата и да се заемат със МУШИКИТЕ. Тепърва всичко се проверява. Имам им доверие. И ако не изпълнят обещанията пак на площадите.

    Коментиран от #86

    20:26 25.06.2026

  • 69 Румен Радев ви измами!!

    5 0 Отговор
    Най-лесно е да се говори от трибуната за справедливост, социална държава и грижа за обикновения човек. По-трудно е да обясниш защо, когато дойде време за бюджета, винаги се намират милиарди за администрацията, за „усвояване“, за мегапроекти и за приближени фирми, но никога не достигат средства за хората, които плащат данъците.
    Българинът отново чува познатата приказка: „Няма пари“. Няма пари за доходи. Няма пари за социална подкрепа. Няма пари за работещите бедни. Но изведнъж се оказва, че има милиарди за нови разходи, нови програми и нови обществени поръчки.

    Коментиран от #85

    20:26 25.06.2026

  • 70 Чорапогащи

    4 0 Отговор
    Оставка Боташ!

    20:26 25.06.2026

  • 71 Радев ШАРЛАТАНИНА ви излъга!!

    5 0 Отговор
    Това не е политика в интерес на гражданите. Това е политика в интерес на системата. Система, която винаги първо храни себе си и чак след това пита дали е останало нещо за останалите.
    Хората не искат чудеса. Искат държава, която поставя тях на първо място. Искат честност вместо пропаганда. Искат резултати вместо оправдания.
    А когато обещанията за промяна започнат да приличат на стария модел, разочарованието е още по-голямо от гнева.

    20:27 25.06.2026

  • 72 Супер

    3 1 Отговор
    9 години Шапкар Президент не ни стигна, че сега и Премиер....не народ, мазохисти

    20:28 25.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Реалист

    2 0 Отговор
    България не се нуждае от поредните политически месии. Нуждае се от управление, което разбира, че държавата не е касичка за властта.

    Когато социалните ангажименти се замразяват, а бюджетните разходи растат с рекордни темпове, гражданите имат пълното право да попитат: за кого всъщност работи това правителство?

    За пенсионера, който едва плаща сметките си? За младото семейство, което не може да си позволи собствен дом? За малкия предприемач, задушен от данъци, такси и бюрокрация?

    Или за онези, които винаги печелят, независимо кой е на власт?

    Истинската промяна не е в лозунгите. Истинската промяна е бюджетът да служи на хората, а не хората да служат на бюджета.

    20:30 25.06.2026

  • 76 РАДЕВ ЧУЙ ЩО ЩЕ

    2 0 Отговор
    НАРОДА ЗА КАКВО ТЕ ИЗБРАХА ИЗПЪЛНИ ОБЕЩАНИЯТА СИ. БЮДЖЕТА СИСТЕМАТА В БЪЛГАРИЯ СА ВАЖНИ НО ТРИ МЕСЕЦА СТИГАТ. ПЪРВО РАЗСЛЕДВАЙ ВСИЧКИ ГРАБЕЖИ ГРАБНИ ГИ И ПО ЗАТВОРИТЕ. А НАЙ ДОБРЕ В БЕЛЕНЕ.

    20:30 25.06.2026

  • 77 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Смърфиета":

    Мислех, че ще е с по-нисък резултат и по-подготвени хора. Сега са от кол и въже. Гълъб Донев е добронамерен невежа. Простреляха се в крака, в бюджета дефицита не трябва да е много над 3,5% от БВП. Иначе ще ни порежат отвън и то така, че ще ни заболи нас. Ако не се погрижат за съкращения и запълване с качествени кадри, а карат само на ще, най-много да ги изтърпиме както изтърпяхме Костов след Виденов, но те са го подкарали като Виденов и може да свършат по подобен начин, защото храната е скъпа, всичко е скъпо за повечето хора, докато тарикатите и държавните служители ходят уикенда да пият кафе с гръцки травестити на Халкидики, на Лъвов Мост клошарят Румен Шибилев хвърля друг клошар за 20 евро за билка от моста долу на плочника, казва, че съжалява, но че онзи го е поръчал, иска домашен арест. Не, че чакахме чудеса ама поне да го бяха раздули по новините. Клошарите правят убийства, но това не ви трябва да го съобщаваме, защото в Клуба на Богатите е като във филма Сен Тропе, и такива работи не се случват!

    20:31 25.06.2026

  • 78 Оставка!! Незабавно!!! Измамнициии!!

    4 0 Отговор
    Колко пъти още ще слушаме едни и същи приказки? Всеки нов управник идва като спасител на народа, а след това бюджетът отново се превръща в банкет за администрацията и близките до властта икономически кръгове.
    Докато хората броят стотинките си в магазина, държавата разпределя милиарди с такава лекота, сякаш парите падат от небето. Не, тези пари не са държавни. Те са на данъкоплатците. На хората, които работят, произвеждат и плащат сметката.

    20:31 25.06.2026

  • 79 Дика

    5 0 Отговор
    Еми на изборите повече от милион си избраха просто друг да им бърка в джобовете, а не предишните, това е положението.

    Коментиран от #87

    20:32 25.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Възмутен

    2 0 Отговор
    Истинският въпрос е: защо винаги има ресурс за чиновници, ремонти и поредните грандиозни проекти, а няма ресурс за достойни доходи и по-добър живот?
    Управлението не се измерва с броя пресконференции и гръмки обещания. Измерва се с това дали хората живеят по-добре. А когато гражданите обедняват, а държавните разходи растат, нещо в тази формула очевидно не работи.

    20:33 25.06.2026

  • 82 мунчо

    0 0 Отговор
    ке ва спася!

    20:34 25.06.2026

  • 83 ПБ и Румен Радев са измамнициишш

    2 0 Отговор
    Обещаха война на задкулисието, а изглежда обявиха война на данъкоплатците.
    Докато хората затягат коланите, властта разхлабва кесията. За пенсионерите – „няма възможност“. За работещите бедни – „няма ресурс“. За малкия бизнес – „тежка финансова обстановка“. Но когато стане дума за администрация, обществени поръчки и милиардни проекти, парите се появяват като по чудо.

    20:34 25.06.2026

  • 84 Прогресивна България са по-зле и от ГЕРБ

    1 0 Отговор
    Това е старата политическа схема, опакована в нова опаковка. Първо идват обещанията за справедливост. После идват назначенията. След това идват милиардите. И накрая сметката пристига при гражданите.

    20:35 25.06.2026

  • 85 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Румен Радев ви измами!!":

    Не ви измами. Неможач е като всички вас. Господин Пеевски да посмали мераците, защото е писнал на всички. Дефицита и триковете са дело на предишните. Гълъб Донев е близал молива в социално министерство и е тотално некомпетентен. Да му организират лекции по ценни книжа, финансови пазари, централно банкиране и еврозона, с лектори, които не са част от НПО и имат добра репутация, и от практиката и от академичните среди. И там да са и пиарите им, и Радев, и мазните πидиραшчита, които е сложил за министри и които също са невежи до корен!

    20:36 25.06.2026

  • 86 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Божеее ИЗЧАКАЙ.":

    Ами за два месеца не разбраха ли кой е крал милиарди.....как така успяха да решат да увеличат винетките, да замразят на гладуващия народ заплатите, да запазят ниския данък на олигарсите ....успяха на милиони българи да им бръкнат в джоба, но на сто души крали милиарди нищо не успяха. Е,сега тези за народа ли работят или за олигарсите. Не два месеца, и още 9 години да чакаш, пак същото

    20:36 25.06.2026

  • 87 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Дика":

    да бърка само в техните. Той бърка наред, във всички. Така, както бърка, още малко да бръкне, и ще улови.....

    20:37 25.06.2026

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