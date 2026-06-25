Финансовият министър Гълъб Донев призна: Бюджет 2026 довършва стари политики

Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че проектобюджетът за 2026 година ще бъде внесен за обсъждане и приемане в Министерския съвет на 1 юли, като още същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание. В студиото на БНТ той подчерта, че новата план-сметка залага на реализъм и почтеност, и на практика само осигурява довършването на политики, приети от предходните управления, без да въвежда нови инициативи.
Според финансовия министър, критиките към рамката идват от политически сили, чиито грешки от миналото сега излизат наяве. Той бе категоричен, че всички разходи в проектобюджета са следствие от вече заложени ангажименти.
"Това, което залагаме в бюджета, е реализъм и почтеност. Хората да знаят какви са точните числа, такива каквито са. Критикуват го, защото не им изнася, че излязоха наяве техните грешки. Всичките разходи са от политики, които те са приели. Ние в този бюджет нямаме нито една политика, която да реализираме. Това е бюджетът, който довършва политики от предходните управления", съобщават от БНТ цитата на Донев.
По отношение на заложения дефицит от 5,7% и комуникацията с европейските институции в първата година на България като член на еврозоната, Донев посочи, че Европейската комисия има ясна картина за ситуацията.
"ЕК гледа реалистично на нещата. Тя прави оценка на това кога е изпусната нишката в бюджета. Тя прави анализ на всички данни, до които има достъп. Ние сме влезли с коректни данни в еврозоната – това, което официално е подадено към ЕК, е различно от това, което е било „заметено под килима“ и сега излиза. Ще попитаме Евростат към кога да отчетем тези разходи – това са фактурирани проекти, които не са платени", обясни министърът.
Финансовият министър разясни и детайлите около капиталовата програма в Бюджет 2026, като посочи конкретните пера за инвестиции и разплащания.
"В тези 4,6 милиарда евро са включени 2,55 милиарда евро средства, които са с европейско финансиране. Тук са всички проекти и инвестиции, които трябва да бъдат направени и разплатени до 31 август тази година по ПВУ. Останалите 2,04 милиарда евро са национално финансиране. В тях над 562 милиона евро са средствата, които осигуряваме тази година за разплащане на проектите на общините. Тук са и други проекти – за болници, детски градини, инвестиционни капиталови програми на министерства, Националния осигурителен институт, Здравната каса и общините, плюс допълнителни 130 милиона евро", каза още Донев.
В перспектива за следващата фискална година, Гълъб Донев увери, че данъчната тежест за гражданите и бизнеса няма да бъде увеличавана.
"2027 година няма да има увеличение на данъците и няма да има промяна в данъчната система, която ще стане факт от 1 януари 2027 г. Предстои дълбока административна реформа - много повече дигитализация и изкуствен интелект, така че хората да могат да получават по-бързи услуги на по-ниска цена" завърши финансовият министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #17
19:17 25.06.2026
2 РАЗБРАХ
19:20 25.06.2026
3 Опа
19:21 25.06.2026
4 Хаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Европейската комисия призна, че данните са били точни. Не слушай какво ти обясняват гълъбарника и зеления чорап.
Коментиран от #9
19:23 25.06.2026
5 Няма думи
19:23 25.06.2026
6 Густо
19:24 25.06.2026
7 Дориана
Коментиран от #12, #66
19:25 25.06.2026
8 Боташ
19:25 25.06.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Хаха":Кирчо и Урсула направиха Ала Бала с бюджета за да ни откраднат 80 млрд валутен фонд.
Коментиран от #39
19:26 25.06.2026
10 12345
19:26 25.06.2026
11 Зъл пес
Коментиран от #18
19:30 25.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Малииии, ама как лъжеее!
19:33 25.06.2026
14 Анонимен
Коментиран от #23
19:33 25.06.2026
15 Гълъбине що не признаеш и за
та копче на казвате дали ще си върнете парите
а натоварвате дето ви избраха с
мвинетки и осигуровки по скъпи
19:33 25.06.2026
16 Прогресивни съветски шарлатани !
Много политици видяха, че е много по-лесно да се пишеш „крайнодесен патриот“, да викаш силно по телевизията и да плашиш хората с някакви заплахи, отколкото да седнеш и да напишеш сериозна икономическа програма. Това е чиста проба политически мързел – продават емоция и гняв, вместо реални решения.
По дефиниция дясното мислене изисква работа, конкуренция и поемане на лична отговорност (без социални помощи от държавата). Крайнодесните партии днес обаче масово изневеряват на традиционната дясна икономика. Те използват дясна реторика (национализъм, традиционни ценности), но предлагат чисто леви, социалистически икономически обещания, за да привлекат хората, които не искат да полагат усилия, а чакат държавата да ги „спаси“.
19:34 25.06.2026
17 Анонимен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Малоумниците са тук и са за лична радева употреба В Брюксел има други политици истински демократи
19:35 25.06.2026
18 Дориана
До коментар #11 от "Зъл пес":О, да България наистина ще тръгне на горе за ужас на корумпираната опозиция. Всички кражби и корупционни сделки ще бъдат спрени и изсветлени . И точно това се случва . За разлика от корумпираната опозиция която когато бяха на власт бяха превърнали Парламента в говорилня без никакви резултати и в сцена на физически сблъсъци. Сега Новото правителство им показва как се работи бързо и решително с мисъл за народа , а не за лично облагодетелстване.
19:37 25.06.2026
19 амче освен грешки не бяха ли кражби яки
критиките към рамката идват от политически сили, чиито грешки от миналото сега излизат наяве
19:37 25.06.2026
20 Възpожденец 🇧🇬
Има мерки за обогатяване на строителната мафия, която е същата от времето на ГЕРБ Ново начало, а така също за обогатяване на енергийната мафия, която също е същата от времето на ГЕРБ Ново начало.
Тя мафията си е една и съща поне от 50 г,, на 200 комунистически семейства, назначени от Кремъл да грабят народа. Тези дърпат конците - радев, боко, пеевски, царя, станишев ... са само едни пионки, мишоци облечени във власт.
Някой събира недоволните от съветските грабители на 27 юни - ще бъда там .
Коментиран от #30
19:37 25.06.2026
21 Ами , Гълъбче
19:40 25.06.2026
22 Прогресивни шарлатани ПеБоРа
Това е особено странно, предвид, че именно ПБ предлагат всички документи за охрана да се предоставят на парламента оттук нататък. Защо тези свързани с Пеевски да не бъдат предоставени?
Сглобката май стана бетон. 🤣🤣🤣
19:40 25.06.2026
23 Дориана
До коментар #14 от "Анонимен":Оставка може само да я сънувате и гледате през крив макарон. Хайде, излезте на площада цяла България да види кои са защитниците на корупцията и мафията в България. След това никъде и на работа няма да ви вземат , защото вече никой не иска корумпирани служители.
Коментиран от #28
19:41 25.06.2026
24 Шмекер Копейкин празнодумеца
19:42 25.06.2026
25 Копринени неможачи
19:42 25.06.2026
26 Дорианке,
19:45 25.06.2026
27 Едно ми е прогресивно ...
19:45 25.06.2026
28 Анонимен
До коментар #23 от "Дориана":23 ама ти кое си какво си че ще пишеш постоянно глупостите си тук Нали беше със шарлатаните какво стана 23 хахахаха Свобода за България от червените олигарси сега Да си вземем държавата от червените другари завладели с фалшификации цялата власт с лъжи невиждани червени Грабители оставка България е демокрациябкп вън съветски другари вън червени олигарси няма да крадете безметежно избори избори избори
19:46 25.06.2026
29 Не трябваше да взимате
Като цяло Референдум на Дойран, връщане лЪв щом според Евростат са ни набутали с фалшификации в юрошит. Но с тези заеми ни заробихте окончателно, и Юрошитът. Чака ни сценарият Гърция. 17 милиарда лева за ЕСМ. 3 милиарда за ЕСМ разсрочено. ВЕИ-та 50% плащания, това са фирмите на котараците.
Територията приключи с унищожаване граници-Шенген, унищожаване - национална парична единица, унищожаване Референдуми, унищожена Конституция, унищожена енергетика, зеленчукопроизводство и унищожени водонапоителни с-ми.
Ще подаряваме без пари като Гърция земя за веи-та, фото и шистов газ, ГМО, ще подаряваме вода тази е съдбата на КОЛОНИЯТА.
Радев не поведе народът, когато трябваше - протестите срещу Юрошит, вече е късно.
Младите да бягат от Територията.
Швейцария преди месец вписа Кеш в Конституцията си.
Вие и това не можете, казвате Да преди да са ви питали.
19:46 25.06.2026
30 Некой
До коментар #20 от "Възpожденец 🇧🇬":Невзоров и другите олигарси ще се събират, ама пищенето им е по-скоро песен за народа.
19:47 25.06.2026
31 Правиш
19:48 25.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Анонимен
19:49 25.06.2026
34 Цани
19:50 25.06.2026
35 !!!?
Вместо да разработват "златната мина" "Боташ" и да започнат незабавно да продават "еФтиния" газ от него на цяла Европа, той го бойкотира и същевременно си гласува кредит от 3,8 млрд. Евро !
Оставка, Съд и Затвор за престъпниците !
Коментиран от #56
19:50 25.06.2026
36 Барон Синигеров
19:51 25.06.2026
37 Гугутков
19:51 25.06.2026
38 Дориана
Коментиран от #40
19:52 25.06.2026
39 Може
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Щом Йоло Денев или Страхил са ти го казали. Да, ама не. На тях само ти им вярваш.
19:53 25.06.2026
40 Семов
До коментар #38 от "Дориана":Колкото и да се пънеш, ще се провалят!
19:54 25.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Венета
19:54 25.06.2026
43 Има спасение
Коментиран от #45
19:55 25.06.2026
44 ТАКА НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖАВА
Коментиран от #47
19:55 25.06.2026
45 Петър
До коментар #43 от "Има спасение":Дрън,дрън ярини!
19:56 25.06.2026
46 Заемът мина 8 лрд. лева
Територията приключи с Юрошитът на ГЕРБ, ДПС, БКП, СДС, ДБ, ПП и 8 години подкрепата на Радев за юрошит, измъти един референдум, в който нямаше опция запазване на лЪв.
И по-глупавичките му се вързаха.
А референдумът на Дойран не го вкарват в НС.
Та и ГМО-то няма да го етикират, ще ни тровят безнаказано, последна заповед на ЕС.
19:56 25.06.2026
47 Аха
До коментар #44 от "ТАКА НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖАВА":на гугутково лято !
19:57 25.06.2026
48 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И МЕНЕ УДАРИХА ТЕЖКО И ЗЛОВЕЩО :((((
АЗ НЕ СЪМ НА ТРАПЕЗАТА НА МУНЧО:(((
НЕ СЪМ ПОЛИЦАЙ ИЛИ ВОЕНЕН С 5-6000 ЕВРО ЗАПЛАТИ:(((
АЗ СЪМ ПРОСТО БЕДНЯК И ГОЛТАК :(((
А МУНЧО МЕ ДОВЪРШИ :(((?
ЩЕ ИЗЛИЗАМ ДА СЕ САМОЗАПАЛЯ В ЗНАК НА ПРОТЕСТ :(((((
Коментиран от #50
19:58 25.06.2026
49 НАРОДА ИМ ДАДЕ ДОВЕРИЕ
19:59 25.06.2026
50 Някой, който пита
До коментар #48 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Кога ще се палиш, къде, в колко часа? Или се бъзикаш с управляващите?
20:01 25.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Очи плочи
20:04 25.06.2026
53 И защо избрахме нови!?
20:04 25.06.2026
54 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
55 Смърфиета
20:14 25.06.2026
56 Тоя
До коментар #35 от "!!!?":гълъбарник, пълен само с.... гугутки.
20:14 25.06.2026
57 ПАРИ НЕМА
20:15 25.06.2026
58 Божеее
Коментиран от #68
20:15 25.06.2026
59 От всичко са откраднали...
20:19 25.06.2026
60 Смърфиета
Коментиран от #77
20:19 25.06.2026
61 13675
20:19 25.06.2026
62 своге
20:20 25.06.2026
63 Гълъбе, Гълъбе, измамихте народа !!!
Замразени социални плащания. Замразена минимална работна заплата. Все по-тежък натиск върху малкия бизнес и работещите хора.
За сметка на това разходите за държавната администрация скачат драстично. Още милиарди се насочват към администрация, ремонти, автомобили и капиталови проекти. Властта отново намира пари за себе си, но не и за пенсионерите, младите семейства и хората, които всеки ден създават реалната икономика.
20:21 25.06.2026
64 Кокошка
20:21 25.06.2026
65 Избраха те
20:22 25.06.2026
66 Парадокс БГ
До коментар #7 от "Дориана":Най-големият парадокс е, че тези, които дойдоха с обещания да ограничат зависимостите между политика и икономически интереси, днес са обвинявани именно в това – че пренасочват огромен публичен ресурс към тесни кръгове и привилегировани сектори.
Държавата не съществува, за да поддържа комфорта на администрацията. Тя съществува, за да създава условия за по-добър живот на гражданите. Когато приоритетите се обърнат, сметката винаги я плащат обикновените хора.
Обещанията свършиха. Време е за отговори.
20:22 25.06.2026
67 ПБ ви излъгаха, сега ду..те супата!!!
20:25 25.06.2026
68 Божеее ИЗЧАКАЙ.
До коментар #58 от "Божеее":Всичко ще се случи що са казали. Първо бюджета после олигарси и крадците. Два месеца са минали само какво да се направи. Да оставят държавата и да се заемат със МУШИКИТЕ. Тепърва всичко се проверява. Имам им доверие. И ако не изпълнят обещанията пак на площадите.
Коментиран от #86
20:26 25.06.2026
69 Румен Радев ви измами!!
Българинът отново чува познатата приказка: „Няма пари“. Няма пари за доходи. Няма пари за социална подкрепа. Няма пари за работещите бедни. Но изведнъж се оказва, че има милиарди за нови разходи, нови програми и нови обществени поръчки.
Коментиран от #85
20:26 25.06.2026
70 Чорапогащи
20:26 25.06.2026
71 Радев ШАРЛАТАНИНА ви излъга!!
Хората не искат чудеса. Искат държава, която поставя тях на първо място. Искат честност вместо пропаганда. Искат резултати вместо оправдания.
А когато обещанията за промяна започнат да приличат на стария модел, разочарованието е още по-голямо от гнева.
20:27 25.06.2026
72 Супер
20:28 25.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Реалист
Когато социалните ангажименти се замразяват, а бюджетните разходи растат с рекордни темпове, гражданите имат пълното право да попитат: за кого всъщност работи това правителство?
За пенсионера, който едва плаща сметките си? За младото семейство, което не може да си позволи собствен дом? За малкия предприемач, задушен от данъци, такси и бюрокрация?
Или за онези, които винаги печелят, независимо кой е на власт?
Истинската промяна не е в лозунгите. Истинската промяна е бюджетът да служи на хората, а не хората да служат на бюджета.
20:30 25.06.2026
76 РАДЕВ ЧУЙ ЩО ЩЕ
20:30 25.06.2026
77 Смърфиета
До коментар #60 от "Смърфиета":Мислех, че ще е с по-нисък резултат и по-подготвени хора. Сега са от кол и въже. Гълъб Донев е добронамерен невежа. Простреляха се в крака, в бюджета дефицита не трябва да е много над 3,5% от БВП. Иначе ще ни порежат отвън и то така, че ще ни заболи нас. Ако не се погрижат за съкращения и запълване с качествени кадри, а карат само на ще, най-много да ги изтърпиме както изтърпяхме Костов след Виденов, но те са го подкарали като Виденов и може да свършат по подобен начин, защото храната е скъпа, всичко е скъпо за повечето хора, докато тарикатите и държавните служители ходят уикенда да пият кафе с гръцки травестити на Халкидики, на Лъвов Мост клошарят Румен Шибилев хвърля друг клошар за 20 евро за билка от моста долу на плочника, казва, че съжалява, но че онзи го е поръчал, иска домашен арест. Не, че чакахме чудеса ама поне да го бяха раздули по новините. Клошарите правят убийства, но това не ви трябва да го съобщаваме, защото в Клуба на Богатите е като във филма Сен Тропе, и такива работи не се случват!
20:31 25.06.2026
78 Оставка!! Незабавно!!! Измамнициии!!
Докато хората броят стотинките си в магазина, държавата разпределя милиарди с такава лекота, сякаш парите падат от небето. Не, тези пари не са държавни. Те са на данъкоплатците. На хората, които работят, произвеждат и плащат сметката.
20:31 25.06.2026
79 Дика
Коментиран от #87
20:32 25.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Възмутен
Управлението не се измерва с броя пресконференции и гръмки обещания. Измерва се с това дали хората живеят по-добре. А когато гражданите обедняват, а държавните разходи растат, нещо в тази формула очевидно не работи.
20:33 25.06.2026
82 мунчо
20:34 25.06.2026
83 ПБ и Румен Радев са измамнициишш
Докато хората затягат коланите, властта разхлабва кесията. За пенсионерите – „няма възможност“. За работещите бедни – „няма ресурс“. За малкия бизнес – „тежка финансова обстановка“. Но когато стане дума за администрация, обществени поръчки и милиардни проекти, парите се появяват като по чудо.
20:34 25.06.2026
84 Прогресивна България са по-зле и от ГЕРБ
20:35 25.06.2026
85 Смърфиета
До коментар #69 от "Румен Радев ви измами!!":Не ви измами. Неможач е като всички вас. Господин Пеевски да посмали мераците, защото е писнал на всички. Дефицита и триковете са дело на предишните. Гълъб Донев е близал молива в социално министерство и е тотално некомпетентен. Да му организират лекции по ценни книжа, финансови пазари, централно банкиране и еврозона, с лектори, които не са част от НПО и имат добра репутация, и от практиката и от академичните среди. И там да са и пиарите им, и Радев, и мазните πидиραшчита, които е сложил за министри и които също са невежи до корен!
20:36 25.06.2026
86 гост
До коментар #68 от "Божеее ИЗЧАКАЙ.":Ами за два месеца не разбраха ли кой е крал милиарди.....как така успяха да решат да увеличат винетките, да замразят на гладуващия народ заплатите, да запазят ниския данък на олигарсите ....успяха на милиони българи да им бръкнат в джоба, но на сто души крали милиарди нищо не успяха. Е,сега тези за народа ли работят или за олигарсите. Не два месеца, и още 9 години да чакаш, пак същото
20:36 25.06.2026
87 Ами
До коментар #79 от "Дика":да бърка само в техните. Той бърка наред, във всички. Така, както бърка, още малко да бръкне, и ще улови.....
20:37 25.06.2026