Финансовият министър Гълъб Донев призна: Бюджет 2026 довършва стари политики

Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че проектобюджетът за 2026 година ще бъде внесен за обсъждане и приемане в Министерския съвет на 1 юли, като още същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание. В студиото на БНТ той подчерта, че новата план-сметка залага на реализъм и почтеност, и на практика само осигурява довършването на политики, приети от предходните управления, без да въвежда нови инициативи.

Според финансовия министър, критиките към рамката идват от политически сили, чиито грешки от миналото сега излизат наяве. Той бе категоричен, че всички разходи в проектобюджета са следствие от вече заложени ангажименти.

"Това, което залагаме в бюджета, е реализъм и почтеност. Хората да знаят какви са точните числа, такива каквито са. Критикуват го, защото не им изнася, че излязоха наяве техните грешки. Всичките разходи са от политики, които те са приели. Ние в този бюджет нямаме нито една политика, която да реализираме. Това е бюджетът, който довършва политики от предходните управления", съобщават от БНТ цитата на Донев.

По отношение на заложения дефицит от 5,7% и комуникацията с европейските институции в първата година на България като член на еврозоната, Донев посочи, че Европейската комисия има ясна картина за ситуацията.

"ЕК гледа реалистично на нещата. Тя прави оценка на това кога е изпусната нишката в бюджета. Тя прави анализ на всички данни, до които има достъп. Ние сме влезли с коректни данни в еврозоната – това, което официално е подадено към ЕК, е различно от това, което е било „заметено под килима“ и сега излиза. Ще попитаме Евростат към кога да отчетем тези разходи – това са фактурирани проекти, които не са платени", обясни министърът.

Финансовият министър разясни и детайлите около капиталовата програма в Бюджет 2026, като посочи конкретните пера за инвестиции и разплащания.

"В тези 4,6 милиарда евро са включени 2,55 милиарда евро средства, които са с европейско финансиране. Тук са всички проекти и инвестиции, които трябва да бъдат направени и разплатени до 31 август тази година по ПВУ. Останалите 2,04 милиарда евро са национално финансиране. В тях над 562 милиона евро са средствата, които осигуряваме тази година за разплащане на проектите на общините. Тук са и други проекти – за болници, детски градини, инвестиционни капиталови програми на министерства, Националния осигурителен институт, Здравната каса и общините, плюс допълнителни 130 милиона евро", каза още Донев.

В перспектива за следващата фискална година, Гълъб Донев увери, че данъчната тежест за гражданите и бизнеса няма да бъде увеличавана.

"2027 година няма да има увеличение на данъците и няма да има промяна в данъчната система, която ще стане факт от 1 януари 2027 г. Предстои дълбока административна реформа - много повече дигитализация и изкуствен интелект, така че хората да могат да получават по-бързи услуги на по-ниска цена" завърши финансовият министър.