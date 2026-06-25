14 деца са загинали в катастрофи от началото на годината

14 деца са загинали при пътни инциденти в страната от началото на годината до 24 юни. Това показва статистиката на полицията. Последните две жертви са от тази вечер от Мездра.

За същия период при катастрофи са ранени 515 деца.

Данните идват на фона на тревожна статистика за последните години. През миналата година при тежки пътнотранспортни произшествия са загинали 23 деца, а ранените са 1246.

Още по-тежка е равносметката за периода от 2021 г. до 2025 г. Тогава при пътни инциденти у нас са загинали общо 142 деца, а са били ранени 5944.

Припомняме, че вчера камион причини тежко ПТП, след като на АМ "Тракия", в района на пътен възел "Зимница", скъса мантинела, навлезе в насрещното и се сблъска с лек автомобил.

Вследствие на удара загинаха мъж и две деца - футболисти на ФК "Славия", а друг 46-годишен мъж и жена са в тежко състояние.