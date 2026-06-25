14 деца са загинали в катастрофи от началото на годината

14 деца са загинали при пътни инциденти в страната от началото на годината до 24 юни. Това показва статистиката на полицията. Последните две жертви са от тази вечер от Мездра.
За същия период при катастрофи са ранени 515 деца.
Данните идват на фона на тревожна статистика за последните години. През миналата година при тежки пътнотранспортни произшествия са загинали 23 деца, а ранените са 1246.
Още по-тежка е равносметката за периода от 2021 г. до 2025 г. Тогава при пътни инциденти у нас са загинали общо 142 деца, а са били ранени 5944.
Припомняме, че вчера камион причини тежко ПТП, след като на АМ "Тракия", в района на пътен възел "Зимница", скъса мантинела, навлезе в насрещното и се сблъска с лек автомобил.
Вследствие на удара загинаха мъж и две деца - футболисти на ФК "Славия", а друг 46-годишен мъж и жена са в тежко състояние.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #3, #6
21:13 25.06.2026
2 Мнение
До коментар #1 от "Последния Софиянец":- В нато без да питат народа;
- В ЕС без да питат народа;
- В зарабвазоната без да питат народа;
- Оръжия и милиарди кинти от бг данъкоплатците към зеления наркоман, пак без да питат народа;
- Магистрали, язовири, петрохани и укро-анклави, отново против интересите на народа;
Количество арестувани и ефективно опандизени управляващи и управлявали антибългари (под общото наименование "евроатлантици") - 0 (НУЛА)???!!!
НЯМА КАК ДА СПРЕ БЕЗЗАКОНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ДОКАТО НА СВОБОДА СА ТАКИВА КАТО ГЕРБ, ДПС, БСП И ППДБ!!!
РУМЕН РАДЕВ ИЗГЛЕЖДА Е ЕДИН ОТ ТЯХ!
И НАЙ-ВЕРОЯТНО ЩЕ ГИ ПОСЛЕДВА ПО СЪДБА, АКО РЯЗКО НЕ ЗАПОЧНЕ ДА РАБОТИ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА!!!
21:22 25.06.2026
3 Сталин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":5 000 са индийски европейци
21:27 25.06.2026
4 Сталин
Коментиран от #8
21:29 25.06.2026
5 гост
21:30 25.06.2026
6 гост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всъщност се раждат по 55-60 000 , не че са много , но за твой ужас са почти два пъти повече от Китай на глава от населението !
21:33 25.06.2026
7 Георги
21:35 25.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ВСИЧКО РАДЕВ ГО НАПРАВИ !!!
21:43 25.06.2026
10 Шаран БГ
По пътищата трябва повсеместен контрол, не само в т.н." критични " участъци. Зиме и лете , денем и нощем !! Не знам какви са тези луди пари , дето се харчат за всякакъв вид камери !?
Пътните строители имат техника едно към едно както в братска Германия. Как не направиха един кърпеж като в Германията ? Поне аз като видя нашенски кърпеж рязко намалявам на около 50-60 км/ч.
Още преди 15 години, давах за пример Испания – тогава видях за първи път как разставят и сглобяват бетонени мантинели със съответната техника и как на завоите тези големи бетонени отливки бяха предварително съобразени с радиусовото закръгление на завоя и ги напасваха една за друга. Спрях, гледах и се дивях - защо ли в моята България не е така. Чак сега взеха нещо да вдяват !? Ха дано!! Министърът споменава испански модел....Ще гледаме !?
Не съм спрял да повтарям , въпреки , че ме трият безсмислено, не може да има прогрес такава страна , в която партийното начало е на преден план или поне не е озаптено по някакъв начин. Ако не са тези букви на сегашните ОПГ / политическите партии се превръщат само за 5-6 години най-много в такива / ще бъдат други !! Няма спирачки, няма накладки, няма челюсти или дискове, които да ограничат властовите мераци на шепа , наричани политици, когато те са си МОНОТИЦИ !!
21:44 25.06.2026