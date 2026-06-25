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14 деца са загинали в катастрофи от началото на годината
  Тема: Войната на пътя

14 деца са загинали в катастрофи от началото на годината

25 Юни, 2026 21:13 438 10

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  • българия

За същия период при катастрофи са ранени 515 деца

14 деца са загинали в катастрофи от началото на годината - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

14 деца са загинали при пътни инциденти в страната от началото на годината до 24 юни. Това показва статистиката на полицията. Последните две жертви са от тази вечер от Мездра.

За същия период при катастрофи са ранени 515 деца.

Данните идват на фона на тревожна статистика за последните години. През миналата година при тежки пътнотранспортни произшествия са загинали 23 деца, а ранените са 1246.

Още по-тежка е равносметката за периода от 2021 г. до 2025 г. Тогава при пътни инциденти у нас са загинали общо 142 деца, а са били ранени 5944.

Припомняме, че вчера камион причини тежко ПТП, след като на АМ "Тракия", в района на пътен възел "Зимница", скъса мантинела, навлезе в насрещното и се сблъска с лек автомобил.

Вследствие на удара загинаха мъж и две деца - футболисти на ФК "Славия", а друг 46-годишен мъж и жена са в тежко състояние.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Раждат се по 10 000 на година.Има още накъде.

    Коментиран от #2, #3, #6

    21:13 25.06.2026

  • 2 Мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    - В нато без да питат народа;
    - В ЕС без да питат народа;
    - В зарабвазоната без да питат народа;
    - Оръжия и милиарди кинти от бг данъкоплатците към зеления наркоман, пак без да питат народа;
    - Магистрали, язовири, петрохани и укро-анклави, отново против интересите на народа;

    Количество арестувани и ефективно опандизени управляващи и управлявали антибългари (под общото наименование "евроатлантици") - 0 (НУЛА)???!!!

    НЯМА КАК ДА СПРЕ БЕЗЗАКОНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ДОКАТО НА СВОБОДА СА ТАКИВА КАТО ГЕРБ, ДПС, БСП И ППДБ!!!
    РУМЕН РАДЕВ ИЗГЛЕЖДА Е ЕДИН ОТ ТЯХ!
    И НАЙ-ВЕРОЯТНО ЩЕ ГИ ПОСЛЕДВА ПО СЪДБА, АКО РЯЗКО НЕ ЗАПОЧНЕ ДА РАБОТИ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА!!!

    21:22 25.06.2026

  • 3 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    5 000 са индийски европейци

    21:27 25.06.2026

  • 4 Сталин

    3 2 Отговор
    В кочината няма живот ,тези деца ако бяха в Украйна още щяха да бъдат живи,само трета световна ще избави цървулите от техните мъки и от тях самите

    Коментиран от #8

    21:29 25.06.2026

  • 5 гост

    3 0 Отговор
    Винетки ще има още 2 години , четете повече !! От 2029 винетките отпадат в целия ЕС и ще се плаща на км , за ВСИЧКИ пътища , освен четвъртокласните , демек селските ! Или ще ти сложат GPS в колата , който директно ще е свързан с НАП и ще отчита всеки км , или ще сложат процент в горивата , с някакъв сметнат среден разход на км , естествено завишен !! И тук в време да се сетим за големия рев 2003-2004 г , когато царя искаше да даде всички магистрали на концесия и всички комуняги изреваха как така щели да плащат на км !!! Само че тогава още преди 15 години всички магистрали щяха да са построени и то сто пъти по-добре , щото частниците щяха да ги направят така , че поне 35 години , колкото е концесията да НЕ ремонтират !! И сега вече щеше да е минала половината концесия !! И едни 25-30 МИЛИАРДА от бюджета , разнасяни с чували и уреждани от джипката нямаше да бъдат крадени , а още поне толкова има да се крадат тепърва !! И накрая пак ще плащате на км , щото толкова ви е акъла !!

    21:30 25.06.2026

  • 6 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всъщност се раждат по 55-60 000 , не че са много , но за твой ужас са почти два пъти повече от Китай на глава от населението !

    21:33 25.06.2026

  • 7 Георги

    2 1 Отговор
    това е защото спряха обществената поръчка за борба с катастрофите с балони и икони!

    21:35 25.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ВСИЧКО РАДЕВ ГО НАПРАВИ !!!

    1 1 Отговор
    И полека - лека се забрави !!!

    21:43 25.06.2026

  • 10 Шаран БГ

    1 0 Отговор
    Жалко, много жалко за децата на България !
    По пътищата трябва повсеместен контрол, не само в т.н." критични " участъци. Зиме и лете , денем и нощем !! Не знам какви са тези луди пари , дето се харчат за всякакъв вид камери !?
    Пътните строители имат техника едно към едно както в братска Германия. Как не направиха един кърпеж като в Германията ? Поне аз като видя нашенски кърпеж рязко намалявам на около 50-60 км/ч.
    Още преди 15 години, давах за пример Испания – тогава видях за първи път как разставят и сглобяват бетонени мантинели със съответната техника и как на завоите тези големи бетонени отливки бяха предварително съобразени с радиусовото закръгление на завоя и ги напасваха една за друга. Спрях, гледах и се дивях - защо ли в моята България не е така. Чак сега взеха нещо да вдяват !? Ха дано!! Министърът споменава испански модел....Ще гледаме !?
    Не съм спрял да повтарям , въпреки , че ме трият безсмислено, не може да има прогрес такава страна , в която партийното начало е на преден план или поне не е озаптено по някакъв начин. Ако не са тези букви на сегашните ОПГ / политическите партии се превръщат само за 5-6 години най-много в такива / ще бъдат други !! Няма спирачки, няма накладки, няма челюсти или дискове, които да ограничат властовите мераци на шепа , наричани политици, когато те са си МОНОТИЦИ !!

    21:44 25.06.2026

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