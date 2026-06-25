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Две деца загинаха в жесток удар край Мездра: БМВ помете скутер на завой
  Тема: Войната на пътя

Две деца загинаха в жесток удар край Мездра: БМВ помете скутер на завой

25 Юни, 2026 20:32 3 216 66

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  • загинали-
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  • бмв-
  • скутер-
  • bmw-
  • мездра

Ударът е бил изключително силен

Две деца загинаха в жесток удар край Мездра: БМВ помете скутер на завой - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама тийнейджъри са загинали при тежка катастрофа край Мездра, след като лек автомобил е ударил скутера, на който са пътували. Инцидентът е станал малко преди входа на града откъм село Боденец, уточни BulNews.

По първоначална информация лек автомобил BMW е навлязъл в насрещното движение на завой и се е сблъскал със скутера. Ударът е бил изключително силен.

На място е загинал 17-годишният водач на скутера, който е от Мездра. Смъртта си е намерило и 16-годишното момиче, пътувало с него, което е от врачанското село Згориград.

По информация на агенция BulNews, силата на удара е изхвърлила момичето върху дърво край пътя. След подаден сигнал на телефон 112 към мястото са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Наложило се е пожарникари да използват стълба, за да свалят тялото.

Според медията зад волана на автомобила е бил 19-годишен младеж от Мездра. Той не е пострадал, като предстои да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества.

Движението в района е временно блокирано, а на място се извършва оглед. Там е пристигнал и директорът на ОДМВР - Враца Цветко Нинов.

Към момента няма официална информация от полицията за причините за тежкия пътен инцидент. Очаква се повече подробности да бъдат оповестени след приключване на първоначалните процесуално-следствени действия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    89 10 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    Коментиран от #38, #57

    20:38 25.06.2026

  • 2 Сано

    48 4 Отговор
    Лош биологичен материал! Само паднала маса.
    И малкото, което имаме, ни е много.

    20:39 25.06.2026

  • 3 Мъка

    59 3 Отговор
    и гняв ! Кой е убиецът с BMW -то?

    Коментиран от #64, #65

    20:40 25.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гробар

    51 4 Отговор
    Ченгетата чакат да стане ясно колко мангизи може да кихне таткото на келеша с беемвето и тогава ще се произнесат.

    20:41 25.06.2026

  • 6 Сталин

    50 1 Отговор
    В тая кочина няма живот

    20:41 25.06.2026

  • 7 Стойко

    60 0 Отговор
    МазенМангал с бмв

    20:41 25.06.2026

  • 8 ГОРКИТЕ ПОЖАРНИКАРИ

    39 6 Отговор
    ПАК ИМ СА ОТВОРИ РАБОТА.....ИНАЧИ СИ НАНКАТТТ ЗА 5 БОНДАКА ЗА 22 ДЕНА ПРИСЪСТВИЕ....

    20:42 25.06.2026

  • 9 Пак пикльо с BMV

    52 2 Отговор
    Трябва да сложат ограничение за възраст за тези коли и голям стаж като шофьор.

    20:42 25.06.2026

  • 10 Фейк - либераст

    60 3 Отговор
    От началото на месеца носителите на почетното звание"КЕЛЕШ НА ПЪТЯ" се състезават кой ще убие повече хора на пътя! А кола БМВ в ръцете на келеш под 25 години си е смъртоносно оръжие

    20:42 25.06.2026

  • 11 Поредния цицанин

    49 0 Отговор
    с беемве...

    20:43 25.06.2026

  • 12 Сталин

    44 0 Отговор
    Чалгосана малка мутра с БМВ

    20:43 25.06.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 1 Отговор
    СПРЕТЕ СЕ БРЕ ХОРА
    .....
    ПРОЦЕСА НА УНИЩОЖАВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ Е НЕОБРАТИМ, НО ПОНЕ ДА СЕ СЛУЧИ СЛЕД КАТО МЕ ПРИБЕРЕ ГОСПОДА

    20:45 25.06.2026

  • 14 Само деца

    40 3 Отговор
    Си отиват !БОГ ни наказва защото се отричаме от хората които си дадоха кръвта да я има тази държава !

    Коментиран от #41, #43

    20:46 25.06.2026

  • 15 Динко

    38 0 Отговор
    Вместо да показват присъствие на опасни места, те се крият в храстите да изкарват пари.

    20:47 25.06.2026

  • 16 Ивелин Михайлов

    26 4 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна трябва да се забрани на всички под 21 години да шофират!

    20:47 25.06.2026

  • 17 Програмист

    22 0 Отговор
    ТОВА Е ДЖЕНЗИ РЕВОЛЮЦИЯ!

    20:47 25.06.2026

  • 18 Радев

    18 1 Отговор
    МАСОВО КЛ4АНЕ НА ДЖЕНЗИТА!

    20:48 25.06.2026

  • 19 Исторически парк

    17 1 Отговор
    Беемвето е цедката на Дарвин.

    Коментиран от #39

    20:48 25.06.2026

  • 20 Юрист

    18 0 Отговор
    Добре че по новия закон вече има опция доживот

    20:49 25.06.2026

  • 21 това е

    30 1 Отговор
    демоКрация... близо 40 години си отглеждаме неграмотност и безнаказаност... БГ се превърна в територия с отпаднала необходимост....

    Коментиран от #26

    20:50 25.06.2026

  • 22 Квадрат 13

    11 0 Отговор
    Без връзка с конкретния случай има два момента, които създават предпоставки за ПТП. Първото е престояване в последния момент от крайно дясно в ляво с цел излизане от кръгово и второто е че много велосипедисти не слизат от велосипедите при преминаване през пешеходна пътека а преминават бързо през нея и често пъти излизат неочаквано пред автомобила. Най вече поради високата си скорост на пътеката. С две думи, пешеходната пътека не е велоалея. Това трябва да се обяснява и на децата в училище.

    20:50 25.06.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 8 Отговор
    ЦЕЛИЯ ЗАПАД СИ ИЗСИПВА ВТОРА РЪКА АВТОМОБИЛИТЕ БЕЗ СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ В ТЕРИТОРИЯТА
    .....
    И ЕС И ЕК ГО ОДОБРЯВАТ!
    ......
    ПРИ НАС В АМЕРИКА ВСИЧКО ПОЧНА ДА СЛАГА СТАНДАРТНО ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ - УДРЯТ САМИ СПИРАЧКИТЕ КАТО ВИДЯТ ЧЕ ЩЕ СЕ БЛЪСНЕШ И Т.Н.

    Коментиран от #30, #33

    20:51 25.06.2026

  • 24 Айляк

    34 0 Отговор
    Четеш, слушаш, гледаш и си викаш - не е вярно.
    Не е вярно, ама е вярно. Даже много си е вярно.
    Живял съм по соца, живея и сега.
    Не е лоша демокрацията, но ние не ставаме за нея.
    Прекаляваме с всичко.

    20:51 25.06.2026

  • 25 Дрифт

    18 0 Отговор
    Глей как прай бмв ето бате

    20:52 25.06.2026

  • 26 Германец

    13 0 Отговор

    До коментар #21 от "това е":

    Територията не, ама народ с отпаднала необходимост да!

    20:53 25.06.2026

  • 27 Хасковски каунь

    8 0 Отговор
    Не раждаме и от тук бягаме, а избиваме децата си

    20:56 25.06.2026

  • 28 А БЕ?!

    20 0 Отговор
    Какво значи предстои д бъде тестван за алкохол….това се прави веднага!!!

    20:59 25.06.2026

  • 29 Без име

    8 0 Отговор
    Има ли някой, за който причините не са ясни?

    21:00 25.06.2026

  • 30 ГЛУПОСТИ!!!!

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Бил съм в щатите даже не помня колко пъти… има всякакви коли от ретро до наистина съвременни. В така описаната катастрофа нищо нямаше да помогне просто и двете ппс са се движили много бързо!

    21:02 25.06.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Ето за такива, където няма никакво съмнение - както няма и никаква мисъл в поведението им да се евтаназират директно!

    21:02 25.06.2026

  • 32 1488

    16 1 Отговор
    Пак дрогиран циганин с купена книжка

    21:03 25.06.2026

  • 33 Ганчо зубидренката

    17 0 Отговор

    До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Карам 3 коли на възраст от 20 до 30 години.Нямат съвременни системи за безопасност.За повече от 20 г.шофиране,нямам катастрофа.
    Имам няколко дребни суми,наложени с фиш,за превишаване на скорост.
    Колата не изпуска завоя.Водача е магарето,което прави ПТП и носи отговорност,а не електронната система.

    21:05 25.06.2026

  • 34 Много кофти

    23 0 Отговор
    Сега ще се окаже, че и този джигит с БМВ-то е с чехска шофьорска книжка. Този 19 годишен боклук е карал с 200, такива задължително трябва да влизат в затвора, обществото ни няма нужда от боклуци... в затвора ви е мястото и задълго моля.

    21:06 25.06.2026

  • 35 Дзак

    14 2 Отговор
    Голяма трагедия. Трябва КАТ превантивно да спират за проверка и дисциплиниране всяко БМВ.

    21:09 25.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 пълна забрана

    11 0 Отговор
    на притежаващите българско гражданство за управление на каквито и да било превозни средства поради чудовищни дефицити на умствени възможности!!!!!

    21:11 25.06.2026

  • 38 Тъпото руско говедо Румен

    9 13 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Такива руски коментари най-ги обичам... то няма мозък, то си мечтае за копейките... ей къде е Русия, Москва и не се връщай, живей си щастливо в измисления розов комунизъм...

    Каква е тази закъсняла руска пропаганда, нали спечелихте изборите в България... какво ще направите по въпроса, идиотите в това правителство не знаят какво да правят и Путин не си вдигал телефона??? Май скоро ще ви сваляме, щото всички видяха, че няма по-големи боклуци от русофилските.

    Коментиран от #45, #66

    21:12 25.06.2026

  • 39 БРАВО!

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Исторически парк":

    БРАВО!

    21:13 25.06.2026

  • 40 Ран-Ът

    3 0 Отговор
    добре ганчо,добре

    21:13 25.06.2026

  • 41 тебе

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Само деца":

    те наказва рек тално

    21:14 25.06.2026

  • 42 Трънчо

    1 0 Отговор
    Тъжна новина

    21:14 25.06.2026

  • 43 ако знаеха

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Само деца":

    джендърите че визираш русия щяха да се побъркат понеже са ти дали + без да разберът за какво говориш ама те толкова мозък имат все пак

    21:20 25.06.2026

  • 44 Демерджиев

    0 0 Отговор
    Има нещо смущаващи в този пътен инцидент празно бмв да мине през скутер

    21:22 25.06.2026

  • 45 Сталин

    10 2 Отговор

    До коментар #38 от "Тъпото руско говедо Румен":

    Да Радев и комунизма са виновни ,щото цяло поколение беше възпитавано от Гроб и бандитите на Тиквата

    Коментиран от #47

    21:24 25.06.2026

  • 46 Дан Колов

    11 0 Отговор
    Аман от български пубертети убиици,на мама и тате гордоста.

    21:24 25.06.2026

  • 47 все още ли има

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Сталин":

    бавноразвиващи дибили които не са разбрали че в беге гетото освен куманисти друго няма и не е имало?

    Коментиран от #48, #52

    21:26 25.06.2026

  • 48 Сталин

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "все още ли има":

    В България куманнисти няма и не може да има ,цървула е социален инвалид анархист и вандал който мисли само за себе си

    Коментиран от #53

    21:35 25.06.2026

  • 49 Георги

    2 1 Отговор
    не знам, не знам... 19 годишен с бмв или 17 годишен със скутер и момиче. Трудно е да се прецени кой е виновен.

    21:37 25.06.2026

  • 50 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор
    Отново бангаранги,нали?🦧🦍🥳🤣👍

    21:38 25.06.2026

  • 51 Левски

    3 1 Отговор
    Пак ли са ви виновни пътищата, идиоти.

    21:40 25.06.2026

  • 52 Венсеремус

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "все още ли има":

    Последната копейка ще имре в България

    21:41 25.06.2026

  • 53 Куманнист

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Сталин":

    Е па ти къв си

    Коментиран от #62

    21:43 25.06.2026

  • 54 Сталин

    0 0 Отговор
    Навремето тати ма фърлил на асъра ,ма мама ма събрала с лъжицата,и ай чистито

    Коментиран от #61

    21:44 25.06.2026

  • 55 19 годишен с

    0 0 Отговор
    Бе -ен - ве

    21:44 25.06.2026

  • 56 Дик диверсанта

    1 0 Отговор
    Селска пръчка с БМВ си е диагностициран елемент.

    21:46 25.06.2026

  • 57 Плд

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Прав си,дори под турско народът не е бил толкова смачкан,пропаднал и морално деградирал!

    Коментиран от #60

    21:50 25.06.2026

  • 58 Факт

    1 2 Отговор
    НИКОЙ РАДЕВ НЕ ПРИЗНАВА !!!
    ВСЕКИ ВИЖДА ГО ТОВА !!!
    КОЙ ЧОРАПА УВАЖАВА ???
    ТАЗИ ДЪРВЕНА ГЛАВА !!!!

    21:54 25.06.2026

  • 59 Фреди Меркюри

    1 0 Отговор
    Взе да става прекалено! То е всеки ден! За последните 10 дена сигурно си заминаха над 20 човека и още толкова потрошени!

    21:54 25.06.2026

  • 60 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Плд":

    Навремето Хитлер е смятал източните племена за малоценни раси,защото не са били способни на ред и дисциплина

    21:55 25.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Тома

    0 0 Отговор
    Шофьора на бмвто да не е случайно циганин

    21:59 25.06.2026

  • 64 що за въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мъка":

    Кой кара БМВ

    примати

    22:04 25.06.2026

  • 65 Винаги са

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мъка":

    Някакви от селата и малките градове, без капка акъл, на които, обаче, още по-тъпите, неграмотни и комплексирани родители купуват бмв-та, че да се пукнат от яд съседите!

    22:05 25.06.2026

  • 66 И какво общо има тук

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Тъпото руско говедо Румен":

    Русия, Путин, Радев…
    Спрете се е обезсмислени безродници! 36 години израстват такива като теб изпразнени от съдържание Презервативи! С празни глави и нафукано “демократично” възпитание! Бог да пази България от такива като вас и да е милостив към децата загинали днес… и не само днес!

    22:08 25.06.2026

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