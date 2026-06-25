Две деца загинаха в жесток удар край Мездра: БМВ помете скутер на завой

Двама тийнейджъри са загинали при тежка катастрофа край Мездра, след като лек автомобил е ударил скутера, на който са пътували. Инцидентът е станал малко преди входа на града откъм село Боденец, уточни BulNews.
По първоначална информация лек автомобил BMW е навлязъл в насрещното движение на завой и се е сблъскал със скутера. Ударът е бил изключително силен.
На място е загинал 17-годишният водач на скутера, който е от Мездра. Смъртта си е намерило и 16-годишното момиче, пътувало с него, което е от врачанското село Згориград.
По информация на агенция BulNews, силата на удара е изхвърлила момичето върху дърво край пътя. След подаден сигнал на телефон 112 към мястото са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Наложило се е пожарникари да използват стълба, за да свалят тялото.
Според медията зад волана на автомобила е бил 19-годишен младеж от Мездра. Той не е пострадал, като предстои да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества.
Движението в района е временно блокирано, а на място се извършва оглед. Там е пристигнал и директорът на ОДМВР - Враца Цветко Нинов.
Към момента няма официална информация от полицията за причините за тежкия пътен инцидент. Очаква се повече подробности да бъдат оповестени след приключване на първоначалните процесуално-следствени действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #38, #57
20:38 25.06.2026
2 Сано
И малкото, което имаме, ни е много.
20:39 25.06.2026
3 Мъка
Коментиран от #64, #65
20:40 25.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гробар
20:41 25.06.2026
6 Сталин
20:41 25.06.2026
7 Стойко
20:41 25.06.2026
8 ГОРКИТЕ ПОЖАРНИКАРИ
20:42 25.06.2026
9 Пак пикльо с BMV
20:42 25.06.2026
10 Фейк - либераст
20:42 25.06.2026
11 Поредния цицанин
20:43 25.06.2026
12 Сталин
20:43 25.06.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПРОЦЕСА НА УНИЩОЖАВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ Е НЕОБРАТИМ, НО ПОНЕ ДА СЕ СЛУЧИ СЛЕД КАТО МЕ ПРИБЕРЕ ГОСПОДА
20:45 25.06.2026
14 Само деца
Коментиран от #41, #43
20:46 25.06.2026
15 Динко
20:47 25.06.2026
16 Ивелин Михайлов
20:47 25.06.2026
17 Програмист
20:47 25.06.2026
18 Радев
20:48 25.06.2026
19 Исторически парк
Коментиран от #39
20:48 25.06.2026
20 Юрист
20:49 25.06.2026
21 това е
Коментиран от #26
20:50 25.06.2026
22 Квадрат 13
20:50 25.06.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И ЕС И ЕК ГО ОДОБРЯВАТ!
......
ПРИ НАС В АМЕРИКА ВСИЧКО ПОЧНА ДА СЛАГА СТАНДАРТНО ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ - УДРЯТ САМИ СПИРАЧКИТЕ КАТО ВИДЯТ ЧЕ ЩЕ СЕ БЛЪСНЕШ И Т.Н.
Коментиран от #30, #33
20:51 25.06.2026
24 Айляк
Не е вярно, ама е вярно. Даже много си е вярно.
Живял съм по соца, живея и сега.
Не е лоша демокрацията, но ние не ставаме за нея.
Прекаляваме с всичко.
20:51 25.06.2026
25 Дрифт
20:52 25.06.2026
26 Германец
До коментар #21 от "това е":Територията не, ама народ с отпаднала необходимост да!
20:53 25.06.2026
27 Хасковски каунь
20:56 25.06.2026
28 А БЕ?!
20:59 25.06.2026
29 Без име
21:00 25.06.2026
30 ГЛУПОСТИ!!!!
До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Бил съм в щатите даже не помня колко пъти… има всякакви коли от ретро до наистина съвременни. В така описаната катастрофа нищо нямаше да помогне просто и двете ппс са се движили много бързо!
21:02 25.06.2026
31 ДрайвингПлежър
21:02 25.06.2026
32 1488
21:03 25.06.2026
33 Ганчо зубидренката
До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Карам 3 коли на възраст от 20 до 30 години.Нямат съвременни системи за безопасност.За повече от 20 г.шофиране,нямам катастрофа.
Имам няколко дребни суми,наложени с фиш,за превишаване на скорост.
Колата не изпуска завоя.Водача е магарето,което прави ПТП и носи отговорност,а не електронната система.
21:05 25.06.2026
34 Много кофти
21:06 25.06.2026
35 Дзак
21:09 25.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 пълна забрана
21:11 25.06.2026
38 Тъпото руско говедо Румен
До коментар #1 от "Сталин":Такива руски коментари най-ги обичам... то няма мозък, то си мечтае за копейките... ей къде е Русия, Москва и не се връщай, живей си щастливо в измисления розов комунизъм...
Каква е тази закъсняла руска пропаганда, нали спечелихте изборите в България... какво ще направите по въпроса, идиотите в това правителство не знаят какво да правят и Путин не си вдигал телефона??? Май скоро ще ви сваляме, щото всички видяха, че няма по-големи боклуци от русофилските.
Коментиран от #45, #66
21:12 25.06.2026
39 БРАВО!
До коментар #19 от "Исторически парк":БРАВО!
21:13 25.06.2026
40 Ран-Ът
21:13 25.06.2026
41 тебе
До коментар #14 от "Само деца":те наказва рек тално
21:14 25.06.2026
42 Трънчо
21:14 25.06.2026
43 ако знаеха
До коментар #14 от "Само деца":джендърите че визираш русия щяха да се побъркат понеже са ти дали + без да разберът за какво говориш ама те толкова мозък имат все пак
21:20 25.06.2026
44 Демерджиев
21:22 25.06.2026
45 Сталин
До коментар #38 от "Тъпото руско говедо Румен":Да Радев и комунизма са виновни ,щото цяло поколение беше възпитавано от Гроб и бандитите на Тиквата
Коментиран от #47
21:24 25.06.2026
46 Дан Колов
21:24 25.06.2026
47 все още ли има
До коментар #45 от "Сталин":бавноразвиващи дибили които не са разбрали че в беге гетото освен куманисти друго няма и не е имало?
Коментиран от #48, #52
21:26 25.06.2026
48 Сталин
До коментар #47 от "все още ли има":В България куманнисти няма и не може да има ,цървула е социален инвалид анархист и вандал който мисли само за себе си
Коментиран от #53
21:35 25.06.2026
49 Георги
21:37 25.06.2026
50 Mими Кучева🐕🦺
21:38 25.06.2026
51 Левски
21:40 25.06.2026
52 Венсеремус
До коментар #47 от "все още ли има":Последната копейка ще имре в България
21:41 25.06.2026
53 Куманнист
До коментар #48 от "Сталин":Е па ти къв си
Коментиран от #62
21:43 25.06.2026
54 Сталин
Коментиран от #61
21:44 25.06.2026
55 19 годишен с
21:44 25.06.2026
56 Дик диверсанта
21:46 25.06.2026
57 Плд
До коментар #1 от "Сталин":Прав си,дори под турско народът не е бил толкова смачкан,пропаднал и морално деградирал!
Коментиран от #60
21:50 25.06.2026
58 Факт
ВСЕКИ ВИЖДА ГО ТОВА !!!
КОЙ ЧОРАПА УВАЖАВА ???
ТАЗИ ДЪРВЕНА ГЛАВА !!!!
21:54 25.06.2026
59 Фреди Меркюри
21:54 25.06.2026
60 Сталин
До коментар #57 от "Плд":Навремето Хитлер е смятал източните племена за малоценни раси,защото не са били способни на ред и дисциплина
21:55 25.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Тома
21:59 25.06.2026
64 що за въпрос
До коментар #3 от "Мъка":Кой кара БМВ
примати
22:04 25.06.2026
65 Винаги са
До коментар #3 от "Мъка":Някакви от селата и малките градове, без капка акъл, на които, обаче, още по-тъпите, неграмотни и комплексирани родители купуват бмв-та, че да се пукнат от яд съседите!
22:05 25.06.2026
66 И какво общо има тук
До коментар #38 от "Тъпото руско говедо Румен":Русия, Путин, Радев…
Спрете се е обезсмислени безродници! 36 години израстват такива като теб изпразнени от съдържание Презервативи! С празни глави и нафукано “демократично” възпитание! Бог да пази България от такива като вас и да е милостив към децата загинали днес… и не само днес!
22:08 25.06.2026