Две деца загинаха в жесток удар край Мездра: БМВ помете скутер на завой

Двама тийнейджъри са загинали при тежка катастрофа край Мездра, след като лек автомобил е ударил скутера, на който са пътували. Инцидентът е станал малко преди входа на града откъм село Боденец, уточни BulNews.

По първоначална информация лек автомобил BMW е навлязъл в насрещното движение на завой и се е сблъскал със скутера. Ударът е бил изключително силен.

На място е загинал 17-годишният водач на скутера, който е от Мездра. Смъртта си е намерило и 16-годишното момиче, пътувало с него, което е от врачанското село Згориград.

По информация на агенция BulNews, силата на удара е изхвърлила момичето върху дърво край пътя. След подаден сигнал на телефон 112 към мястото са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Наложило се е пожарникари да използват стълба, за да свалят тялото.

Според медията зад волана на автомобила е бил 19-годишен младеж от Мездра. Той не е пострадал, като предстои да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества.

Движението в района е временно блокирано, а на място се извършва оглед. Там е пристигнал и директорът на ОДМВР - Враца Цветко Нинов.

Към момента няма официална информация от полицията за причините за тежкия пътен инцидент. Очаква се повече подробности да бъдат оповестени след приключване на първоначалните процесуално-следствени действия.