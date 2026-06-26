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Дебати в НС: Изслушват министри и кадри за НЗОК

Дебати в НС: Изслушват министри и кадри за НЗОК

26 Юни, 2026 06:31, обновена 26 Юни, 2026 06:35 421 6

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  • решения

Парламентарният контрол, ключови реформи в съдебната система и кадрови промени в здравеопазването са водещите теми в Народното събрание днес, 26 юни 2026 г. Депутатите се събират за редовно заседание, изпълнено с остри дебати и важни изслушвания

Дебати в НС: Изслушват министри и кадри за НЗОК - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парламентарен контрол: Вицепремиер и министри на трибуната

В програмата за днешния редовен парламентарен контрол пред народните представители ще се изправят трима ключови членове на кабинета. Вицепремиерът Иво Христов ще отговаря на въпроси, свързани с координацията на държавните политики.

Веднага след него пред депутатите ще застанат министърът на иновациите и растежа Иван Василев и регионалният министър Иван Шишков. Основните питания към тях са насочени към усвояването на европейски средства за бизнеса и напредъка по критичните инфраструктурни проекти в страната преди летния сезон.

Съдебната реформа: Напрежение около бъдещето на ВСС

Депутатите продължават разглеждането на спорните текстове в Закона за съдебната власт (ЗСВ). Дебатите в пленарната зала се провеждат на фона на сериозно политическо напрежение.

Повод за сблъсъците са новите реформи и финалните регулации, според които знакови фигури от магистратските среди няма да имат право да бъдат преизбирани за членове в следващия състав на Висшия съдебен съвет. Парламентарните групи остават дълбоко разделени по отношение на текстовете, определящи съотношението на политическата квота в съвета.

Кадрови промени: Изслушват кандидатите за ръководството на НЗОК

Важна част от днешната парламентарна дейност се пренася в Комисията по здравеопазване. Депутатите от ресорната комисия започват официална процедура по проверка на документите и публично изслушване на кандидатите за поста подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Процедурата се следи под лупа от сектора, тъй като от новото ръководство ще зависят бюджетите на болниците и разпределението на средствата за лекарства през следващите месеци.


България
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