Власт, синдикати и бизнес обсъждат Бюджет 2026

Първото официално обсъждане на проектобюджета за 2026 г. между правителството, синдикатите и бизнеса започва в рамките на тристранния диалог, след като Министерството на финансите публикува официалните параметри на план-сметката.
Проектът, представен от финансовия министър Гълъб Донев, предвижда дефицит от 5,7% от БВП (около 7,2 милиарда евро), като плановете са той да падне под ограничението от 3% едва през 2028 г..
Заложеният свръхдефицит от 5,7% предизвика сериозни критики от опозицията и икономисти. Прогнозите показват свиване до 3,8% за 2027 г. и влизане в критериите (под 3%) през 2028 г..
Предвижда се намаление с 10% на разходите за заплати и осигуровки в администрацията, влизащо в сила от 1 септември 2026 г..
Прави се опит за ограничаване на автоматичното нарастване на възнагражденията в някои публични сектори.
Разчетени са мащабни капиталови разходи в размер на 9 милиарда евро.
Проектът включва ускорено вдигане на акциза на цигарите, нов данък за хазартните посредници, поскъпване на винетките с 30% от август и служебно увеличаване на някои осигурителни прагове.
Бизнесът одобрява стремежа за дългосрочно свиване на дефицита и подкрепят премахването на автоматичните механизми за вдигане на заплатите без обвързване с резултати.
Критиките включват силно разочарование от липсата на по-смела и ускорена бюджетна консолидация още през настоящата година. Критикуват "наливането на пари в нереформирани сектори".
От КНСБ алармират, че работещите ще загубят покупателна способност, тъй като инфлацията изпреварва предвидените ръстове на доходите.
От КТ "Подкрепа" определят 10-процентното линейно съкращение на разходите за заплати в администрацията като "абсурдно" без предварителен функционален анализ на структурите.
nova.bg
Синдикатите подозират, че огромната капиталова програма (9 млрд. евро) няма да бъде изпълнена изцяло и МФ умишлено е заложило скрит буфер за изкуствено свиване на дефицита в края на годината пред ЕK.
БНТ Новини
Какво предстои?
Крайният срок за приемане на официални становища по проекта в Министерството на финансите изтича днес (26 юни) в 12:00 часа. Планът на правителството е коригираният проект на Бюджет 2026 да влезе за разглеждане в Министерския съвет на 1 юли, след което незабавно да бъде изпратен за гласуване в Народното събрание.
Какво се променя за джоба на българина от това лято?
Макрорамката предвижда серия от рестриктивни мерки и увеличение на налозите с цел свиване на разходите и запълване на дупките в хазната:
- По-скъпи винетки и цигари: Цените на пътните винетки за леки автомобили се вдигат драстично с 30% още от това лято. Очаква се и нов скок в цените на тютюневите изделия заради актуализация на акцизния календар.
- Ръст на данъците: Данъкът върху дивидентите се удвоява – от сегашните 5% той става 10%.
- Заплати и нови правила за чиновниците: Минималната работна заплата се фиксира на 620 евро, но максималният осигурителен доход се вдига на 2300 евро [investor.bg]. Сериозна промяна има за държавните служители – от 1 август те за първи път ще плащат сами част от личните си осигуровки (в съотношение 80:20), вместо те да се поемат изцяло от бюджета.
- Нови пенсии от 1 юли: Влиза в сила планираното осъвременяване на пенсиите по "швейцарското правило", като минималната пенсия става 347,51 евро. Важна промяна е, че се премахват ковид добавките за всички новоотпуснати пенсии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чичо Сюлейман
Коментиран от #4
06:49 26.06.2026
2 оня с коня
има и банани целогодишно , сега защо пак ревете? тъкмо ще вдигнем стандарта на живот като във швейцария и там всичко е скъпо нормално е и тук да е скъпо
06:49 26.06.2026
3 Без име
Коментиран от #5, #22
06:50 26.06.2026
4 оня с коня
До коментар #1 от "Чичо Сюлейман":от името на кого пишеш? кои сте тия къде ще излизате на площада?
ами нали ние останалите ще ви бъхтеим бе еврогейскиБастун
Коментиран от #24
06:50 26.06.2026
5 николов-софия
До коментар #3 от "Без име":абе ти още нямаш име какви критерий си покрил?
първо си напиши името , сополаннко
06:51 26.06.2026
6 оня с коня
06:52 26.06.2026
7 Даниел
Коментиран от #10
06:52 26.06.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #13
06:52 26.06.2026
9 Тагаенко
06:52 26.06.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Даниел":От първи август дигат цигарите.
Коментиран от #15
06:53 26.06.2026
11 Поредни некадърни шарлатани
06:54 26.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Готов за бой
До коментар #8 от "Последния Софиянец":ще ви чакам там на площада със картечницата да ви затрия предатели
06:56 26.06.2026
14 ООрана държава
Коментиран от #16
06:56 26.06.2026
15 оня с коня
До коментар #10 от "Последния Софиянец":не само жигарите и алкохола трябва да поскъпне което е нормално
само бананите и дрогата да не пипат
06:57 26.06.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "ООрана държава":трябва да се лющи до кокал, няма скъсани , всички имат пари и по два бъбрека това луск
06:58 26.06.2026
17 Ха ха ха
06:59 26.06.2026
18 Радев
06:59 26.06.2026
19 Кери
06:59 26.06.2026
20 Не е от Юрошит копейката
Докога народът ще плаща популизмът на политиците?
Когато хората протестираха за Референдум лЪВ?
Вие чухте ли народът?
Оставка, референдум на Дойран, вие пощуряхте.
15 млрд. лева нови заеми, само лихвите са половин милиард лева.
ОСТАВКА на ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПБ, ПП.
Повече от половин средна пенсия отива за ток, вода, парно, СИ и подгряване на вода,
местни данъци и такси.
Да не ядем, да не се лекуваме, за да получавате 20 - 60 000 лв. държавни заплати в НС,
въведете необлагаем минимум и въвеждате прогресивен данък.
ОСТАВКА! ББ4 не искаме. Не може да намалите с 50% бюджетните заплати.
Че само СОС с 300% си увеличиха заплатите преди 2 г.
И ще правят водата 5 юро на кубик, по-висока цена от пустинни държави, след 4 г.
Страхливци с 50% трябваше да режете бюджетните заплати.
Безумията на Василев и Борисов, теглиха заеми за текущи разходи
и отложиха плащания на обръчите им от фирми.
Сега да ги връщат, не народът Сглобките и ДПС да ги връщат, с ПП, ДБ.
06:59 26.06.2026
21 тралала
07:00 26.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хайде ,
07:02 26.06.2026
24 Чичо Сюлейман
До коментар #4 от "оня с коня":Говоря от името на данъкоплатците,които са в частния сектор и които с осигуровките си пълнят хазната за да може бюджетниците да си получат заплатите..
07:03 26.06.2026
25 Северодвинск
07:04 26.06.2026
26 На Кой му Пука !
Ще Изтекат !
Пак !
В Техния Джоб !
07:04 26.06.2026
27 Пулефф
07:05 26.06.2026
28 А ИСТИНАТА Е
07:06 26.06.2026
29 ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА
07:08 26.06.2026